حًلَقُة اللمة الجزائرية

][`~*¤!| حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة|!¤*~`][ آهلا ومرحـــبًـا بًًکـم فـيِِ ... حلقة اللمة الجزائرية مجددًا. فَتَحنا لَکم أَبوابَ حَلقَتنَا، حَلَقَة الَخِيِر و الهدى التي هي زرع في قلوبنا. نسقيه بجهودنا و حبنا الخيَر لغيرنا. جالبين لكم كل ما يُعَرف بديننا المجيد، عقيدةً و فقهً و حديثََ و سيرةً، أثارََا و مأثرََا، مما يُنمي العلم النافع و يُؤَصله، و يُؤَسسه تأسيسا متينا وفقا لمنهجية صحيحة في الطلب و التحصيل. آملينَ أن نجد منكمُ التفاعلَ اللازمَ لتتعضدَ الجهودُ، وَ تتألفَ القِوَى وَ تَتَوَافقَ الَقُلُوبَ و تتنافس الهممَ علَى فِيه هُدهَا و رشُدَهَا. علماََ أيها الأفاضل أن برنامج الحلقة سيكون كالأتي: ][`~*¤!| الحلقَةُ الأُولَى|!¤*~`][ الحلقة الأولى (التوحيدُ الذِي هُو حقُ اللهِ علَى العبيدِ) ][`~*¤!| الحلقَةُ الثَانِيَة|!¤*~`][ الحَلقَةُ الفقهيةُ ( أحکامَ الطَهَارة وَ اَلصَلَاة، مجَالسَ شَهرِ رمضانَ). ][`~*¤!| الَحلَقة الَثًالَثًة|!¤*~`][ الحلقَة الوَعَظيةُ و الکلَمَاتُ التَوعويَةُ الاصلَاحيةُ. ][`~*¤!| الَحًلَقُة الَرابًعٌة|!¤*~`][ الَحلَقةُ العقَدِيةُ (أسماء الله و صفاته الحُسنَى). ][`~*¤!| الَحلَقةُ الَخامسةُ|!¤*~`][ کَلمات مِن معينِ السَلَفِ فيِ الَاخلَاصِ و المُتابًعَة. ][`~*¤!|الَحلَقةُ الَسادسةُ|!¤*~`][ حَلقَة سِيرة الهَادي البَشير عليه من ربيِ أفضلُ الصَّلاة و أزكَى التسليم. ][`~*¤!| الحلقةُ السَابعةُ|!¤*~`][ حَلقَة سِيِر أعلَامِ الَنُبَلَاء اَلتي تُعنَى بسِيرة أصحَابِ النَبيِ(عليه الصَلَاة و اَلسلَام) وَ الَتَابعينَ وٌ تَابِيعِهمُ بإحسَانِِ إلى يومِ الدِين أمَا الآااان .. فتفضلوا معنا يأهل العطاء. فَالأبوابَ فتحت لِتَضمَ جِدكم وَعَطَائَکم. فأهلا و مرحبا بكم من جديدٍ في رحاب حلقتنا الطيبة، التي تنتظم حَلَقَتُها خلال أيام الأسبوع وفقا للأتي: ][`~*¤!|برنامج الحلقة|!¤*~`][ السبت الحلقة الأولى (التوحيدُ الذِي هُو حقُ اللهِ علَى العبيدِ) الأحد الحلقَة الوَعَظيةُ و الکلَمَاتُ التَوعويَةُ الاصلَاحيةُ. الإثنين الحَلقَةُ الفقهيةُ ( أحکامَ الطَهَارة وَ اَلصَلَاة، مجَالسَ شَهرِ رمضانَ). الثلاثاء كلمات من معين السلف في الاخلاص و المتابعَة الأربعاء الَحًلَقُة الَعٌقُدٍيِة (شرح أسماء الله و صفاته الحسنى). الخميس حلقة سيرة البشير النذير عليه من ربي أفضل الصلاة و أزكى التسليم. الجمعة حَلقَة سِيِر أعلَامِ الَنُبَلَاء اَلتي تُعنَى بسِيرة أصحَابِ النَبيِ(عليه الصَلَاة و اَلسلَام) وَ الَتَابعينَ وٌ تَابِيعِهمُ بإحسَانِِ إلى يومِ الدِين. فهاهي أبوابُ المعرفةِ انفتحت أمامكك. و هَاهيَ أبواب الخير والهدى بين أيديكم. يِِقُُوٌٌلََ شُيِخِ الَاسِلَامً ابًنِ تٌيِمًيِة : فَإِنَّ اللَّذَّةَ وَالْفَرْحَةَ وَالسُّرُورَ وَطِيبَ الْوَقْتِ وَالنَّعِيمَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ : وَانْفِتَاحِ الْحَقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَالْمَعَارِفِ الْقُرْآنِيَّةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : لَقَدْ كُنْت فِي حَالٍ أَقُولُ فِيهَا : إنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالِ إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ . وَقَالَ آخَرُ : لَتَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَرْقُصُ فِيهَا طَرَبًا وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا نَعِيمٌ يُشْبِهُ نَعِيمَ الْآخِرَةِ إلَّا نَعِيمَ الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ .انِتٌهّى کلَامًهّ رحًمًهّ الَلَهّ . يا سبحان الله ما أعظمه ُ من نعيمٍ و الله إني لأشعر بلذة و سرورٍ لا يمكن التعبير عنهُ. نسأل اللهَ العلي القدير أن يوفقنا لكل خير. فَمَرحَباً بالجَميِع فيِ : ][`~*¤!|حلقة الََلََمًًة |!¤*~`][ طِِريِِقُُة الََمًًشُُارکة فُُيِِ الََحًلَقُة : بما أن للمسلجد ماضيا مجيدًا و صوتََا عاليا صَداحاََ فوق منابرهاَ و مناراتهاَ فمن المساجد انطلقت مواكب الدعوة .. و من المساجد سارت جحافل المجاهدين. و من المساجد تلقى الناس التربية. و فيها عرفوا الحلال من الحرام و السنة من البدعة و الواجب من المستحب، و كل هذا بنمط الحلقات المتبع، و الذي تورث به الخلفُ العلمَ عن السلف، لذا عقدنا العزم أن تكون انطلاقتنا و بدايتنا من هنا. و التي ستثري المنتدى بجمع طيب من عزيز العلوم و غزير الفهوم، بشكل التأصيل مع السهولة في التحصيل. و يبقَى في الأخير، أن هذا الجهد يعتريه الخلل و الخطأ، و لا شك هي طبيعة البشرية، تحتاج الى عضدكم و توجيهكم و نصيحتكم. ][`~*¤!| حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة |!¤*~`][ و كلنا أمل أن نصل و اياكم الى ما ينفعنا دينََا و دنيَا و كلنا ثقة أن نجد تفاعلكم و طيب متابعاتكم و مشاركاتكم. فهاهو باب الخير يفتح لكم على مصرعيه، لتغدقوا غدقا هنيئاََ مريئاً، يذهب سقم النفوس و عمى الأفهام و مرض القلوب. دمتم في حفظ الله و رعايته. في الأخير هذه اليكم حلقات السلسلة بحسب الأيام من خلال روابطها المباشرة. الحلقة العقدية لكل يوم سبت (التوحيدُ الذي هو حق الله على العبيد). حَلقَة يوم الأحد ( الحلقة الوَعَظيةُ وَ الکلَمَاتُ التَوعَويةُ الَاصلَاحيةُ). حلقَةُ يومَ الإثنَين الفقهيَّةُ ( أحکَامُ الطهَارة و الصلَاة، مَجالَسِ شُهر رمضان). حلقة يوم الثُلَاثَاء (کلمَاتٌ مِن مَعينِ السلَفِ، الأربعين النووية). حَلَقَة الأربعاء الَعَقَديَة ( أسمَاء اللَّه و صفَاته الحُسنَى). حلقة الخميس (سيرَة الهَادِي البشِير صلى الله عليه و سلم) حلقة الجمعة (حَلقَة سِيَر أعلَام الَنُبَلَاء). ملاحظة :الموضوع إحياء لفكرة الأخت الكريمة فرح البسكرية و في الأخير لا تفوتنا كلمة المشرف أبو ليث (عفى الله عنه و غفر له) و التي تبين منهجية الحلقات و طريقة سيرها: الحمد وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و بعد ها هو أول المواضيع المميزة الذي يطل علينا بإطلاته الفريدة على منتدنا الأغر منتدى اللمة الجزائرية، ليجتمع فيه الشمل بعد شتات، و يتوحد الجهد و تتحد القدرات ليعم النفع و يتعدى الخير صاحبه الى غيره ممن هو في حاجة الى عون ولو بكلمة طيبة و نصيحة صريحة بأسلوب رائق جذاب بعيدا كل انتقاص أو عتاب، نجتمع هنا لنبث العلم النافع و ندل على العمل الصالح، و نسلك بإخواننا على سبيل جادة السلف الصالح عقيدة ومنهجا ، سيرة وأخلاقا، دينا و دنيا، متخيرين من المقلات أفضلها، و من العلوم أنفعها، و من المواضيع أرقاها و أجملها، متنافسين في طيات هذه الصفحات الطيبة على الخير، مسارعين في العمل و الالتزام بما يبلغنا من علم كنا نجهله، تاركين عنا الكسل و مُطَّلقين الفشل، دارئين الاستسلام للنفس و الهوى و الشيطان. علما أني سافتح في كل يوم صفحة من صفحات هذا الموضوع الطيب بسؤال بحسب ما برمج لها مسبقا، و يكون هذا السؤال على منوال التعليم وفق منهجية مرتبطة بمراحل الطلب الأولى للعلم، فمثلا في العقيدة في باب العبادة سيكون السؤال حول حق الله تعالى في التوحيد، و كل ما يتعلق به مع ذكر الدليل و تحرير المقال و تفصيل الجواب بنقل كلام أئمة أهل العلم الموثوقين تحريا للصواب من خلال انتقاءات و حسن اختيار المشاركين معنا، و في الفقه سيكون السؤال حول أبواب الطهارة و في مسائل الصلاة مع تطرقنا أحيانا لشيء من المجالس التذكرية حول الحج و أحكامه و فوائده، كما نذكر أيضا بالأحكام المتعلقة بالنسك (الأضحية) بمناسبة اقتراب حلول الشهر الفضيل شهر ذو الحجة، و في الحلقة الوعظية نعين موضوع تتكاتف جهود الأعضاء لإثرائه بالنصح و التذكير، أما في الحلقة العقدية الثانية، أعين في كل حلقة اسما من الأسماء الثابتة له سبحانه، ليقوم الأعضاء في الإفاضة في التعريف بهذا الاسم مع ذكر ما يتعلق به من عبادة و طاعة و انقياد، سأقوم بذكر المصادر التي أوصي بالرجوع إليها و النقل منها حتى لا يقوم الخلط و الخبط في هذا الباب العظيم، أما في حلقة كلمات من معين السلف، فسيجري تعيين أحد الأئمة المقتدى بهم و بعدها ينقل كل منا ما يعلمه من كلماته المحررة و مواعظه المختصرة المؤثرة، أما حًلَقُة سِيِرة الَهّادٍيِ الَبًشُيِر عٌلَيِهّ مًنِ ربًيِ أفُضلَ الَصّلَاة وٌ أزٍکى الَتٌسِلَيِمً فهذه لنا معها وقفات و أي وقفات بل سنعيش مع سيرته العطرة عليه الصلاة و السلام من يوم مولده إلى أن توفه ربه لتلحق روحه الشريفة بالرفيق الأعلى، تبقى الحلقة الأخيرة هي حلقة حًلَقُة سِيِر أعٌلَامً الَنِبًلَاء الَتٌيِ تٌعٌنِى بًسِيِرة أصّحًابً الَنِبًيِ(عٌلَيِهّ الَصّلَاة وٌ الَسِلَامً) وٌ الَتٌابًعٌيِنِ وٌ تٌابًيِعٌهّمً بًإحًسِانِ الَى يِوٌمً الَدٍيِنِ، فكل يوم نعين صحابي من أصحاب النبي (عليه الصلاة و السلام) و رضوان الله عليهم، ليقوم كل من الأعضاء الكرام في وضع ما يعرفه حول المترجم له و المعتنى بسيرته، هذه هي فكرة الموضوع التي قامت أختنا فرح بوضعه و سهرت على تنسيقه، فجزها الله عنا كل خير و أجزل لها الأجر و أحسن لها الثواب.