حًلَقُة اللمة الجزائرية

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة مِلْكٌ لَهٌ, ‏16 أوت 2015.

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  1. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    ][`~*¤!| حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة|!¤*~`][



    آهلا ومرحـــبًـا بًًکـم فـيِِ ...

    حلقة اللمة الجزائرية مجددًا.

    فَتَحنا لَکم أَبوابَ حَلقَتنَا، حَلَقَة الَخِيِر و الهدى التي هي زرع في قلوبنا.
    نسقيه بجهودنا و حبنا الخيَر لغيرنا.
    جالبين لكم كل ما يُعَرف بديننا المجيد، عقيدةً و فقهً و حديثََ و سيرةً، أثارََا و مأثرََا، مما يُنمي العلم النافع و يُؤَصله، و يُؤَسسه تأسيسا متينا وفقا لمنهجية صحيحة في الطلب و التحصيل.
    آملينَ أن نجد     منكمُ التفاعلَ اللازمَ لتتعضدَ الجهودُ، وَ تتألفَ القِوَى وَ تَتَوَافقَ الَقُلُوبَ و تتنافس الهممَ علَى فِيه هُدهَا و رشُدَهَا.
    علماََ أيها الأفاضل أن برنامج الحلقة سيكون كالأتي:

    ][`~*¤!| الحلقَةُ الأُولَى|!¤*~`][

    الحلقة الأولى (التوحيدُ الذِي هُو حقُ اللهِ علَى العبيدِ)

    ][`~*¤!|     الحلقَةُ الثَانِيَة|!¤*~`][

    الحَلقَةُ الفقهيةُ ( أحکامَ الطَهَارة وَ اَلصَلَاة، مجَالسَ شَهرِ رمضانَ).

    ][`~*¤!| الَحلَقة الَثًالَثًة|!¤*~`][
    الحلقَة الوَعَظيةُ و الکلَمَاتُ التَوعويَةُ الاصلَاحيةُ.

    ][`~*¤!|     الَحًلَقُة الَرابًعٌة|!¤*~`][

    الَحلَقةُ العقَدِيةُ (أسماء الله و صفاته الحُسنَى).

    ][`~*¤!|     الَحلَقةُ الَخامسةُ|!¤*~`][
    کَلمات مِن معينِ السَلَفِ فيِ الَاخلَاصِ و المُتابًعَة.

    ][`~*¤!|    الَحلَقةُ الَسادسةُ|!¤*~`][
    حَلقَة سِيرة الهَادي البَشير عليه من ربيِ أفضلُ الصَّلاة و أزكَى التسليم.

    ][`~*¤!| الحلقةُ السَابعةُ|!¤*~`][
    حَلقَة سِيِر أعلَامِ الَنُبَلَاء اَلتي تُعنَى بسِيرة أصحَابِ النَبيِ(عليه الصَلَاة و اَلسلَام) وَ الَتَابعينَ وٌ تَابِيعِهمُ بإحسَانِِ إلى يومِ الدِين
    أمَا الآااان ..
    فتفضلوا معنا يأهل العطاء.
    فَالأبوابَ فتحت لِتَضمَ جِدكم وَعَطَائَکم.
    فأهلا و مرحبا بكم من جديدٍ
    في رحاب حلقتنا الطيبة، التي تنتظم حَلَقَتُها خلال أيام الأسبوع وفقا للأتي:


    ][`~*¤!|برنامج الحلقة|!¤*~`][

     السبت

         الحلقة الأولى (التوحيدُ الذِي هُو حقُ اللهِ علَى العبيدِ)

     الأحد
    الحلقَة الوَعَظيةُ و الکلَمَاتُ التَوعويَةُ الاصلَاحيةُ.

     الإثنين

    الحَلقَةُ الفقهيةُ ( أحکامَ الطَهَارة وَ اَلصَلَاة، مجَالسَ شَهرِ رمضانَ).

     الثلاثاء

         كلمات من معين السلف في الاخلاص و المتابعَة

    الأربعاء

    الَحًلَقُة الَعٌقُدٍيِة (شرح أسماء الله و صفاته الحسنى).

    الخميس

     حلقة سيرة البشير النذير عليه من ربي أفضل الصلاة و أزكى التسليم.

    الجمعة
    حَلقَة سِيِر أعلَامِ الَنُبَلَاء اَلتي تُعنَى بسِيرة أصحَابِ النَبيِ(عليه الصَلَاة و اَلسلَام) وَ الَتَابعينَ وٌ تَابِيعِهمُ بإحسَانِِ إلى يومِ الدِين.
    فهاهي أبوابُ المعرفةِ انفتحت أمامكك.
    و هَاهيَ أبواب الخير والهدى بين أيديكم.
    يِِقُُوٌٌلََ شُيِخِ الَاسِلَامً ابًنِ تٌيِمًيِة :
     فَإِنَّ اللَّذَّةَ وَالْفَرْحَةَ وَالسُّرُورَ وَطِيبَ الْوَقْتِ وَالنَّعِيمَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ : وَانْفِتَاحِ الْحَقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَالْمَعَارِفِ الْقُرْآنِيَّةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : لَقَدْ كُنْت فِي حَالٍ أَقُولُ فِيهَا : إنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالِ إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ . وَقَالَ آخَرُ : لَتَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَرْقُصُ فِيهَا طَرَبًا وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا نَعِيمٌ يُشْبِهُ نَعِيمَ الْآخِرَةِ إلَّا نَعِيمَ الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ .انِتٌهّى کلَامًهّ رحًمًهّ الَلَهّ .

    يا سبحان الله ما أعظمه ُ من نعيمٍ
    و الله إني لأشعر بلذة و سرورٍ لا يمكن التعبير عنهُ.
    نسأل اللهَ العلي القدير أن يوفقنا لكل خير.

    فَمَرحَباً بالجَميِع فيِ :

    ][`~*¤!|حلقة الََلََمًًة |!¤*~`][


    طِِريِِقُُة الََمًًشُُارکة فُُيِِ الََحًلَقُة :
    بما أن للمسلجد ماضيا مجيدًا و صوتََا عاليا صَداحاََ فوق منابرهاَ و مناراتهاَ
    فمن المساجد انطلقت مواكب الدعوة ..
    و من المساجد سارت جحافل المجاهدين.
    و من المساجد تلقى الناس التربية.
    و فيها عرفوا الحلال من الحرام و السنة من البدعة و الواجب من المستحب، و كل هذا بنمط الحلقات المتبع، و الذي تورث به الخلفُ العلمَ عن السلف، لذا عقدنا العزم أن تكون انطلاقتنا و بدايتنا من هنا.
    و التي ستثري المنتدى بجمع طيب من عزيز العلوم و غزير الفهوم،
    بشكل التأصيل مع السهولة في التحصيل.
    و يبقَى في الأخير، أن هذا الجهد يعتريه الخلل و الخطأ، و لا شك هي طبيعة البشرية، تحتاج الى عضدكم و توجيهكم و نصيحتكم.

    ][`~*¤!| حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة |!¤*~`][

    و كلنا أمل أن نصل و اياكم الى ما ينفعنا دينََا و دنيَا
    و كلنا ثقة أن نجد تفاعلكم و طيب متابعاتكم و مشاركاتكم.
    فهاهو باب الخير يفتح لكم على مصرعيه، لتغدقوا غدقا هنيئاََ مريئاً، يذهب سقم النفوس و عمى الأفهام و مرض القلوب.


    دمتم في حفظ الله و رعايته.
    في الأخير هذه اليكم حلقات السلسلة بحسب الأيام من خلال روابطها المباشرة.
    الحلقة العقدية لكل يوم سبت (التوحيدُ الذي هو حق الله على العبيد).
    حَلقَة يوم الأحد ( الحلقة الوَعَظيةُ وَ الکلَمَاتُ التَوعَويةُ الَاصلَاحيةُ).
    حلقَةُ يومَ الإثنَين الفقهيَّةُ ( أحکَامُ الطهَارة و الصلَاة، مَجالَسِ شُهر رمضان).
     حلقة يوم الثُلَاثَاء (کلمَاتٌ مِن مَعينِ السلَفِ، الأربعين النووية).
    حَلَقَة الأربعاء الَعَقَديَة ( أسمَاء اللَّه و صفَاته الحُسنَى).
    حلقة الخميس (سيرَة الهَادِي البشِير صلى الله عليه و سلم)

