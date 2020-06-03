من الذاكرة السوداء ✓ بقلمي✓

Rǿmẳņĉį LŎvès

Rǿmẳņĉį LŎvès

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 ديسمبر 2011
المشاركات
1,079
النقاط
71
الجنس
ذكر
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#من_الذاكرة_السوداء

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حيث اللأمل ...حيث الدماء ..حيث الغدر ...حيث اكثر الاماكن انتحارا ...
أن تشعر بأن ثمة من يلف حبلاً حول عنقك....
مشنقة تبكي نفسها ،صلاة أخيرة لكل العمر الضائع....
لقد حاولت ،
أتعلمون ما الذي يحدث حين يحاول المرء كثيراً: ينّهار...،
الحيلة الوحيدة التي يمكن للإنسان من خلالها أن يستريح ليست الموت،
بل بالتوقف ، التوقف عن كل شيء ..
تهربُ ... كما لو أنك بنيت لنفسك ،معبدك .أنت قدس نفسك...
تحت السرير هناك ..يجلس طفل صغير عمره تسعة وعشرون سنة
ملامحه لم تتغير يداه لا تزالان صغيرتان
أخطاؤه الإملائية لا تتوقف منذ قليل انتهى من قراءة فلة و الاقزام السبعة
رأسه مملوء بالعبارات التي لا يمكن شرحها ، إنه ولد خائف،
خائفٌ كثيرا من هذا العالم المرعب الذي لم يتوقف حتى الساعة
عن خدش زجاج النافذة بأظافره الكبيرة البشعة
والتي كثيراً ما تشبه منحنيات الدم التي لم تجف
تلك التي تترك خلفها وجوه ضحاياها
عدم السماح للذكريات بالدخول هو ما عليك فعله
الإستغناء عن الأحلام عن الأمل عن كل ما هو ممل ما كل هذه الأشياء التي تحدث؟
تطرح على نفسك الكثير من الأسئلة وتنتظر...
تنتظر ....دون أن يتوقف قطار الإنتظار ...
تلعن الوجود..
أماه ..لقد كانت ولادتي خطأ فادحاً.
بعض الأشياء حين أنتهي من الكتابة عنها،
أشعر أنها تركض خلفي.​
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,087
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


من اجمل ما قرات استوقفتني بعض
العباراة كونها اصبحت شيئا عشته او لاحظته مع اشخاص قريبين لي
قال Rǿmẳņĉį LŎvès:
الحيلة الوحيدة التي يمكن للإنسان من خلالها أن يستريح ليست الموت،
بل بالتوقف ، التوقف عن كل شيء .
إضغط للتوسيع...
هكذا عزموا ان الموت هو السبيل


قال Rǿmẳņĉį LŎvès:
تطرح على نفسك الكثير من الأسئلة وتنتظر...
تنتظر ....دون أن يتوقف قطار الإنتظار ...
تلعن الوجود
إضغط للتوسيع...
لربما كان الانتظار سهلا
لو لا انت تبقى طول حياتك
بدون جواب

كلمات بسيطة و سلسة اوصلت معاني و احاسيس عميقة
سلمت اناملك في انتظار جديدك
 
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