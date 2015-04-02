لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



وددت أن افتح هذا الموضوع لنتعلم معا اللغة الاسبانية

ونستقبل تساؤلاتكم واستفساراتكم حول كلمات اسبانية مبهمة قد سمعتموها فأردتم أن تفهموا معناها

أو تريدون ترجمة فورية لجمل إلى الاسبانية

وهناك من سمع كلمات عربية باللغة الاسبانية

وووو الكثير سنتطرق اليه في موضوعنا هذا بحيث سيكون مقسما الى اجزاء وكل جزء يحوي درسا كاملا

فلنبدا على بركة الله

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مع درس الحروفــ

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الحروف الابجدية el alfabeto :



تتكون الحروف الابجدية في اللغة الاسبانيه الى 28 حرفا - بالاضافة الى بعض الحروف الصوتية



وترتيبها في اللغة (( a b c d ch d e f g h i j k l ll m n ~n o p q r s t u v x y z ))



الاحرف الصوتيه وهي خمس احرف (( a.o.u.e.i )) وتلفظ الحروف الصوتية في اللغة الاسبانية بوضوح لتمكين المستمع الى التمييز بينما الحرف u فهو الحرف الوحيد الذي يجمع حالتين وهي ان يكون حرف صامت وصوتي ويأتي صامت في مجموعات او مقاطع حروف



مثل : qui-que-gue







الحرف A :



يشبه في لفظه الحرف أ في اللغة العربية كما في الكلمات التالية





وجه c a r a / سلاح a rm a











الحرف E :



يلفظ في اللغة العربيه مثل ى الالف المقصورة وهو يميل للفتح اكثر كما في الكمات التالية





برقية t e l e grama / قائد g e n e ral











