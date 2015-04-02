لمحبي اللغة اللإسبانية ... تفضلوا هنا == مرحبا بالجميع ==

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
وددت أن افتح هذا الموضوع لنتعلم معا اللغة الاسبانية
ونستقبل تساؤلاتكم واستفساراتكم حول كلمات اسبانية مبهمة قد سمعتموها فأردتم أن تفهموا معناها
أو تريدون ترجمة فورية لجمل إلى الاسبانية
وهناك من سمع كلمات عربية باللغة الاسبانية
وووو الكثير سنتطرق اليه في موضوعنا هذا بحيث سيكون مقسما الى اجزاء وكل جزء يحوي درسا كاملا
فلنبدا على بركة الله
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مع درس الحروفــ
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الحروف الابجدية el alfabeto :
تتكون الحروف الابجدية في اللغة الاسبانيه الى 28 حرفا - بالاضافة الى بعض الحروف الصوتية
وترتيبها في اللغة (( a b c d ch d e f g h i j k l ll m n ~n o p q r s t u v x y z ))
الاحرف الصوتيه وهي خمس احرف (( a.o.u.e.i )) وتلفظ الحروف الصوتية في اللغة الاسبانية بوضوح لتمكين المستمع الى التمييز بينما الحرف u فهو الحرف الوحيد الذي يجمع حالتين وهي ان يكون حرف صامت وصوتي ويأتي صامت في مجموعات او مقاطع حروف
مثل : qui-que-gue
الحرف A :
يشبه في لفظه الحرف أ في اللغة العربية كما في الكلمات التالية
وجه cara / سلاح arma
الحرف E :
يلفظ في اللغة العربيه مثل ى الالف المقصورة وهو يميل للفتح اكثر كما في الكمات التالية
برقية telegrama / قائد general
الحرف I :
يلفظ مثل حرف ال ي الياء في العربيه كما في الكلمات التاليه
حر طليق libre / ذهاب ida
الحرف O :
ينطق تماما مثل نطق الضمه في العربيه مثل الكلمات التاليه
مخرطه torno / ذهب oro
الحرف U :
يلفظ مثل الضمه في العربيه ولكن مع المد في النطق وضم الفم اكثر عند لفظ الحرف مثل الكلمات التاليه
عنب اوبا uva / استعمالusu اوسو
هذا بالنسبة للاحرف الصوتية أما ما يلي باقي احرف اللغة وهي الاحرف الصامته :
الحرف B :
يلفظ كحرف الباء في العربيه
طبل bombo بومبو
جزمة bota بوتا
الحرف C :
ولنطق هذا الحرف له حالتين - فهو ينطق كحرف الكاف في العربيه الا اذا جاء بعده i-e وهي احرف صوتيه اذا اتت بعده
تجعل نطقه كحرف الثاء في العربيه مثل الكلمات التاليه :
بيت casa كاسا
دراجه biciclita بيثيكليتا
Cحرف
هذا الحرف يختلف في النطق في بعض الحالات
القاعدة
الكلمة بالإسبانية "النطق بالعربية"
ك = C+A
"كاراميلو" CARAMELO
ك = C+O
"كولور" COLOR
ك = C+U
"كواترو" CUATRO
ث = C+E
"ثيليسي" CELESTE
ث = C+I
"ثييلو" CIELO
تش = C+H
"كوكاراتشا" CUCARACHA
الحرف ch :
وهو مركب من الحرفين c-h ويلفظ (تشا / تشي ) مثل الكلمات التالية
ولد chico تشيكو
ثرثار charlatan تشارلاتان
الحرف D :
يلفظ كحرف ال د في اللغه العربيه
اصبع وفي رواية مصبع dedo ديدو
نام dormir دورمير
الحرف G :
يلفظ كحرف ال ق في العاميه او ال غ في الترجمة اي انه لا وجود لنطق الجيم في اللغه الاسبانية الا في حالة اتى بعده i-e ينطق كحرف الخاء فقط مثل
حرس guardia غوارديا او قوارديا
غجري gitano خيتانو
كبير grande قراندي او غراندي
نزهه gira خيرا <----- شدة تحت الياء حسب قاعده حرف i
حرف H :
