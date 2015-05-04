مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

قال طباخة زماني:

هذه أول مشاركة لي و أتمنى أن أكون مفيدة لكم و أرجو أن تنال اعجابكم

اليوم جلبت لكم اعلان اعطتني اياه . السلام عليكم جميعا و انا سعيدة بالكتابة اليكم في هذا المنتدى الجميلهذه أول مشاركة لي و أتمنى أن أكون مفيدة لكم و أرجو أن تنال اعجابكماليوم جلبت لكم اعلان اعطتني اياه .





تكوين سريع في :

_ مخبري تقني في المخبر ( مستوى الثالثة ثانوي فما فوق )

_ بائع في الصيدلية شهادة تقني ( مستوى الأولى ثانوي فما فوق )

_ مراقبة النوعية شهادة تقني ( مستوى الأولى ثانوي فما فوق )

_ مساعد مخبري ( مستوى 9 أساسي فما فوق )

_ عون إداري ( مستوى 9 أساسي فما فوق )

_ رعاية المواليد ( مستوى ثانية ثانوي )

_ مربية روضة تعلن مدرسة المحور للتكوين عن فتح فرع لها بتيارت و لها عدة تخصصاتتكوين سريع في :_ مخبري تقني في المخبر ( مستوى الثالثة ثانوي فما فوق )_ بائع في الصيدلية شهادة تقني ( مستوى الأولى ثانوي فما فوق )_ مراقبة النوعية شهادة تقني ( مستوى الأولى ثانوي فما فوق )_ مساعد مخبري ( مستوى 9 أساسي فما فوق )_ عون إداري ( مستوى 9 أساسي فما فوق )_ رعاية المواليد ( مستوى ثانية ثانوي )_ مربية روضة





وانا اريد ان استشيركم و هل اي احد هنا دفع للدراسة فيها و هل هي خيال ام نصب ونهب للاموال



و بارك الله فيكم وجزاكم خيرا :regards01::regards01::regards01::regards01::regards01: :regards01::regards01::regards01::regards01::regards01: إضغط للتوسيع...

بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اما بعد إخواني وأخواتي الكرام أريد بهذا التدخل لفت الانتباه إلى كل من يريد التسجيل للحصول على تكوين بهذه المدرسة ان يسحب تسجيله لأنها في الأصل هذه الأخيرة أي المدرسة غير معتمدة بتاتا من طرف الدولة الجزائرية،ونحن كنا ضحايا ابتزاز بعد الحصول على شهادة تكوين تحمل ختم وتاشير ورقم إعتماد اتصلنا بوزارة التكوين المهني لتوثيق الشهادة ففجءنا بعدم وجود هذه المدرسة أصلا في حساب وزارة التكوين المهني بالنسبة( لمدارس التكوين الخاصة)ولا حتى رقم الإعتماد وبالتالي اريد إخواني وأخواتي تحذير كم عن السقوط في فخ هذه المدرسة الوهمية.وانا بنفسي ساقاضيها أمام العدالة بكل الأدلة.نداءي لكم حذاري ...حذاري هؤلاء تجار فقط .