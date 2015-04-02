لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
وددت أن افتح هذا الموضوع لنتعلم معا اللغة الاسبانية
ونستقبل تساؤلاتكم واستفساراتكم حول كلمات اسبانية مبهمة قد سمعتموها فأردتم أن تفهموا معناها
أو تريدون ترجمة فورية لجمل إلى الاسبانية
وهناك من سمع كلمات عربية باللغة الاسبانية
وووو الكثير سنتطرق اليه في موضوعنا هذا بحيث سيكون مقسما الى اجزاء وكل جزء يحوي درسا كاملا
فلنبدا على بركة الله
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مع درس الحروفــ
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 الحروف الابجدية el alfabeto :
 تتكون الحروف الابجدية في اللغة الاسبانيه الى 28 حرفا - بالاضافة الى بعض الحروف الصوتية
 وترتيبها في اللغة (( a b c d ch d e f g h i j k l ll m n ~n o p q r s t u v x y z ))
 الاحرف الصوتيه وهي خمس احرف (( a.o.u.e.i )) وتلفظ الحروف الصوتية في اللغة الاسبانية بوضوح لتمكين المستمع الى التمييز بينما الحرف u فهو الحرف الوحيد الذي يجمع حالتين وهي ان يكون حرف صامت وصوتي ويأتي صامت في مجموعات او مقاطع حروف
مثل : qui-que-gue
الحرف A :
 يشبه في لفظه الحرف أ في اللغة العربية كما في الكلمات التالية
 وجه cara / سلاح arma


الحرف E :
 يلفظ في اللغة العربيه مثل ى الالف المقصورة وهو يميل للفتح اكثر كما في الكمات التالية
 برقية telegrama / قائد general


الحرف I :
يلفظ مثل حرف ال ي الياء في العربيه كما في الكلمات التاليه
 حر طليق libre / ذهاب ida


الحرف O :
ينطق تماما مثل نطق الضمه في العربيه مثل الكلمات التاليه
 مخرطه torno / ذهب oro


الحرف U :
يلفظ مثل الضمه في العربيه ولكن مع المد في النطق وضم الفم اكثر عند لفظ الحرف مثل الكلمات التاليه
 عنب اوبا uva / استعمالusu اوسو


هذا بالنسبة للاحرف الصوتية أما ما يلي باقي احرف اللغة وهي الاحرف الصامته :
الحرف B :
يلفظ كحرف الباء في العربيه
طبل bombo بومبو
جزمة bota بوتا


الحرف C :
ولنطق هذا الحرف له حالتين - فهو ينطق كحرف الكاف في العربيه الا اذا جاء بعده i-e وهي احرف صوتيه اذا اتت بعده
تجعل نطقه كحرف الثاء في العربيه مثل الكلمات التاليه :
بيت casa كاسا
دراجه biciclita بيثيكليتا
Cحرف
هذا الحرف يختلف في النطق في بعض الحالات
القاعدة
الكلمة بالإسبانية "النطق بالعربية"
 ك = C+A
"كاراميلو" CARAMELO
ك = C+O
"كولور" COLOR
ك = C+U
"كواترو" CUATRO
ث = C+E
"ثيليسي" CELESTE
ث = C+I
"ثييلو" CIELO
تش = C+H
"كوكاراتشا" CUCARACHA

الحرف ch :
وهو مركب من الحرفين c-h ويلفظ (تشا / تشي ) مثل الكلمات التالية
ولد chico تشيكو
ثرثار charlatan تشارلاتان


الحرف D :
يلفظ كحرف ال د في اللغه العربيه
اصبع وفي رواية مصبع dedo ديدو
نام dormir دورمير


الحرف G :
يلفظ كحرف ال ق في العاميه او ال غ في الترجمة اي انه لا وجود لنطق الجيم في اللغه الاسبانية الا في حالة اتى بعده i-e ينطق كحرف الخاء فقط مثل
حرس guardia غوارديا او قوارديا
غجري gitano خيتانو
كبير grande قراندي او غراندي
نزهه gira خيرا <----- شدة تحت الياء حسب قاعده حرف i


