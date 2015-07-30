صورة قبة الصخرة ضللت المسلمين للشيخ الألباني رحمه الله.

ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 جانفي 2010
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محل الإقامة
الجزائر
هنا تفريغ المادة
الشيخ الالباني : يا أخي هذه الصورة يجب أن ترفعها من هنا
أحد طلبة العلم: أي صورة
الشيخ الالباني: هذه الصورة التي لاأكبر منها عندك،تدري لما
أحد طلبة العلم: جزاك الله خيرا
الشيخ الالباني:السبب..إجزني خيرا بعدما أشرح لك السبب ،هذه الصورة الآن ضللت العالم الإسلامي ،وجعلت الصخرة صخرة مقدسة وهي صخرة من الصخور لا قيمة لها سواء كانت هناك أو كانت في بريطانيا لا قيمة لها إطلاقا فحينما تصور ، والمسؤولون عنها مباشرة هم الملوك الذين ينفقون الأموال الطائلة في سبيل زخرفتها و تزيينها وفي ذلك تضليل للشعوب الإسلامية ،فسارت هذه الصخرة،صخرة مقدسة من جهة ثم أستغلت سياسيا لا يكفيهم أن يستغلوا واقع المسجد الأقصى أنه من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ،يكفيهم هذا إذا كانوا يريدوا أن يستغلوا الوضع سياسيا ويثيروا حماس المسلمين وإن كانوا مع الأسف كما قيل:
ولو ناديت أسمعت حيا ولكن لا حيات لمن تنادي
ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد
فإذا أرادوا أن يثيروا عواطف المسلمين إن كان هذا يثير فالمسجد الأقصى باعتباره من المسجد الثلاثة يكفي،أما هذه الصخرة فمضلة و مضللا ومن جملة تئييذها نصبها ووضعها في صفوف المجالس ونحن معشر السلفيين صاننا الله عز وجل أن نقدس حجارة لا قيمة لها إسلاميا ، واضح ؟
أحد طلبة العلم: واضح
(تدخل أحد الحاضرين في المجلس):يصلي الناس في الصخرة ويتركوا الصلاة في الأقصى أي نعم تكون الصلاة قائمة هنا
الشيخ الالباني : الله أكبر
أحد الحاضرين :وأنا أشهد على ذلك
الشيخ الالباني : هذه مصيبة أخرى . نعم غيره
المصدر
 
ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 جانفي 2010
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محل الإقامة
الجزائر
رد: صورة قبة الصخرة ضللت المسلمين للشيخ الألباني رحمه الله.

رحم الله الشيخ الألباني ،فإنه ينبه على كل صغيرة وكبيرة هكذا العالم الرباني.​

وهذه صورة لتوضيح ما قاله الشيخ رحمه الله :​
نقلا عن منتديات التصفية و التربية.
 
*فاطمة الزهرة*

*فاطمة الزهرة*

:: عضو متألق ::
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محل الإقامة
♥.. الشلف
رد: صورة قبة الصخرة ضللت المسلمين للشيخ الألباني رحمه الله.

ﻳﺴﻠﻤﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ
ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﻙ
ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺮﻭﺭﻱ
 
أبو تراب

أبو تراب

:: عضو مُشارك ::
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ذكر
وهذا كلام العلامة الألباني رحمه الله حول ما يسمى بالصخرة المشرفة ، للفائدة :

(((
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :



هذه الصخرة التي تقدسونها الآن ، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا ، ولا يجوز أن تتخذوها شعارا لكم معشر الفلسطينين ، لأنه هذه الصخرة إنما هي صخرة من جبل


شخص يقول : إذا لا يجوز تعظيم هذه الصخرة و لا أن يقول أحد ما انها الصخرة المشرفة


الشيخ : أي نعم

نفس الشخص يقول : لأن التعظيم أو التشريف بدو نص شرعي من كتاب أو سنة

الشيخ : بلا شك

الشيخ : وأن يزيد على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد منها إلى السماء وأنه لما عرج به لحقت به ، ووقفت في الهواء ، كل هذا ليس له أصل ، هذه الصخرة من الجبل



شريط (( 528 – د 35 – سلسلة الهدى والنور ))
 
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