مشاركتي الرابعة ضمن فعاليات منتدى الطبخ

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
وصفة تحضير صدر الدجاج مع الأرز
2.jpg

المكونات:
  • ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
  • ٤ قطع من صدر دجاج الخالي من العظم والجلد.
  • ٣ حبات متوسطة الحجم من البصل المفروم.
  • ٣٥٠ غرام من لحم البقر أو الغنم الهبرة المفروم.
  • ١ ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.
  • ٢ ملعقة صغيرة من القرفة.
  • ١ ملعقة صغيرة من البهارات المتنوعة.
  • ١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل.
  • ١١/٢كوب من الأرز البسمتي الأسمر ذات الحبة الطويلة.
  • ٣ أكواب من مرقة الدجاج أو اللحم الساخنة.
  • ٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم .
طريقة التحضير
  1. يسخن زيت الزيتون فوق نار عالية في وعاء عميق.
  2. تقلى صدور الدجاج على الجانبين حتى يصبح لون الدجاج ذهبي.
  3. تخرج صدور الدجاج من الوعاء وتوضع جانباً.
  4. يضاف البصل واللحم المفروم إلى الوعاء الساخن نفسه.
  5. تطهى المحتويات حتى يصبح لون البصل واللحم ذهبياً ثم يضاف الثوم وتطهى المحتويات لمدة دقيقة أو إثنين.
  6. تضاف القرفة والبهارات المتنوعة والفلفل وتطهى لمدة دقيقتين مع تحريك المحتويات:
  7. يضاف الأرز ويخلط جيداً مع الزيت والتوابل ثم توضع قطع الدجاج في الأرز.
  8. تضاف المرقة أو الماء
 
شكرا لك لمشاركتنا الوصفة
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

ام أمينة
مشاركتي الرابعة ضمن فعاليات منتدى الطبخ 2025 ... السفنج أو الخفاف بالسميد
المشاركات
10
المشاهدات
207
ام أمينة
ام أمينة
أم إسراء
مشاركتي ضمن فعاليات منتدى الطبخ 2025 (طاجين الكفتة بالزيتون)
المشاركات
15
المشاهدات
261
أم إسراء
أم إسراء
أم إسراء
مشاركتي الثانية ضمن فعاليات منتدى الطبخ 2025 الغرايف (البغرير)
المشاركات
13
المشاهدات
1K
ذات الشيم
ذات الشيم
ام أمينة
مشاركتي الثانية ضمن فعاليات منتدى الطبخ 2025 .... ( الرشتة )
2
المشاركات
21
المشاهدات
459
ذات الشيم
ذات الشيم
أم إسراء
مشاركتي الثالثة ضمن فعاليات منتدى الطبخ 2025.. قلب اللوز
المشاركات
5
المشاهدات
174
فاتن سيلين
فاتن سيلين
العودة
Top Bottom