حرف H :
لا يلفظ هذا الحرف في الاسبانية نهائيا لان حرف دخيل على اللغه مثل
رجل hombre اومبري
فندق hotel اوتيل
جائع hambre آمبري


الحرف j :
يلفظ مثل الخاء في العربية مثل
شاب joven خوبين
امرأة mujer موخير


الحرف L :
يلفظ كحرف اللام في العربيه مثل
لغه lengua لينغوا
حرية libertad ليبيرتاد


الحرف LL :
يلفظ كحرف الياء في العربيه مع التشديد في النطق مثل
مطر Lluvia يوبيا
شارع calle كايي


الحرف N :
يلفظ كحرف النون العربيه مثل
يد mano مانو
محلي nacional ناثيونال


 الحرف n~:
يلفظ كمقطع من حرفين في العربيه (( ني )) مثل
اسبانيا espan~a
غدا man~ana مانيانا
صغير pequen~o بيكينيو


الحرف Q :
يكتب دائما مع الحرف u -
ويلفظان معا كمقطع صوتي مثل الكاف العربيه المضمومه او المفتوحه او المكسورة وذلك تبعا للحرف الذي يلي المقطع qu مثل
حديقة parque باركي
جبن queso كيسو
حبيب او عشيق querido كيريدو


الحرف R :
يلفظ كحرف الراء العربيه ولكن له احكام وهي انه ينطق مخففا اذا اتى في وسط الكلمه ويشدد عليه في النطق اذا اتى في اول الكلمة مثل
بحر mar مار
احمر rojo روخو
خادم camarero كاماريرو
انريكي enrique انريكي وهو اسم من الاسماء الاسبانيه <----- بشر امك


الحرف S :
يلفظ دائما كحرف ال س ولكن مشداا sss مثل
بشكل كاف bastante باسستانتي
قميص camisa كاميسا
كذاب mentiroso مينتيروسو


الحرف T :
يلفظ كالتاء العربية تماما مثل
اشتغل trabajar تراباخار
اخذ tomar تومار


الحرف v :
جميع الاسبان ينطقون هذا الحرف كالباء في العربيه مثل
عريس novio نوبيو
طائره avion ابيون


الحرف Z :
يلفظ كحرف الثاء في العربية - مع الضغط على اللسان اثناء النطق مثل
شهر مارس marzo مارثو
نعال zapato ثاباتو<----- اصلها عربي من كلمة سباط في بلاد الشام
عصير zumo ثومو



يتبع ..

 
جليلوس

جليلوس

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رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==


los Pronombres/ لوس برونومبريس
أنا ---> yo [ يو ] ..
أنت ---> tu [ تو ] ..
هو ---> el [ ايل ] ..
هي ---> ella [ اييا ] ..
نحن (للمؤنث) ---> nosotras [ نوسوتراس] ..
(للمذكر) ---> nosotros [نوسوتروس] ..
انتم ؛ انتما ؛ انتن ؛ (للمؤنث) ---> vosotras [فوسوتراس] ..
(للمذكر) ---> vosotros [فوسوتروس] ..
هم ؛ هما ---> ellos [ اييوس ] ..
هن ؛ هما ---> ellas [ ايياس ] ..
للاحترام الشخص usted/es [ اوستيد / يس ]


ليmi /
لكtu/
لهsu/
لهاsu/
لناnuestro/
لهمsu
مِلكيmio/mia/
ملككtuyo/
ملكهsuyo/
ملكهاsuyo/
ملكناnuestro/
ملكهمsuyo



 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,547
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==


ايام الأسبوع :
Los dias de la semana / لوس دياس دي لا سيمانا

السبت --> sabado [ سابادو ] ..
الأحد --> domingo [ دومينغو ] ..
الأثنين --> lunes [ لونس ] ..
الثلاثاء --> martes [ مارتس ] ..
الأربعاء --> miercoles [ ميركولس ] ..
الخميس --> jueves [ خويبس ] ..
الجمعة --> viernes [ بيرنس ] ..
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,547
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
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ذكر
رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