    حلقة الجمعة (حَلقَة سِيَر أعلَام الَنُبَلَاء).
    ملاحظة :الموضوع إحياء لفكرة الأخت الكريمة فرح البسكرية
    و في الأخير لا تفوتنا
     كلمة المشرف أبو ليث (عفى الله عنه و غفر له) و التي تبين منهجية الحلقات و طريقة سيرها:

    الحمد وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و بعد
    ها هو أول المواضيع المميزة الذي يطل علينا بإطلاته الفريدة على منتدنا الأغر منتدى اللمة الجزائرية، ليجتمع فيه الشمل بعد شتات، و يتوحد الجهد و تتحد القدرات ليعم النفع و يتعدى الخير صاحبه الى غيره ممن هو في حاجة الى عون ولو بكلمة طيبة و نصيحة صريحة بأسلوب رائق جذاب بعيدا كل انتقاص أو عتاب، نجتمع هنا لنبث العلم النافع و ندل على العمل الصالح، و نسلك بإخواننا على سبيل جادة السلف الصالح عقيدة ومنهجا ، سيرة وأخلاقا، دينا و دنيا، متخيرين من المقلات أفضلها، و من العلوم أنفعها، و من المواضيع أرقاها و أجملها، متنافسين في طيات هذه الصفحات الطيبة على الخير، مسارعين في العمل و الالتزام بما يبلغنا من علم كنا نجهله، تاركين عنا الكسل و مُطَّلقين الفشل، دارئين الاستسلام للنفس و الهوى و الشيطان.
    علما أني سافتح في كل يوم صفحة من صفحات هذا الموضوع الطيب بسؤال بحسب ما برمج لها مسبقا، و يكون هذا السؤال على منوال التعليم وفق منهجية مرتبطة بمراحل الطلب الأولى للعلم، فمثلا في العقيدة في باب العبادة سيكون السؤال حول حق الله تعالى في التوحيد، و كل ما يتعلق به مع ذكر الدليل و تحرير المقال و تفصيل الجواب بنقل كلام أئمة أهل العلم الموثوقين تحريا للصواب من خلال انتقاءات و حسن اختيار المشاركين معنا، و في الفقه سيكون السؤال حول أبواب الطهارة و في مسائل الصلاة مع تطرقنا أحيانا لشيء من المجالس التذكرية حول الحج و أحكامه و فوائده، كما نذكر أيضا بالأحكام المتعلقة بالنسك (الأضحية) بمناسبة اقتراب حلول الشهر الفضيل شهر ذو الحجة، و في الحلقة الوعظية نعين موضوع تتكاتف جهود الأعضاء لإثرائه بالنصح و التذكير، أما في الحلقة العقدية الثانية، أعين في كل حلقة اسما من الأسماء الثابتة له سبحانه، ليقوم الأعضاء في الإفاضة في التعريف بهذا الاسم مع ذكر ما يتعلق به من عبادة و طاعة و انقياد، سأقوم بذكر المصادر التي أوصي بالرجوع إليها و النقل منها حتى لا يقوم الخلط و الخبط في هذا الباب العظيم، أما في حلقة كلمات من معين السلف، فسيجري تعيين أحد الأئمة المقتدى بهم و بعدها ينقل كل منا ما يعلمه من كلماته المحررة و مواعظه المختصرة المؤثرة، أما حًلَقُة سِيِرة الَهّادٍيِ الَبًشُيِر عٌلَيِهّ مًنِ ربًيِ أفُضلَ الَصّلَاة وٌ أزٍکى الَتٌسِلَيِمً فهذه لنا معها وقفات و أي وقفات بل سنعيش مع سيرته العطرة عليه الصلاة و السلام من يوم مولده إلى أن توفه ربه لتلحق روحه الشريفة بالرفيق الأعلى، تبقى الحلقة الأخيرة هي حلقة حًلَقُة سِيِر أعٌلَامً الَنِبًلَاء الَتٌيِ تٌعٌنِى بًسِيِرة أصّحًابً الَنِبًيِ(عٌلَيِهّ الَصّلَاة وٌ الَسِلَامً) وٌ الَتٌابًعٌيِنِ وٌ تٌابًيِعٌهّمً بًإحًسِانِ الَى يِوٌمً الَدٍيِنِ، فكل يوم نعين صحابي من أصحاب النبي (عليه الصلاة و السلام) و رضوان الله عليهم، ليقوم كل من الأعضاء الكرام في وضع ما يعرفه حول المترجم له و المعتنى بسيرته، هذه هي فكرة الموضوع التي قامت أختنا فرح بوضعه و سهرت على تنسيقه، فجزها الله عنا كل خير و أجزل لها الأجر و أحسن لها الثواب.
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏19 أفريل 2016
    الصارم المسلول, khaled guezi, mirem و 64 آخرون معجبون بهذا.
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏16 أوت 2015
    #1
  2. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    بارك الله فيك حبيبتي و جزاك الجنة

