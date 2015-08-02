سياسة جديدة من جوجل لأصحاب المواقع

سياسة جديدة من جوجل لأصحاب المواقعانت لست الوحيد من يتضايق من رؤية المواقع التي لا تناسب شاشة الهواتف الذكية هذا ما قالت شركة جوجل منذ يومين مخاطبة اصحاب المواقعفي تحذير منها انها ستستبعد المواقع التي لا تتناسب مع شاشات الهواتف المحمولة موجة بذلك اصحاب المواقع لمعالجة الوضع حتى لا تتراجع مواقعهم في الترتيب على محركات البحث وخصوصاً انه اصبح الجميع يستعملون الهواتف اكثر من أجهزة الكمبيوتر وقالت الشركة انه ابتداء من تاريخ 21 أبريل سوف تعتمد توافق المواقع مع الهواتف الذكية في الترتيب على أولويات البحث موجهه بذلك الى جميع اصحاب المواقع سواء المبتدئين او الكبرى الي تحسين مواقعهم وسرعة استجابتها لشاشات الهواتف الذكيه .