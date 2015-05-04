مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

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طباخة زماني

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
4 ديسمبر 2014
المشاركات
238
الإعجابات
369
النقاط
13
#1

السلام عليكم جميعا و انا سعيدة بالكتابة اليكم في هذا المنتدى الجميل
هذه أول مشاركة لي و أتمنى أن أكون مفيدة لكم و أرجو أن تنال اعجابكم
اليوم جلبت لكم اعلان اعطتني اياه . ;);)

تعلن مدرسة المحور للتكوين عن فتح فرع لها بتيارت و لها عدة تخصصات
تكوين سريع في :
_ مخبري تقني في المخبر ( مستوى الثالثة ثانوي فما فوق )
_ بائع في الصيدلية شهادة تقني ( مستوى الأولى ثانوي فما فوق )
_ مراقبة النوعية شهادة تقني ( مستوى الأولى ثانوي فما فوق )
_ مساعد مخبري ( مستوى 9 أساسي فما فوق )
_ عون إداري ( مستوى 9 أساسي فما فوق )
_ رعاية المواليد ( مستوى ثانية ثانوي )
_ مربية روضة;)


وانا اريد ان استشيركم و هل اي احد هنا دفع للدراسة فيها و هل هي خيال ام نصب ونهب للاموال

و بارك الله فيكم وجزاكم خيرا:regards01::regards01::regards01::regards01::regards01:
 
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benbouzid72

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
4 ماي 2015
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
#4
رد: مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

يا جماعة ا نا سجلت في هذا الموقع غير باش نقول بلي هاذي مدرسة انتاع سراقين و نصابين
ردو بالكم فتحو annexe في بوسعادة مدة 15 يوم شدو فيها دراهم وقراو حصة وحدة ومن بعد سكروها و هربو قالو للتلاميذ نقروكم 6 اشهر و نديرولكم ستاج بالمستشفى هما شدو دراهم نحو بلاكا وسكرو البيرو بلا ما علمو التلاميذ و كي عيطولهم التلاميذ في التليفون قالوهم شوفو خواص ديرو ستاج عندهم وحنا نعطوكم ديبلوم بعض التلاميذ راحو ايجيبو دراهمهم محبوش يستقبلوهم
 
B

benbouzid72

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
4 ماي 2015
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
#5
رد: مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

يا جماعة ا نا سجلت في هذا الموقع غير باش نقول بلي هاذي مدرسة انتاع سراقين و نصابين
ردو بالكم فتحو annexe في بوسعادة مدة 15 يوم شدو فيها دراهم وقراو حصة وحدة ومن بعد سكروها و هربو قالو للتلاميذ نقروكم 6 اشهر و نديرولكم ستاج بالمستشفى هما شدو دراهم نحو بلاكا وسكرو البيرو بلا ما علمو التلاميذ و كي عيطولهم التلاميذ في التليفون قالوهم شوفو خواص ديرو ستاج عندهم وحنا نعطوكم ديبلوم بعض التلاميذ راحو ايجيبو دراهمهم محبوش يستقبلوهم
 
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ARCHICAD2016

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
14 ماي 2015
المشاركات
1,017
الإعجابات
1,408
النقاط
71
#6
رد: مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

لاينبغي التعميم فهناك مدارس خاصة ماشاء الله ناجحة100/100 وهناك مدارس لم توفق لسبب عدم انضباط الزبون
الغياب المتكرر ... هذا مايساعد في اختلال توازن مهامها ..
المدارس الخاصة تنظبط بإنضباط جميع زبائنا بما فيهم من اساتذة
 
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جمال البوسعادي

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
28 جويلية 2015
المشاركات
1
الإعجابات
3
النقاط
3
#7
رد: مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

السلام وعليكم ورحمة
انا جمال بلواضح من بوسعادة
درست في هده المدرسة والله الحمد لله نعمة انا الان اعمل بمستشفى
صارحة والله المدرسة والاستادة كل شيئ منضبط انا سمعت عن المشكل الدي وقع عندنا في بوسعادة لكن المشكل ليس في المدرسة المشكل في التلاميد و المستشفى المدرسة تعتمد على التكوين السريع وهدا شيئ جميل والتلاميد عند داهبهم للمستشفى لتربص التطبيقي قالو للمدير درسنا 3 ايام فقط عندها المدير لم يتقبل الامر وامر بتوقيف المتربصين والمدرسة تعتمد كثيرا على التربص التطبيقي وهده الطريقة توجد في امريكا واروبا والله كانت هده المدرسة بمثابة الحلم والحمد لله تحقق حلمي والان انا مخبري بمستشفى اشكرهم على كل الجهود وفقهم الله :up:
 
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طباخة زماني

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
4 ديسمبر 2014
المشاركات
238
الإعجابات
369
النقاط
13
#8
رد: مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

