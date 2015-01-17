الحلم الوردي
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اهـــلآ وسهــلآ
بكن يالماويـــآت
ان شاء الله تكون بخير
اليوم جبتلكم
{ تجربتي مع غسول يومي لتقشير الوجه كلين آند كلير
}
غسول يومي لتقشير الوجه
حبيبات صغيرة ناعمة تنظف البشرة وتفتح المسامات.
لبشرة نظيفة، صافية جميلة وناعمة.غسول كلين اند كلير اليومي لتقشير الوجه، يحتوي على حبيبات صغيرة ناعمة تزيل الأوساخ والدهون وخلايا البشرة القديمة التي يمكن أن تسد المسامات، وتؤدي إلى ظهور الحبوب والرؤوس السوداء. كما أنّ فعاليته اللطيفة المقشِّرة ستترك بشرتك متمتعة بجمال النعومة والصفاء.
وداعاً للبشرة الباهتة! بفضل كلين آند كلير غسول يومي لتقشير الوجه، تحصلين على بشرة أكثر نعومة ابتداءً من اليوم الأول. فالحبيبات الصغيرة فيه تقوم بفرك البشرة المتقشرة بنعومة وتزيل الزيوت والأوساخ والخلايا الميتة بفعالية حتى يظهر وجهك بأفضل حلة. تمتعي ببشرة جميلة في كل زمان ومكان!
طريقة الاستعمال
بلّلي وجهك وضعي بعضاً من الغسول في كف يدك ثم دلّكيه على وجهك بنعومة في حركة دائرية من دون الاقتراب من منطقة العينين. واتركيه لمدة 10 ثـوآني شطّفي الغسول عن وجهك جيّداً ثم جففي بشرتك بمنشفة. .
وداعاً للبشرة الباهتة! بفضل كلين آند كلير غسول يومي لتقشير الوجه، تحصلين على بشرة أكثر نعومة ابتداءً من اليوم الأول. فالحبيبات الصغيرة فيه تقوم بفرك البشرة المتقشرة بنعومة وتزيل الزيوت والأوساخ والخلايا الميتة بفعالية حتى يظهر وجهك بأفضل حلة. تمتعي ببشرة جميلة في كل زمان ومكان!
طريقة الاستعمال
بلّلي وجهك وضعي بعضاً من الغسول في كف يدك ثم دلّكيه على وجهك بنعومة في حركة دائرية من دون الاقتراب من منطقة العينين. واتركيه لمدة 10 ثـوآني شطّفي الغسول عن وجهك جيّداً ثم جففي بشرتك بمنشفة. .
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