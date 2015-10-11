الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أسعد الله مساءككنّ وصباحكن
ياسيدات المنتدى
أما بعد
في هذا الموضوع نريد أن نتحدث عن أمر يهم جميع الحوامل
وهو
تجربتكِ مع الولادة الطبيعية
أو القيصرية في مستشفى عمومي
وتجربتك مع الولادة الطبيعية أو القيصرية في مستشفى خاص
أيهما الأفضل ؟
هل في الولادة عند الخاص
الخيط يكون بالليزر في كلتا الولادتين ؟
كم سعر الولادة عند الخاص ؟
كيف يعتنون بالمولود في الخاص ؟
كم تبقين من ليلة في الخاص؟
ياريت تفيدونا بالنصائح والتجارب
تحياتي
أسعد الله مساءككنّ وصباحكن
ياسيدات المنتدى
أما بعد
في هذا الموضوع نريد أن نتحدث عن أمر يهم جميع الحوامل
وهو
تجربتكِ مع الولادة الطبيعية
أو القيصرية في مستشفى عمومي
وتجربتك مع الولادة الطبيعية أو القيصرية في مستشفى خاص
أيهما الأفضل ؟
هل في الولادة عند الخاص
الخيط يكون بالليزر في كلتا الولادتين ؟
كم سعر الولادة عند الخاص ؟
كيف يعتنون بالمولود في الخاص ؟
كم تبقين من ليلة في الخاص؟
ياريت تفيدونا بالنصائح والتجارب
تحياتي