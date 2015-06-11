رد: السلطات المخللة لرمضان



يعطيك العافية ربي يخليك أنعمتي علينا بأفكار جميلة من المستحسن تتبع هذه الطرق في تحضير المخللات و الإستغناء عن المخللات التي تباع بالأسواق لأنها مضرة بالصحة كونها تحتوي على مادة البوتاسيوم التي ترفع نسبة ضغط الدم و تساهم بدرجة كبيرة في سرطان الحنجرة و البلعوم. شكرا جزيلا