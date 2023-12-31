رسالة من منتدى اللمة ( استغاثة )

السلام عليكم جميعا أوفياء المنتدى وأحبابه



منتدى اللمة له بالغ الأثر على مستخدمي الأنترنت ويزخر بكم لا يستهان به من محتوى قديم وجديد سواء صور وفيديو ونصوص ومقالات ودروس ونقاشات،،، محتوى رفيع ذا قيمة وفائدة من معلومات وإجابات في شتى المجالات تحسده بعض المواقع عليه.



منتدانا من أندر المنتديات القديمة التي لاتزال صامدة ومستقرة ومستمرة بفضل مواصلة النشر المحدّث بمواضيع مواكبة وقيمة وتفاعلية بالمشاركات والنقاشات والابداعات.



تعتمد منصات التواصل الاجتماعي الاكثر اقبالا وتفاعلا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي معقدة ومحدثة تقائيا تتعقب سلوك المستخدم واهتماماته وتفاصيل هويته وتوفر له نتائج قريبة وسريعة وتطرح له اقتراحات متتالية تجعله مرتبط بشكل وثيق بتطبيقات الهواتف الذكية.



برمجية المنتديات لا تعتمد على هذه الخوارزميات الذكية فهي تعتمد بالأساس على ما ينشره المستخدم بنفسه ( العضو ) وما يحدده وما يقترحه من مواضيع يجذب به الباحث ويتصدر نتائج محركات البحث مثل غوغل او المهتمين بنفس المجال او المحتوى فالعضو هو الخوارزمية الذكية الوحيدة فيه.



اذا لم يكن في المنتدى نشاط على شاكلة:

- نشر لمواضيع جديدة دوريا غير مكررة ومستهلكة أومستنسخة من حقوق نشر قدر الامكان.

- تحديث ومواكبة التطورات والمستجدات والمواضيع الاكثر اهتمام من الجمهور محليا وعالميا.

- المشاركة في النقاشات واقتراح الاجوبة والمساعدات وحتى طرح تسائلات واستفسارات في أي مجال وخلق مجال إيجابي بين الأعضاء بفعاليات ومنافسات ولو كان لغزا يتطلب حلا.



فان النتيجة هي تحول المنتدى الى موقع راكد مهجور غير مرغوب فيه مع الوقت من محركات البحث الذي يعتمد عليها أي منتدى بالاساس كما سبق وأشرت وتتراجع حركة مرور الزوار وعناكب البحث ويتراجع من صدارة نتائج البحث وهكذا سيكون المصدر الوحيد لمنتدانا من الزوار هو الاعضاء الذين يعلمون بوجوده فقط من خلال رابطه المعروف 4algeria.com



ساعدوا منتدى اللمة ليبقى هذا الصرح القيم يساهم في صناعة محتوى مفيد وقيم خاصة للجيل الجديد (z)

وكونوا على يقين أن الهدف الأسمى للمنتدى منذ تأسس وهو احتضان واستقبال كل راغب في محتوى قيم ومفيد أو مساعدة وتوجيه أو تغيير سلوك أو فهم خاطئ في النفس والحياة والدين أو إبراز كفائة أوموهبة في شتى المجالات أنتم مساهمون في تحقيق هذا الهدف واستمرار عطائكم هو استمرار لمزيد من الأجر والثواب والكلمة الطيبة والنافعة.



بتوقف الجميع عن النشر والمشاركة يتوقف كل هذا وينقطع الدم الذي يُضخ الى قلب اللمة ليتوقف فجأة ونحن عنه غافلون.



لا ناقة لنا ولا جمل في منتدى اللمة لكن ادراكنا لأهمية هذا الموقع في حياتنا وحياة الآخرين بكل فئاتهم العمرية وحالتهم الاجتماعية يجعلنا في كل مرة ندق على أبوابكم راجين نذكركم بالمغزى والهدف النبيل الذي نتمنى من كل قلوبنا أن يبقى هو الجامع لنا في هذه اللمة وهو الضامن على حدود معاملاتنا و علاقاتنا الأخوية المحترمة.



غايتي وأمنيتي أن نخصص بعضا من وقتنا للنشر والمشاركة فيه ولا نتركه مهجورا ولا نستسلم للركود والخمول كما لا نفعل ذلك في حياتنا نحاول جهدنا في منتدانا لأن هذا الوضع يقتل فينا كل موهبة و كل هواية و كل غاية أو على الأقل نبقي على هوايتنا التي لا يعرفها عنا الجيل الجديد هواية المشاركة في المنتديات في عصر تطبيقات الهواتف الذكية.



بارك الله في جمعنا ولمتنا والسلام عليكم ورحمة الله.