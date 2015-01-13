تحذير الفتيات من العلاقات العاطفية مع الفتيان

وهي الموجهة للفتيات والتي هي بعنوان : (( ترى .. من هذا ؟))

نص الرسالة الأولى : وهي الموجهة للفتيات والتي هي بعنوان : (( ترى .. من هذا ؟)) :

سلامٌ عليكِ ورحمة الله وبركاته وبعد :