حكايتى مع بعدى عن أمى

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة chr-ndj, ‏5 مارس 2015.

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  1. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    هى الحياة../هادى هى الدنيا ........./ كلمة اقولها عندما تنتهى أهاتى و يختنق قلبى .........و تتهرب الكلمات من قاموسى ...........لا اقوى على الكلام لكن احاول ان اخط ما يجول بخاطرى فاناملى ليست بحاجة للكلام ...........ذهبت أمى و تتركتنى مجهولة الهوية كان طلاق الوالدين و كان ايضا طلاقا بين و بين الفرح ........خلعا بين و بين الامل .........لكن حاولت و حاولت تجاهل الحياة لأن مفاهيم الحياة التى اعترضتنى كلها اكنت معانى واضحة لما يسمى فقدان الامل ...............فقدتها فى مرحلة كانت ستكون هى و لا احد غيرها وسادة اضع عليها رأس المحن...............ذهبت و هى هنا .....و كم كرهت فواصل الحياة .........مشاكل لا تنتهى بنقطة انما اضع نهاية كل منها فاصلة و أستمر فى حزنى ..........من يقرأ حروفى المتواضعة يقول قتلها الحزن و اغتالها اليأس لا و الف لا .........أغتالنى أملى اللامتناهى فى بنى البشر ........اغتصب براءة احلامى من حسبتهم سندا فى حياة أخذت منى كل شيء و نسيت موعد اللقاء لتعوضنى أو لأخذ منها ما أريد .........وثقت فى أناس و حاولت التعويض حاولت ان أخذ حقى بالقوة من الحياة .........سايرتها و حاولات التماشى مع قراراتها المفاجئة ..................لا أدرى هل من يصادفوننى فى الحياة لا يجدون التمسك بى أم ترانى احترفت الفراق و انتهت صلاحية تمسكى بالمزيد من البشر ...........صرت لا أبالى لا بالفراق و لا باللقاء .....فقد كل شيء معناه ........و الكلمة لى نقولها بزااااااااف ما و رانى عايشة بلا بيها كيفاه وحدخريــــــــــن .....أرى احيانا أننى اتخبط بينى و بين ذاتى و ما أصعبها ذاتى ........المشكلة وليت مش نحزن والا نتقلق و الا نحس بالصدمة كى نفارق انسان قريب لقلبى صحاباتى ناس وحدوخرين عزاز عليا ماعنديييييييييييييييش ردة فعل تليق بالموقف فأنا ارى اننى مصدومة من الاساس شغل قلبى برد و لى جا نحسبلو ليامات باش يرووووووح و ربى يساهل .........احيانا ارى اننى بلا قلب ..أعيش اللحظة وفقط لا انتظر المزيـــــــــــــــــــــــــ ـــد.....


    و يببقى املى فى الله كبيــــــــــــــــر نشاء الله نبقى هكذا فى نيتى لا ملحقتش مع لعباد نلحق مع ربى و هاداك هو الصح

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏5 مارس 2015
    6 معجبون بهذا.
    chr-ndj, ‏5 مارس 2015
    #1
  2. بنت الـ25

    بنت الـ25 :: عضو شرفي ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    اعتمدت الموضوع أي نعم
    لكني لم أجد كلمات أقولها لمداواة قلبك العليل
    تحياتي لك أيتها الفتاة الحديدية
    يضاف الموضوع هنا: http://4algeria.com/forum/threads/419250/
     
    3 معجبون بهذا.
    بنت الـ25, ‏5 مارس 2015
    #2
  3. صلوا على النبي

    صلوا على النبي :: عضو فعّال ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    ربي العالي خلق القرب والبعد خلق العباد و كل شي
    هو وحده من يقربك من امك لا لمسافت ولا اي شي
    حبي يماك وبقاي تحبيها لانو كاين ليعمروا شاف يماه
     
    3 معجبون بهذا.
    صلوا على النبي, ‏5 مارس 2015
    #3
  4. Amine7N

    Amine7N :: عضو فعّال ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    قلت للدنيا روحي أخطيني
    مانستحق منك شر ولاخير برك بعديني
    قالتلي لالا أنت دايرتك في عيني
    وكاس المر لازمه تشربه ياحبيبي

    كلما قرأت لك
    وجدت الحزن أصبح يلسع
    وقلبك لبس جلباب أسود
    ولكن طيور الأمل مازالت تطير
     
    4 معجبون بهذا.
    Amine7N, ‏5 مارس 2015
    #4
  5. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    شكراااااااااا مينات على اعتماد الموضوع والله مانيش مجور لى يحب يحكى شغل يطيحلى المورال بالصح بروفسيونال هههههه فى التصبار ليه ليه نصبر روحى بالصح فى المنتدى حاجة وحدوخرى الله يبارك لى مايقولك والو يدعيلك و انا هادى بزااااااااف الدنيا وما فيها ربى يبقى عليك ستر و يعطيك ماتتمناى حبوبتى موفقة لى كل مافيه خير
     
    2 معجبون بهذا.
    chr-ndj, ‏5 مارس 2015
    #5
  6. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    يعيشك ختى يبقى عليك ستر نشاء الله ربى يطولنا فى عمرها لبغى بعيدة كيما قلت نشوفو ناس وحدوخرين نقولو الحمد لله و الحمد لله على كل حال .....شكرا على المرور الطيب طيبة قلبك غاليتى ........
     
