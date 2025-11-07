مشاركتي الرابعة ضمن فعاليات منتدى الطبخ

إلياس
وصفة تحضير صدر الدجاج مع الأرز
المكونات:
- ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ٤ قطع من صدر دجاج الخالي من العظم والجلد.
- ٣ حبات متوسطة الحجم من البصل المفروم.
- ٣٥٠ غرام من لحم البقر أو الغنم الهبرة المفروم.
- ١ ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.
- ٢ ملعقة صغيرة من القرفة.
- ١ ملعقة صغيرة من البهارات المتنوعة.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل.
- ١١/٢كوب من الأرز البسمتي الأسمر ذات الحبة الطويلة.
- ٣ أكواب من مرقة الدجاج أو اللحم الساخنة.
- ٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم .
- يسخن زيت الزيتون فوق نار عالية في وعاء عميق.
- تقلى صدور الدجاج على الجانبين حتى يصبح لون الدجاج ذهبي.
- تخرج صدور الدجاج من الوعاء وتوضع جانباً.
- يضاف البصل واللحم المفروم إلى الوعاء الساخن نفسه.
- تطهى المحتويات حتى يصبح لون البصل واللحم ذهبياً ثم يضاف الثوم وتطهى المحتويات لمدة دقيقة أو إثنين.
- تضاف القرفة والبهارات المتنوعة والفلفل وتطهى لمدة دقيقتين مع تحريك المحتويات:
- يضاف الأرز ويخلط جيداً مع الزيت والتوابل ثم توضع قطع الدجاج في الأرز.
- تضاف المرقة أو الماء