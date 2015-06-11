السلطات المخللة لرمضان

بعد السلام على كل اهلي و احبابي بلمتنا الجميلة :regards01::regards01::regards01:
و بعد ما انهيت السنة الدراسية بنجاح و الحمدلله :graduation::graduation::graduation:
راني بديت بتهيئة كوزينتي لرمضان :yahoo01::yahoo01::yahoo01::yahoo01:
و اولا حبيت نتصفح مجموعة السلطات المخللة او المرقدة هذي مجرد تسميات لكن مضمون واحد
و بما انو رمضان السنة في الصيف معظمنا نحبوا الحاجة الي تنحي على القلب و هي سلاطة :d:d:d:d:d:d
و لقيت مجموعة شابة من سلطات حبيت نشارككم بيها منها الي لقيتها في نت و منها الي نعرفوا انا (يعني عرفتوا من صديقاتي في اقامة :d:d:d:d:d)
و الآن نبداو على بركة الله :bravo01::bravo01::bravo01::bravo01::bravo01:
اولا طريقة عمل خضر مرقدة :thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02:
المقادير:
3 كأسات شاي من الماء
كأس شاي من الخل
فلفلة حمراء
2 جزر
1 لفت
3 فلفلات حمراء حلو او حارة
2 فلفلات خضراء حارة
ملعقة حساء من الملح
الزيت
التحضير:- نبشر الجزر واللفت ونقطعوهم قطع بمقطع الخضر المسنن
- نغسل الفلفلات وننظفهم من الزريعة (الحبوب الي في داخلها ) ونقطعها قطع على الطول
- في اناء نضع الماء والخل والملح نتركوا حتى الغليان ونطفي ونرفعو من على النار
نرتب جيدا الخضر في اناء الترقيد أي التخليل بطريقة جميلة ونصب عليهم الخليط مازال ساخنا
- نصب عليه في الاخير الزيت حتى تغطي الماء ونقفل القنينة جيدا ونحطها في مكان رطب مدة اسبوع او اكثر بعدين استعمليه
طريقة عمل مخلل الخيار
مقادير
ربع كيلوغرام خيار
١ ملعقة كبيرة نعناع يابس
١ ملعقة كبيرة كزبر جافة
اربعة فص ثوم
ربع كوب خل من افضل خل تفاح للحموضة
زوج ملعقة كبيرة ملح
١ ملعقة صغيره سكر
١ كوب ماء، ساخن
زوج كوب ماء، بارد
طريقة تحضير
يُغسل الخيار جيدا بالماء ثم يقطع الى قطع متوسطة اي شرائح
نحضر علبة تخبية ويفضل ان يكون زجاج، نضع فيه قطع الخيار حتى يمتلئ.
نضيف باقي المكونات ثم نضيف الماء حتى يغطى كل الخيار
يُغطّى فوهة العلب ، ويُترك مدة 3 ايام اذا كان الجو بارداً او يومين اذا كان الجو حاراً، حتى يصبح لون المخلل مائلا للاصفرار.
وصفه مصوره مخلل الخيار الحلو بالبصل
المقادير :
• 4 حبات خيار كبير الحجم مقطعة شرائح
• بصلة مقطعة إلى شرائح رقيقة
• كوب خل أبيض
• 2/1 كوب ماء
• 4/3 كوب سكر أبيض
• 2 ملعقة كبيرة من الشبت الطازج المفروم و هو عشبة البسباس عندنا
• ملح وفلفل
طريقة التحضير :
· المكونات المستخدمة .
· في وعاء الطهي ، ضعي الخل والسكر والماء ، اتركيه ليغلي قليلا ثم ارفعيه عن النار واجعليه يبرد تماما .
· في وعاء زجاجي محكم الغلق ، ضعي شرائح الخيار والبصل والشبت .
· أضيفي الملح والفلفل حسب الرغبة .
· ثم صبي ماء الخل والسكر على الخيار .
· امزجي المكونات ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل .
· خزني المخلل في الثلاجة لمدة تصل إلى اسبوعين .
