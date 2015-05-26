تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

ابو ليث

ابو ليث

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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد ..
نحمد الله تعالى أن من علينا ببدء هذه الدورة المباركة بإذنه تعالى وأن يسر لنا وهيئ لنا هذا الجمع المبارك .
إفتتحنا دورتنا المباركة إن شاء الله بالتعريف بالقارئ نافع وراويه ورش رحمهما الله..
||~ الدرس الأول ~||
التعريف بالإمامان نافع المدني وراويه ورش
الإمام نافع المدني :
- الاسم : هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم


- الكنية : أبو رويم
- صفاته البدنية : كان أسود اللون ، شديد السواد ، وأصله من أصبهان .
- صفاته الخلقية : كان حسن الخلق وفيه دعابة .
- شيوخه : قرأ على سبعين من التابعين ، منهم أبو جعفر ، وشيبة بن نصاح ، ومسلم بن جندب ، ويزيد بن رومان ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وعبد الرحمن بن هرمز بن الأعرج ، وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، وعلى عبد الله بن عباس أيضا ، على زيد بن ثابت رضي الله عنهم .
وقرأ زيد وأبي على النبي صلى الله عليه وسلم .
وقرأ شيبة ومسلم وابن رومان على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب ، وقرأ سعيد على ابن عباس وأبي هريرة .
وقرأ الأعرج على ابن عباس ، وأبي هريرة وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، وقرأ ابن أبي ربيعة وابن عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب ، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت ، وقرأ عمر وزيد وأبي على الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقراءة نافع متواترة ، وليس أدل على تواترها من أنه تلقاها من سبعين من التابعين وهي متواترة في جميع الطبقات .
- نبذة عن سيرته : كان نافع إمام الناس في القراءة بالمدينة ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بها ، وأجمع الناس على قراءته واختياره بعد التابعين .
تصدى للإقراء والتعليم أكثر من سبعين سنة ، وكان عالما بوجوه القراءات متتبعا لآثار الأئمة الماضيين في بلده .
قال سعيد بن منصور : سمعت مالك بن أنس يقول : قراءة أهل المدينة سنة ، أي مختارة ، فقيل له : قراءة نافع ؟ قال نعم .
وروي عن الإمام نافع رحمه الله ، أنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك ، فقيل له : أتتطيب كلما قعدت تقرئ الناس ؟ فقال : إني لا أقرب الطيب ولا أمسه ن ولكني رأيت فيما يرى النائم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فيَّ ، فمن ذلك الوقت يشم من فمي هذه الرائحة .
وقيل له : ما أصبح وجهك وأحسن خلقك ، فقال كيف لا أكون كما ذكرتم وقد صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قرأت القرآن في النوم .
وكان زاهدا جوادا ، صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستين سنة .
قيل : لما حضرته الوفاة ، قال له أبناؤه : أوصنا : قال لهم : اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين .
ولد رحمه الله في حدود سنة سبعين من الهجرة ، وتوفي سنة تسع وستين ومائة على الصحيح .
روى عنه القراءة عرضا وسماعا : طوائف لايأتي عليها العد من المدينة والشام ومصر وغيرها من بلاد الإسلام .
وممن تلقوا عنه : الإمامان مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، ومنهم أبو عمرو بن العلاء ، والمسيبي ، وعيسى بن وردان ، وسليمان بن مسلم بن جماز ، وإسماعيل ويعقوب ابنا جعفر .
- وأشهر الرواة عنه : قالون وورش.

الإمام ورش رحمه الله :


- الاسم : هو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم ، مولى لآل الزبير بن العوام .
- كنيته : أبو سعيد .
- لقبه : ورش
- مولده : ولد سنة عشر ومائة بقفط ، بلد من بلاد صعيد مصر ، وأصله من القيروان ، ورحل إلى الإمام نافع بالمدينة ، فعرض عليه القرآن عدة ختمات سنة خمس وخمسين ومائة .
- صفاته البدنية : كان أشقرا ، أزرق العينين ، أبيض اللون قصيرا ، وكان إلى السمن أقرب منه إلى النحافة .


- سبب تلقيبه بورش : قيل إن نافعا لقبه بالورشان ( بفتح الواو والراء ـ طائرا يشبه الحمامة ) لخفة حركته ، وكان يلبس ثيابا قصارا ، فإذا مشى بدت رجلاه .
وكان نافع يقول : هات ياورشان ، اقرأ ياورشان ، أين الورشان ؟ ثم خفف فقيل ورش ، وقيل إن الورش شيئ يصنع من اللبن لقبه به لشده بياضه ، وهذا اللقب لزمه حتى صار لايعرف إلا به ، ولم يكن شيئ أحب إليه منه ، فيقول أستاذي سماني به .
انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه لاينازعه فيها منازع ، مع براعته في العربية ، ومعرفته بالتجويد ، وكان حسن الصوت جيد القراءة لايمله سامعه .
يقال إنه قرأ على نافع أربع ختمات في شهر ثم رجع إلى بلده ، وله اختيار خالف فيه شيخه نافعا .
وتوفي ورش بمصر في أيام المأمون سنة سبع وتسعين ومائة عن سبع وثمانين سنة .

ثم شرعنا في إيضاح بعض التعاريف الهامة المتعلقة بعلم القرآن والقراءات .
1. الأصول :
لغة : جمع أصل ، وهو في اللغة : مايبنى عليه غيره .
 اصطلاحا : هو عبارة عن الحكم المطرد اي الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم ، كالمد والقصر ، والفتح والتقلل والأمالة ... الخ .
 فالأصول هي قواعد عامة مطردة لها شروط يندرج تحتها كل ما تحقق فيه هذه الشروط ، سواء كثر وروده في القرآن مثل قاعدة تسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة لورش ، أو ندر وجوده .
2. الفرش :
 لغة : النشر والبسط ، وهو مصدر فرش إذا نشر وبسط .
 اصطلاحا : هو ما يذكر في السور من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية مختلف فيها بين القراء مع عزو كل قراءة إلى صاحبها .
 ويمكن القول بأنه هو الكلمات القرآنية المنتشرة في القرآن على غير قاعدة مطردة تجمعها ، سواء كثرت وتكررت الكلمة الواحدة منها ، نحو ( بيوت ) وبابها ، فقالون بكسر الباء في القرآن كله ، وذلك في سبعة وثلاثين موضعا ، ونحو ( وما يخدعون ) فلم تأت سوى مرة واحدة موضع البقرة ، ولا ثاني له .
3. القراءة :
 لغة : قرأ
اصطلاحا : هي الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة للفظ القرآني على ما تلقاه مشافهة متصلا سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم .
4. الرواية :
لغة : مادة روى .
 اصطلاحا : هي كل ما نسب للراوي عن الإمام ولو بواسطة ،رواية حفص عن عاصم ، راوية قالون عن نافع وهكذا ، مثل كلمة ( بيوت ) في القرآن كله ، رواية شعبة بكسر الباء ورواية حفص بضم الباء ، فنلاحظ ان الخلاف نسب للراوي ولم ينسب للإمام ( عاصم ) لاختلاف الروايتين ، وعلى هذا يقال روايات القرآن الصحيحة المتواترة عشرون رواية .
5. الطريق :
لغة : السبيل ، فيقال : تطارقت الإبل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا ، ويقال للنخل الذي على صف واحد ك طريق فكأنه شبه بالطريق في تتابعه .
 واصطلاحا : هو ما نسب للآخذ عن الراوي مثل طريق أبي نشيط عن قالون ، طريق الأزرق عن ورش ، وإن سفل ، يسمى أيضا طريقا ، وكذلك الكتاب الذي يقرأ بمضمونه يسمى طريقا ، لذى يسمى كتاب التيسير لأبي عمرو الداني طريقا .
 وكذلك نظم الشاطبية وغيرها ، وذلك لأنه طريق موصول إلى الراوي والرواية ، وبمعنى آخر إن الطريق هو السبيل ، فكأن صاحب الطريق كان هو السبيل للوصول إلى رواية الراوي عن الشيخ الإمام .
6. الوجه :
لغة : الوجه بمعنى المقابلة لشيئ .
 اصطلاحا : اختيار القراءة بكيفية من الكيفيات العامة التي تنسب لقارء بعينه ، وهو الخلاف الجائز الذي يكون على سبيل التخيير والإباحة ، وجمعها أوجه ، كأوجه الوقف على العارض للسكون .
 فالقارئ مخير في الإتيان بأي وجه منها غير ملزم بالإتيان بها كلها .
ما معنى كلمة الاختلاف ؟؟
الإختلاف يكون إما واجبًا وإما جائزًا:
أولا : الاختلاف الواجب : هو قراءة القرآن بالكيفية الصحيحة المنسوبة لقارئ من القراء العشرة أو لراو من العشرين ، أو لطريق عن الراوي وهذا يسمى ( خلاف رواية ) ، لأنه قائم على أساس ونص من النصوص ، فإذا اختل منها شيئ كان نقصا في الرواية ، كأوجه البدل مع ذات الياء لورش ، فهي طريق وإن شاع التعبير عنها بأنها اوجه .
ثانيا : الاختلاف الجائز : هو خلاف ( دراية ) وهي قراءة القرآن بالكيفية غير المنسوبة لقارئ بعينه أو لراو بعينه أو لطريق من الطرق ، ويسمى اختلاف دراية لأنه قائم على القياس والاختيار فإذا أتى القارئ بأي منها أجزأه ، ولا يكون إخلالا بالرواية نحو الوقف على كلمة ( الرحيم ـ العالمين ) ونحو تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها مدا من نحو كلمة ( أأنذرتهم ) وما يترتب على ذلك .

هذا وبالله التوفيق ..

يتبع.. نقلا عن موقع ملتقى طلاب العلم.

