مدونتي الذاكرة السوداء

مدخلــ !



السلام عليكمــ ،، تحية طيبة



بسم الله الرحمان الرحيم ...



"ربي اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي .."



هنا البداية ببيت شعري للشاعر القدير تميم البرغوثيـ



قفي ساعةً يفديكِ قَوْلي وقائِلُهْ



قفي ساعةً يفديكِ قَوْلي وقائِلُهْ ولا تَخْذِلي مَنْ باتَ والدهرُ خاذِلُهْ



أَنَا عَالِمٌ بالحُزْنِ مُنْذُ طُفُولَتي رفيقي فما أُخْطِيهِ حينَ أُقَابِلُــه



وإنَّ لَهُ كَفَّاً إذا ما أَرَاحَــها عَلَى جَبَلٍ ما قَامَ بالكَفِّ كَاهِلُهْ



يُقَلِّبُني رأساً على عَقِبـــ بها كما أَمْسَكَتْ سَاقَ الوَلِيدِ قَوَابِلُه



وَيَحْمِلُني كالصَّقْرِ يَحْمِلُ صَيْدَهُ وَيَعْلُو به فَوْقَ السَّحابِ يُطَاوِلُهْ



فإنْ فَرَّ مِنْ مِخْلابِهِ طاحَ هَالِكاً وإن ظَلَّ في مِخْلابِهِ فَهْوَ آكِلُهْ



مخرجــ !



هنا ستكون النهاية لكنـ إلى متى ؟ ​