بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (1)

issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#1
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#1
بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (1)

تدكير :

اغلب دلك الوقف الديني تم تدميره بسبب مشاريع فرنسية التي حولت المدينة الى طراز الاروبي وقامت بمحاصرة مدينة العتيقة من كل جهة ......

وما لا يجب ان ينسى ان تعامل مع الاضرحة والاوقاف ومساجد مدمرة كان بطريقة غير محترمة

كمتال المقبرة التركية ( ما تعرف اليوم حديقة مارينغوا ) التي كانت تحمل فيها اغلب حكام عاصمة القرصان : من عهد خير الدين بربروس الى اخر داي ما قبل داي حسين (اي منهم من كان برتبة عسكرية كبيرة او قائد بحري كدلك ومن هم من كان حاكم ...وكدلك بعض من عائلتهم ....الخ اي رفاتهم والعظام تم ارسالها الى معاهد طبية ودارسية فرنسية هناك من وضع للزينة و الاخر للدراسة على امتلة بشرية ....

وما خفي كان اعظم بطبع

الهدم بشكل موسع كان مند بداية 1861 م





مقام سيدي جاميع :



وهو مقام كان متوجد خارج اصوار باب الوادي اي خارج مدينة من جهة الغربية وهو مقام كان يتكون من ضريح سيدي جاميع وهو من اصل تركي على مدهب الحنافي ( الان في دلك الوقت اهل عاصمة والجزائر عامة بنسبة كبيرة كانوا على مدهب المالكي اما الاتراك هم على مدهب الحنافي ) . ومسجد صغير بدون منارة وينابيع ماء .....واملك اخرى تعد للمقام تم عد 17 وقف يعود لدلك ضريح منها نفعية ومداخيل وقف تصرف على مقام سيدي جاميع وفوق كل هدا مقبرة صغيرة وخاصة

السجلات تدكر ان مسؤول او كما يعرف في دلك الوقت " الوكيل " عن دلك مقام هما اتنان

شخص يسمى مصطفى اودباشي اسماعيل " وكيل مسجد سيدي جاميع "

و شخص يسمى سيد مصطفى الخياط " اظن في منصب وكيل للضريح وينابيع وامور اخرى"

ضريح كان بتاريخ 13 افريل من سنة 1707 موافق لي شهر محرم من عام 1119

وهدا مقام كان متواجد حسب سجلات امام مدخل " حديقة مارينغوا " ما تعرف اليوم بسم حديقة براغ

مقام لم يبقى منه اي اثر تم نسفه عن بكرة ابيه هو بي اوقفه


ضريح بنت جعفر :

لا توجد اي معلومات إضافية عنه سوى انه كان خارج مدينة من جهة الغربية وتاريخ حفظ ما كان مكتوب في رخام الضريح :

"قبة المرحومة بنت جعفر الكتانيا"

نقطة استفهام :

اعلم انه كان يتوجد كدلك في ناحية الغريبة للمدينة وخارج اصوار المدينة على الضفة الغربية تماما ضريح لولي يسمى سيدي الكتاني وهو ضريح نسف عن بكرة ابيه ايضا لكن اجد ضريح اخر يحمل اسم بنت جعفر الكتانيا ...
اي بين الكتاني وبين الكتانيا ربما ارى هناك تشابه في الاسم والله اعلم ان كانت صلة او هته مرأة من عائلة دلك الولي ...الله اعلم وربما يوما ما اجد الجواب انشاء الله ...وعلى كل حال لك المكان الى يومنا هدا يحمل اسم دلك الولي وناس كلها تعرف دلك مكان بي اسم " كيطاني " عبر زمان تم تحريف الاسم من الكتاني الى كيطاني .


ضريح نسف عن بكرة ابيه ولا يبقى له اي اثر


ضريح الفقيه محمد النشا :


هدا مقام كان متوجد خارج مدينة اسفل ضريح سيدي عبد الرحمن التعالبي وهدا الضريح اي ضريح الفقيه محمد النشا كان داخل في املكه الوقفية مزرعة ومحلان على الاقل وفوائد دلك الوقف تعود على الضريح

ضريح نسف عن بكرة ابيه ولا يبقى له اي اثر





يتبع انشاء الله .........









