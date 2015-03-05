حكايتى مع بعدى عن أمى

هى الحياة../هادى هى الدنيا ........./ كلمة اقولها عندما تنتهى أهاتى و يختنق قلبى .........و تتهرب الكلمات من قاموسى ...........لا اقوى على الكلام لكن احاول ان اخط ما يجول بخاطرى فاناملى ليست بحاجة للكلام ...........ذهبت أمى و تتركتنى مجهولة الهوية كان طلاق الوالدين و كان ايضا طلاقا بين و بين الفرح ........خلعا بين و بين الامل .........لكن حاولت و حاولت تجاهل الحياة لأن مفاهيم الحياة التى اعترضتنى كلها اكنت معانى واضحة لما يسمى فقدان الامل ...............فقدتها فى مرحلة كانت ستكون هى و لا احد غيرها وسادة اضع عليها رأس المحن...............ذهبت و هى هنا .....و كم كرهت فواصل الحياة .........مشاكل لا تنتهى بنقطة انما اضع نهاية كل منها فاصلة و أستمر فى حزنى ..........من يقرأ حروفى المتواضعة يقول قتلها الحزن و اغتالها اليأس لا و الف لا .........أغتالنى أملى اللامتناهى فى بنى البشر ........اغتصب براءة احلامى من حسبتهم سندا فى حياة أخذت منى كل شيء و نسيت موعد اللقاء لتعوضنى أو لأخذ منها ما أريد .........وثقت فى أناس و حاولت التعويض حاولت ان أخذ حقى بالقوة من الحياة .........سايرتها و حاولات التماشى مع قراراتها المفاجئة ..................لا أدرى هل من يصادفوننى فى الحياة لا يجدون التمسك بى أم ترانى احترفت الفراق و انتهت صلاحية تمسكى بالمزيد من البشر ...........صرت لا أبالى لا بالفراق و لا باللقاء .....فقد كل شيء معناه ........و الكلمة لى نقولها بزااااااااف ما و رانى عايشة بلا بيها كيفاه وحدخريــــــــــن .....أرى احيانا أننى اتخبط بينى و بين ذاتى و ما أصعبها ذاتى ........المشكلة وليت مش نحزن والا نتقلق و الا نحس بالصدمة كى نفارق انسان قريب لقلبى صحاباتى ناس وحدوخرين عزاز عليا ماعنديييييييييييييييش ردة فعل تليق بالموقف فأنا ارى اننى مصدومة من الاساس شغل قلبى برد و لى جا نحسبلو ليامات باش يرووووووح و ربى يساهل .........احيانا ارى اننى بلا قلب ..أعيش اللحظة وفقط لا انتظر المزيـــــــــــــــــــــــــ ـــد..... و يببقى املى فى الله كبيــــــــــــــــر نشاء الله نبقى هكذا فى نيتى لا ملحقتش مع لعباد نلحق مع ربى و هاداك هو الصح