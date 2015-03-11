====و اخيراااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

سلاااااااااااااااااااااام جماعة الخير نشاء الله تكونو بخير





الحاجة الاولى سامحونى خاطر طولت ما بشرتكمش معايا خاطر الاربعاء لى فاتت تلاقيت مع الام الحبيبة مع انو لقاء تاع ساعتين برك بالجرى على جال كووواغط و فى برا بالصح الحمد لله



ماكنتش راح نكتب هذا الموضوع خاطر حسيت بلى موش لقاء لى كنت نستنا فيه بعد فترة جمود حسي مريت بيها و الحمد لله خيرمن والو و شفت رد تاع احد الاعضاء الحاجة الاولى سامحونى خاطر طولت ما بشرتكمش معايا خاطر الاربعاء لى فاتت تلاقيت مع الام الحبيبة مع انو لقاء تاع ساعتين برك بالجرى على جال كووواغط و فى برا بالصح الحمد للهماكنتش راح نكتب هذا الموضوع خاطر حسيت بلى موش لقاء لى كنت نستنا فيه بعد فترة جمود حسي مريت بيها و الحمد لله خيرمن والو و شفت رد تاع احد الاعضاء ​

ان شاء الله اذا صار اللقاء قريب

ماتنسايش تبشرينا

باش جاع نفرحوا معاك

وربي يسهل إضغط للتوسيع...

STELLO

قلت حرام على ناس متحيرين عليا و قاسمونى يامات لى كنت متوحشة ما و مازالنى لدرك متوحشتها حرااام عليا ما نقولهمش خبر كيف هذا



غاضتنى كى جانى شعور بلى فقدت هاديك الحاجة لى ما ترجمهاش الكلمات مالقيتش كيفاه نقولها و ماكنتش حابة نقولها و نأكدها بينى بين روحى بالصح هادى هى البعد اثر بزااااااااااااااااااااااااف على علاقتى بالام مع انو نموووووووووت عليها و تموووت عليا بالصح البعد قسا لقلوب وحد الشعووور ماقدرتش نوصفو و كنت راح ندير فى بالى شغل ماتلاقيناش نبقى متوحشتها خير من نتفكر هاداك الاحساس و ربى لى يعلم واش راه جاى و الحمد لله هكذا ولا كثر



المهم سامحونى بزااف ماقيتش كلمات نعبر بيهم غير الحمد لله و ربى يخليكم وقفتو معايا لليوم فى الطرح لى درتو