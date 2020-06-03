من الذاكرة السوداء ✓ بقلمي✓

#من_الذاكرة_السوداءحيث اللأمل ...حيث الدماء ..حيث الغدر ...حيث اكثر الاماكن انتحارا ...أن تشعر بأن ثمة من يلف حبلاً حول عنقك....مشنقة تبكي نفسها ،صلاة أخيرة لكل العمر الضائع....لقد حاولت ،أتعلمون ما الذي يحدث حين يحاول المرء كثيراً: ينّهار...،الحيلة الوحيدة التي يمكن للإنسان من خلالها أن يستريح ليست الموت،بل بالتوقف ، التوقف عن كل شيء ..تهربُ ... كما لو أنك بنيت لنفسك ،معبدك .أنت قدس نفسك...تحت السرير هناك ..يجلس طفل صغير عمره تسعة وعشرون سنةملامحه لم تتغير يداه لا تزالان صغيرتانأخطاؤه الإملائية لا تتوقف منذ قليل انتهى من قراءة فلة و الاقزام السبعةرأسه مملوء بالعبارات التي لا يمكن شرحها ، إنه ولد خائف،خائفٌ كثيرا من هذا العالم المرعب الذي لم يتوقف حتى الساعةعن خدش زجاج النافذة بأظافره الكبيرة البشعةوالتي كثيراً ما تشبه منحنيات الدم التي لم تجفتلك التي تترك خلفها وجوه ضحاياهاعدم السماح للذكريات بالدخول هو ما عليك فعلهالإستغناء عن الأحلام عن الأمل عن كل ما هو ممل ما كل هذه الأشياء التي تحدث؟تطرح على نفسك الكثير من الأسئلة وتنتظر...تنتظر ....دون أن يتوقف قطار الإنتظار ...تلعن الوجود..أماه ..لقد كانت ولادتي خطأ فادحاً.بعض الأشياء حين أنتهي من الكتابة عنها،أشعر أنها تركض خلفي.​