الأشهر
Los Meses
كانون الثاني اينيرو enero
شباط فبريرو febrero
آذار مارثو marzo
نيسان أبريل abril
أيار مايو mayo
حزيران خونيو junio
تموز خوليو julio
آب آغوستو agosto
أيلول سبتيمبره septiembre
تشرين أول أوكتوبره octubre
تشرين الثاني نوبمبره noviembre
كانون الاول ديثيمبره deciembre

 اليوم اوي hoy
 يوم ديا dia
اسبوع سيمانا semana
شهر ميس mes
سنه انيو ano
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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4 جوان 2013
المشاركات
5,547
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
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ذكر
رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

الفصول
الربيع لابريمابيرا la primavera
 الصيف ال بيرانو el verano
 الخريف ال أوتونيو el otono
الشتاء ال انبيرنو el invierno


 
جليلوس

جليلوس

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النقاط
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رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

بعض الكلمات المتداولة للمحادثة
لا ----------- نو ----------- noنعم ------------ سي ----------- si
شكراً ----------- غراثياس ---------- gracias
شكراً جزيلاً ---------- موتشاس غراثياس ----------- muchas gracias
على الرحب و السعة ---------- دى نادا ----------- de nada
من فضلك ----------- بور فابور ---------- por favor
عن إذنك ---------- مى إكسكوسان ---------- me excusan
أهلاً ---------- أولا ---------- hola
مع السلامة ---------- آديوس ---------- adios
وداعاً ---------- أستا لويجو ----------- hasta luego
صباح الخير ----------- بوينوس دياس ----------- buenos dias
مساء الخير ----------- بويناس تارديس ----------- buenas tardes
ليلة طيبة(تصبح على خير) ----------- بويناس نوتشيس ----------- buenas noches
 
جليلوس

جليلوس

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رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

اللغات ... las lenguas
الانجليزية ---------- إنجلاس ------------ Inglés
الفرنسية ----------- فرانساس ---------- Francés
الألمانية ---------- أليمان ---------- Aleman
الأسبانية ---------- إسبانيول ---------- Espanol
الإيطالية ---------- إتاليانو ---------- Italiano
الصينية ----------- تشينو ---------- Chino
العربية ---------- أرابيه ---------- Arabe
التركية ---------- توركو ----------- Turco
اليونانية ---------- جرياجو ---------- Griego
الهندية ---------- إنديو ---------- Indio
العبرية ---------- إبريو ---------- Hebreo
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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النقاط
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رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

الأسماء والصفات..
إن جميع الأسماء في اللغة الأسبانية إما مذكّرة أو مؤنّثة.
وتكون معظم الأسماء التي تدل على شخص مذكر أو حيوان مذكر
أو تلك التي تنتهي بـ (o) أو(l) أو(r) أسماء مذكرة.
ومن الأمثلة علي ذلك (padre) (أب)
و (libro) (كتاب)
و (calor) (حَرٌّ) وهي جميعها أسماء مذكرة.
بينما (madre) (أم)
و (felicidad)(سعادة)
و revolucion (ثورة)
و ( guapa ) ( جميلة ) هي أسماء مؤنثة.
وتُجمع الأسماء والصفات بإضافة (s) إلى تلك التي تنتهي بأصوات صائتة،
و(es) إلى تلك التي تنتهي بأصوات صامتة.
وينبغي أن تتطابق الصفات من حيث الجنس (مذكر أو مؤنث) و العدد (مفرد أو جمع) مع الأسماء التي تصفها.
ولهذا السبب، نجد أن لكثير من الصفات أربعة أشكال فمثلاً:
(sombrero pequeno) تعني (قبعة صغيرة)
و (casa pequena) (بيت صغير)
و (sombreros pequenos) (قبعات صغيرة)
و (casas pequenas) (بيوت صغيرة).
 