 
رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

بَدَأْتُ بِبِسْمِ اْللهُ فيِ النَّظْمِ أوَّلاَ تَبَارَكَ رَحْمَاناً رَحِيماً وَمَوْئِلاَ
 وَثَنَّيْتُ صَلَّى اللهُ رَبِّي عَلَى الِرَّضَا مُحَمَّدٍ الْمُهْدي إلَى النَّاسِ مُرْسَلاَ
 وَعِتْرَتِهِ ثُمَ الصَّحَابَةِ ثُمّ مَنْ تَلاَهُمْ عَلَى اْلإِحْسَانِ بِالخَيْرِ وُبَّلاَ
 وَثَلَّثْتُ أنَّ اْلَحَمْدَ لِلهِ دائِماً وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءًا بِهِ أجْذَمُ الْعَلاَ
||~ الدرس الثاني ~||

 أولا : علم التجويد:
علم التجويد من أشرف العلوم على الإطلاق وله عشرة مبادئ :
إن مبادي كل فن عشرة ... الحد والموضوع ثم الثمرة
وفضله ونسبة والواضع ... والاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ... ومن درى الجميع حاز الشرفا

 1) الحد : هو حده الذي يقف عنده.
 التجويد لغة : التحسين والإتقان .. يقال حسنت الشئ تحسينا.
 اصطلاحا : إعطاء الحروف حقها ( الصفات اللازمة ) ومستحقها ( ما يترتب على هذه الصفات من صفات لازمة وعارضة ).
2) الموضوع : الكلمات القرآنية.
3) الثمرة :
 1- صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله .
 2- " من قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة "
 3- قراءة القرآن بالتجويد أدعى للتدبر والخشوع .
4) فضله : أفضل العلوم الشرعية وأشرفها على الإطلاق لتعلقه بكتاب الله.
5) نسبته : ينسب إلى العلوم الشرعية لأنه متعلق بكتاب الله
6) الواضع :
 من الناحية العملية : من قراءة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم .الذي استمده من قراءة جبريل عليه السلام وتلقى الصحابة من رسول الله وتلقى التابعين من الصحابة وهكذا .
 من الناحية العلمية:
 1- الخليل بن أحمد الفراهيدي
 2- أبو الأسود الدؤلي
 3- أبو القاسم عبيد بن سلام
7) الاسم : علم التجويد.
8) الاستمداد : من قراءة الرسول صل الله عليه وسلم التي قرأها عل الصحابة ثم التابعين ثم أتباعهم وأئمة القراءة إلى أن وصل إلينا بالتواتر عن طريق شيوخها .
قال الحافظ أبن الجزري رحمه الله :
وَالأَخْـذُ بِالتَّـجْـوِيـدِ حَـتْــمٌ لازِمُ مَــنْ لَــمْ يُـجَـوِّدِ الْـقُـرَآنَ آثِــمُ
 لأَنَّــهُ بِـــهِ الإِلَـــهُ أَنْـــــــــزَلاَ وَهَـكَـذَا مِـنْـهُ إِلَـيْـنَـا وَصَــــلاَ
 وَهُـوَ أَيْـضًـا حِـلَْـيـةُ الـتِّــــلاَوَةِ وَزِيْــنَـــةُ الأَدَاءِ وَالْــقِـــــرَاءَةِ
 وَهُـوَ إِعْـطَـاءُ الْـحُـرُوفِ حَقَّـهَـا مِــنْ صِـفَـةٍ لَـهَـا وَمُستَحَـقَّـهَـا
 وَرَدُّ كُـــلِّ وَاحِـــدٍ لأَصْـلِــــــهِ وَاللَّـفْـظُ فِــي نَـظِـيْـرِهِ كَمِـثْـلـهِ

 9) حكم الشارع :
 1- حكم العلم نظري [علمي] : فرض كفاية.
 2- حكم العلم تطبيقي [عملي]: فرض عين.
 3- حكم تعليمه : فرض كفاية.
 4- حكم تعلمه : فرض عين.
10) مسائلة : أحكامه وهي قواعده الأساسية ، كالمدود والتفخيم والترقيق ...وغيرها من أبواب التجويد .

ثانيا: قواعد القراءة الصحيحة:
1) معرفة مخارج الحروف أي مكان خروج الحرف.
 2) معرفة صفات الحروف أي الصفة التي يخرج بها الحرف.
 3) ما يتجدد من أحكام عند ترتيب الحروف كأحكام الميم الساكنة والتنوين وفقا لما بعدها من الحروف.
 4) رياضة اللسان والتكرار وتعتبر أهم قاعدة .
قال ابن الجزري رحمه الله :
وَلَـيْـسَ بَـيْـنَـهُ وَبَـيْـنَ تَـرْكِـهِ إِلاَّ رِيَـاضَــةُ امْـــرِئٍ بِـفَـكِّــهِ
ثالثا : أركان القراءة الصحيحة:
قال الإمام ابن الجزري في طيبة النشر :
فكل ما وافق وجه نحو *** وكان للرسم احتمالا يحوي
 وصح إسنادا هو القرآن *** فهذه الثلاثة الأركــــــــان
 وحيثما يختل ركن أثبت *** شذوذه لو أنه في السبعة

 يشترط لصحة القراءة أركان ثلاثة:
 1) موافقة القراءة لوجه من أوجه اللغة العربية ولو ضعيفا:
 أي توافق وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أو مختلفا فيه .
 "وصية لأزواجهم" قرئ برفع(وصية)على أنها مبتدأ خبره (لأزواجهم) وقرئ بالنصب على أنها مفعول مطلق أي فليوصوا وصية.
2) موافقة القراءة للرسم العثماني ولو احتمالا:
 مثل:" ملك يوم الدين" .. قَرَأَ بَعْض الْقُرَّاء " مَلِك يَوْم الدِّين " وَقَرَأَ آخَرُونَ " مَالِك " وكِلَاهُمَا صَحِيح مُتَوَاتِر فِي السَّبْع وَيُقَال مَلِك بِكَسْرِ اللَّام وَبِإِسْكَانِهَا .
3) صفة السند:
 وهو أن يأخذ العدل الضابط عن مثله متى يتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يأخذ شيخ متقن فطن لم يتطرق إليه اللحن المقصود بالعدل الضابط، ويتصل سنده برسول الله صلة الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة.
وَبِاللهِ حَوْلِي وَاعْتِصَامِي وَقُوَّتِي وَمَاليَ إِلاَّ سِتْرُهُ مُتَجَلِّلاَ
 فَيَا رَبِّ أَنْتَ اللهُ حَسْبي وَعُدَّنِي عَلَيْكَ اعْتِمَادِي ضَارِعاً مُتَوَكِّلاَ

 
رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

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درســـ المــدود
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تعريف المد :
 المد لغة : الزيادة و الإطالة ومنه قوله تعالى (ويمددكم بأموال و بنين)
 المد اصطلاحا: إطالة الصوت بحرف من حروف المد و اللين بحركتين أو
 بزيادة عن حركتين عند وجود سبب
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تعريف القصر :
 القصر لغة: الحبس و المنع ومنه قوله تعالى ( حور مقصورات في الخيام)
 القصر اصطلاحا : قصر الصوت أي عدم اطالته بحرف من حروف المد و اللين لعدم وجود سبب
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حروف المد :
 الألف ولا تكون إلا ساكنة ولايكون ما قبلها إلا مفتوحا (هذه الألف مجردة ا) نحو {قال} كما في قوله تعالى { قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ } سورة الكهف الاية 34
ومثل {يغشى} كما في قوله تعالى {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (سورة الليل الآية: 1)
 وتخرج بتباعد الفكين
الواو الساكنة المضموم ما قبلها نحو {يقول} كما في قوله تعالى {يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ} (سورة القيامة الآية: 10)...
وتخرج بضم الشفتين

الياء الساكنة المكسور ما قبلها نحو {قيل} كما في قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ} (سورة المرسلات الآية: 48) ..
وتخرج بانخفاض الفك السفلى
حروف المد مجموعة بشروطها في كلمة نُوحِيهَا
 ويجمعهم لفظ ( واي ) في قول صاحب التحفة

حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها
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حرفي اللين :
 هما الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما
 - نحو {بيت} كما في قوله تعالى {فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ} (سورة الذاريات الآية: 36)
ـ نحو {خوف} كما في قوله تعالى {الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} (سورة قريش الآية: 4) .
قال صاحب التحفة :
واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا

حرفى اللين : تخرج من مخرج محقق ولا يمتد بها الصوت من مكان نطق الحرف الممدود
 ولكن حروف المد : مخرجها مقدر وتسبق باشباع حركة ماقبلها التى من جنسها
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مقدار المــــــــــــــــد ::
*القصر : حركتين (مقدار الف )
 * فويق القصر : 3حركات (ألف ونصف)
 * التو سط في المد: 4 حركات (الفان)
 * فويق التوسط : 5حركات ( الفان ونصف)
 * الاشباع :6 حركات ( 3ألفات)
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تقدير زمن الحركة :
 زمن الحركة يكون حسب مرتبة القراءة التي نقرأ بها ويختلف من شخص لآخر
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,,, أقسام المد ,,,
 المد : ينقسم الى قسمين : المد الطبيعى ( الأصلى ) .. والمد الفرعى

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المد الطبيعي الأصلي :
 لا تقوم ذات الحرف إلا به و لا يتوقف على سبب من همز أو سكون ..
نحوالَ لَهُ صاحِبُهُ } كما في قوله تعالى {قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّاكَ رَجُلاً} سورة الكهف الاية 37
 نحو {وقولوا قولاً سديداً} كما في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا} ( سورة الأحزاب الآية:70) .
 نحو : {أتجادلونني} كما في قوله تعالى { أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ } [ الأعراف:71]
وَالْمَـدُّ أَصْلِـيٌّ وَ فَرْعِـيٌّ لَــهُ وَسَــمِّ أَوَّلاً طَبِيعِـيًّـا وَهُـــو
مَا لاَ تَوَقُّـفٌ لَـهُ عَلَـى سَبَـبْ وَلا بِدُونِـهِ الحُـرُوفُ تُجْتَـلَـبْ
بلْ أَيُّ حَرْفٍ غَيْرُ هَمْزٍ أَوْ سُكُونْ جَا بَعْـدَ مَـدٍّ فَالطَّبِيعِـيَّ يَكُـونْ
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ألقاب المد الطبيعي :
 المد الطبيعي : سمي طبيعيا لأن صاحب الفطرة أي الطبيعة السليمة لا يزيده و لا ينقصه عن قدره
 المد الاصلي : لأنه اصل لكل المدود
 المد الذاتي : لأن ذات الحرف لاتقوم إلا به
 مد الصيغة : لأن صيغة حرف المد لا تقوم إلا عليه
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شروط المد الطبيعى :
 1. أن يوجد حرف من حروف المد الثلاثة بشروطها
2. أن يكون ثابتا وصلا ووقفا .. ( المدينة )... هذا المد ثابت وصلا ووقفا ولم يتغير المد
3. أن لايتوقف على سبب من همز او سكون

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أقسام المد الطبيعي :
 المد الطبيعى الكلمي : أن يأتى حرف المد فى كلمة نحو يَسْأَلُونَكَ كما في قوله تعالى { يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسهَا } سورة التكوير الاية 42
المد الطبيعي الحرفي : هو ما كان في حرف من الحروف الهجائية التي افتتحت بها فواتح بعض سور التنزيل وينحصر المد في خمسة أحرف مجموعة في لفظ (حي طهر) وهي الحروف التي هجاؤها على حرفين ثانيهما حرف مد
حا - يا- طا - ها – را
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,,, ملحقات المد الطبيعي ,,,
1. مد صلة هاء الكناية (الصلة الصغرى)

التعريف : هو صلة هاء الكناية بواو مدية إذا كانت مضمومة وبياء مدية إذا كانت مكسورة ووقعت بين متحركين إلا أن يكون بعدها همزة قطع فتكون صلة كبرى وتلحق بالمد الفرعي
تعريف هاء الكناية : هي الهاء الزائدة المكنى بها عن المفرد المذكر الغائب وتوصل بياء مدية إذا كانت مكسورة وواو مدية إذا كانت مضمومة بشرط أن تقع بين متحركين
أمثلته
"إنه هو" - " به خبيرا"
 " له صاحبه " - " بإذنه يعلم "
 فالهاء في الأمثلة متحركة ومتحرك ماقبلها وما بعدها
ملاحظة : ما يلحق بهاء الكناية
الهاء الثانية من اسم الاشارة "هذه"
 تعامل الهاء الثانية من "هذه " معاملة مد الصلة الصغرى إذا لم يقع بعدها همزة قطع
مثال " هذه جهنم " فتوصل بياء لفظية في الوصل إذا وقعت بين متحركين نحو قوله تعالى : " هذه بضاعتنا ردت إلينا " سورة يوسف
 وتحذف الصلة وصلا عند التقاء الساكنين نحو "عن هذه الشجرة "
ملحوظة
 سمي مد الصلة الصغرى من ملحقات المد الطبيعي لانه اختل فيه شرطين من شروط المد الطبيعي وهما :
 1 حرف المد ليس اصليا
 2 انه يثبت في الوصل فقط دون الوقف
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واجب الدرس :
استخرجي من سورة التحريم
 1.ثلاث امثلة لمد طبيعي توفرت فيه جميع الشروط
 2.وثلاث امثلة لمد الصلة الصغرى
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وفقكن الله اخواتي وفتح عليكن

