====و اخيراااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة chr-ndj, ‏11 مارس 2015.

  1. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    سلاااااااااااااااااااااام جماعة الخير نشاء الله تكونو بخير

    [​IMG]
    الحاجة الاولى سامحونى خاطر طولت ما بشرتكمش معايا خاطر الاربعاء لى فاتت تلاقيت مع الام الحبيبة مع انو لقاء تاع ساعتين برك بالجرى على جال كووواغط و فى برا بالصح الحمد لله

    ماكنتش راح نكتب هذا الموضوع خاطر حسيت بلى موش لقاء لى كنت نستنا فيه بعد فترة جمود حسي مريت بيها و الحمد لله خيرمن والو و شفت رد تاع احد الاعضاء

    STELLO
    قلت حرام على ناس متحيرين عليا و قاسمونى يامات لى كنت متوحشة ما و مازالنى لدرك متوحشتها حرااام عليا ما نقولهمش خبر كيف هذا

    غاضتنى كى جانى شعور بلى فقدت هاديك الحاجة لى ما ترجمهاش الكلمات مالقيتش كيفاه نقولها و ماكنتش حابة نقولها و نأكدها بينى بين روحى بالصح هادى هى البعد اثر بزااااااااااااااااااااااااف على علاقتى بالام مع انو نموووووووووت عليها و تموووت عليا بالصح البعد قسا لقلوب وحد الشعووور ماقدرتش نوصفو و كنت راح ندير فى بالى شغل ماتلاقيناش نبقى متوحشتها خير من نتفكر هاداك الاحساس و ربى لى يعلم واش راه جاى و الحمد لله هكذا ولا كثر

    المهم سامحونى بزااف ماقيتش كلمات نعبر بيهم غير الحمد لله و ربى يخليكم وقفتو معايا لليوم فى الطرح لى درتو

    http://4algeria.com/forum/threads/402321/

    يعطيكم الصحة و ربى يخليكم منورين اللمة و سامحونى بزااااااااااااف

    احبكم فى الله

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏12 مارس 2015
    6 معجبون بهذا.
    chr-ndj, ‏11 مارس 2015
    #1
  2. لحن الهدى

    لحن الهدى :: عضو مُشارك ::

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    رد: ====و اخي_____________راااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

    الحمد لله كي تلاقيتو ان شاء الله ترجع ليك في القرب العاجل وتقعد معاك طوووووووووول
     
    1 معجب بهذا.
    لحن الهدى, ‏12 مارس 2015
    #2
  3. بنت الـ25

    بنت الـ25 :: عضو شرفي ::

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    رد: ====و اخي_____________راااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

    فرحة اللقاء بعد غياب لا تعادلها فرحة
    فما بالك إذا كان اللقاء مع الأم
    ربي يفرحك شهرة والله فحتلك وحاسة من كلماتك صح باللي ماكيش قادرة توصفي فرحتك
    مشكورة حيبتي
    يضاف الموضوع لقائمة http://4algeria.com/forum/threads/419250/#post5699968
     
    1 معجب بهذا.
    بنت الـ25, ‏12 مارس 2015
    #3
  4. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: ====و اخيراااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

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    chr-ndj, ‏12 مارس 2015
    #4
  5. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: ====و اخي_____________راااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

    اللهم امين يبقى عليك الستر و يعطيك الصحة
     
    chr-ndj, ‏12 مارس 2015
    #5
  6. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: ====و اخي_____________راااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

    شكراااااا مينات ربى يخليك و ربى يعطيك حساب قلبك
     
    chr-ndj, ‏12 مارس 2015
    #6
  7. لحن الهدى

    لحن الهدى :: عضو مُشارك ::

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    رد: ====و اخيراااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

    امين يارب ربي يخليك اختي فرحتك من فرحتنا
     
    1 معجب بهذا.
    لحن الهدى, ‏12 مارس 2015
    #7
  8. الباندي

    الباندي :: عضو فعّال ::

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    رد: ====و اخيراااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

    مزال ان شاء الله تتلقاي بيها و ترقدي عندها كي bébé الصغير ....وفرحتنا هي فرحتك اختي
    ان شاء الله نسمعو عليك كان الخير
     
    1 معجب بهذا.
    الباندي, ‏12 مارس 2015
    #8
  9. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: ====و اخيراااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

    وعليكم السلام

    ان شاء الله اللقاء هادا يكون بداية لقاءات كثيرة
    مع اغلى انسانة
    ربي يقرب قلوبكم من بعضاها ان شاء الله اختي شهرة
    ويليّنها اكثر واكثر
    رانا فرحنا كامل معاك
    الحمد لله
     
    1 معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏12 مارس 2015
    #9
  10. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: ====و اخيراااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

    يعيشك يعطيك الصحة
     
    chr-ndj, ‏12 مارس 2015
    #10
  11. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: ====و اخيراااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

    نشاء الله ربى يخليك و يعطيك ما تتمنى
     
    chr-ndj, ‏12 مارس 2015
    #11
  12. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: ====و اخيراااا تلاقينا ====)))حكايتى مع اللقاء(((

    نشاء الله .....ربى يبقى عليك الستر حبوبتى شكرا على المرور الطيب.....و الحمد لله
     
    chr-ndj, ‏12 مارس 2015
    #12
  13. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    يا الله يا كريم ....
     
    chr-ndj, ‏4 أوت 2017 على 00:07
    #13

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