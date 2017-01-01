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مفاسد غلاء المهور ورد الكفء من الرجال

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:25.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    مفاسد غلاء المهور ورد الكفء من الرجال

    السؤال:

    لا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير »-وفي لفظ: «وفساد عريض» ونحن في هذا الزمن نسمع أن الرجل الصالح الكفء إذا تقدم للخطبة من عند بعض الناس يرده لا لشيء إلا أنه لا يوافق على بعض الشروط مثل: ارتفاع المهر, ووجود التلفاز، وغيره من الشروط التي ربما تكون شروطاً محرمة, وبعضهم يرد بحجة أنه متزوج. فما رأيكم في من خالف مضمون هذا الحديث, إن لم يكن بلسان مقاله فقد خالف بلسان حاله? ولمن يرضى دينه وخلقه علماً أن بعض الناس تكون ابنته صالحة فقد يزوجها على من لا يصلي أو من فاسق فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثل هؤلاء? وجزاكم الله خيراً.

    الجواب:

    النصيحة لهؤلاء حصلت منا ومن غيرنا في مناسبات كثيرة: وهو أن الذي ينبغي للإنسان أن يجعل أكبر همه دين الخاطب وخلقه, فإن هذا هو الذي فيه البركة. فكما أنه ينظر إلى دين الخاطب وخلقه, كذلك أيضاً ينظر إلى دين المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها, فاظفر بذات الدين» وكون الناس الآن لا يزوجون إلا بمهور عالية مرتفعة جداً, هذا خطر على الأمة من عدة وجوه: الوجه الأول: نزع البركة من النكاح؛ لأن«أعظم النكاح بركة أيسره مئونة». الوجه الثاني: أن الناس يعزفون عن نكاح بنات البلد, ويذهبون إلى النكاح من خارج البلد, كما هو الواقع الآن؛ لأن خارج البلد يزوجون بالرخيص لأسباب ليس المراد هنا ذكرها. ومعلوم أن تزوج الإنسان من خارج البلد -ولا أعني بالبلد بلده الخاصة أعني البلد خارج المملكة - يترتب عليه مشاكل كثيرة؛ لأن النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة: النسب, والإرث, والصلة, وغير ذلك. وهذا يولد مشاكل في المستقبل, ولهذا ندم كثير من الناس الذين تزوجوا من الخارج على ما فعلوا, لكن متى؟! بعد أن فات الأوان, وحصل الأولاد والذرية. الوجه الثالث: أنه إذا تقلص النكاح من بنات البلد فالمرأة كالرجل, تحتاج إلى نكاح, ويكون هذا سبباً للزنا والعهر والعياذ بالله. الوجه الرابع: أن هذه التي يأتي بها من الخارج ربما يكون لها عادات وأخلاق وديانة تفسد الزوج وأولادها, وفيهم من فيه الخير والصلاح لا شك. فلهذا نحن ننهى عن المغالاة في المهور, ونقول: «أعظم النكاح بركة أيسره مئونة». الوجه الخامس: إذا رد ولي المرأة من هو كفء لها في الخلق والدين ولم يتقدم خاطب أولى منه, كان غاشاً لها وخائناً لأمانته; لأن ولي الأمر وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الولاية العامة على أمته بالتوجيه والإرشاد يقول: (أنكحوا ...) وهذا يخالف. وأما إذا اختار لموليته من بنت أو أخت أو غيرهما من لا يصلي فهذا -والعياذ بالله- أخطأ خطأً عظيماً؛ لأن الذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج, مهما كان في الخلق, ومهما كان في المال, ومهما كان في الجمال. لا يجوز أن يزوج إطلاقاً، بل إذا كان معه زوجة يجب أن يفسخ النكاح إذا ترك الصلاة؛ لأنه إذا ترك الصلاة كان كافراً مرتداً عن دين الله, وقد الله تعالى: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة:10] كذلك إذا اختار الإنسان لموليته فاسقاً سيئ الخلق فإنه غاش لها. وما أكثر النساء اللاتي يشتكين من هذه المسألة, يزوجن بمن ليسوا بأكفاء فيحصل الشر والبلاء والنكد. فنسأل الله أن يهدي الجميع. مسألة التعدد: إذا كانت البنت لا تختار هذا فمعلوم أن الأمر إليها, وأما إذا رضيت بإنسان عنده زوجة سابقة فلا يجوز لوليها أن يمنعها, بل إن العلماء قالوا: إذا منع الأب ابنته من خاطب كفء وتكرر ذلك منه صار فاسقاً لا تصلح له ولاية, وتنزع الولاية منه إلى من بعده.


    المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [113]


    المجتمع
    النكاح والطلاق > أهمية النكاح وفضله


    رابط المقطع الصوتي
    http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/od_113_06.mp3
     
    إلياس و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏29 ديسمبر 2017 على 22:25
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    العاصمة ( القبة )
    هذه عندنا العكس هه هه
    فمثلا في العاصمة المراة اقل مهرا من كثير من المناطق في ولايات اخرى ........


    اما اولئك الذين يزوجون بناتهم لاجل المادة فما اكثرهم .. لا كثرهم الله
    و اولئلك الذين يزوجون بناتهم امتثالا للتوجيه النبوي
    اللهم كثرهم عددا و يا رب "نطيحوا فيهم هه هه"
     
    إلياس معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏29 ديسمبر 2017 على 23:28
    #2
  3. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
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    إلياس, ‏31 ديسمبر 2017 على 14:50
    #3
  4. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو مُشارك ::

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    عين تموشنت
    يا أخي لم يعد أحد منهم يستحيي

    راهم يقولها في الوجه : الشكارة والمال
     
    الفارس النبيل, ‏31 ديسمبر 2017 على 15:42
    #4

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