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رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

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تلخيص الأخت أفنان جزاها الله عنا كل خير
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الدرس الثالث
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الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بلسان عربي مبين فيسره لعباده تيسيرا وجعله لهم منهاجا ونورا ، والحمد لله الذي جعلنا من أهل القرءان العظيم ، والحمد لله على تيسيره لنا ملاقاة هذا الجمع الطيب من الأخوات المؤمنات الصالحات اللاتي اجتمعن على مائدة الرحمن وفي حلق من حلق الرضوان لمدارسة كتابه العظيم لننهل منه الحق والقيم والاستقامة والحكم ومكارم الأخلاق و العلم، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين حفظوا القرءان وحافظوا عليه فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين . أما بعد:


جزى الله بالخيرات عنا أئمة *** لنا نقلوا القرءان عذبا وسلسلا

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تتمة ملحقات المد الطبيعي

2 . مد العوض:

تعريفه: هو التعويض عن تنوين النصب بألف مدية تمد بمقدار حركتين وقفا فقط
التعويض= الاستبدال

أمثلة : عليماً _حكيماً ..... وقفا عليما _ حكيما
دعاءً _ نداءً ..... وقفا دعاء ا _ نداءا

ملاحظة : دعاءً بعد الهمزة لا توجد ألف مدية في رسم المصحف لأن في لغة العرب الهمزة لم تكن موجودة أصلا ولم توضع الألف لأنه يصبح لدينا ألفان وأول من وضع الهمزة هو الخليل بن أحمد الفراهيدي

عند الوقف على هاء التأنيث المربوطة المنونة بتنوين النصب نقف عليها بهاء ساكنة

أمثلة : رأفةً _ رحمةً _ رهبانيةً ابتدعوها
وقفا رأفه _ رحمه _ رهبانيه

سؤال : لماذا ألحق مد العوض بالمد الطبيعي

جواب : ألحق مد العوض بالمد الطبيعي لاختلال بعض شروط المد الطبيعي عنه :
1= مد العوض حرف المد فيه غير أصلي فهو مبدل من التنوين
2= لا يثبت إلا وقفا أما وصلا يلحق بأحكام النون الساكنة والتنوين
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,,, مستثنيات المد الطبيعي ,,,
الملحقات المد فيها غير أصلي أما المستثنيات فالمد فيها أصلي


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1. الالفات السبع

هي الألفات الثابتة وقفا الساقطة وصلا وعلامتها في المصحف الصفر المستطيل على الألف
 وكلماتها السبع هي :
 ( أنا حيث وقعت_ لكنا سورة الكهف_ الرسولا _ السبيلاـ الظنونا سورة الاحزاب _ سلاسلا _ قواريرا سورة الإنسان )

=أنا=
 أمثلة : "قال إنمآ أنا رسول"
 وصلا تنطق = أنرسول .... وقفا = أنا

"إني أنا ربك "
 وصلا تنطق = أنربك .... وقفا = أنا

يقع لفظ أنا في القرءان على عدة صور مختلفة نفصلها فيما يلي:

1= أن يقع بعده حرف متحرك / أو همزة قطع مكسورة
أمثلة : "إني أنا ربك " , "قال إنمآ أنا رسول" , "إن أنا إلا نذير "
 في هذه الحالة تسقط الألف وصلا وتثبت وقفا

2= أن يقع بعدها همزة قطع (مفتوحة / أو مضمومة)
 أمثلة: "قال أنآ أحي" "أنآ ءاتيك به"
 في هذه الحالة تثبت الألف وصلا وتمد 6 حركات لأنه لدينا المد الجائز المنفصل وعليها في المصاحف علامة المد ووقفا تمد مدا طبيعيا

3= أن يقع بعده حرف ساكن
 أمثلة: "إني أنا الله" "أنا الله العزيز"
 في هذه الحالة تسقط الألف وصلا لالتقاء الساكنين وتثبت وقفا وليس لها علامة في المصحف
264905214.gif

=لكنا=
 في سورة الكهف "لكنا هو الله ربي"
 تحذف وصلا وتثبت وقفا
264905214.gif

=الظنونا==الرسولا==السبيلا=

تثبت الألف وصلا ووقفا عند ورش
 عند حفص الألف ساقطة وصلا و ثابثة وقفا
 =سلاسلا= _ = قواريرا=
 تبعا للرواية فورش يقرؤها بالتنوين وهي تخرج من الألفات السبع
 فورش رحمه الله يقف عليها بمد العوض أما وصلا فيصلها بالتنوين
264905214.gif

الواجب :

استخرجي مثال أو مثالين بكل مايلي :
 1= مد طبيعي ثابت وصلا ووقفا
 2= ملحق بالمد الطبيعي ثابت وصلا وساقط وقفا
 3= ملحق بالمد الطبيعي ثابت وقفا وساقط وصلا
 4= مد طبيعي ثابت وقفا ساقط وصلا
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رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

نضع هنا ثمرة ما استفدناه

لقد رأينا المد الطبيعي ورأينا له ملحقات واستثناءات
 وعلينا أن نميز الفرق بينهما

حتى نحدد الأمثلة في الواجبات

فإذا طلبت الشيخة : مدا طبيعيا ثابتا وقفا ووصلا فهذا واضح جدا
وعلينا أن نختار :
- مدا طبيعيا يكون بعد حرف المد فيه حرفين فأكثر حتى لا يتغير وضعه عند الوقف
مثال لذلك "أزواجك" فالألف هنا مدها طبيعيا وصلا ووقفا لأنه لا يطرئ عليها أي تغيير في الحالين وقفا ووصلا.
 "المدينة " فالياء مدها طبيعيا وصلا ووقفا لأنه لا يطرئ عليها أي تغيير في الحالين وقفا ووصلا.
 "نصوحا " في الواو المد طبيعيا وصلا ووقفا لأنه لا يطرئ عليها اي تغيير في الحالين وقفا ووصلا.

- أو أن يكون حرف المد في آخر الكلمة ولايكون ما بعده همزة أو حرف ساكن
- وطبعا لايكون لفظ أنا ولكنا
 مثال :
 "كانتا فتقا"
 "قالوا وأقبلوا"
 "تبتغي مرضات"

هذة مجرد أمثلة للتوضيح

أما إذا طلبت مدا طبيعيا ثابت وصلا وساقط وقفا أو العكس
فعلينا أن نبحث في الاستثناءات

أما إذا طلبت ملحقا فالأمر حينها واضح ونأتي بملحق وليس استثناء


علينا ان نركز جيدا ونميز بين المستثنى والملحق

أول شيء نعرف المستثنى والملحق :

* المستثنى هو ما توفرت فيه الشروط ولم يخضع للقاعدة
* والملحق هو ما يخضع للقاعدة دون توفر الشرط


بمعنى في درسنا هذا
نحن نقول أن حرف المد من بين شروط المد الطبيعي ..... صحيح ؟

 نعم صحيح طبعا

إذا فبالنسبة لمد الصلة الصغرى
هل هناك حرف مد في صلة هاء الكناية ؟ الجواب : لا
 مثال : " فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ "
وهل يمد في بعض أحواله ؟ الجواب : نعم فهو يمد وصلا لأن هاء الكناية جاءت بين متحركين
إذا فهذا خضع للقاعدة دون توفر الشرط
فهذا إذا ماذا ؟
هو ملحق وليس استثناء


ونفس الأمر بالنسبة لمد العوض

" ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا" الراء هنا منونة تنوين نصب
يعني ليس هناك حرف مد
ومع ذلك نقف عليه بالمد الطبيعي
إذن فهو ملحق وليس استثناء

وبالتالي نستنتج أن
ملحقات المد الطبيعي :
 - مد الصلة الصغرى وهو ثابت وصلا ساقط وقفا
 -مد العوض وهو ثابت وقفا ساقط وصلا



أما المستثنيات فهي ما توفر فيه أحد حروف المد ولكن اختل فيه شرط آخر
مثلا :

* التقاء الساكنان "ذاقا الشجرة "
فحرف المد متوفر ويثبت المد وقفا ولكن وصلا يسقط لالتقاء الساكنين

* المد العارض للسكون " الحمد لله رب العالمين "
يثبت فيه المد وصلا ويسقط وقفا لأنه يعرض للسكون

* المد الجائز المنفصل الحقيقي " بما أنزل "
يثبت وقفا أما وصلا فحكمه الجواز ومقداره الاشباع = 6حركات
يعني هو مد فرعي وليس طبيعي

* أنا ولكنا " لكنا هو الله ربي " ، " أنا أحيي " ، " أنا عابد "
يثبت المد فيها وقفا أما وصلا فيسقط بل يحذف المد فيها باستثناء إذا كانت بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة فحينها يكون مدا فرعيا - منفصل -

أتمنى أن يتضح الفرق


أمثلة :
 :بالنسبة للملحقات :


*** مد الصلة الصغرى بشرط أن تكون هاء االكناية بين متحركين
مثال :
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيء إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ


*** مد العوض :
 مثال :
"عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّومِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍعَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا"

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بالنسبة للمستثنيات :

المد الطبيعي الثابت وقفا الساقط وصلا :

*** التقاء الساكنين : ثابت وقفا ساقط وصلا
 "وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ "


*** المد الجائز المنفصل : ثابت وقفا ساقط وصلا لانه في الوصل جائز منفصل مقداره الاشباع =6ح
 "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُم أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ "


*** أنا ولكنا
 "إن أنا إلا نذير مبين" المد في أنا ثابت وقفا ساقط وصلا لأنه يحذف

" أنا أُحيي " في هذا المثال المد الطبيعي ثابت وقفا أما وصلا فهو مد جائز منفصل

"لكنا هو الله ربي" المد في لكنا ثابت وقفا ساقط وصلا لأنه يحذف


المد الطبيعي الثابت وصلا الساقط وقفا :

*** المد العارض للسكون : وهو ثابت وصلا ساقط وقفا لأنه يعرض للسكون وبالتالي يدخل في المد الفرعي
 "عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّومِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا "




يسر الله أمورنا جميعا وفتح علينا وأنار طرقنا إنه ولي ذلك والقادر عليه
 
رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)



المد الفرعي :

تعريفه : المد الفرعي هو المد الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب , وأسباب المد الفرعي سببان الأول الهمزة والثاني السكون.