وجدت في كتاب لفظ بخط عجيب : " نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ "


 
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nour el hanna

:: عضو بارز ::
#2
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#2
فيه حقائق تاريخية كثيرة غيبة عنا ومانعرفوهاش
شكرا اخى اسحاق على المجهودات لتزويدنا
بمعلومات دائما جديدة وقيمة
بوركت اخى وجزيت كل الخير
موفق باذن الله
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
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191
#3
قال nour el hanna:
فيه حقائق تاريخية كثيرة غيبة عنا ومانعرفوهاش
شكرا اخى اسحاق على المجهودات لتزويدنا
بمعلومات دائما جديدة وقيمة
بوركت اخى وجزيت كل الخير
موفق باذن الله
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العفو الاخت .......
الدكرة تم الدكرة والويل لمن فرط في الشخصية الوطنية ....التاريخ لا يرحم
امسية سعيدة

 
KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
#5
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الإقامة
البويرة
#5
معلومات تاريخية قيمة
مشكور اخي الكريم على كل مجهوداتك
ننتظر الجزء المتبقي من الموضوع
بالتوفيق دائما
مع تحياتنا وكل تقديرنا لك
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#7
إنضم
1 أكتوبر 2007
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191
#7
قال كمال بداوي:
معلومات تاريخية قيمة
مشكور اخي الكريم على كل مجهوداتك
ننتظر الجزء المتبقي من الموضوع
بالتوفيق دائما
مع تحياتنا وكل تقديرنا لك
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العفو الاخ
شكرا على الانتباه وامسية سعيدة
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
1 أكتوبر 2007
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#8
بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (2)


ضريح الداي الحاج محمد :

اول داي تم تعينه من طرف طائفة الرايس

الضريح كان متوجد خارج المدينة من الجهة الغربية لا نعلم تحديد اين كان وربما على سبيل تخمين في مقبرة الاتراك ....الضريح كان يمتلك 3 محلات تعد وقف له وتلك محلات تلاتة كانت متوجدة في مقابل الباب الشرقي لي مسجد على بتشنين ( موجود الى يومنا هدا ) في الطريق المؤدي الى مسجد الرحبي ( مدمر)

ضريح حسان باشا :

الضريح كان متوجد خارج مدينة من جهة الغربية امام ضريح اخر يسمى ضريح الشيخ الزارد ..
تولى على سلطنة امارة الجزائر عدة شخصيات تحمل تقريبا نفس الاسم الى انه هدا الضريح لا يعلم لمن تحديدا ........

تم تسجيل " منزل " كوقف كان تحت اسم هدا الضريح ..

ضريح الشيخ الزاراد :

ما هو معلوم عنه انه كان امام ضريح حسان باشا ....ولا اكثر اي لا نعلم مزيد عن هده الشخصية اولا ثم الوقف الدي كان تحت هدا الضريح واخيرا مكان تحديدا .

ضريح سيدي الياقوت :

الضريح لي احد اولياء المدينة كان متوجد خارج مدينة من جهة الغربية ...الضريح كان بتاريخ منتصف شهر رجب من عام 1130 هجري الموافق لي 10 او 19 جوان 1718 ميلادي
الاسف كدلك لا نعلم عدد الاوقاف التي كانت تابعة له ولا مكانه تحديدا ..

ضريح سيدي الكتاني :

ضريح يعود الى احد اولياء المدينة كان متوجد خارها من جهة الغربية والمكان الدي كان يتوجد فيه هدا الضريح ما يعرف الاهل عاصمة " بشاطىء كيطاني " عبر زمان تم تحريف الاسم من الكتاني الى كيطاني ....هدا الضريح كان متوجد تدقيقا وكما يقال في رأس الواجهة البحرية ..تحديد اين ترى دلك المسبح لكن نحو الشرق نوعا ما ليس بكثير اقول هدا الان في ارشيفي الخاص عندي صورة تمتل لوحة زيتية رسمت في 1840 لدلك الظريح اي ضريح سيدي الكتاني ...

لا نعلم كم وقف كان تحت دلك الضريح
وفي تاريخ شفاهي للعاصمة يقال ان سيدي الكتاني كان شخصية يعهد اليها الختان .......

الضريح عام 1840




هده منظر يعني ربما 10 سنوات بعد احتلال العاصمة .....


تقريبا نفس مكان لكن في يومنا هدا



يعني لم يبقى اي شيىء الاستعمار دمر الضريح والاستقلال حرف الاسم .....وخالي البير بغطاه




يتبع انشاء الله .........


وجدت في كتاب لفظ بخط عجيب : " نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ "




[YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=5qR-qn1pA30[/YTBVIDEO]​
 
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KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
#12
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351
الإقامة
البويرة
#12
مشكور اخي الكريم على ما تنثره بين الفينة والاخرى من نفحات طيب مواضيعك التي تصب في عمق تاريخ بلدنا الجزائر الحبيب من آثار وتراث و مآثر .
تحياتي لك وكل تقديري لجهودك الجلية
وننتظر منك المزيد في سياق جديد
دمت في حفظ المولى دائما
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
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191
#13
قال ابو مازن:
شكرا اسحاق نحن في المتابعة

كم هو عظيم تاريخ الجزائر

بالتوفيق ان شاء الله
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قال كمال بداوي:
مشكور اخي الكريم على ما تنثره بين الفينة والاخرى من نفحات طيب مواضيعك التي تصب في عمق تاريخ بلدنا الجزائر الحبيب من آثار وتراث و مآثر .
تحياتي لك وكل تقديري لجهودك الجلية
وننتظر منك المزيد في سياق جديد
دمت في حفظ المولى دائما
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العفو الاخواة الكرام ............
كل شكر لكم على متابعة والاهتمام وهدا ما يحفز الشخص على سير في نفس منوال

امسية سعيدة
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#14
إنضم
1 أكتوبر 2007
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#14
بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (3)

بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (3)



ضريح سيدي يعقوب :

الضريح كان متوجد فيما يعرف قديما باسم " فحص الجنان " ما يعرف اليوم باسم مستشفى الجامعي مايو باب الوادي فدلك مكان قديما كان مجمع لعدة اشياء منها مصنع للبارود ومنها اقامة صيفية لداي ومنها مسجد صغير " مسجد محمد باشا " ( دمر من طرف الاستعمار كدلك ) وفي اقصى حدود فحص الجنان كان يتوجد ضريح سيدي يعقوب .....
ويمكن للقراء الكرام مشاهدة صورة دلك الضريح في طبعة فنية تعود لسنوات الاولى الاحتلال العاصمة وهي كتالي :



ضريح سيدي يعقوب تراه من اقصى الجهة الغربية لفحص الجنان :



مكان المرجح بتوازي في يومنا معاصر بتقريب كما اشير في صورة التالية باللون الاحمر وهدا مستند على مدخل بوبة القديمة الانها مازلت قائمة الى يومنا هدا فكلما كنت امر من هناك ارى ناس تمر كدلك ولكن بدون الانتباه الدي احمله لها الان اغلبية لا تعلم ان دلك المدخل او بوبة تعود الى ما قبل 1830 .....اللاسف

البوابة التي اتكلم عنها هي تلك بوابة دات سقف مقوس من واجهة البحرية وهي ظاهرة للعيان بدون اي صعوبة تدكر





والان اعود الى ضريح سيدي يعقوب وما يخصه

تدول على منصب " وكيل قبة سيدي يعقوب " عدة وكلاء ما تم حفظه في خصوصهم كتالي :

الحاج محمد بن عبد الله سنة 1703 م
احمد العنكشري منزول اغا 1791-1792م
دالي حسان 1799-1800 م

الاملك التي كانت تحت وصية ضريح سيدي يعقوب :

6 متاجر ...ومزرعة للخضر ...ومساحة ارضية

ونعود لتنبيه في امر وهو اتخاد الجيش الفرنسي في الايام الاولى الاحتلال العاصمة فحص الجنان بكامله كثكنة عسكرية ولي سوء حظ دلك مكان انه بقي ثكنة عسكرية الى يومنا هدا مند 1830 ....

