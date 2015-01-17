{ تجربتي مع غسول يومي لتقشير الوجه كلين آند كلير }

الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,616
النقاط
1,191
محل الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
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اهـــلآ وسهــلآ
 بكن يالماويـــآت
:)
ان شاء الله تكون بخير
اليوم جبتلكم
{ تجربتي مع غسول يومي لتقشير الوجه كلين آند كلير
}
 غسول يومي لتقشير الوجه

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حبيبات صغيرة ناعمة تنظف البشرة وتفتح المسامات.

لبشرة نظيفة، صافية جميلة وناعمة.غسول كلين اند كلير اليومي لتقشير الوجه، يحتوي على حبيبات صغيرة ناعمة تزيل الأوساخ والدهون وخلايا البشرة القديمة التي يمكن أن تسد المسامات، وتؤدي إلى ظهور الحبوب والرؤوس السوداء. كما أنّ فعاليته اللطيفة المقشِّرة ستترك بشرتك متمتعة بجمال النعومة والصفاء.


وداعاً للبشرة الباهتة! بفضل كلين آند كلير غسول يومي لتقشير الوجه، تحصلين على بشرة أكثر نعومة ابتداءً من اليوم الأول. فالحبيبات الصغيرة فيه تقوم بفرك البشرة المتقشرة بنعومة وتزيل الزيوت والأوساخ والخلايا الميتة بفعالية حتى يظهر وجهك بأفضل حلة. تمتعي ببشرة جميلة في كل زمان ومكان!

طريقة الاستعمال


 بلّلي وجهك وضعي بعضاً من الغسول في كف يدك ثم دلّكيه على وجهك بنعومة في حركة دائرية من دون الاقتراب من منطقة العينين. واتركيه لمدة 10 ثـوآني شطّفي الغسول عن وجهك جيّداً ثم جففي بشرتك بمنشفة. .
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آخر تعديل بواسطة المشرف:
Ryry_Ndj

Ryry_Ndj

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 أكتوبر 2013
المشاركات
2,971
النقاط
191
السلام عليكم
بوركتي اختي ملاك على الطرح الرائع
انا تاني جربتوا ونتائجه رائعة
تقبلي مروري
 
بنت الـ25

بنت الـ25

:: عضو شرفي ::
إنضم
12 مارس 2008
المشاركات
7,143
النقاط
351
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
يعطيك الصحة ملاك علابالي بيه فعال
مي قوليلي منين شريتيه قلبت عليه الدنيا
قاتلي جارتي نجيبهولك هي تخدم في شركة تع دوا مي لدرك مجابتليش قاتلي مكانش
 
R

ritaje ritale

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 جانفي 2015
المشاركات
24
النقاط
3
سلام عليكم يا بنات يعني هو مضمون لانه بشرتي حساس​
 
@R@ZIK

@R@ZIK

:: عضو بارز ::
إنضم
2 أكتوبر 2007
المشاركات
6,761
النقاط
351
يعطيك الصحة اختي على المعلومات
قالولي عليه مليح
نجربوه ان شاء لله
شكرااااااااا
 
R

RoseBonbon

:: عضو مُتميز ::
إنضم
28 أفريل 2014
المشاركات
727
النقاط
31
راهو عندي فالدار

بصح مزال ما استعملتوش

شكرا لك على الشرح الوافي
 
Я

ЯǾᵯẫḭṧşẰ

:: عضو شرفي ::
إنضم
30 نوفمبر 2011
المشاركات
4,372
النقاط
191
بارك الله فيك اختي الكريمة
ممكن سؤال :
ادا كان في وجه الفتاة مسمات مفتوحة هل من المستحسن انها تستعملو ؟
:)
 
D

DrAmeeraah

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 أوت 2022
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
28
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
قال الحلم الوردي:
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اهـــلآ وسهــلآ
بكن يالماويـــآت
:)
ان شاء الله تكون بخير
اليوم جبتلكم
{ تجربتي مع غسول يومي لتقشير الوجه كلين آند كلير

}
غسول يومي لتقشير الوجه


do.php



do.php
حبيبات صغيرة ناعمة تنظف البشرة وتفتح المسامات.


لبشرة نظيفة، صافية جميلة وناعمة.غسول كلين اند كلير اليومي لتقشير الوجه، يحتوي على حبيبات صغيرة ناعمة تزيل الأوساخ والدهون وخلايا البشرة القديمة التي يمكن أن تسد المسامات، وتؤدي إلى ظهور الحبوب والرؤوس السوداء. كما أنّ فعاليته اللطيفة المقشِّرة ستترك بشرتك متمتعة بجمال النعومة والصفاء.


وداعاً للبشرة الباهتة! بفضل كلين آند كلير غسول يومي لتقشير الوجه، تحصلين على بشرة أكثر نعومة ابتداءً من اليوم الأول. فالحبيبات الصغيرة فيه تقوم بفرك البشرة المتقشرة بنعومة وتزيل الزيوت والأوساخ والخلايا الميتة بفعالية حتى يظهر وجهك بأفضل حلة. تمتعي ببشرة جميلة في كل زمان ومكان!

طريقة الاستعمال


بلّلي وجهك وضعي بعضاً من الغسول في كف يدك ثم دلّكيه على وجهك بنعومة في حركة دائرية من دون الاقتراب من منطقة العينين. واتركيه لمدة 10 ثـوآني شطّفي الغسول عن وجهك جيّداً ثم جففي بشرتك بمنشفة. .


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شكرااا جدا لحضرتك، انا بستخدم القهوة التركية للبشرة الدهنية وجايبة معاية نتيجة حلوة اوي في ازالة البثور من الوجه، انصحك بها.
 
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