وصفة وطريقة عمل مخلل البصل الأحمر لرمضان
المكونات
2 حبة بصل متوسطة
8 ملاعق كبيرة خل
4 ملاعق كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة ملح خشن
طريقة الطهي
تقطع حبات البصل إلى شرائح متوسطة، وتفصل عن بعضها وتوضع فى وعاء متوسط.
فى وعاء معدنى صغير، يُخلط الخل بالسكر جيداً حتى يذوب السكر تماماً.
يوضع المزيج على نار متوسطة، ويقلب ويترك حتى يبدأ فى الغليان، ثم يُرفع من على النار.
يسكب المزيج على شرائح البصل ويقلب بها جيداً، ثم يغطى الوعاء بورق النايلون ويترك حتى يبرد.
يُترك الوعاء فى الثلاجة حتى اليوم التالى، ثم ينثر عليه الملح الخشن ويقلب جيداً.
يعبأ البصل فى علب معقم ومحكم الإغلاق، ويُمكن حفظه فى الثلاجة لمدة إسبوعين.
وصفة الفلفل (هذي من اعدادي):love01::love01::love01:
حبتين طماطم نشويها فوق نار
بعد تنظيف اربعة او جمة فلافل حلو دون مسها بالماء
نشويها فوق النار و ننظفها
نضعها في روبو نرحيوها بعد انتهاء نضيف لها طماطم لترحى معها ايضا
نضيف لها زوج سنينات ثوم و زيت و ملح
و نقدمها باردة
:thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02:
و ممكن تفوري فلفل و تقطعيه شرائح طوال و تعمليه سلطة يجي هايل
و في اخير هذي وصفة لصلصة رمضان من افضل تكون واجدة باه متتعبيش :smile02::smile02:
في الميكسور ديري
بياض بيضة
مغرفة صغيرة موطارد
سنة ثوم
6 مغارف كبار زيت
3 مغارف كبار خل
شوي معدنوس
ملح و فلفل أسود
و خلطي الكل مع بعض
و هاذي صورتها كي توجد
هذا الي عندي اليوم كاش جديد اني نوضعو هنا صح رمضانكم:d:d:d:d:d:d
و بعد ما انهيت السنة الدراسية بنجاح و الحمدلله :graduation::graduation::graduation:
راني بديت بتهيئة كوزينتي لرمضان :yahoo01::yahoo01::yahoo01::yahoo01:
و اولا حبيت نتصفح مجموعة السلطات المخللة او المرقدة هذي مجرد تسميات لكن مضمون واحد
و بما انو رمضان السنة في الصيف معظمنا نحبوا الحاجة الي تنحي على القلب و هي سلاطة :d:d:d:d:d:d
و لقيت مجموعة شابة من سلطات حبيت نشارككم بيها منها الي لقيتها في نت و منها الي نعرفوا انا (يعني عرفتوا من صديقاتي في اقامة :d:d:d:d:d)
و الآن نبداو على بركة الله :bravo01::bravo01::bravo01::bravo01::bravo01:
اولا طريقة عمل خضر مرقدة :thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02:
المقادير:
3 كأسات شاي من الماء
كأس شاي من الخل
فلفلة حمراء
2 جزر
1 لفت
3 فلفلات حمراء حلو او حارة
2 فلفلات خضراء حارة
ملعقة حساء من الملح
الزيت
التحضير:- نبشر الجزر واللفت ونقطعوهم قطع بمقطع الخضر المسنن
- نغسل الفلفلات وننظفهم من الزريعة (الحبوب الي في داخلها ) ونقطعها قطع على الطول
- في اناء نضع الماء والخل والملح نتركوا حتى الغليان ونطفي ونرفعو من على النار
نرتب جيدا الخضر في اناء الترقيد أي التخليل بطريقة جميلة ونصب عليهم الخليط مازال ساخنا
- نصب عليه في الاخير الزيت حتى تغطي الماء ونقفل القنينة جيدا ونحطها في مكان رطب مدة اسبوع او اكثر بعدين استعمليه
طريقة عمل مخلل الخيار
مقادير
ربع كيلوغرام خيار
١ ملعقة كبيرة نعناع يابس
١ ملعقة كبيرة كزبر جافة
اربعة فص ثوم
ربع كوب خل من افضل خل تفاح للحموضة
زوج ملعقة كبيرة ملح
١ ملعقة صغيره سكر
١ كوب ماء، ساخن
زوج كوب ماء، بارد
طريقة تحضير
يُغسل الخيار جيدا بالماء ثم يقطع الى قطع متوسطة اي شرائح
نحضر علبة تخبية ويفضل ان يكون زجاج، نضع فيه قطع الخيار حتى يمتلئ.
