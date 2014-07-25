أقدم كائنات على وجه الأرض!

نستعرض معكم في هذا الموضوع قائمة لأقدم الكائنات الحية على الأرض والتي كانت موجودة لملايين أو ربما مليارات السنين الماضية، و استطاعت أن تتكيف بشكل كامل مع بيئتها.

حتى الآن، هذه الكائنات تم اعتبارها أقدم الكائنات على وجه الأرض والتي مازالت تعيش معنا على كوكبنا، ربما تظهر اكتشافات لحفريات جديدة أقدم منها تجعل هذه الكائنات جديدة!



1- البكتيريا الزرقاء

العمر: 3.5 مليار سنة

تم العثور على أقدم الأحافير المعروفة على وجه الأرض لأحد أنواع البكتيريا وهي البكتيريا الزرقاء، وقد تم العثور عليها على صخور من العصر الأركي في غرب استراليا. البكتيريا الزرقاء أو الطحالب الخضراء المزرقة، هو نوع من البكتيريا التي تستخدم التمثيل الضوئي لتوليد الطاقة. ويُعتقد أن هذه البكتريا لعبت دورًا هامًا في أكسدة الغلاف الجوي للأرض.



2- الإسفنج

العمر: 580 مليون سنة

الإسفنج هو أحد الحيوانات القديمة، ولذلك يمكن اعتباره أكبر الحيوانات. تم العثور على حفريات من الإسفنج الزجاجي في الصخور في استراليا، والصين، ومنغوليا.



3- قنديل البحر

العمر: 505 ملايين سنة

قناديل البحر تنتمي إلى مجموعة من الحيوانات تسمى القراصات أو المجوفات. وتشمل هذه المجموعة الشعاب المرجانية، هيدرا، قناديل البحر، شقائق البحر، أقلام البحر، سياط البحر، ومراوح البحر. وتبين الحفريات أنها أقدم مما كان يُعتقد.



4- سرطان الحدوة

العمر: 450 مليون سنة

تعتبر سرطانات حدوة الحصان “حفريات حية”! فهذه المفصليات البحرية مازالت تعيش بالقرب من المياه الضحلة من المحيطات منذ 450 مليون سنة!

وتم تأريخ أقرب حفرية لهذه السرطانات في الفترة الأوردوفيكية من الحقبة القديمة.







5- أسماك الكولاكنث

العمر: 400 مليون سنة

هي نوع نادر من الأسماك التي لازالت تعيش حتى الآن، وترتبط سمكة الكولاكنث ارتباطاً وثيقاً بالزواحف والثدييات فلهم الكثير من الخواص المشتركة. وقد تم اكتشاف أول نوع حي من هذه الأسماك في عام 1998.



6- الجينكجو بيلوبا

العمر: 270 مليون سنة

شجرة الجينكجو هي حاليًا الشجرة الوحيدة المتبقية والتي يعود أصلها لأنواع الـ”جينكجولز”، وهي مجموعة من عاريات البذور التي يعود تاريخها إلى 270 مليون سنة ماضية في العصر البرمي. بسبب النكبات الجيولوجية، انقرضت معظم هذه الأشجار وتبقى فقط 4 أنواع منها في العصر الثالث الجيولوجي.





7- نوتيلوس

العمر: 235 مليون سنة

نوتيلوس، نشأت في أواخر العصر الترياسي، وهي عبارة عن “رخويات بحرية” اسمها يعني “بحار” في اليونانية. تم العثور على نوتيلوس فقط في المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وهي لازالت تعيش في منحدرات عميقة من الشعاب المرجانية ويطلق عليها أيضاُ “الحفريات الحية”.



8- حدوة حصان الروبيان

العمر: 200 مليون سنة

هذا الكائن يتميز بأنه أقدم كائن على وجه الأرض لم يتغير منذ 200 مليون سنة، أي أنه كان موجوداً بنفس الشكل في هذا الماضي السحيق!

وقد شوهد لأول مرة في عام 1955.

يبلغ طوله 37 ملم (1.5 بوصة)، ويتواجد على ساحل المحيط الأطلسي.



9- سمك الحفش

العمر: 200 مليون سنة

سمك الحفش أو حفيدها سمك البدال الموجود حتى الآن حدثت له بعض التغييرات في الفترة الماضية، ولكن هذه التغيرات حدثت ببطء بسبب وجودها في قاع المياه مما قلل من الحيوانات المفترسة التي تتغذى عليها و زاد وفرة غذائها هي.

ويطلق عليها أيضاٌ “حفريات حية” بسبب تغيرها البطئ.



10- مارتيليس هيوريكا

العمر: 100 مليون سنة

مارتيليس هيوريكا هو أحد أكثر أنواع النمل بدائيةً والموجود حتى الآن، الحمض النووي للمارتيليس هيوريك بالكاد تغير في الـ100 مليون سنة الماضية. تم اكتشاف هذا النوع في منطقة الأمازون في عام 2000، ويعيش عادة تحت الأرض.