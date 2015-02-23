سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-1-(المقدمة، مولده، اسمه و نسبه عليه الصلاة و السلام)

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اقتباسا من كاتب من نفس العنوان للشيخ الكريم و الداعية الجليل محمد بن جميل زينو رحمه الله رحمة واسعة.
سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباسا من كاتب من نفس العنوان للشيخ الكريم و الداعية الجليل محمد بن جميل زينو رحمه الله رحمة واسعة.
المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد فإن أقدم لإخواني القراء المسلمين الكرام :
قطوفاً من الشمائل المحمدية ، والأخلاق النبوية ، والآداب الإسلامية ليطلعوا عليها ، ويقتدوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، في أخلاقه ، وآدابه ، وتواضعه ، وحلمه ، وشجاعته ، وكرمه ، وتوحيده لربه ، ولا سيما نحن في عصر نحتاج إلى نشر التوحيد والأخلاق اللذين انتصر بهما المسلمون ، وانتشر الإسلام .
وما أحسن قول الشاعر :
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
والله أسأل أن ينفع بهذا السلسلة المسلمين ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .