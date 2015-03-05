حكايتى مع بعدى عن أمى

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قلبي معك وروحي معك وكلي معك ، تاتيني رغبة في ان اضمك بشدة لازيل عنك هذه الاهات ، حبيبتي والله انت لست الوحيدة هناك الالاف مثلك تجرعو مرارة الكاس الذي تجرعت منه لكن لا تياسي فالله ارحم بنا من امنا يا اختي وماكتبه الله كله خير

ولا يرى لطفَ الله به إلا مَن أحسنَ النظرَ إلى حكمته وما قدَّره - تعالى - قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((والذي نفسي بيده، لا يقضي الله لمؤمنٍ قضاءً إلا كان خيرًا له))؛ رواه أحمد وصحَّحه الألباني، ولفظه عند مسلم: ((عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير)). ، وامك ان كنت حقا بارة زوريها ولا تقطعيها طبعا اعلم ان كان والدك يرعى الحقوق ، لانني صدقيني لدي ابناء اختي مثلك لكن الحمد لله يزورون امهم ، وهم في اتصال دائم معها ، حتى وان هذا ليس كوجودها معهم لكن الحمد لله على كل الاحوال .و ان شاء الله يرزقك زوجا ياخذك الى امك ويجمع شملك بها .