    1 معجب بهذا.
    chr-ndj, ‏5 مارس 2015
    #6
  7. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    و يبقى الأمل و كاين ربى سبحانو مايضيع حتى واحد ...........ربى يبقى علينا ستر نشاء الله و يقدرنا على هاد الدنيا ................شكرا على المرور .......لا تبخلنا بزيارة اخرى لما تخطه اناملى فردودك تشرفنى بحق ........
     
    2 معجبون بهذا.
    chr-ndj, ‏5 مارس 2015
    #7
  8. touta04

    touta04 :: عضو فعّال ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    الي خلق ما يضيع حبيبتي

    هذا مانقولك

    تحياتي لصمودك:regards01::regards01::regards01:
     
    2 معجبون بهذا.
    touta04, ‏5 مارس 2015
    #8
  9. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    سبحانو ..............اهلااااااااااااا شكون طلت مرحبا بيك يعيشك ختى و الله اسعدنى تواجدك فى الصفحة
     
    1 معجب بهذا.
    chr-ndj, ‏5 مارس 2015
    #9
  10. touta04

    touta04 :: عضو فعّال ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    الله يخليك حبيبتي

    والله دائما امر على مواضيعك

    منورة بوجودك:regards01::regards01::regards01:
     
    1 معجب بهذا.
    touta04, ‏5 مارس 2015
    #10
  11. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    يبقى عليك ستر و تى تانى ربى يخليــــــــــــــــــك
     
    chr-ndj, ‏5 مارس 2015
    #11
  12. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    بيتنا القديم
    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    سلام عليكم اختي
    او اسميك بالفتاة القوية الصامدة الحديدية
    ماشاء الله على قوتك الله يزيدلك قوة وصبر يارب
    والله يثبتك على الطريق الصحيح
    والله لم اجد ما اقول سوى دعواتي اليك
    بالتوفيق في حياتك
    وشكرااا على مشاركتك لنا آلامكـ
    لكن الله لا يضيع عباده
    وعند الله لا تموت الآمال
    تحياتي
    في امان الله
     
    1 معجب بهذا.
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏5 مارس 2015
    #12
  13. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    شكراااااااااااا حبوبتى على روحك الطيبة والله الدنيا فانية و منحبش نشكى بزاااااف بالصح جاتنى فرصة مع ناس ماشاء الله كيفكم مانيش راح نضيع هاد الفرصة و دعاويكم بالخير بزااااااف على ربى يخليــــــــك
     
    chr-ndj, ‏5 مارس 2015
    #13
  14. stelllo

    stelllo :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    وعسى الأمور تكون للافضل..... دام رب العالمين حسبك
     
    1 معجب بهذا.
    stelllo, ‏11 مارس 2015
    #14
  15. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    نشاء الله _______ربى يخليك
     
    chr-ndj, ‏11 مارس 2015
    #15
  16. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    أكثر شخص حس بيك هو انا كل حرف قريتوليك صدقيني هزني هز الفراق والطلاق مرات نقولو علاه امحتم علينا حنا فكرتيني بوحدة كل 15 يوم تعيش فراق وكل مرة في شهر تعيش فراق من نوع اخر
    ولات تكره تلقاهم بسباب ما تذكرش وماتقولش علاه عكسك في حاجة انها اي فراق ولو صغير يحطمها وادا حست انو راح يخليها شي شخص تبغيه تتمنى لموت
     
    1 معجب بهذا.
    حكاية قمر, ‏18 مارس 2015
    #16
  17. hadil21

    hadil21 :: عضو فعّال ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    لي خلق مايضيع حنونة
     
    1 معجب بهذا.
    hadil21, ‏18 مارس 2015
    #17
  18. knadja

    knadja :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    ممتاز شكرا
     
    1 معجب بهذا.
    knadja, ‏18 مارس 2015
    #18
  19. وصال

    وصال :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    قلبي معك وروحي معك وكلي معك ، تاتيني رغبة في ان اضمك بشدة لازيل عنك هذه الاهات ، حبيبتي والله انت لست الوحيدة هناك الالاف مثلك تجرعو مرارة الكاس الذي تجرعت منه لكن لا تياسي فالله ارحم بنا من امنا يا اختي وماكتبه الله كله خير     ولا يرى لطفَ الله به إلا مَن أحسنَ النظرَ إلى حكمته وما قدَّره - تعالى - قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((والذي نفسي بيده، لا يقضي الله لمؤمنٍ قضاءً إلا كان خيرًا له))؛ رواه أحمد وصحَّحه الألباني، ولفظه عند مسلم: ((عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير)).، وامك ان كنت حقا بارة زوريها ولا تقطعيها طبعا اعلم ان كان والدك يرعى الحقوق ، لانني صدقيني لدي ابناء اختي مثلك لكن الحمد لله يزورون امهم ، وهم في اتصال دائم معها ، حتى وان هذا ليس كوجودها معهم لكن الحمد لله على كل الاحوال .و ان شاء الله يرزقك زوجا ياخذك الى امك ويجمع شملك بها .
     
    1 معجب بهذا.
    وصال, ‏19 مارس 2015
    #19
  20. Perle Blanche

    Perle Blanche :: عضو مُتميز ::

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    رد: حكايتى مع بعدى عن أمى

    السلام عليكم
    مهماا كان اللي بعدك على امك خليك واثقة بلي مش بيدهاا و لا بارادتها لا هي و لا انتي
    خليك واثقة بلي راكي حياتهااا وأحمدي ربي لأنهااا عايشة و حية وكوني واثقة بلي رايحة تكوني حدهااا كاش يوم
    الله يوفقك
     
    1 معجب بهذا.
    Perle Blanche, ‏16 ماي 2015
    #20
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