وهنا اريد تنبيه الى قضية وهي كتالي :

اظن ان مواقع تارخية مهمة يجب ان تكون تحت وصية جهات المعنية بي الامر لكي يحافظ عليها اولا وتانيا لكي تفتح للجمهور وزائر ولكي يتعرف ناس على مواقع تريخ مدينتهم .........

لدلك ارى اتخاد من موقع تاريخي كتكنة عسكرية وما اشبه في عدة نقاط من جزائر العاصمة والجزائر بشكل عام .....شيىء غير منطقي وتجاوز في حق تاريخ البلد وحق الشعب في زيارة ارث الاجداد

متال اخر:

موقع تاريخي غني متل ميناء العاصمة القديم ممنوع دخول هناك لانه قاعدة بحرية ...اليس هدا تعدي على حق الشعب في تاريخيه ........

مسجد محمد باشا :

وهو مسجد صغير كان بجوار ضريح سيدي يعقوب كما فصلت سابقا في امره ...المسجد بني بامر الداي محمد باشا الدي حكم 25 سنة مند 1766 الى 1791

الى جانب كدلك ينبوع الماء بأمره كدلك

سيدي محصود :

كل ما هو معلوم في خصوص هدا ضريح انه كان متوجد جوار معامل الجبس القيدمة التي كانت متوجدة خارج مدينة العتيقة من جهة الغربية وعلى حسب مصدر دلك الضريح كان متوجد على بعد 500 متر من بوابة باب الوادى " في يومنا هدا نستطيع انشاء فكرة تقريبية عن مكان اي مقياس 500 متر من نقطة تانوية الامير عبد القادر ...لكن تحديدا اي كان اصلا ...ربما ليس بمقدورنا معرفة دلك حاليا ..

الضريح ثم تدميره من طرف مقاول اشغال عمومية اسمه ( غيلار ) لكي يتم وضع مكانه بناية سكانية .

حاليا لا نعرف اي شيىء عن شخصية سيدي محصود او الاوقاف التي كانت تحت وصيته وحتى اسماء وكلاء .....الاسف


يتبع انشاء الله .....والى دلك الحين اقول لكم يا من عاش


وجدت في كتاب لفظ بخط عجيب : " نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ "







[YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=RS2dTlLxpo0[/YTBVIDEO]​
 
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nour el hanna

:: عضو بارز ::
#15
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#15
رد: بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (3)

شكرا اخى اسحاق على المجهودات المبذولة والمعلومات المفيدة ربي يجازيك كل خير
بالتوفيق ان شاء الله

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nour el hanna
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#16
إنضم
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191
#16
رد: بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (3)

قال nour el hanna:
شكرا اخى اسحاق على المجهودات المبذولة والمعلومات المفيدة ربي يجازيك كل خير
بالتوفيق ان شاء الله

حالياً الأعضاء النشيطين الذين يشاهدون هذا الموضوع : 27 (1 عضو و 26 ضيف)
nour el hanna
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العفو الاخت كل شكر لك على الانتباه وتفاعل

واضيف معلومة اخرى خارجة نوعا ما عن موضوع النص لكنها تخص مكان وهو شيىء اخر نسبة كبيرة جداجدا من ناس لا تعلمه الاسف

في مستشفى ( Maillot) حين يدخل اليه اي شخص : يكمل مسير تم استدر يمينا لتجد نفسك امام حيديقة كبيرة ارفع راسك ولاحظ هناك سوف تجد بناية قديمة ولكنها في حالة جيدة الانها ترمم باستمرار

دلك منزل فخم يعود لي حقبة : داي بابا حسن

الان دلك مكان ايضا كان يحتوي على اقامة صيفية لداي ....