سبب التسمية : لتفرعه أو لتفرع أنواعه عن المد الطبيعي



أنواع المد الفرعي :



المد الفرعي ينقسم إلى قسمين
  • المد بسبب الهمز
- المد الواجب المتصل

- المد الجائز المنفصل

- مد البدل

- مد اللين المهموز



  • المد بسبب السكون


- المد اللازم



- المد العارض للسكون


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أحكام المد الفرعي:


1-اللزوم: هو ما اتفق جميع القراء على مده ومقداره (المد اللازم بأنواعه)


2-الوجوب: هو ما اتفق القراء على مده واختلفوا في مقداره (المد الواجب المتصل)


3-الجواز: هو ما اختلف القراء عل مده ومقداره (المد الجائز المنفصل ـ مد البدل - مد اللين المهموز- المد العارض للسكون)


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أولا : المد بسبب الهمز


1.المد الواجب المتصل :


المد المتصل هو أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة

حكمه: الوجوب ( أي وجوب مده زيادة عن المد الطبيعي)

مقداره: الإشباع = 6 حركات =3 ألفات


سمي واجبا لوجوب مده أكثر من المد الطبيعي (حركتين) عند جميع القراء


وسمي متصلا لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة


أمثلة:

{إذا جآءَ نصر الله والفتح}

{وأحاطت به خطيئاته}

{سُوءَ العذاب}.


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2. المد الجائز المنفصل :


المد المنفصل هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى ,

أي أن حرف المد يقع في آخر الكلمة الأولى بينما تأتي همزة القطع في أول الكلمة الثانية.


حكمه : الجواز ( أي جواز مده وقصره عند جميع القراء)


مقداره عند ورش الإشباع = 6 حركات = 3 ألفات


سمي جائزا لجواز مده وقصره عند جميع القراء


وسمي منفصلا لانفصال حرف المد عن الهمز في كلمة أخرى.


أمثلة :

"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ".

"توبوآ إلى الله".

"الذي أنزل".




أقسام المد المنفصل :


1. المنفصل الحقيقي :


هو الذي يمكن الوقوف على حرف المد فيه لأنه ثابت خطا


أمثلة :

" بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك "



2.المنفصل الحكمي :


هو الذي لا يمكن الوقوف على حرف المد فيه لأنه غير ثابت خطا ويكون في هاء التنبيه وياء النداء


أمثلة :

"فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ " الهاء هنا للتنبيه

ا أيها الذين ءامنوا"

"و ياءادم اسكن انت وزوجك الجنة "



ملحقات المد المنفصل :


1. مد الصلة الكبرى :


- مد الصلة الكبرى وهو صلة هاء الكناية

وهاء الكناية: هي الهاء الزائدة المكنى بها عن الغائب المفرد المذكر المضمومة أو المكسورة الواقعة بين متحركين (أي أن الحرف الذي قبلها من نفس الكلمة كان متحركاً والحرف الذي بعدها من الكلمة التي تليها كان متحركاً أيضاً)


تشبع ضمة الهاء ليتولد عنها واو مدية إذا كانت مضمومة

أو تشبع كسرة الهاء ليتولد عنها ياء مدية إذا كانت مكسورة


وتمد 6 حركات، إذا جاء بعدها همزة قطع


وهو من قبيل المد الجائز المنفصل وتسمى حينئذ بالصلة الكبرى

ويلحق بها الهاء الثانية من اسم الاشارة هذه إذا جاء بعدها همزة قطع


مثاله:

{وهو يحاوره أنا}

{وله أجر}

ه أحداً}

{هذه أمتكم ً}



2. صلة ميم الجمع :


هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا


كيف نعرف أن الميم ميم جمع وليست أصلية؟


أ) إذا حذفت لا يختل معنى الكلام "ألهاكم / ألهى"

ب) أن تسبق الميم إما بكاف أو تاء مضمومتين نحو "أنتم" ، "ألهاكم" ، "عليكم" ، " كنتم "

أو بهاء مضمومة نحو: "إنهم " ، "ءأنذرتهم" أو مكسورة نحو: "عليهم"

ج) أن تدل الميم على الجمع.



شرح التعريف :


* زائدة : ليست أصلية الأصلية مثل : م""وليحكم"

* الدالة على جمع المذكرٍين : أي ليست دالة على المذكرَيْن – المثنى نحو " وءاتيناهما "

* معنى حقيقة : أي تدل على حقيقة الجمع نحو " خلقكم "

* معنى تنزيلا : أي أنها تدل على المفرد ولكنها في التنزيل نزلت بلفظ الجمع مثل "على خوف من فرعون وملإيهم أن يفتنهم"


حكمها

الأصل في اللغة أنها تبنى على السكون


لها حالتان


1. أن تقع قبل ساكن:


يضم ورش الميم لأن بعدها ساكن خشية التقاء الساكنين

مثال "أنا ربكمُ الاعلى"


2. أن تقع قبل متحرك:


*** أن تقع قبل همزة قطع


حكمها : يصلها ورش بواو مدية لفظية و تمد ست حركات من قبيل المد الجائز المنفصل

و تسمى صلة ميم الجمع


مثال :

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِم أانْذَرْتَهُم أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُومِنُونَ "


"وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُومِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ "




*** أن تقع قبل أي حرف متحرك غير الهمز


حكمها : تدخل في أحكام الميم الساكنة


1. إذا وقع بعدها حرف الباء

حكمها :اخفاء شفوي

مثل: "يَا آدَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ "


2. إذا وقع بعدها حرف الميم

حكمها :إدغام مثلين صغير شفوي

مثل: " هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا "


3. إذا وقع بعدها أي حرف متحرك غير الميم و الباء

حكمها : الاظهار الشفوي

مثل : "وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ "




بحث في كلمة –هاؤم- :

(جزى الله خيرا من قامت بهذا البحث)


* هاؤم * مركب من * هاء * ممدوداً ومقصوراً والممدود مبني على فتح الهمزة إذا تجرد عن علامات الخطاب ما عدا الموجَّه إلى امرأة فهو بكسر الهمزة دون ياء . وإذا خوطب به أكثر من واحد التُزم مدُّه ليتأتى إلحاق علامة خطاب كالعلامة التي تلحق ضمير المخاطب وضمُّوا همزته ضمةً كضمةِ ضمير الخطاب إذ لحقتْه علامة التثنية والجمع ، فيقال : هاؤُما ، كما يقال : أنتما ، وهاؤُمُ كما يقال : أنتم ، وهاؤُنَّ كما يقال : أنتن ، ومن أهل اللغة من ادعى أن * هاؤم * أصله : هَا أُمُّوا مركباً من كلمتين * هَا * وفعللِ أمر للجماعة من فعل أمَّ ، إذا قصد ، ثم خفف لكثرة الاستعمال ، ولا يصح لأنه لم يسمع هاؤمين في خطاب جماعة النساء ، وفيه لغات أخرى واستعمالات في اتصال كاف الخطاب به تقصاها الرضي في شرح * الكافية * وابن مكرم في * لسان العرب * .

*29/130*


" صفحة رقم 131 "

و * هاؤم * بتصاريفه معتبر اسم فعل أمر بمعنى : خذ ، كما في * الكشاف * وبمعنى تعال ، أيضاً كما في * النهاية * .

والخطاب في قوله : * هاؤم اقرأوا * للصالحين من أهل المحشر .


ملاحظة : ما عليه القراء في كلمة هاؤم هو أنها مد واجب متصل





استثناء في المد الطبيعي في كلمة أنا :


ينقسم الحكم في كلمة أنا إلى فرعين:


1. إذا جاء بعدها أي حرف غير الهمز


ورش لايمد لفظ أنا وصلا ويثبته وقفا مثال :


"أنا خير" فتلفظ أنخير وصلا ويثبت المد الطبيعي في أنا وقفا

"أناعابد" تلفظ أنعابد وصلا ويثبت المد الطبيعي في أنا وقفا

وفي المصحف ترسمبسكون مستطيل فوق ألف المد في أنا



2.إذا جاءت بعدها همزة القطع


* إذا كانت همزة القطع مكسورة

تلحق بحكم باقي الحروف بحيث يسقط مد أناوصلا ويثبت وقفا مثال: " إن أنا إلا نذير"

وصلا تلفظ إن أنإلا نذير وترسم في المصحف بسكون فوق ألف أناْ


*إذا كانت همزة القطع مفتوحة أو مضمومة

يقرأ ورش ( أنا ) بإثبات الألف وصلا وهو مد من قبيل المد الجائزالمنفصل ويقف عليها بالمدالطبيعي.


مثال:

" أنا ءاتيك"يقرأها أنااا ءاتيك مدا مشبعا ب 6 حركات


"أنا أحيي"يقرأها أنااا أحيي مدا مشبعا ب 6 حركات


خلاصة :

يحذف مد أنا الطبيعي إذا وليها حرف غير الهمز أو همز مكسور وصلا ويثبت وقفا.

ويمد مدا مشبعا من قبيل المد الجائز المنفصل إذا وليها همز مفتوح أومضموم.

(المقصود بالهمز همزة القطع)



 
رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

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تابع المد الفرعي
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الأول : المد بسبب الهمز

3. مد البدل


: تعريفاته :
· أن يقع حرف المد بعد همزة قطع في كلمة واحدة
· هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة واحدة
· هو كل همز ممدود أو كل همز ممطوط
بشرط أن لايأتي بعد حرف المد همز أو سكون

أمثلة : ءامنوا – إيمانا – أوتوا

حكمه : الجواز
لأن جميع القراء اختلفوا على مده ومقداره أو بصيغة أخرى لأنه يجوز مده وقصره عند جميع القراء .

مقداره : لورش في مد البدل 3 أوجه
- القصر = 2ح
- التوسط = 4ح
- الاشباع =6ح

سبب التسمية : سمي مد بدل لأن الأصل فيه همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة فأبدلت الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى وهذا ما يعرف بمد البدل الحقيقي أو الأصلي

أمثلة :
ءامنوا أصلها"أَأْمنوا"
إيمان أصلها " إِئْمان"
أوتي أصلها"أُؤْتي"

وهناك ما يعرف بالشبيه بالبدل أو الملحق بالبدل أو ما يسمى بالمد بسبب الهمز: وهوما كانت صورته همزة قطعية و بعدها حرف مد ، ولم يكن أصل حرف المد همزة ساكنة وقد أعطاه ورش ما أعطى للبدل الحقيقي.