لا يلفظ هذا الحرف في الاسبانية نهائيا لان حرف دخيل على اللغه مثل
رجل hombre اومبري
فندق hotel اوتيل
جائع hambre آمبري
الحرف j :
يلفظ مثل الخاء في العربية مثل
شاب joven خوبين
امرأة mujer موخير
الحرف L :
يلفظ كحرف اللام في العربيه مثل
لغه lengua لينغوا
حرية libertad ليبيرتاد
الحرف LL :
يلفظ كحرف الياء في العربيه مع التشديد في النطق مثل
مطر Lluvia يوبيا
شارع calle كايي
الحرف N :
يلفظ كحرف النون العربيه مثل
يد mano مانو
محلي nacional ناثيونال
الحرف n~:
يلفظ كمقطع من حرفين في العربيه (( ني )) مثل
اسبانيا espan~a
غدا man~ana مانيانا
صغير pequen~o بيكينيو
الحرف Q :
يكتب دائما مع الحرف u -
ويلفظان معا كمقطع صوتي مثل الكاف العربيه المضمومه او المفتوحه او المكسورة وذلك تبعا للحرف الذي يلي المقطع qu مثل
حديقة parque باركي
جبن queso كيسو
حبيب او عشيق querido كيريدو
الحرف R :
يلفظ كحرف الراء العربيه ولكن له احكام وهي انه ينطق مخففا اذا اتى في وسط الكلمه ويشدد عليه في النطق اذا اتى في اول الكلمة مثل
بحر mar مار
احمر rojo روخو
خادم camarero كاماريرو
انريكي enrique انريكي وهو اسم من الاسماء الاسبانيه <----- بشر امك
الحرف S :
يلفظ دائما كحرف ال س ولكن مشداا sss مثل
بشكل كاف bastante باسستانتي
قميص camisa كاميسا
كذاب mentiroso مينتيروسو
الحرف T :
يلفظ كالتاء العربية تماما مثل
اشتغل trabajar تراباخار
اخذ tomar تومار
الحرف v :
جميع الاسبان ينطقون هذا الحرف كالباء في العربيه مثل
عريس novio نوبيو
طائره avion ابيون
الحرف Z :
يلفظ كحرف الثاء في العربية - مع الضغط على اللسان اثناء النطق مثل
شهر مارس marzo مارثو
نعال zapato ثاباتو<----- اصلها عربي من كلمة سباط في بلاد الشام
عصير zumo ثومو
وددت أن افتح هذا الموضوع لنتعلم معا اللغة الاسبانية
ونستقبل تساؤلاتكم واستفساراتكم حول كلمات اسبانية مبهمة قد سمعتموها فأردتم أن تفهموا معناها
أو تريدون ترجمة فورية لجمل إلى الاسبانية
وهناك من سمع كلمات عربية باللغة الاسبانية
وووو الكثير سنتطرق اليه في موضوعنا هذا بحيث سيكون مقسما الى اجزاء وكل جزء يحوي درسا كاملا
فلنبدا على بركة الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع درس الحروفــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحروف الابجدية el alfabeto :
تتكون الحروف الابجدية في اللغة الاسبانيه الى 28 حرفا - بالاضافة الى بعض الحروف الصوتية
وترتيبها في اللغة (( a b c d ch d e f g h i j k l ll m n ~n o p q r s t u v x y z ))
الاحرف الصوتيه وهي خمس احرف (( a.o.u.e.i )) وتلفظ الحروف الصوتية في اللغة الاسبانية بوضوح لتمكين المستمع الى التمييز بينما الحرف u فهو الحرف الوحيد الذي يجمع حالتين وهي ان يكون حرف صامت وصوتي ويأتي صامت في مجموعات او مقاطع حروف
مثل : qui-que-gue
الحرف A :
يشبه في لفظه الحرف أ في اللغة العربية كما في الكلمات التالية
وجه cara / سلاح arma
الحرف E :
يلفظ في اللغة العربيه مثل ى الالف المقصورة وهو يميل للفتح اكثر كما في الكمات التالية
برقية telegrama / قائد general
الحرف I :
يلفظ مثل حرف ال ي الياء في العربيه كما في الكلمات التاليه
حر طليق libre / ذهاب ida
الحرف O :
ينطق تماما مثل نطق الضمه في العربيه مثل الكلمات التاليه