الايام كيف تتحول : في زمان الاتراك منطقة باب الوادي كانت تحتوي على عدة منزل لكبار تجار واناس اصحاب نفود فمر زمان برهة اصبحت حي شعبي ........يعني لكي لا يفهم قولي خطىء لست اعيب عنها ولكن كمتال فقط لكي لا يفهم قولي خطىء

متل حي (Saint-Eugène) في بداية القرن ماضي كان افخم احياء العاصمة كحي دبلوماسي لهدا من يكون هناك يلاحظ منزل الفرنسية القائمة الى يومنا هدا منزل فخمة ....( الى يومنا هدا هناك تجد منزل العائلي لصحاب اشهر مشروب جزائري عائلة حمود ...وهناك الى يومنا هدا يوجد منزل الفخم للفنان مصطفى سكندراني الله يرحموا ( عازف بيانوا ) .......وهناك كان يوجد منزل فنان القدير ارزقي نابتي " معروف بفيلم " موح باب الوادى " .....الخ

بلدية (Saint-Eugène ) اقدم بلدية في عاصمة بعد القصبة اظن رسميا كانت بلدية مند 1840 م
قبل دلك تاريخ اي في حقبة الاتراك اهم شيء كان يوجد هناك وهو حصن دفاعي صغير كان يسمى " برج قامات الفول " مكانه بتقريب اين يوجد الان ملعب بولوغين

ثم بعد الحرب عالمية الاولى انتقل حي الرسمي الى ما هو معروف اليوم حيدرة وكان تدريجيا الابيار تم بن عكنون تم استقر في حيدرة الى يومنا هدا ........

شكرا لك مرة اخرى
وامسية سيعدة

 
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nour el hanna

:: عضو بارز ::
#17
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351
#17
رد: بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (3)

قال issac570:
العفو الاخت كل شكر لك على الانتباه وتفاعل

واضيف معلومة اخرى خارجة نوعا ما عن موضوع النص لكنها تخص مكان وهو شيىء اخر نسبة كبيرة جداجدا من ناس لا تعلمه الاسف

في مستشفى ( Maillot) حين يدخل اليه اي شخص : يكمل مسير تم استدر يمينا لتجد نفسك امام حيديقة كبيرة ارفع راسك ولاحظ هناك سوف تجد بناية قديمة ولكنها في حالة جيدة الانها ترمم باستمرار

دلك منزل فخم يعود لي حقبة : داي بابا حسن

الان دلك مكان ايضا كان يحتوي على اقامة صيفية لداي ....

الايام كيف تتحول : في زمان الاتراك منطقة باب الوادي كانت تحتوي على عدة منزل لكبار تجار واناس اصحاب نفود فمر زمان برهة اصبحت حي شعبي ........يعني لكي لا يفهم قولي خطىء لست اعيب عنها ولكن كمتال فقط لكي لا يفهم قولي خطىء

متل حي (Saint-Eugène) في بداية القرن ماضي كان افخم احياء العاصمة كحي دبلوماسي لهدا من يكون هناك يلاحظ منزل الفرنسية القائمة الى يومنا هدا منزل فخمة ....( الى يومنا هدا هناك تجد منزل العائلي لصحاب اشهر مشروب جزائري عائلة حمود ...وهناك الى يومنا هدا يوجد منزل الفخم للفنان مصطفى سكندراني الله يرحموا ( عازف بيانوا ) .......وهناك كان يوجد منزل فنان القدير ارزقي نابتي " معروف بفيلم " موح باب الوادى " .....الخ

بلدية (Saint-Eugène ) اقدم بلدية في عاصمة بعد القصبة اظن رسميا كانت بلدية مند 1840 م
قبل دلك تاريخ اي في حقبة الاتراك اهم شيء كان يوجد هناك وهو حصن دفاعي صغير كان يسمى " برج قامات الفول " مكانه بتقريب اين يوجد الان ملعب بولوغين

ثم بعد الحرب عالمية الاولى انتقل حي الرسمي الى ما هو معروف اليوم حيدرة وكان تدريجيا الابيار تم بن عكنون تم استقر في حيدرة الى يومنا هدا ........