مثال :
بآءوا - جآءوا - مئاب - مستهزؤون

ملاحظة : المفارقة التي يمكن طرحها لمعرفة الفرق بينهما :

هوأن حرف المد في الحقيقي موجود في معظم التصارف كقولك :
" ءامنوا - ءامنا - ءامنت"

بعكس الملحق أو الشبيه الذي يفقد فيه حرف المد في معظم التصاريف كقولك :
" باءوا - بئت - بئنا..."
"أساءوا -أسأت - أسأنا "


: أنواع البدل :

1. البدل المحقق ويدخل فيه البدل والشبيه بالبدل

أمثلة : وقد مرت معنا
" ومن الناس من يقول ءامنا "
"بيسما يامركم به إيمانكم إن كنتم مومنين"
"ولا يؤوده حفظهما "
"فإن فاءوا "

2.البدل المغير بالنقل
وهو أن يأتي مد البدل مسبوق بساكن صحيح منفصل
فتنقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح الذي قبلها

مثال :
"الآخرة " أصلها :َءاخرة = الْـءاخرة ، الاخرة
بعد نقل حركة الهمزة التي هي الفتحة إلى لام التعريف تصبح
الَاخِرة مع أوجه البدل الثلاث وصلا
أما ابتداء ففيها 4 أوجه
الـاَخرة مع أوجه البدل الثلاثة اعتدادا بحركة اللام الاصلية
والوجه الرابع هو
لَاخرة اعتدادا بالحركة العارضة للام التعريف مع القصر فقط
"الإيمان " نفس الشيء تنقل حركة الهمزة التي هي الكسرة إلى لام التعريف التي قبلها = الِيمان ، الييمان ، اليييمان
" من ءاية " = مناية مع 3 أوجه البدل
مناية قصرا
منااية توسطا
مناااية إشباعا

3. البدل المغير بالتسهيل
" قال ءَءامنتم "
"وقالوا ءَءالهتنا "
هذا سنراه إن شاء الله تعالى في باب الهمز لاحقا
ورش هنا يحقق الهمزة الأولى التي هي استفهامية ويسهل الهمزة الثانية
"ء.امنتم " مع 3 البدل

4. البدل المغير بالإبدال
" هؤلاء ءالهة "
وهذا ايضا سنراه إن شاء الله تعالى في باب الهمز لاحقا
لورش هنا تحقيق الهمزة الأولى التي في آخر الكلمة الأولى وإبدال الثانية ياء في هذا المثال
"هؤلاء يَالهة " مع 3 البدل


:مستثنيات مد البدل :

كلمتان وهما :
1. ياء "إسرائيل" : تمد قصرا استثناها ورش رحمه الله لكثرة المدود قبلها من بني أو بنو المقرونة بهاعموما زيادة على المتصل
2. "يُؤاخذ" : حيث وقعت وكيف تصرفت لأن ورش يبدل الهمزة من كلمة يؤاخذ واوا

ثلاثة أصول :
1.أن يقع قبل الهمز ساكن صحيح متصل
مثال :
القرآن- الظمئان- مسئولا- مذءوما
يتعين فيها القصر

2. أن يقع حرف المد بعد همزالوصل
مثال :
ايذن لي- ايت بقرآن ( عند الابتداء بهمزة الوصل )
لأن حرف المد عارض.

3. أن يقع حرف المد بعد الهمزة بدلاً من التنوين وقفا وهو مايسمى بمد العوض :
مثال :
دعاءً – نداءً - شيئا
نقف عليها بالقصر حركتين مد عوضا عن تنوين النصب

 
رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

تتمة البدل :

إذا كان حرف المد بعد الهمز قبل حرف واحد فقط في كلمة
مثال : "يشاءون"
فإننا نقف عليه بالبدل العارض للسكون بمقدار القصر أو التوسط أو الإشباع

بالنسبة لكلمة شركائي :
" إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ اكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن انثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ(47)" سورة فصلت
مد البدل هنا ثابت وقفا ووصلا

"وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ( 62 ) " سورة القصص ( ونحوها )
هنا مد البدل ثابت وقفا فقط
أما وصلا فإن ياء الإضافة تفتح فلامد فيها



اللين المهموز

تعريفه :
هو أن يأتي أحد حرفي اللين ( الواو واليا الساكنتان المفتوح ماقبلهما ) ويأتي بعده همز قطع في كلمة واحدة سواء كانت الهمزة متطرفة أو متوسطة نحو ( شيء- هيئة – شيئا )


حكمه : الجواز لايمد مد اللين المهوز إلا ورش رحمه الله
مقداره : ورش من طريق الأزرق يقرأ مد اللين المهموز بالتوسط أوالإشباع 4/6



مستثنيات اللين المهموز :

كلمتان متفق على قصرهما :
1. الموءودة التكوير /8
2. موئلا الكهف /58

وكلمة فيها خلاف :
سوءات
سوءاتكم / سوءاتهما


اجتماع مد اللين مع مد البدل في كلمة سوءات
لورش فيه أربعة أوجه جائزة فقط وهي
قصر واو سوء ==== قصر البدل ءات
قصر واو سوء ==== توسط البدل ءات
قصر واو سوء ==== إشباع البدل ءات
توسط واو سوء ==== توسط البدل ءات
 
رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)


ثانيا ـ المد بسبب السكون
 السكون إما أن يكون عارضا، فالحديث عندئذ يكون عن المد العارض للسكون ومد اللين العارض للسكون.
 وإما أن يكون السكون أصليا من بنية الكلمة وملازما للحرف الذي بعد المد، فالحديث عندئذ يكون عن المد اللازم بقسميه الكلمي والحرفي.
وهذا أوان تفصيل هذه المدود
1ـ المد العارض للسكون:
 تعريفه: هو أن يقع حرف المد قبل الحرف الأخير من الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض.
أمثلة: قوله تعالى(( رؤوف بالعبادْ)) و((وءال عمرانْ على العالمينْ)) و((وما كنت لديهم إذ يختصمونْ))
حكمه: الجواز: أي جواز مد وقصره عند جميع القراء.
 مقداره: القصر، التوسط والإشباع عند جميع القراء.

تنبيهات:
 * لا يثبت المد العارض إلا في حالة الوقف، أما وصلا فيكون مدا طبيعيا فقط.
*يجب تسوية المد العارض للسكون أثناء القراءة، والتزام وجه واحد من أول القراءة إلى آخرها ، فلا يجوز التنقل أثناء القراءة من وجه إلى آخر. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:
ورد كل واحد لأصله **** واللفظ في نظيره كمثله
* إذا وقع قبل المد العارض همزة قطع مباشرة فإنه يكون مد بدل عارض للسكون
مثال ذلك يستهزءونْ، يراءونْ ..:
ـ فإذا انفرد في الآية فلنا فيه ( الإشباع، التوسط والقصر) بالتدلي تمييزا له عن مد البدل.
 ــ وإذا اجتمع مع بدل آخر أو ذات ياء فإنه يترتب عليه أوجه خاصة تأتي معنا لاحقا ـ بإذن الله تعالى ـ في التحريرات .
* إذا كان الحرف الموقوف عليه بالسكون العارض همزة قطع فيكون المد حينئذ مدا واجبا متصلا ويمد عند ورش 6 حركات وجوبا، لأن سبب المد المتصل أقوى من سبب المد العارض، فيُعمَل بالمتصل ويسقط العارض.

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مد اللين العارض للسكون
تعريفه: هو أن يقع أحد حرفي اللين وبعده حرف ساكن لأجل الوقف، شريطة أن لا يكون هذا الساكن الموقوف عليه همز.
أمثلة: قال تعالى:
 ((لإيلافِ قريْــش * إيلافهم رحلة الشتاء والصّيْــف * فليعبدوا ربّ هذا البيْـت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خـوْف))
تنبيه:هذا المد لا يكون إلاّ وقفا، أما في حالة الوصل فلا وجود للمد ويعطى حرفا اللين زمن الرخاوة فقط.

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2ـ المد اللازم

تعريفه: هو أن يقع حرف المد وبعده سكون لازم أصلي في كلمة واحدة.

أقسامه:
المد اللازم الكلمي
المد اللازم الحرفي
ويكون كلا منهما مثقلا إذا وقع بعده حرف مشددٌ.
مخفّفا إذا وقع بعده حرف غير مشدد.
حكمه: اللزوم أي لزوم مده عند جميع القراء.
مقداره: الإشباع عند جميع القراء.

أولا ـ المد اللازم الكلمي:
تعريفه: هو أن يقع حرف المد وبعده سكون في كلمة واحدة.
أمثله: قوله تعالى:
(( ولا الضآلِّين)) (( فإن حآجّوك )) ((الحآقّة ما الحآقّة)) (( مدهآمّتان)) ((نسكي ومحيآيْ ومماتي لله))
ملاحظات:
* إذا وقع بعد حرف المد حرف مشدد يكون المدُّ مدا لازما كلميا مثقلا. مثال: (( مدهآمّتان))
*إذا وقع بعد حرف المد حرف غير مشدد يكون المد مدا لا زما كلميا مخففا. مثل: (ومحيآيْ) .
تنبيه:
حال اجتماع الهمز المزدوج المتفقان في الحركة عند ورش، فعلى وجه إبدال الهمزة الثانية حرف مد، إذا وقع بعد الهمزة المبدلة ألفا حرف ساكن أصلي؛ فإنّ هذه الألف تمدا مدا مشبعا من قبيل المد اللازم نحو:
(( قل أرآيْتم)) ، ((ءآسْلمتم)) ، ((ءآنذرتهم)) ، ((هؤلاءِ ان كنتم)) .
 
رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

تتمات على المد اللازم الكلمي:

*كلمة محياي لورش في ياء الاضافة وجهان الفتح والإسكان:

فعلى وجه الفتح يكون المد فيها مدا طبيعيا وصلا، عارض للسكون وقفا.
أما على وجه الإسكان فيكون المد فيها مدا لازما كلميا مخففا يمد ست حركات وصلا ووقفا.
ومع كلا الوجهين (الفتح والإسكان) في الياء له وجهي الفتح والتقليل في الألف قبلها ، ففيها أربعة أوجه كما سنراه في التحريرات.

* في حالة الوقوف على مثل كلمة : جآنّ، صوآفّ، مضآرّ..يكون المد لازما أيضا، لأن الحرف الأول من الحرف المشدد ساكن سكونا أصليا، والسكون إنما عرض على الثاني دون الأول..فيكون المد في هذه الكلمات لازما كلميا مثقلا وصلا ووقفا



مد الفرق:

تعريفه:

هو ان تدخل همزة الاستفهام على اسم معرّف ب( الـ ) فتبدل الهمزة الوصلية حرف مد مقداره ست حركات، ليفرّق بين الستفهام والخبر.

وهو مد يتبع المد اللازم ، ووقع في ثلاث كلمات في ست مواضع في القرآن :

- ءآلله في سورتي ( يونس ، النمل )
- ءآلئـن في موضعي سورة ( يونس ) .
- ءآلذكرين في موضعي سورة ( الأنعام )

تفصيل الحكم على كلمة آلذكرين:

*الذكرين مثنى ذكر = = ذكرين
* دخلت عليها لام التعريف فصارت الذكرين، وأدغمت اللام في الذال لأنها لام شمسية. فتنطق عند الابتداء = = أذّكرين.
*دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت أالذكرين..
لو أسقطنا همزة الوصل سيرا على القاعدة لالتبس علينا الخبر والاستفهام عند الابتداء، ولإزالة اللبس وحصول التمييز بين الخبر والاستفهام أبقينا على همزة الوصل فصار عندنا: أأذّكرين.
*اجتمع لدينا همزتين والعرب تستثقل النطق بهمزتين متواليتين ،فتخلصنا من هذا الثقل بتغيير الهمزة الثانية : إما بالتسهيل أو الإبدال .
ـ فعلى وجه التسهيل: تسهل الهمزة الثانية بينها وبين الألف
ـ وعلى وجه الإبدال: تبدل همزة الوصل المثبتة ألفا مشبعة لأنه جاء بعدها حرف ساكن سكونا لازما، مدغم فيما بعده( مشدد) فتمد من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل ست حركات عند جميع القراء.
ووجه الإبدال هو المقدم عند جميع القراء .

