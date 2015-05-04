مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

طباخة زماني
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- 4 ديسمبر 2014
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السلام عليكم جميعا و انا سعيدة بالكتابة اليكم في هذا المنتدى الجميل
هذه أول مشاركة لي و أتمنى أن أكون مفيدة لكم و أرجو أن تنال اعجابكم
اليوم جلبت لكم اعلان اعطتني اياه .
تعلن مدرسة المحور للتكوين عن فتح فرع لها بتيارت و لها عدة تخصصات
تكوين سريع في :
_ مخبري تقني في المخبر ( مستوى الثالثة ثانوي فما فوق )
_ بائع في الصيدلية شهادة تقني ( مستوى الأولى ثانوي فما فوق )
_ مراقبة النوعية شهادة تقني ( مستوى الأولى ثانوي فما فوق )
_ مساعد مخبري ( مستوى 9 أساسي فما فوق )
_ عون إداري ( مستوى 9 أساسي فما فوق )
_ رعاية المواليد ( مستوى ثانية ثانوي )
_ مربية روضة
وانا اريد ان استشيركم و هل اي احد هنا دفع للدراسة فيها و هل هي خيال ام نصب ونهب للاموال
و بارك الله فيكم وجزاكم خيرا:regards01::regards01::regards01::regards01::regards01: