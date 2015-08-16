حًلَقُة اللمة الجزائرية



][`~*¤!| حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة|!¤*~`][ ][`~*¤!| حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة|!¤*~`][







آهلا ومرحـــبًـا بًًکـم فـيِِ ...



حلقة اللمة الجزائرية مجددًا.



فَتَحنا لَکم أَبوابَ حَلقَتنَا، حَلَقَة الَخِيِر و الهدى التي هي زرع في قلوبنا.

نسقيه بجهودنا و حبنا الخيَر لغيرنا.

جالبين لكم كل ما يُعَرف بديننا المجيد، عقيدةً و فقهً و حديثََ و سيرةً، أثارََا و مأثرََا، مما يُنمي العلم النافع و يُؤَصله، و يُؤَسسه تأسيسا متينا وفقا لمنهجية صحيحة في الطلب و التحصيل.

آملينَ أن نجد فَتَحنا لَکم أَبوابَ حَلقَتنَا، حَلَقَة الَخِيِر و الهدى التي هي زرع في قلوبنا.نسقيه بجهودنا و حبنا الخيَر لغيرنا.جالبين لكم كل ما يُعَرف بديننا المجيد، عقيدةً و فقهً و حديثََ و سيرةً، أثارََا و مأثرََا، مما يُنمي العلم النافع و يُؤَصله، و يُؤَسسه تأسيسا متينا وفقا لمنهجية صحيحة في الطلب و التحصيل.آملينَ أن نجد

منكمُ

التفاعلَ اللازمَ لتتعضدَ الجهودُ، وَ تتألفَ القِوَى وَ تَتَوَافقَ الَقُلُوبَ و تتنافس الهممَ علَى فِيه هُدهَا و رشُدَهَا.

علماََ أيها الأفاضل أن برنامج الحلقة سيكون كالأتي:



][`~*¤!| الحلقَةُ الأُولَى |!¤*~`][



الحلقة الأولى (التوحيدُ الذِي هُو حقُ اللهِ علَى العبيدِ)



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الحلقَةُ الثَانِيَة |!¤*~`][



الحَلقَةُ الفقهيةُ ( أحکامَ الطَهَارة وَ اَلصَلَاة، مجَالسَ شَهرِ رمضانَ).



][`~*¤!| الَحلَقة الَثًالَثًة |!¤*~`][

الحلقَة الوَعَظيةُ و الکلَمَاتُ التَوعويَةُ الاصلَاحيةُ.



][`~*¤!| الَحًلَقُة الَرابًعٌة |!¤*~`][



الَحلَقةُ العقَدِيةُ (أسماء الله و صفاته الحُسنَى).



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الَحلَقةُ الَخامسةُ

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کَلمات مِن معينِ السَلَفِ فيِ الَاخلَاصِ و المُتابًعَة .



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الَحلَقةُ الَسادسة ُ|!¤*~`][

حَلقَة سِيرة الهَادي البَشير عليه من ربيِ أفضلُ الصَّلاة و أزكَى التسليم.



][`~*¤!| الحلقةُ السَابعةُ |!¤*~`][

حَلقَة سِيِر أعلَامِ الَنُبَلَاء اَلتي تُعنَى بسِيرة أصحَابِ النَبيِ(عليه الصَلَاة و اَلسلَام) وَ الَتَابعينَ وٌ تَابِيعِهمُ بإحسَانِِ إلى يومِ الدِين

أم َ ا الآااان ..

فتفضلوا معنا يأهل العطاء.

فَالأبوابَ فتحت لِتَضمَ جِدكم وَعَطَائَکم.

فأهلا و مرحبا بكم من جديدٍ

في رحاب حلقتنا الطيبة، التي تنتظم حَلَقَتُها خلال أيام الأسبوع وفقا للأتي:





][`~*¤!|برنامج الحلقة|!¤*~`][



السبت





الحلقة الأولى (التوحيدُ الذِي هُو حقُ اللهِ علَى العبيدِ)





ا لأحد





الحلقَة الوَعَظيةُ و الکلَمَاتُ التَوعويَةُ الاصلَاحيةُ.





الإثنين



الحَلقَةُ الفقهيةُ ( أحکامَ الطَهَارة وَ اَلصَلَاة، مجَالسَ شَهرِ رمضانَ).





الثلاثاء





كلمات من معين السلف في الاخلاص و المتابعَة



الأربعاء





الَحًلَقُة الَعٌقُدٍيِة (شرح أسماء الله و صفاته الحسنى).





الخميس



حلقة سيرة البشير النذير عليه من ربي أفضل الصلاة و أزكى التسليم.



الجمعة





حَلقَة سِيِر أعلَامِ الَنُبَلَاء اَلتي تُعنَى بسِيرة أصحَابِ النَبيِ(عليه الصَلَاة و اَلسلَام) وَ الَتَابعينَ وٌ تَابِيعِهمُ بإحسَانِِ إلى يومِ الدِين.

فهاهي أبوابُ المعرفةِ انفتحت أمامكك.

و هَاهيَ أبواب الخير والهدى بين أيديكم.

يِِقُُوٌٌلََ شُيِخِ الَاسِلَامً ابًنِ تٌيِمًيِة :



فَإِنَّ اللَّذَّةَ وَالْفَرْحَةَ وَالسُّرُورَ وَطِيبَ الْوَقْتِ وَالنَّعِيمَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ : وَانْفِتَاحِ الْحَقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَالْمَعَارِفِ الْقُرْآنِيَّةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : لَقَدْ كُنْت فِي حَالٍ أَقُولُ فِيهَا : إنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالِ إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ . وَقَالَ آخَرُ : لَتَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَرْقُصُ فِيهَا طَرَبًا وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا نَعِيمٌ يُشْبِهُ نَعِيمَ الْآخِرَةِ إلَّا نَعِيمَ الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ . انِتٌهّى کلَامًهّ رحًمًهّ الَلَهّ .



يا سبحان الله ما أعظمه ُ من نعيمٍ

و الله إني لأشعر بلذة و سرورٍ لا يمكن التعبير عنهُ.

نسأل اللهَ العلي القدير أن يوفقنا لكل خير.



فَمَرحَباً بالجَميِع فيِ :

