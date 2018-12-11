نموذج اختبار رقم 3 في مادة اللغة العربية للسنة الخامسة الجيل الثاني+ الحل+pdf

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نموذج اختبار رقم 3 في مادة اللغة العربية للسنة الخامسة الجيل الثاني

السند: ................

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السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي مدونة مدرستي اتمنى ان تكونو في تمام الصحة والعافيه و اهلا ومرحبا بكم في مدونة مدرستي للمحتوى التعليميي التربوي الهادف الى تحقيق النجاح ورفع مستوى التعليم الى درجات عليا بإذن الله.تزامنا مع فترة الاختبارات قرر فريق مدونة مدرستي عمل نموذج لاختبار في مادة اللغه العربيه للسنه الخامسة كما يمكنكم الاطلاع على النماذج السابقة في المدونه فقط ابحث وستجد الكثير منها مع الحل.حيث نسعى بهذه الطريقه الى تمكن التلميذ او المتعلم من فهم كيفيه نوع الاسئله والطريقه المنهجيه لطرحها وكيف تكون الاجابة عنها وفقا للمنهج الخاص بالاجابة النموذجيه.فكلما قام المتعلم من تحليل مثل هذه النماذج الا واعتاد عليها واعتاد على الاجابه عن الاسئلة المطروحة بكل سهوله وثقه في النفس لان التطبيقي انفع من النظري بكثير لذا يجب على المتعلم ان يكثر من هاته النماذج التي نحاول توفيرها قدر الامكان ليستفيد الجميع بذلك.والشيئ الجميل في ذلك كله اننا نقوم بادراج الحل والاجابة النموذجيه على شكل فيديو بالصوت والصوره مع الشرح البسيط والمفصل في نفس الوقت ليتم فهم النموذج جيدا ولا يقع التلميذ في مشاكل من شأنها ان تضيع وتشتت افكاره.فالفيديو يجعلك وكأنك مع الاستاذ الخاص بك في القسم ان لم تفهم تقوم بتوقيف الفيديو واعادته من جديد حتى تتمكن من فهم الموضوع جيدا.في نهايه الامر ان لم تتمكن من فهم اي عنصر راسلنا اخي على روابط الاجتماعيه الخاصة بنا وسنكون جد مسرورين بذلك لاننا هنا في مدونه مدرستي نلتقي لنرتقي وفقط.* يَخْتَفِي المَرِيضُ عَنْ أَحِبَّائِهِ، وأَصْدِقَائِهِ، فَلَا يَرَوْنَهُ، ولَا يَلْتَقُونَ بِهِ، في الأَمَاكِنِ التي ألِفُوا أَنْ يَلْتَقُوا فِيهَا، لِأَنَّ المَرَضَ أَقْعَدَهُ في بَيْتِهِ. وَإِذَا طَالَتْ مُدَّةُ مَرَضِهِ أَصَابَهُ القَلَقُ، وَدَخَلَهُ الخَوْفُ، وَأَحَسَّ أنَّ أَحِبَّاءَهُ، وَأَصَدِقَاءَهُ قَدْ نَسَوْهُ، وَتَرَكُوهُ يُعَانِي أَلَمَ المَرَضِ وَحْدَهُ وقَدْ يَزِيدُ هَذَا في مَرَضِهِ.حَتَّى لَا ( يُحِسَّ المَرِيضُ أَنَّهُ معْزُولٌ عن النَّاسِ)، حَثَّنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ على عِيَّادَةَ المَرِيضِ، وَجَعَلَهَا حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ مُحَافَظَةُ على الأُخُوَّةِ. فَقَدْ أَمَرَنَا علَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ بالاِسْتفْسَارِ عن أَخْبَارِ المَرِيضِ، فَقَدْ يَكِونُ مَرَضُهُ خَفِيفًا لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الاتِّصَالِ بِالنَّاسِ إِلَّا مُدَّةً قَلِيلَةً فَفِي مِثْلِ هذه الحَالَةِ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمُدَ الله لَهُ عَلَى شِفَائِهِ في أَوَّلِ لِقَاءٍ مَعَهُ. أَمَّا إذَا انقَطَعَ عَلَيْنَا مُدَّةً طَوِيلَةً، فَيَنْبَغِي أَلَّا نَكْتَفِيَ بالاسْتِفْسَارِ عَنْهُ، بَلْ نَذْهَبُ لِعِيَّادَتِهِ في مَنْزِلِهِ، أَوْ في المُسْتَشْفَى.الأسئلة:أولا- البناء الفكري:1 – ضع عنوانا مناسبا للنص.2- كيف نفك العزلة عن المريض؟ .3- ما ضد كلمة نسوه ؟4- استخرج من السند ووظف مرادف كل من: " تعودوا " ، " الجزع "ثانيا- البناء اللغوي:- أعرب الكلمات التي تحتها سطر.2- أسند الجملة الموجودة بين قوسين إلى ضمير الغائبتان .3- فسر سبب كتابة الهمزة في كلمة " شفائه "فعل صحيح فعل معتل اسم مبني مفعول به4- أكمل ملء الجدول التالي من السند:ثالثا- الوضعية الإدماجية:حَثَّنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زِيَّارَةِ المَرِيضِ لِمَا لِذَلِكَ مِنْ فَوَائِدَ، وَلَكِنْ جَعَلَ لِذَلِكَ آدَابًا عَلَيْنَا أَنْ نُرَاعِيهَا.تَحَدَّثْ في فَقْرَةٍ عَنْ فَوَائِد زِيَّارَة المَرِيضِ، وعَنِ الآدابِ التِي يَجِبُ عَلَيْنَا مُراعَاتَهَا، مُوظفا نواصب الفعل المضارع.*************************************************💗💗شكرا جزيلا لمروركم الطيب اخوتي في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.💗💗