نضيف باقي المكونات ثم نضيف الماء حتى يغطى كل الخيار
يُغطّى فوهة العلب ، ويُترك مدة 3 ايام اذا كان الجو بارداً او يومين اذا كان الجو حاراً، حتى يصبح لون المخلل مائلا للاصفرار.
وصفه مصوره مخلل الخيار الحلو بالبصل
المقادير :
• 4 حبات خيار كبير الحجم مقطعة شرائح
• بصلة مقطعة إلى شرائح رقيقة
• كوب خل أبيض
• 2/1 كوب ماء
• 4/3 كوب سكر أبيض
• 2 ملعقة كبيرة من الشبت الطازج المفروم و هو عشبة البسباس عندنا
• ملح وفلفل
طريقة التحضير :
· المكونات المستخدمة .
· في وعاء الطهي ، ضعي الخل والسكر والماء ، اتركيه ليغلي قليلا ثم ارفعيه عن النار واجعليه يبرد تماما .
· في وعاء زجاجي محكم الغلق ، ضعي شرائح الخيار والبصل والشبت .
· أضيفي الملح والفلفل حسب الرغبة .
· ثم صبي ماء الخل والسكر على الخيار .
· امزجي المكونات ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل .
· خزني المخلل في الثلاجة لمدة تصل إلى اسبوعين .
وصفة وطريقة عمل مخلل البصل الأحمر لرمضان
المكونات
2 حبة بصل متوسطة
8 ملاعق كبيرة خل
4 ملاعق كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة ملح خشن
طريقة الطهي
تقطع حبات البصل إلى شرائح متوسطة، وتفصل عن بعضها وتوضع فى وعاء متوسط.
فى وعاء معدنى صغير، يُخلط الخل بالسكر جيداً حتى يذوب السكر تماماً.
يوضع المزيج على نار متوسطة، ويقلب ويترك حتى يبدأ فى الغليان، ثم يُرفع من على النار.
يسكب المزيج على شرائح البصل ويقلب بها جيداً، ثم يغطى الوعاء بورق النايلون ويترك حتى يبرد.
يُترك الوعاء فى الثلاجة حتى اليوم التالى، ثم ينثر عليه الملح الخشن ويقلب جيداً.
يعبأ البصل فى علب معقم ومحكم الإغلاق، ويُمكن حفظه فى الثلاجة لمدة إسبوعين.
وصفة الفلفل (هذي من اعدادي):love01::love01::love01:
حبتين طماطم نشويها فوق نار
بعد تنظيف اربعة او جمة فلافل حلو دون مسها بالماء
نشويها فوق النار و ننظفها
نضعها في روبو نرحيوها بعد انتهاء نضيف لها طماطم لترحى معها ايضا
نضيف لها زوج سنينات ثوم و زيت و ملح
و نقدمها باردة
:thumb_up02::thumb_up02::thumb_up02:
و ممكن تفوري فلفل و تقطعيه شرائح طوال و تعمليه سلطة يجي هايل
و في اخير هذي وصفة لصلصة رمضان من افضل تكون واجدة باه متتعبيش :smile02::smile02:
في الميكسور ديري
بياض بيضة
مغرفة صغيرة موطارد
سنة ثوم
6 مغارف كبار زيت
3 مغارف كبار خل
شوي معدنوس
ملح و فلفل أسود
و خلطي الكل مع بعض
و هاذي صورتها كي توجد
هذا الي عندي اليوم كاش جديد اني نوضعو هنا صح رمضانكم:d:d:d:d:d:d