    سأكون حاضرة ان شا الله في الحلقات ... لكن اختي قوليلي المواضيع تكون منفصلة أو أننا سنجدها جميعها هنا في هذا الموضوع؟ !

    اللهم ردّنآ إلى دينك ردّآ جميلا و ثبتنا عليه

    أَرَى أن نتصل بالعضوات للمشاركة في الموضوع و كل عضوة تجيب معارفها لتكون المشاركة واسعة و ينتفع الأغلبية من الموضوع
     
    15 معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏16 أوت 2015
    #2
  3. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    هلا و سهلا فيكي حبيبتي ، بارك الله فيكي و جزاكي خيرا للمرور الطيب العطر و الكلام الجميل اللدان أعتز و أفخر بهما
    أرجو أن نفيذ و نستفيذ إن شاء الله
    تحياتي القلبية
    :regards01::regards01::love01:
     
    14 معجبون بهذا.
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏16 أوت 2015
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    أختااه السلام عليكم
    ماااا شاااء ربي ييسر ليك
    و ربي يجعل كل هته الأعمال خالصة لوجه الله الكريم

    اختااه عندما تبدأ الحلقات أكيد ستنجلي كل أسئلتي
    و حينها سأشارك و أدعم بحول الله

    بخصوص المواضيع هل بأسلوبنا أم بامكاننا النقل من الكتب مثلا

    أرجوا منك أختاااه عندما تبدئين تذكريني برسالة عندي
    مشكل مع النسيان رجاءا لا أمرا
    و باركك الرحمان حيثما حليتي و ارتحلتي
    شكرا اختاااه ​
     
    اوتار القلوب, أسير نفسي, samah06 و 9 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏16 أوت 2015
    #4
  5. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    بارك الله فيك أخي الكريم للمرور الكريم و الكلام الطيب العطر
    و هو ليس عملي بل هو عمل و تنسيق الاخت فرح البسكرية و قد قمت بإحيائه فقط
    نورت و شرفت أخي الكريم
    تحياتي إحترامي و تقديري لشخصكم الكريم
     
    10 معجبون بهذا.
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏16 أوت 2015
    #5
  6. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    ;وفيك بارك الله حبيبة

    اللهم أمين

    فكرت أن الموضوع في ركن التوعية الدينية قلت نراسلو العضوات عبر الخاص باش يشاركو . لكن بما أن الموضوع في ركن التوعية الدينية يا ريت الإدارة تحطو في المواضيع التي يجب قرآءتها هكا يتنبهلها عدد أكبر من الأعضاء
     
    9 معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏16 أوت 2015
    #6
  7. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    و لمن يريد أن يعرف كيف تم الأمر سابقا فهدا الموضوع الأصلي :
    http://4algeria.com/forum/threads/403079/
     
    9 معجبون بهذا.
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏16 أوت 2015
    #7
  8. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    في البيت :)
    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة



    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ما شاء الله لا قوة إلا بالله
    فكرة رآآآئعة ومميزة فبارك الله بالأخت فرح بسكرية
    وبارك الله فيكِ غاليتي ملك له على إعادة إحياء هذه الفكرة
    إن شاء الله وبإذن الله أحاول المشاركة ولو بشيء يسير
    حفظكِ المولى أيتها الدرة المكنونة
     
    أسير نفسي, samah06, عاشقة سوزي بان و 5 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏16 أوت 2015
    #8
  9. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    السّلام عليكم
    بارك الله فيكِ غاليتي على هذه المبادرة القيّمة سأكون في المتابعة بإذن الله
    ولي عودة لقراءة الموضوع الأصلي بتمعن