مخرطه torno / ذهب oro
الحرف U :
يلفظ مثل الضمه في العربيه ولكن مع المد في النطق وضم الفم اكثر عند لفظ الحرف مثل الكلمات التاليه
عنب اوبا uva / استعمالusu اوسو
هذا بالنسبة للاحرف الصوتية أما ما يلي باقي احرف اللغة وهي الاحرف الصامته :
الحرف B :
يلفظ كحرف الباء في العربيه
طبل bombo بومبو
جزمة bota بوتا
الحرف C :
ولنطق هذا الحرف له حالتين - فهو ينطق كحرف الكاف في العربيه الا اذا جاء بعده i-e وهي احرف صوتيه اذا اتت بعده
تجعل نطقه كحرف الثاء في العربيه مثل الكلمات التاليه :
بيت casa كاسا
دراجه biciclita بيثيكليتا
Cحرف
هذا الحرف يختلف في النطق في بعض الحالات
القاعدة
الكلمة بالإسبانية "النطق بالعربية"
ك = C+A
"كاراميلو" CARAMELO
ك = C+O
"كولور" COLOR
ك = C+U
"كواترو" CUATRO
ث = C+E
"ثيليسي" CELESTE
ث = C+I
"ثييلو" CIELO
تش = C+H
"كوكاراتشا" CUCARACHA
الحرف ch :
وهو مركب من الحرفين c-h ويلفظ (تشا / تشي ) مثل الكلمات التالية
ولد chico تشيكو
ثرثار charlatan تشارلاتان
الحرف D :
يلفظ كحرف ال د في اللغه العربيه
اصبع وفي رواية مصبع dedo ديدو
نام dormir دورمير
الحرف G :
يلفظ كحرف ال ق في العاميه او ال غ في الترجمة اي انه لا وجود لنطق الجيم في اللغه الاسبانية الا في حالة اتى بعده i-e ينطق كحرف الخاء فقط مثل
حرس guardia غوارديا او قوارديا
غجري gitano خيتانو
كبير grande قراندي او غراندي
نزهه gira خيرا <----- شدة تحت الياء حسب قاعده حرف i
حرف H :
لا يلفظ هذا الحرف في الاسبانية نهائيا لان حرف دخيل على اللغه مثل
رجل hombre اومبري
فندق hotel اوتيل
جائع hambre آمبري
الحرف j :
يلفظ مثل الخاء في العربية مثل
شاب joven خوبين
امرأة mujer موخير
الحرف L :
يلفظ كحرف اللام في العربيه مثل
لغه lengua لينغوا
حرية libertad ليبيرتاد
الحرف LL :
يلفظ كحرف الياء في العربيه مع التشديد في النطق مثل
مطر Lluvia يوبيا
شارع calle كايي
الحرف N :
يلفظ كحرف النون العربيه مثل
يد mano مانو
محلي nacional ناثيونال
الحرف n~:
يلفظ كمقطع من حرفين في العربيه (( ني )) مثل
اسبانيا espan~a
غدا man~ana مانيانا
صغير pequen~o بيكينيو
الحرف Q :
يكتب دائما مع الحرف u -
ويلفظان معا كمقطع صوتي مثل الكاف العربيه المضمومه او المفتوحه او المكسورة وذلك تبعا للحرف الذي يلي المقطع qu مثل
حديقة parque باركي
جبن queso كيسو
حبيب او عشيق querido كيريدو
الحرف R :
يلفظ كحرف الراء العربيه ولكن له احكام وهي انه ينطق مخففا اذا اتى في وسط الكلمه ويشدد عليه في النطق اذا اتى في اول الكلمة مثل
بحر mar مار
احمر rojo روخو
خادم camarero كاماريرو
انريكي enrique انريكي وهو اسم من الاسماء الاسبانيه <----- بشر امك
الحرف S :
يلفظ دائما كحرف ال س ولكن مشداا sss مثل
بشكل كاف bastante باسستانتي
قميص camisa كاميسا
كذاب mentiroso مينتيروسو
الحرف T :
يلفظ كالتاء العربية تماما مثل
اشتغل trabajar تراباخار
اخذ tomar تومار
الحرف v :
جميع الاسبان ينطقون هذا الحرف كالباء في العربيه مثل
عريس novio نوبيو
طائره avion ابيون
الحرف Z :
يلفظ كحرف الثاء في العربية - مع الضغط على اللسان اثناء النطق مثل
شهر مارس marzo مارثو
نعال zapato ثاباتو<----- اصلها عربي من كلمة سباط في بلاد الشام
عصير zumo ثومو
يتبع ..