قال جمال البوسعادي:
السلام وعليكم ورحمة
انا جمال بلواضح من بوسعادة
درست في هده المدرسة والله الحمد لله نعمة انا الان اعمل بمستشفى
صارحة والله المدرسة والاستادة كل شيئ منضبط انا سمعت عن المشكل الدي وقع عندنا في بوسعادة لكن المشكل ليس في المدرسة المشكل في التلاميد و المستشفى المدرسة تعتمد على التكوين السريع وهدا شيئ جميل والتلاميد عند داهبهم للمستشفى لتربص التطبيقي قالو للمدير درسنا 3 ايام فقط عندها المدير لم يتقبل الامر وامر بتوقيف المتربصين والمدرسة تعتمد كثيرا على التربص التطبيقي وهده الطريقة توجد في امريكا واروبا والله كانت هده المدرسة بمثابة الحلم والحمد لله تحقق حلمي والان انا مخبري بمستشفى اشكرهم على كل الجهود وفقهم الله :up:
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اخي جمال مادا درست في هدة المدرسة و كم المبلغ و هل الان تعمل ام لا
 
R

rab ath

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
21 فيفري 2016
المشاركات
1
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0
النقاط
2
#10
رد: مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

سلام عليكم .قرأت ما كتبه السيد جمال بلواضح وأرجو منه أن يوفيدنا ماذا يعمل. وكيف دخل(مسابقة لي دارها).وما هو تصنيفها .ومبلغ الذي يتقضاه .أرجوك أفيدنا أنا عندي دبلوم تقني مخبري من هذه المدرسة. جزاك الله خيرا.:up:
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#11
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
11,651
الإعجابات
18,326
النقاط
2,457
العمر
17
محل الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#11
رد: مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

بالتوفيق
 
D

Dina34

:: عضو منتسِب ::
#12
إنضم
29 أكتوبر 2016
المشاركات
1
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1
النقاط
3
#12
رد: مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

مساء الخير انا قريت في هذي المدرسة وحاليا راني سطاج اخترت تقني مخبري مي بعد ماقريت واش كاتبين خلعتوني و طيحتولي مورال هل صحيح الكلام و يعيش خويا جمال ابعثيلي نحكي معاك
 
ميمي مرام

ميمي مرام

:: عضو مُتميز ::
#13
إنضم
25 مارس 2017
المشاركات
582
الإعجابات
790
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر
#13
مساء الخير اختي كيف سجلت فيها و كم الميلغ اعطيني معلومات على هذي المدرسة راني محتاجا معلومات في اقرب وقت لو سمحتي و شكرا :kiss:
قال Dina34:
رد: مدرسة المحور الخاصة للتكوين جديد

مساء الخير انا قريت في هذي المدرسة وحاليا راني سطاج اخترت تقني مخبري مي بعد ماقريت واش كاتبين خلعتوني و طيحتولي مورال هل صحيح الكلام و يعيش خويا جمال ابعثيلي نحكي معاك
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Nouar Faouzi

Nouar Faouzi

:: عضو منتسِب ::
#14
إنضم
11 أكتوبر 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
54
محل الإقامة
Beb-Ezzouar
الجنس
ذكر
#14
قال طباخة زماني:
السلام عليكم جميعا و انا سعيدة بالكتابة اليكم في هذا المنتدى الجميل
هذه أول مشاركة لي و أتمنى أن أكون مفيدة لكم و أرجو أن تنال اعجابكم
اليوم جلبت لكم اعلان اعطتني اياه . ;);)

تعلن مدرسة المحور للتكوين عن فتح فرع لها بتيارت و لها عدة تخصصات
تكوين سريع في :
_ مخبري تقني في المخبر ( مستوى الثالثة ثانوي فما فوق )
_ بائع في الصيدلية شهادة تقني ( مستوى الأولى ثانوي فما فوق )
_ مراقبة النوعية شهادة تقني ( مستوى الأولى ثانوي فما فوق )
_ مساعد مخبري ( مستوى 9 أساسي فما فوق )
_ عون إداري ( مستوى 9 أساسي فما فوق )
_ رعاية المواليد ( مستوى ثانية ثانوي )
_ مربية روضة;)


وانا اريد ان استشيركم و هل اي احد هنا دفع للدراسة فيها و هل هي خيال ام نصب ونهب للاموال

و بارك الله فيكم وجزاكم خيرا:regards01::regards01::regards01::regards01::regards01:
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بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اما بعد إخواني وأخواتي الكرام أريد بهذا التدخل لفت الانتباه إلى كل من يريد التسجيل للحصول على تكوين بهذه المدرسة ان يسحب تسجيله لأنها في الأصل هذه الأخيرة أي المدرسة غير معتمدة بتاتا من طرف الدولة الجزائرية،ونحن كنا ضحايا ابتزاز بعد الحصول على شهادة تكوين تحمل ختم وتاشير ورقم إعتماد اتصلنا بوزارة التكوين المهني لتوثيق الشهادة ففجءنا بعدم وجود هذه المدرسة أصلا في حساب وزارة التكوين المهني بالنسبة( لمدارس التكوين الخاصة)ولا حتى رقم الإعتماد وبالتالي اريد إخواني وأخواتي تحذير كم عن السقوط في فخ هذه المدرسة الوهمية.وانا بنفسي ساقاضيها أمام العدالة بكل الأدلة.نداءي لكم حذاري ...حذاري هؤلاء تجار فقط .
 
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