  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة
    إخفاء الملاحظة

سياسة جديدة من جوجل لأصحاب المواقع

الموضوع في 'نادي جوجل [ Adsense - Adwords - Analytics ]' نشر بواسطة HamzaShop, ‏28 فيفري 2015.

  1. HamzaShop

    HamzaShop :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 فيفري 2015
    المشاركات:
    1,100
    الإعجابات المتلقاة:
    506
    نقاط الجوائز:
    0
    [​IMG]



    سياسة جديدة من جوجل لأصحاب المواقع
    انت لست الوحيد من يتضايق من رؤية المواقع التي لا تناسب شاشة الهواتف الذكية هذا ما قالت شركة جوجل منذ يومين مخاطبة اصحاب المواقع​
    في تحذير منها انها ستستبعد المواقع التي لا تتناسب مع شاشات الهواتف المحمولة موجة بذلك اصحاب المواقع لمعالجة الوضع ​
    حتى لا تتراجع مواقعهم في الترتيب على محركات البحث وخصوصاً انه اصبح الجميع يستعملون الهواتف اكثر من أجهزة الكمبيوتر ​
    وقالت الشركة انه ابتداء من تاريخ 21 أبريل سوف تعتمد توافق المواقع مع الهواتف الذكية في الترتيب على أولويات البحث ​
    موجهه بذلك الى جميع اصحاب المواقع سواء المبتدئين او الكبرى الي تحسين مواقعهم وسرعة استجابتها لشاشات الهواتف الذكيه .​
     
    2 معجبون بهذا.
    HamzaShop, ‏28 فيفري 2015
    #1
  2. bilel milano

    bilel milano :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 جويلية 2015
    المشاركات:
    2,681
    الإعجابات المتلقاة:
    3,433
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: سياسة جديدة من جوجل لأصحاب المواقع

    موضوع رائع شكرا
     
    bilel milano, ‏27 جويلية 2015
    #2
  3. wissam 47

    wissam 47 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 أفريل 2015
    المشاركات:
    689
    الإعجابات المتلقاة:
    1,732
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    رد: سياسة جديدة من جوجل لأصحاب المواقع

    شكرااااا تقبل مروري
     
    wissam 47, ‏31 جويلية 2015
    #3
  4. Yacine333

    Yacine333 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    2,737
    الإعجابات المتلقاة:
    1,741
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    رد: سياسة جديدة من جوجل لأصحاب المواقع

    شكرا للخبر
     
    Yacine333, ‏2 أوت 2015
    #4
  5. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    485
    الإعجابات المتلقاة:
    81
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    مشكووووووووووووووووووووووووووووور
     
    جمال باتو, ‏23 ديسمبر 2017 على 14:29
    #5

مشاركة هذه الصفحة