صورة قبة الصخرة ضللت المسلمين للشيخ الألباني رحمه الله.

وهذا كلام العلامة الألباني رحمه الله حول ما يسمى بالصخرة المشرفة ، للفائدة :



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قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :







هذه الصخرة التي تقدسونها الآن ، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا ، ولا يجوز أن تتخذوها شعارا لكم معشر الفلسطينين ، لأنه هذه الصخرة إنما هي صخرة من جبل





شخص يقول : إذا لا يجوز تعظيم هذه الصخرة و لا أن يقول أحد ما انها الصخرة المشرفة





الشيخ : أي نعم



نفس الشخص يقول : لأن التعظيم أو التشريف بدو نص شرعي من كتاب أو سنة



الشيخ : بلا شك



الشيخ : وأن يزيد على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد منها إلى السماء وأنه لما عرج به لحقت به ، ووقفت في الهواء ، كل هذا ليس له أصل ، هذه الصخرة من الجبل







شريط (( 528 – د 35 – سلسلة الهدى والنور ))