جليلوس

جليلوس

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رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==


الوقت == el tiempo == آل تيامبو
 لحظة == momento == مومينتو (masculin)
ثانية == segundo == سيغوندو
دقيقة == minuto == مينوتو
ربع ساعة == cuarto de hora == كوارتو دي اورا
نصف ساعة == media hora == ميديا اورا
ساعة ( 60 دقيقة ) == hora == اورا
يوم == dia == ديا
اسبوع == semana == سيمانا
شهر == mes == ميس
سنة == ano == انيو
عقد == decento ==ديثينتو
قرن == siglo == سيقلو
صباح == por la manana == بور لا مانيانا
مساء == tarde == تاردي
ليل == noche == نوتشي
امس == ayer == آيير
اليوم == hoy ==أُوي
الغد == manana == مانيانا
ماضي == pasado == باسادو
حاضر == presente == بريسانتي
مستقبل == futuro == فوتورو
طفولة == ninez ==نينيث
شيخوخة == vejez == بيخيث
مراهقة == adolescencia == ادوليسانثيا
شباب == juventud == خوبينتود
كهولة == madurez == مادوريث
جيل == generacion == خينيراثيون
 
جليلوس

جليلوس

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رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

الوجبات ==las comidas == لاس كوميداس
فطور الصباح == el desayuno == آل ديسايونو
الغداء ==el elmuerzo == إل إلمويرثو
العشاء ==la cena == لا ثينا
 
جليلوس

جليلوس

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رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

ظرف مكان == adverbios de lugar == ادباربيوس
دي لوgار
يمين derecho = = == ديريتشو
يسار izquierdo == == ايثكييردو
فوق arriba == ارريبا
 تحت debajo de == ديباخو دي
 إلى == a == أ
 جانب == lado== لادو
أمام == delante == ديلانتي
 وراء == detràs == ديتراس
 من هنا == por aqui / alli == بور أكي / أيي
 من هناك== por allà == بو أييا
 بين== entre == إنتري
بالقرب من == cerca de== ثيركا دي
بجوار / التّالي == al lado / siguiente == أل لادو / سيقينتي
قريب == cerca == ثيركا
بعيد == lejos == ليخوس
 مقابل== contra == كونترا
مجاور== cercanos == ثيركانوس
خارج == exterior == ا/كس/خ/تيريور
داخل == interior == انتيريور
في وسط == en el medio == إن إل ميديو
 
جليلوس

جليلوس

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رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

السلام عليكم
انتظر دخول الجميع محبي اللغة الإسبانية
انا هنا لمساعدتكم اي شيئ ترديون معرفته انا في الخدمة
وبالتوفيق للجميع .... سنكمل الشرح لاحقا
تحيتي
 
جليلوس

جليلوس

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رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

السلام عليكم
رجاءا انقلوا الموضوع الى قسم اللغة الإسبانية
وجزاكم الله كل خير ... نداء لمشرفي القسم الكرام
تحيتي
 
N

no one like me

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 أوت 2012
المشاركات
48
النقاط
3
رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

السلام عليكم ،،،

بارك الله فيك أخي ،، انا بحاجة لهذا الموضوع

يعني راح ازعجك في الايام القادمة باسئلتي :d

لحد الآن اعرف بعض المصطلحات برك :-r

( تشبه لحد كبير اللغة الايطالية )

موتشاس غريثياس :d
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

قال no one like me:
السلام عليكم ،،،

بارك الله فيك أخي ،، انا بحاجة لهذا الموضوع

يعني راح ازعجك في الايام القادمة باسئلتي :d

لحد الآن اعرف بعض المصطلحات برك :-r

( تشبه لحد كبير اللغة الايطالية )

موتشاس غريثياس :d
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله
hola !!
الله يبارك فيك وانا بإنتظار اسئلتك
وان شاء الله نعاونك بلي نقدر عليه
موفقة ياااارب .... تحيتي
 
maya36

maya36

:: عضو فعّال ::
إنضم
20 ديسمبر 2009
المشاركات
1,851
النقاط
111
العمر
24
رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

Gracias .^^
me encanta este languge
 
خ

خفيفة الروح

:: عضوية محظورة ::
إنضم
19 أكتوبر 2015
المشاركات
1,808
النقاط
71
العمر
22
خفيفة الروح، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
رد: لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

يسلمو اخي و المزيد من التالق
 
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