ملاحظة:

* ما ذكرناه في كلمة الذكرين هو نفسه ما يقال في كلمة ( أالله).
* أما ألآن، ففيها الوجهان السابقان لكل القراء ـ غير أن المد اللازم هنا مخفف لعدم إدغام اللام فيما بعده ـ ولورش وجه ثالث وهو إبدال همزة الوصل ألفا مع القصر اعتدادا بالحركة العارضة بسبب النقل. ويأتي تفصيل هذه الكلمة ـ بإذن الله تعالى ـ في التحريرات
سبب التسمية بمد الفرق: سمي بمد الفرق لأننا نأتي به للتفرقة بين الأسلوبين الاستفهامي والخبري . ويسمى أيضا بمد الإبدال .

ثانيا ـ المد اللازم الحرفي

.تعريفه: هو أن يقع حرف المد في حرف من حروف أوائل سور التنزيل مما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد.
ويكون مثقلا إذا أدغم آخر هجاء الحرف فيما بعده ويكون مخففا إذا لم يدغم .
أمثلة: ألم، ألر، ن..
الحروف المقطعة فى أوائل بعض سور القرآن:الحروف المقطعة أربعة عشر حرفا مجموعة في قولهم (( نص حكيم له سر قاطع)) أو كما جمعها صاحب التحفة في قوله: (( صله سحيرا من قطعك )).
ووقعت في فواتح تسع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم وهي على خمسة أنواع من حيث المبنى :
1- ذات الحرف الواحد: وذلك في ثلاث سور هي : ( ص، ق، ن ).
2- ذات الحرفين: وهي: طه، طس، يس- من سور [طه، النمل ويس]
حم :وتكررت في ست سور هي : [غافر، فصلت، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف ] .
3- ذات الثلاثة أحرف: وذلك في ثلاث عشرة سورة :
الم : في فواتح سور [البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة ]
الر: في فواتح [ يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر ]
طسم : في فاتحتي [الشعراء و القصص] .
4- ذات الأربعة أحرف: وهي ألمص في سورة [ الأعراف ] ، والمر في سورة [ الرعـد ]
5-ذات الخمسة أحرف: وهي كهيعص في فاتحة سورة [ مريم ] وحم عسق في سورة [ الشورى ]
طريقة قراءة هذه الحروف المقطعة:لا تُقرأ هذه الحروف مثل باقي الكلمات، بل تقرأ واحدا واحدا بهجائه بصورة متقطعة، ومن أجل ذلك سميت بالحروف المقطعة.
فننطق (الم) بهذه الكيفية: (ألفْ لام مّيمْ)، وننطق (طسم) بهذه الكيفية: (طا سينْ ميمْ)، وهكذا بالنسبة للبقية، مع ملاحظة تسكين الأواخر باستمرار. ومراعاة ما يترتب على اجتماع أواخر الحرف بما بعده، من إدغام أو اخفاء..
وهي من حيث كيفية نطقها ومقدار المد فيها على أربعة أقسام:
1) ماكان هجاؤه على ثلاثة أحرف ليس فيه حرف مد: وهو حرف الـ : (ألف)
(2) ماكان هجاؤه على حرفين ثانيهما حرف مد : وتمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين وهو خمسة حروف " حي طهر "
(3) ماكان هجاؤه على ثلاثة حروف أوسطها حرف مد: فيمد ست حركات مدا لازما حرفيا وهي سبعة حروف مجموعة في قولهم (( سنقص لكم )).
(4) ماكان هجاؤه على ثلاثة حروف أوسطها حرف لين: ويمد أربع أو ست حركات وهو حرف العَــيْــن والإشباع هو المقدم ف الاداء لجميع القراء

تنبيهات:
** إذا أدغم الحرف في ما بعده فهو مد لازم حرفي مثقل ، وإن لم يدغم فهو مد لازم حرفي مخفف . مثل ألم : فالمد في (لام) هو مد لازم حرفي مثقل لأنه أدغم فيما بعده، أما المد في (ميم ) فهو مد لازم حرفي مخفف لأنه لم يدغم فيما بعده.

** في بداية سورة آل عمران في قوله تعالى: ((الم (1) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) )) عند وصل ألم بما بعدها لدينا وجهان وصلا:
1 ـ الإشباع اعتدادا بالأصل ( وهو سكون الميم) وطرحا للعارض ( وهو الحركة العارضة لالتقاء الساكنين)
2ـ القصر اعتدادا بالحركة العارضة الناتجة عن التخلص من التقاء الساكنين.

** وهذا بالنسبة لجميع القراء ، ولورش الوجهان أيضا وصلا في فاتحة سورة العنكبوت في قوله تعالى: ((الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2)))
1- الإشباع اعتدادا بالسكون الأصلي.
2- القصر اعتدادا بالحركة العارضة بسبب النقل.

** في حال وصل سورة آل عمران بنهاية البقرة ووصل سورة العنكبوت بنهاية سورة القصص لدينا خمسة عشر وجها لورش رحمه الله تعالى، ناتجة عن ضرب الأوجه الخمسة بين السورتين في الأوجه الثلاثة في بداية هاتين السورتين.

** قرأ ورش بإدغام النون في الواو في قوله تعالى :(( يس (1) وَالْقُرْآَنِ الْحَكِيمِ (2)))
** وله الوجهان: الإدغام والإظهار في قوله تعالى: ((ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) )) فعلى وجه الإدغام يكون المد مدا لازما حرفيا مثقلا، وعلى وجه الإظهار يكون المد مدا لازما حرفيا مخففا


 
رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)


قاعدة اقوى المدود



,,, أقوى المدود لازم فما اتصل .. فعارض فذو انفصال فبـــــدل ,,,
 ,,, ثم الطبيعي فالليــــــن يافتى .. واللين أضعف المدود قد أتـى ,,,
 ,,, وسببــــــا مـــد إذا ما وجدا .. فإن أقـــــــوى السببين انفردا ,,,


ترتيب المدود من الأقوى إلى الأضعف

المد اللازم ـ المد الواجب المتصل ـ المد العارض للسكون ـ المد المنفصل ـ مد البدل ـ مد اللين .


المد اللازم

لأصالة سببه وهو السكون الأصلي الثابت وصلا ووقفا ( بعد حرف المد )
 اجتماع السبب مع حرف المد في كلمة واحدة
 اتفق القراء على مده
 اتفق القراء على مقداره
 السكون الاصلي اقوى من الهمز


المد الواجب المتصل

لأصالة سببه وهو الهمز
 ( بعد حرف المد )
 اجتماع السبب مع حرف المد في كلمة واحدة
 وجوب مده فوق القصر عند جميع القراء
 اختلاف القراء في مقداره


المد العارض للسكون

عدم أصالة سببه وهو السكون العارض وقفا فقط
 ( بعد حرف المد )
 اجتماع السبب مع حرف المد في كلمة واحدة
 جواز مده وقصره عند جميع القراء
 اختلف القراء على مقداره


المد الجائز المنفصل

أصالة سببه وهو الهمز المنفصل
 ( بعد حرف المد )
 انفصال السبب عن حرف المد في كلمتين
 جواز مده وقصره عند جميع القراء
 اختلاف القراء على مقداره


مد البدل

سببه الهمز المتقدم على حرف المد
 السبب متصل به ولكنه جاء قبل حرف المد
 جواز مده وقصره عند جميع القراء
 اختلاف القراء على مقداره



اجتماع سببين على حرف مد واحد

قاعدة أقوى السببين : إذا اجتمع سببان للمد الفرعي على حرف المد أحدهما قوي والآخر ضعيف ، فطبقا لقاعدة أقوى السببين عُمِلَ بالقوي ، وألغي الضعيف .


,,, وسببــــــا مـــد إذا ما وجدا .. فإن أقـــــــوى السببين انفردا ,,,


1... المــد اللازم


1.اللازم والمتصل : لا يجتمعان

2.اللازم والعارض : لا يجتمعان

عند ورش في كلمة : (محياي ) بسورة الأنعام على وجه الإسكان فيها لا يجتمعان لأن السكون أصلي . ولا يجتمعان فيما سوى ذلك نحو ( صواف ـ جانٌّ ) .. فمثلا صواف {الفاء الاولى ساكنة والثانية متحركــة...اذن ماتعرض للسكون هى الفاء الثانية وليست الاولى


3. اللازم مع المنفصل : لا يجتمعان

3.اللازم مع البدل : يجتمعان في كلمة : (ءآمين البيت ) بسورة المائدة


2.. المد المتصــل


1. المتصل مع العارض : يجتمعان

وقفا في حالة أن يكون الهمز متطرف (السمآء ) : اجتمع سببان على حرف المد ( الهمز ، السكون العارض )

طبقا لقاعدة أقوى السببين : لا بد أن يعلو القوي على الضعيف أو يساويه
 فيلغى العمل بالقصر والتوسط في العارض ، ويكون المد فيها مد له سببان ( المتصل والعارض ) إشباعا عند ورش ويسمى ( متصل متطرف الهمز ) ويطلق عليه أيضا ( مد له سببان ) لاتفاقهما في الاشباع


2. المتصل مع المنفصل : لا يجتمعان

3.المتصل مع البدل : يجتمعان ....

(رئاء الناس ) ( برءاؤ منكم )

وصلا : اجتمع على حرف المد سببان ( البدل ، والمتصل ) وطبقا لقاعدة أقوى السببين يلغى العمل بالبدل ويمد مدا واجبا متصلا مشبعا عند ورش .

وقفا : اجتمع على حرف المد ثلاثة أسباب ( البدل والمتصل والعارض للسكون ) وطبقا لقاعدة أقوى السببين يسقط البدل والعارض ويمد مدا واجبا متصلا مشبعا عند ورش .


3... العارض للسكـــون


1.العارض مع المنفصل : لا يجتمعان

2.العارض مع البدل : يجتمعان ( وقفا )

( يشاءون ـ بريئون ) في حال الوقف يجتمع على حرف المد سببان ، البدل والعارض للسكون ، ونظرا لتساويهما في المقدار ، فالبدل فيه القصر والتوسط والإشباع ، وأيضا نظرا لأن مد البدل في حال الوصل يترتب عليه تحريرات في القراءة فيكون حرف المد هنا اجتمع عليه سببان ومد له سببان أيضا
ويسمى بمد العارض المهموز ، أو مد البدل العارض للسكون


تحريرات مد البدل العارض للسكون

إذا انفرد مد البدل العارض للسكون في الآية نحو :

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ{65}

في هذه الحالة نقف على ( خاسئين ) بأوجه البدل الثلاثة بالتدلي ( أي من الأعلى إلى الأدنى ) : الإشباع ـ التوسط ـ القصر .

وهذا في حال كون مد البدل من غير المستثنيات :

أما إن كان من مستثنيات ورش نحو ( قرءان ـ إسرائيل ) فيعامل معاملة العارض للسكون فقط ، ولا يترتب عليه تحريرات .


إذا اجتمع مد البدل مع البدل العارض للسكون في آية نحو :

" وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءامَنُواْ قَالُواْ ءامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ {14}" البقرة


في هذه الحالة يجوز لنا الأوجه التالية :

قصر البدل ــــــــــ ( الإشباع ـ التوسط ـ القصر ) في البدل العارض للسكون
 توسط البدل ــــــــ ( الإشباع ـ التوسط ) في البدل العارض للسكون.
 إشباع البدل ـــــــــ ( الإشباع ) في البدل العارض للسكون .


3.المد المنفصــل


1.المنفصل مع البدل : يجتمعان ( وصلا )

(وجآءوا أباهم )

حرف المد ( الواو من جاءوا ) في حال الوصل يجتمع عليه سببان ( المنفصل والبدل ) وطبقا لقاعدة أقوى السببين يلغى العمل بالبدل ويمد مدا جائزا منفصلا مشبعا
 أما في حال الوقف على ( جاءوا ) فيزول سبب المد المنفصل ، وتمد الواو مد بدل بتحريراته المعروفة .


أذن ماهى المدود التى تجتمع على حرف المد :


¨المتصل مع العارض
 ¨البدل مع اللازم
 ¨البدل مع المتصل
 ¨البدل مع العارض
 ¨البدل مع المنفصل¨

إذن : مد البدل يجتمع مع جميع المدود



تحريرات مد البدل

أولا : اجتماع البدل مع اللين المهموز :


"إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَءاتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا {84}" الكهف


قصر البدل ـــــــ توسط اللين

توسط البدل ـــــــ توسط اللين

إشباع البدل ـــــــ توسط وإشباع اللين



 
رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

,,, بَابِ َنقِْل حَرَكََةِ اُلهَمْزِ إِلَى الَّسَّاكِنِ قَبْلَهْ ,,,,
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قال العلامة المتولي رحمه الله في منظومته

سِوَى حَرْفٍ مَدٍّ وَاحْذِفِ الهَمْزَ مُسْهِلَا
وَ حَــرِّكْ بِشَكْلٍ الهَمْزِ سَاكِنَا اخِــرا
بَــدَأْتَ كَالأُولَـــى ثَلِّثَنْــهُ وَ أَهْمِــلاَ
وَبـــَدْءٌ بِهَمـــزٍ الوَصْلِ أَوْلَى وَانْ بِــه
وَفِـــي عَـــادَا الأُولــَى بِادْغَامِـهِ تـــَلا
سِـــوَى قَصْـــرِهْ انْ تَبْتَدِئـــْهُ بِدُونــــِهِ
كِتَابِيــــهِ انِـــي وَ السُّكُــوتَ تَفَضّــــَلاَ
وَرِدْءاً بِنَقـــْلٍ ثُمَّ وَجْهَـــانِ جَـــــاءَ فَي
وَيَسْكُــــتُ فِيهِ مَنْ بِالإِسْكَــانِ قَدْ تَـــلاَ
وَمَــــنْ يَــرُو فِيـــهِ النَّقـــْلَ أَدْغَمَ مَالِيَهُ
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,,, تعريف النقل ,,,

لغة: تحويل وتغيير الشيء من مكانه.
اصطلاحا: نقل حركة همزة القطع إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة و ذلك بغرض التخفيف
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شروط النقل

1- أن يكون الحرف المنقول إليه حركة الهمزة ساكنا .
2-أن يكون الحرف الساكن صحيحا وليس حرف مد .
3- أن لا يكون الحرف المنقول إليه ميم جمع لان مذهبه فيها الصلة إذا جاء بعدها همزة قطع مثاله : (وخلقناكم أزواجا)
4-أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمزة في بداية الكلمة التالية ( أي لانقل في نحو : قرءآن ـ مسئولا )

الشاهد :
وحرك لورش كل ساكن أخر *** صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا.
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الكلمات التي ينقل إليها إما …

1. موصولة ( لام التعريف ) : ( الأنهار ـ الأرض )
2. أو صحيح مفصول : ( قد أفلح ـ قالت أولاهم ـ من ءامن )
3. التنوين ( عذابٌ أليم )
4. حرف اللين : ( ابني ءادم ـ خلوا إلى )

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,,, ملاحظات عن لام التعريف ,,,

إذا جاءت قبل همزة القطع ففي الابتداء بها وجهان:
1- البدء بهمزة الوصل لعدم الاعتداد بالحركة العارضة للام :
الأنهار ـــــ الَنهار
2- باللام مباشرة و تحذف همزة الوصل: الأنهار ـــــ لَنْهار

ملاحظـــة
1. الارض : عبارة عن أل : حرف + أرض : كلمة ، ولكنها متصلة رسما
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1. كلمة الأرض ونحوها عند الابتداء بها لنا وجهان :
• فإما أن نعتد بالأصل فنأتي بهمزة وصل وهو الأولى : الرض ،
• وإما أن نعتد بالحركة العارضة فنبدأ باللام فنقول : لرض

3. لا نقل إلى ميم الجمع لأن الأصل فيه الصلة ،
وكذلك لانقل لورش إذا كان الساكن حرف مد
مثل "قولوا ءامنا" أو "في أنفسكم" أو "خلقناكمُ أزواجا"
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ملاحظة :
1. إذا ابتدأت بهمزة وصل في نحو ( الاولى ـ الاخرة ) كان لنا ثلاثة البدل اعتدادا بالحركة الاصلية.
* أما إذا ابتدأت باللام فلنا القصر فقط اعتدادا بالحركة العارضة. (لولى لاخرة)

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,,, 2. ( عادا الأولى ) بسورة النجم ,,,

(عادا الأولى) طبق فيها ورش حكمين

الحكم الأول : في (الأولى ) تنقل حركة الهمزة التي هي الضمة إلى الساكن الذي قبلها وهو لام التعريف مع حذف الهمز فتلفظ (لولى----عاداً لولى)

مع مراعاة الاتيان بثلاثة البدل وصلا مع تقليل ذات الياء قولا واحدا لأنها رأس آية من سورة النجم

الحكم الثاني : في (عاداً لولى) يطبق ورش حكم الإدغام إدغام كامل بغير غنة فتلفظ (عاد لُّولى)
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,,, استثناءات نقل حركة همزة القطع إلى الساكن الصحيح الذي قبلها ,,,

1. كلمة ( ردءا ) في سورة القصص

ينقل ورش حركة الهمز إلى الساكن قبلها ( الدال ) برغم وقوعهما من كلمة واحدة رواية فتنطق ( رداً )
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3. لفظ (كتابيه)بسورة الحاقة له وجهان ( النقل ـ ترك النقل )

" فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ {19} إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهْ {20} فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ {21} فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ {22} قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ {23} كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ {24} وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ {25} وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ {26} يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ {27} مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ {28} هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ {29} خُذُوهُ فَغُلُّوهُ {30} "


وعليه :
• نقل الحركة : كتابيه إني ← يترتب عليها ← إدغام ماليه هلك وصلا
• إسكان الهاء وترك النقل : كتابيه إني ← يترتب عليها ← السكت ماليه هلك وصلا

بمعنى :
" كتابيه إني " لدينا هاء السكت الساكنة وبعدها همزة القطع مكسورة يجوز فيها الوجهان :

* "كتابيه " مع تسكين الهاء ثم" إني ظننت" ويترتب عليه الإظهار بالسكت في"ماليه هلك عني.."
* أو نقل حركة همزة القطع التي هي الكسرة إلى هاء السكت الساكنة فتلفظ كتابيهِّني بكسر الهاء وعليه يترتب الإدغام في"ماليه هلك عني" بحيث تلفظ ماليهَّلك بتشديد الهاء المفتوحة وهذا ما يسمى بإدغام المثلين.

والوجه المقدم عند ورش هو ترك النقل

الشاهد:
ونقل ردا عن نافع وكتابيه .. بالاسكان عن ورش أصح تقبلا
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رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

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الهمـــز المفـــرد
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مــقــــدمة:
الهمز لغة : الدفع بسرعة إذ في النطق به كلفة
الهمز حرف محقق إ ذ مخرجه من اقصى الحلق مما يلي الصدر
و له خمس صفات: الجهر , الشدة, الاستفال , الانفتاح والإصمات

و الهمز ينقسم الى قسمين: همز مفرد و مزدوج
و أحكام الهمز بصفة عامة: التحقيق ,والتغيير:
والتغيير يكون على أنواع: التسهيل ,الحذف ،الابدال والنقل ......

,, الهمز نوعان ,,
إما أن يكون مفردا (في كلمة واحدة)
و إما أن يكون مزدوجا (من كلمة و من كلمتين).
سنتكلم في هذا الباب عن الهمز المفرد والذي يكون على قسمين:
 - همز مفرد ســاكن
-همز مفرد متحــــرك

وكلا القسمين يشتركان في حكم الإبدال.
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1- الهمــــز المفرد الساكن
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1 - تعريــــــف :
الهمز المفرد الساكن هو همزة وحيدة ساكنة في الكلمة

نــحـو:يــأ ْمرون - مُـؤْمنون - بــئْـر
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2 - القاعدة الأصولية:

- يبد ل ورش كل همز مفرد ساكن وقع فـاء للكلمة حرف مد من جنس حركة ما قبله.
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- شروط القاعدة:
 - أن تكون في الكلمة همزة مفردة
 - أن تكون ساكــنــــة
 - أن تكون فاء الكلمة، ميزان أصول الكلمة من جذر " فـعـل"
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- الحكــــــم:
- الإبدال بحرف مد ( واي) من جنس حركة ما قبل الهمزة المفردة الساكنة.
1ألــفا إذا كانت مسبوقة بالفـــتــح
 2واوا مدية إذا كانت مسبوقة بالضــــم
 3يـاء مدية إذا كانت مسبوقة بالكـسـر
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- أمثلـــــة:
 1- يـَأ ْلمون...... فعل = ألِـم........بعد الإبدال..... ( يـَــالمون )
2- يـُؤ ْمنون.... فعل = أمِن.......بعد الإبدال....... ( يـُــومــنـون )
3- الذِي اؤْتمن... فـعـل = أمـِــن......بعد الإبدال... ( الذيــتـــمــن )
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نلاحظ أن:
- في المثال 1 / 2 الحركة والهمزة الساكنة في كلمة واحدة.
 - في المثــــال 3 الحركة والهمزة الساكنة في كلمتيـن وفصل بينهما حرف مد فكيف توصلنا إلى الإبـدال ؟ وكيف يكون الحكم وصلا للكلمتين وابتداء بالكلمة الثانية ؟
--- شرح المثال " الذي اؤتمن" :
فعل " اؤْتـمن" الهمزة الأولى همزة وصل مضمومة والثانية همزة مفردة ساكنة وهو على وزن:

