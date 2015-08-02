سياسة جديدة من جوجل لأصحاب المواقع ​

انت لست الوحيد من يتضايق من رؤية المواقع التي لا تناسب شاشة الهواتف الذكية هذا ما قالت شركة جوجل منذ يومين مخاطبة اصحاب المواقع​

في تحذير منها انها ستستبعد المواقع التي لا تتناسب مع شاشات الهواتف المحمولة موجة بذلك اصحاب المواقع لمعالجة الوضع ​

حتى لا تتراجع مواقعهم في الترتيب على محركات البحث وخصوصاً انه اصبح الجميع يستعملون الهواتف اكثر من أجهزة الكمبيوتر ​

وقالت الشركة انه ابتداء من تاريخ 21 أبريل سوف تعتمد توافق المواقع مع الهواتف الذكية في الترتيب على أولويات البحث ​