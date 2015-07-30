صورة قبة الصخرة ضللت المسلمين للشيخ الألباني رحمه الله.

هنا تفريغ المادة
الشيخ الالباني : يا أخي هذه الصورة يجب أن ترفعها من هنا
أحد طلبة العلم: أي صورة
الشيخ الالباني: هذه الصورة التي لاأكبر منها عندك،تدري لما
أحد طلبة العلم: جزاك الله خيرا
الشيخ الالباني:السبب..إجزني خيرا بعدما أشرح لك السبب ،هذه الصورة الآن ضللت العالم الإسلامي ،وجعلت الصخرة صخرة مقدسة وهي صخرة من الصخور لا قيمة لها سواء كانت هناك أو كانت في بريطانيا لا قيمة لها إطلاقا فحينما تصور ، والمسؤولون عنها مباشرة هم الملوك الذين ينفقون الأموال الطائلة في سبيل زخرفتها و تزيينها وفي ذلك تضليل للشعوب الإسلامية ،فسارت هذه الصخرة،صخرة مقدسة من جهة ثم أستغلت سياسيا لا يكفيهم أن يستغلوا واقع المسجد الأقصى أنه من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ،يكفيهم هذا إذا كانوا يريدوا أن يستغلوا الوضع سياسيا ويثيروا حماس المسلمين وإن كانوا مع الأسف كما قيل:
ولو ناديت أسمعت حيا ولكن لا حيات لمن تنادي
ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد
فإذا أرادوا أن يثيروا عواطف المسلمين إن كان هذا يثير فالمسجد الأقصى باعتباره من المسجد الثلاثة يكفي،أما هذه الصخرة فمضلة و مضللا ومن جملة تئييذها نصبها ووضعها في صفوف المجالس ونحن معشر السلفيين صاننا الله عز وجل أن نقدس حجارة لا قيمة لها إسلاميا ، واضح ؟
أحد طلبة العلم: واضح
(تدخل أحد الحاضرين في المجلس):يصلي الناس في الصخرة ويتركوا الصلاة في الأقصى أي نعم تكون الصلاة قائمة هنا
الشيخ الالباني : الله أكبر
أحد الحاضرين :وأنا أشهد على ذلك
الشيخ الالباني : هذه مصيبة أخرى . نعم غيره
المصدر
الشيخ الالباني : يا أخي هذه الصورة يجب أن ترفعها من هنا
أحد طلبة العلم: أي صورة
الشيخ الالباني: هذه الصورة التي لاأكبر منها عندك،تدري لما
أحد طلبة العلم: جزاك الله خيرا
الشيخ الالباني:السبب..إجزني خيرا بعدما أشرح لك السبب ،هذه الصورة الآن ضللت العالم الإسلامي ،وجعلت الصخرة صخرة مقدسة وهي صخرة من الصخور لا قيمة لها سواء كانت هناك أو كانت في بريطانيا لا قيمة لها إطلاقا فحينما تصور ، والمسؤولون عنها مباشرة هم الملوك الذين ينفقون الأموال الطائلة في سبيل زخرفتها و تزيينها وفي ذلك تضليل للشعوب الإسلامية ،فسارت هذه الصخرة،صخرة مقدسة من جهة ثم أستغلت سياسيا لا يكفيهم أن يستغلوا واقع المسجد الأقصى أنه من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ،يكفيهم هذا إذا كانوا يريدوا أن يستغلوا الوضع سياسيا ويثيروا حماس المسلمين وإن كانوا مع الأسف كما قيل:
ولو ناديت أسمعت حيا ولكن لا حيات لمن تنادي
ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد
فإذا أرادوا أن يثيروا عواطف المسلمين إن كان هذا يثير فالمسجد الأقصى باعتباره من المسجد الثلاثة يكفي،أما هذه الصخرة فمضلة و مضللا ومن جملة تئييذها نصبها ووضعها في صفوف المجالس ونحن معشر السلفيين صاننا الله عز وجل أن نقدس حجارة لا قيمة لها إسلاميا ، واضح ؟
أحد طلبة العلم: واضح
(تدخل أحد الحاضرين في المجلس):يصلي الناس في الصخرة ويتركوا الصلاة في الأقصى أي نعم تكون الصلاة قائمة هنا
الشيخ الالباني : الله أكبر
أحد الحاضرين :وأنا أشهد على ذلك
الشيخ الالباني : هذه مصيبة أخرى . نعم غيره
المصدر