" اؤْتـمن" ... " افــْـتـعل"
إذن الهمزة تعتبر فاء للكلمة، فحكمــها الإبدال لورش بحسب القاعدة .
* في حالة الوصل الذي اؤتمن : تحذف همزة الوصل فتصبح الكلمة : (الذي ؤتمن) و سيترتب بعد حذف همزة الوصل في درج الكلام التقاء ساكنين وهما الياء المدية من (الذي ) والهمزة الساكنة في ( ؤْتمن ) وللتخلص من التقاء الساكنين نحذف الساكن الأول إن كان حرف مد أو يحرك إن كان حرفا صحيحا .
 فتصبح الكلمة بعد حذف الساكن الأول : (الذِؤْ تمن) فنطبق قاعدة الإبدال بحرف مد وهو الياء المدية لأنها تجانس كــــسرة الذال . إذن هكذا نتوصل إلى قراءة المثال [ الـــذ يـــــــتمن] .
* في حالة الابتداء باؤتـــمن : تثبت همزة الوصل وتحقق بحركة الضم وبعدها همزة مفردة ساكنة فحكم التقاء همزتين ها هنا فسيكون لجميع القراء نفس الحكم وهو إبدال الهمزة الساكنة بحرف مد يجانس حركة همزة الوصل ابتداء وعليه سيقرؤها الجميع : "اوتـــمـــن" .
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كيف نعرف أن الهمز فاء للكلمة :
نزن الكلمة بالميزان الصرفي إما مباشرة أو الإتيان بها على صيغة الفعل الماضي
يـَأ ْلمون == يـفعـلون .... فعل = ألـِم......بعد الإبدال....... ( يـَـالـمون )
يـُؤ ْمنون== يـفعلون...فـعـل = أمِن......بعد الإبدال... ( يـُــومــنـون )
جـئـْتم == فعلتم ... فعل = جـاء...لا تبدل لأن الهمزة لام الكلمة وليس فاءها
أيضا تكون الهمزة فاء للكلمة إذا سبقت بأحد الحروف التالية ( فـأنيتمو ) = ( أنيت + و + ف + م)
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,,, 3 – الاستـــثـنــاء ,,,

و الإيواء مصدر آوى بمعنى ضم , ولم يقع لفظ الإيواء في القرآن و إنما وقع فيه ما تصرف منه وهو سبعة ألفاظ :

المأوى - مأويه - مأويهم - مأويكم -
فأووا - تؤوي - تؤويه
حققها كلها ورش من طريق الأزرق , مع أن الهمز فيها وقع فاء الكلمة.
 ووجه الإبدال هو التخفيف ولكن الإبدال في تؤويه و مثله تؤوي سيكون به ثقل أشد من ثقل الهمز لأنه يؤدي إلى اجتماع واوين الأولى ساكنة وهي المبدلة من الهمزة و الثانية متحركة, و لا شك أن اجتماعهما أثقل في النطق من تحقيق الهمز فتــُرك الإبدال و حـُـقـّق الهمز لذلك. وقيس على هذا بقية الألفاظ .
أبيات الشاطبية :
 214 - إِذَا سَكَنَتْ فَاءً مِنَ الْفِعْلِ هَمْزَةٌ * فَوَرْشٌ يُرِيهَا حَرْفَ مَدٍّ مُبَدَّلاَ
 215 - سِوَى جُمْلَةِ الإِيوَاءِ وَالْوَاوُ عَنْهُ ** إِنْ تَفَتَّحَ إِثْرَ الضَّمِّ نَحْوُ مُؤَجَّلاَ
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استثناءات لم تتوفر فيها الشروط ومع ذلك خضعت للقاعدة :
- يبدل ورش بعض الكلمات وقعت الهمزة المفردة الساكنة فيها عين الكلمة و هي أصل مطرد و كلمتان ,

فالأصل المطرد : كل ما جاء في القرآن من لفظ بئس و بئسما ,
 و الكلمتان هما : الذئب في ثلاثة مواضع بسورة يوسف ,
 وبئر في قوله تعالى : "و بئر معطلة " في سورة الحج.
 فالكلمات الثلاث المبدلة هي :
الذيب - بير - بيس
 فالهمزة هنا تبدل ياء مدية من جنس حركة الكسرة قبلها.
- و كذلك أبدل ورش الهمزة الساكنة في كلمتين يأجوج و مأجوج ( ياجوج – ماجوج ) وهي من الكلمات التي لا توزن لأنها كلمات أعجمية.
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الحمد لله رب العالمين
 
رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

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2- الهمــــز المفرد المتحرك
10555.gif

1 - تعريــــــف :

الهمز المفرد المتحرك هو الهمزة الوحيـدة المتحركة في الكلمة

نحو:
المُـــؤَلفة - مُــــؤَجلا - مـُـــؤَذن - سأ َل - النسيءُ
8989789.gif

2 - القاعدة الأصولية:

يبدل ورش -رحمه الله- كل همز مفرد مفتوح وقع بعد ضم واوا مفتوحة شرط أن يكون فاء الكلمة .

إذن الهمزة الواقعة فاء للكلمة و أتت مفتوحة و كان قبلها ضم أبدلها ورش واوا نحو :

لاتُـؤاخذنا == لا تـفاعـلنا ... فــعـل = ءاخذ....بعد الإبدال... ( لا تـواخذنا )

مــؤَذن== مفعـل .... فــعـــل = أذّن...........بعد الإبدال........... ( مـوذن )

المُــؤَلفة == المـفعـلة .... فــعـــل = ألــِـــف...........بعد الإبدال.... ( المـولفة )

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3 – الاستـــثـــنــاء :

- في كلمتي: لِئلا و لِأهب الهمزة ليست فاء الكلمة و مع هذا فقد أبدلها ورش ياءا من جنس حركة الكسرة قبلها. وتقرأ : ليلا- ليهب.
لـئلا ...........بعد الإبدال........... ليلا
لـأهب ...........بعد الإبدال......... لـيهب
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- في كلمتي : منسَأته و سَأ ل الهمزة تبدل رغم عدم توفر شروط الإبدال. فتصبح منساته - سال.
منسَـأته == مفعـلته...........الهمزة ليست فاء للكلمة وغير مسبوقة بضم ومع ذلك تبدل...........بعد الإبدال........... ( منساته )
سَأل == فعل ...........الهمزة ليست فاء للكلمة وغير مسبوقة بضم ومع ذلك تبدل...........بعد الإبدال........... ( سال )
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- في كلمة النسىءُ من قوله تعالى : " إنما النسيء زيادة في الكفر " مستثناة لورش من تحقيق الهمز المتحرك الواقع لاما للكلمة, والكلمة أصلها النسيء , تبدل الهمزة ياءا فتدغم الياء الأولى في الثانية فتصير النسيّ بياء مشددة.
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- في كلمة أرأيت وما يتصرف عنها أرأيتم - أرأيتكم الهمزة تبدل رغم عدم توفر الشروط
أرأيت ...........بعد الإبدال........... ( أرايت )
كما لورش فيها التسهيل أيضا
مع مراعاة عدم الإتيان بوجه الإبدال حال الوقف حتى لايجتمع فيها 3 سواكن
أرايْـتْ ..... السواكن الثلاثة وقفا

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- تنبيه:
في مثل الكلمات التالية : فؤاد و سؤال ,الهمزة لا تبدل مع أنها مسبوقة بضم
لأنها وقعت عين الكلمة فهي محققة فلا بد من الانتباه إلى فائية الكلمة في هذا الباب.
 
رد: تعلم رواية ورش لقراءة نافع رحمهما الله على مراحل ( دروس مهمة مع أمثلة تطبيقية)

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الهمز المزدوج
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1 - مقدمة و تعريــــــف :
الهمز المزدوج هو الهمز الملاصق لمثله ويكون من كلمة ومن كلمتين.
,, أمثلة,,
من كلمة: ءَأَتخذ – أَءُشهدوا – أَءِله
من كلمتين: شاءَ أَنشره – أولياءُ أُوْلئك – في السماءِ إِله
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*مذهب ورش في الهمز المزدوج:
مذهب ورش في التقاء الهمزتين أنه يحقق الأولى دائما ويغير الثانية.
ويختلف حكم قراءة الهمزة الثانية حسب حركة الهمزة من فتح وضم وكسر.
ولورش رحمه الله ثلاثة أحكام في الهمز المزدوج وهي:
1-حكم الإبدال
2-حكم التسهيل (بين بين)
3-حكم الحذف.
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1. الهمز المزدوج من كلمة :

2- حكم التقاء همزتين قطعيتين متحركتين من كلمة واحدة :

نجد بالقرءان الكريم ثلاثة صور لالتقاء الهمزتين القطعيتين المتحركتين من كلمة وهــي :
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الصورة الأولى: همزتين مفتوحتين ءَءَ:

(ءَءَ)

أَأَلد – أَأَمنتم – أَأَنذرتهم

,,, الحكــــم ,,,
1.الإبــــدال
2.التسهـيــل

ورش رحمه الله يحقق الهمزة الأولى والثانية يغيرها، والتغيير يكون بالإبدال أو التسهيل (بين بين) من غير إدخال ألف بين الهمزتين .

ملاحظة: ننتبه إلى مقدار المد مع الإبدال
فإما بالمد طبيعي أو بالمد مشبع نحو:
أألــد ....ءالد ... القصر لأن بعدها حرف متحرك (مد طبيعي )
أأنذرتهم ..ءااانذرتهم ... الإشباع لأن بعدها حرف ساكن (من قبيل اللازم)

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الصورة الثانية:(همزة مفتوحة فمضمومة) ءَءُ :

(ءَءُ) (محصورة في أربعة مواضع)

-أؤنبئكم(آل عمران آية 15 )
- أؤنزل عليه الذكر (ص آية 8 )
-أؤشهدوا(الزخرف آية 19 )
- أؤلقي الذكر عليه (القمرآية 25 )

الحكم: التسهــيــل
تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين الهمز والواو المدية من غير إدخال ألف بين الهمزتين .

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الصورة الثالثة: (همزة مفتوحة فمكسورة) ءَءِ :

(ءَءِ) (وردت في 9 ألفاظ في القرآن)
-أإذا – أإله – أإنك – أإنا –أإنكم – أإن لنا لأجرا
- أإن ذكرتم – أئمة –أإفكا

الحكم: التسهــــيـــل

تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين الهمز والياء المدية من غير إدخال ألف بين الهمزتين .




ملحوظة: نلاحظ أن الهمزة الأولى دائما مفتوحة وهي همزة استفهام إلا في كلمة "أئمة"، ودائما محققة.
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,,, ملاحظات هامة جدا,,,
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1. لورش في كلمة أرأيت ـ أرأيتكم ـ أرأيتم ونحوها :
التسهيل في الهمزة الثانية وله فيها أيضا الإبدال مع المد .
يتعين لورش الوقف بالتسهيل فقط في :
- أأنت
- أرأيت
ويمتنع الإبدال لئلا يجتمع ثلاث سواكن متتالية
ءانْتْ
أرايْتْ

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2. إذا اجتمع ثلاث همزات في كلمة واحدة تعين لورش التسهيل فقط في الهمزة الثانية مع القصر والتوسط والإشباع ، وامتنع الإبدال لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر وذلك في :
ءءامنتم ... ء.امنتم أصل الكلمة ءَءَءْمنتم ( بالأعراف وطه والشعراء )
ءءالهتنا ... ء.الهتنا أصل الكلمة ءَءَءْلهتنا (بالزخرف)
وهو في الكلمتان بدل مغير بالتسهيل
النقطة بين الهمزة وحرف المد تدل على التسهيل

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3. لفظ أئمة
وردت بخمس مواضع في القرآن الكريم وهي:
- سورة التوبة آية 12
- سورة الأنبئاء آية 73
- سورة القصص آية 5 و 41
- سورة السجدة آية 24
قرأه ورش بالتسهيل فقط أما إبداله ياءا فهو مذهب النحويين .

 
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