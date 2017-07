في ذاك الصباح ..قد استيقظَت تلك الحمقاء أخيرا بدونه ..





بانكسار مُكاابر ..





أخيرا قد فُكت قيود الذكريات ..





لا صورة لوجهه في الذاكرة ..لا نغمات صوته تردد صداها ..و لا شيء قد اعتادت عليه يحوم هنا ..





ببروود هآآئج كانت قد مسحت كل شيء ..





في لاوعيها.. كانت تريد ذلك الوجع ..تريده بشدة ..أكثر من أي شيء آخر..





فكثيرا ما آمنت بتلك التي قالت "what doesn't kill you makes you stronger"





اتصلت بصديقتها اللدودة ..لتُسكرها بمواساة الفتيات ..





لترحل بعدها نحو قبر والدها ..و تبكي غصتها هناك ..





حيث الدموع هناك تجوز "حسبها " بأي حال من الأحوال





لكن هيهات ..ف مصيبة تلوح هناك ..





و لن تنفعها الدموع و لا النحيب عند القبور ..



​