    جعلها الله في ميزان حسناتك
    واتمنى من الجميع المشاكرة
    تحياتي
     
    8 معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏16 أوت 2015
    #9
  10. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    بارك الله في الأخت الغالية فرح البسكرية و جعل الله كل حرف نثرته هاهنا في موازين حسناتها
    سأسعد كثيرا لو تناديني بإسمي شيماء :$:$ إن لم يكن لديكي مانع أكيد اختي الكريمة
    إن شاء الله يارب ، لنفيذ و نستفيذ إن شاء الله يارب
    و حفظكي و رعاكي و بارك فيكي و بارك لكي في دينكي و عرضكي
    والله أختي الكريمة أخجل منكي و من تواجدكي كما أسعد بهما كثيرا جدا و أعتبكر قدوة إن شاء الله
    تحياتي إحترامي و تقديري لشخصكي الكريم الغالي
    :regards01::regards01:​
     
    samah06, عاشقة سوزي بان, ابوندى و 1 آخرون معجبون بهذا.
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏16 أوت 2015
    #10
  11. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    إن شاء الله يارب
    بارك الله فيكي و جزاكي خيرا أختي الغالية للمرور الطيب العطر و الكلام الجميل الغالي
    تحياتي إحترامي و تقديري لشخصكم الكريم
    :regards01::regards01:​
     
    1 معجب بهذا.
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏16 أوت 2015
    #11
  12. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
    ركن الديكور والعناية المنزلية     طاقم المشرفات

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    في أرض الله الواسعة
    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    بارك الله فيكي
    وجعلها في ميزان حسناتك
     
    2 معجبون بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏16 أوت 2015
    #12
  13. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    و فيكي بركة غاليتي
    اللهم آمين يارب نحن و أنتم و كل المؤمنين
    بارك الله فيكي و جزاكي خيرا للمرور العطر و الكلام الطيب
    تحياتي احترامي و تقديري
    :regards01::regards01:​
     
    2 معجبون بهذا.
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏16 أوت 2015
    #13
  14. bilel milano

    bilel milano :: عضو فعّال ::

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    السلام عليكم
    جزاك الله خيرا اختي
    لي عودة ان شاء الله
     
    1 معجب بهذا.
    bilel milano, ‏16 أوت 2015
    #14
  15. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    و عليكم السلام و الرحمة و البركة
    بارك الله في وجزاك خيرا أخي الكريم
    إن شاء الله تعالى
    تحياتي
    :regards01:
     
    1 معجب بهذا.
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏16 أوت 2015
    #15
  16. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    السلام عليكم

    الحمدلله على منه وعطائه
    بارك الله فيك أختي الكريمة على هذه الإلتفاتة الطيبة والخطوة المباركة
    حقا كما قالت الأخت سكون فانت درة مكنونة وكل موضوع ينثر أكثر من دي قبله الدرر
    إن شاءالله من المشاركين وإن كان على حساب راحتي ووقتي
    تقبلوا تحياتي​
     
    2 معجبون بهذا.
    رابح66, ‏16 أوت 2015
    #16
  17. sϋpèr βoy

    sϋpèr βoy :: عضوية محظورة ::

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    ربي يجزيك اختي الجنة
    موضوع مفيد لنا جدا وتعليم وتربية
    يعطيك صحة
     
    3 معجبون بهذا.
    sϋpèr βoy, ‏16 أوت 2015
    #17
  18. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    السلام عليكم

    جازاكم الله كل الخير ..سأحضر الحلقات ان شاء الله

    ربي يعاونكم
     
    2 معجبون بهذا.
    "viola", ‏16 أوت 2015
    #18
  19. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو شرفي ::

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    سطيف
    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    وفقكي الله على مايحبه لكي ويرضاه وجزاكي عنا الخير كله
    اختنا الكريمة امضي على درب الخير
    وسنؤازركي بما هدانا الله إليه
    استوسمت فيكي وغيركي الخير فوجدته
    نعنا الله بطرحك ورفع الله من شأنك
     
    2 معجبون بهذا.
    بقايا إنسان, ‏17 أوت 2015
    #19
  20. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    رد: حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة

    السلام عليكممم
    فكرررة رائعة
    باركــ الله فيك خيتي وجعل الله في ميزان حسناتك
    راح نكون في المشاركة باذن الله

    سلااام :)
     
    حياتي ابداع, نعمات و مِلْكٌ لَهٌ معجبون بهذا.
    أشــواق 19, ‏17 أوت 2015
    #20
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