شكرا لك مرة اخرى
وامسية سيعدة

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بارك الله فيك اخى والله معلومات تاريخية فى القمة
انا جابلى ربي لوكان درتهم كامل فى صفحة واحدة متابعين افضل باه لما اي واحد احوس على الموضع يلقاه

هذا راي شخصى فقط


بوركت اخى الكريم وبورك قلمك وجزاك الله كل الخير
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#18
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
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191
#18
رد: بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (3)

قال nour el hanna:
بارك الله فيك اخى والله معلومات تاريخية فى القمة
انا جابلى ربي لوكان درتهم كامل فى صفحة واحدة متابعين افضل باه لما اي واحد احوس على الموضع يلقاه

هذا راي شخصى فقط


بوركت اخى الكريم وبورك قلمك وجزاك الله كل الخير
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وفيك بركة الاخت......العفو
على كل حال على شكل تعليق لا مشكل ايضا

امسية سعيدة
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#19
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
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191
#19
بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (4)

بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (4)



ضريح سيدي سعدي :

هدا ضريح كان متوجد اسفل ما يعرف اليوم يحديقة براغ " مارينغوا سابقا "

هده شخصية عاشت في القرن 18 عشر ميلادي ويقال ان ضريح تم بنأه من طراف احد البشوات لا نعلم من هو كامتنان لهدا الولي الدي اخبره بانه سوف يعتلي الحكم فلما اصبح باشا قام ببناء هدا الصرح له وهو ضريح متكون من قبة ومسجد صغير بدون منارة

هدا الولي كان على قيد الحياة سنة 1707م و بناء الضريح يعود الى سنة 1734م

املاك الوقف التي كانت تعود لهاد الضريح كتالي :

مزرعة
3 منزل
محلان
محلان لصناعة الفخار

اي عوائد كل هدا الاملك تعود لضريح

في 1847 م تم اتخاد هدا الضريح من طرف الجيش الفرنسي كمقر عسكري وفي 1858 م تم اتخاد هدا ضريح من طرف الجيش الفرنسي كمستودع للدخيرة الحربية .

ضريح سيدي محمد بن خليفة :

هدا ضريح كان متوجد على مقربة من ضريح سيدي سعدي اي من جهة سفلية ما يعرف اليوم بحديقة براغ

وعلى ما يبدوا ان هدا الضريح يعود الى سنة 1807 م الان الوثيقة واحدة تتكلم عنه تعود الى تلك سنة ولا معلومة اخرى عنه ولا عن املاك الوقفية التي تعود له ولا حتى بعض اسماء وكلاء ....

ضريح الوالي الطبيب :

هدا ضريح كل ما يقال عنه انه بناه احد ديات كتشريف لطبيبه الخاص ....بدون ان نعرف اي من ديات وحتى اسم هدا طبيب ...

بحسب بعض الوتائق فعلا هدا الضريح وجد لكن بدون اي معلومات اخرى

مسجد :

مسجد دو حجم صغير لا نعرف ما اسمه ومتى تم بنأه من طرف من معلومة وحيدة عنه انه تم تدميره اتناء بناء تانوية بيجوا " تناوية الامير عبد القادر في يومنا هدا " وتلك تانوية بنأها بين سنة 1862 و1868 ومنه نقول ان دلك مسجد تم تدميره ما ين تلك فترة .

ضريح سيدي بودوما :

ضريح كان متوجد على مقربة من ضريح سيدي عبد الرحمان التعالبي الموجود الان ...
على حسب من دكر عنه انه كان ضريح صغير جدا جدا وربما فقط مساحة التي ياخدها قبر وهو ضريح لم تكن له شهرة كبيرة بين سكان عاصمة في دلك زمان ...

رجال الحفرة :

وهي مقبرة جماعة كانت موجودة اسفل ما يعرف اليوم بحديقة براغ اي هده مقبرة كانت في محيط ما يعرف اليوم بتلك الحديقة ولكن من جهة سفلية ...

وهؤلاء اقرب افترضية عنهم انهم شهداء معركة من معارك والاسف لا نعلم اي شيىء اكثر من هدا ....لا تاريخ ولا اسماء

اعتناء بتلك مقبرة كانت موكلة الى امرأة ( لا نعلم ما اسمها الاسف )



يتبع انشاء الله .....والى دلك الحين اقول لكم يا من عاش



وجدت في كتاب لفظ بخط عجيب : " نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ "






[YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=72X6MaOFacY[/YTBVIDEO]​
 
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nour el hanna

:: عضو بارز ::
#20
إنضم
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351
#20
رد: بعض اوقاف عاصمة القرصان المدمرة (4)

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nour el hanna

نحن فى انتظار البقية اخى اسحاق
بالتوفيق ان شاء الله
 
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