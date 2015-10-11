الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,341
الإعجابات
59,141
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته



أسعد الله مساءككنّ وصباحكن
ياسيدات المنتدى


أما بعد

في هذا الموضوع نريد أن نتحدث عن أمر يهم جميع الحوامل
وهو

تجربتكِ مع الولادة الطبيعية
أو القيصرية في مستشفى عمومي

وتجربتك مع الولادة الطبيعية أو القيصرية في مستشفى خاص

أيهما الأفضل ؟

هل في الولادة عند الخاص
الخيط يكون بالليزر في كلتا الولادتين ؟

كم سعر الولادة عند الخاص ؟

كيف يعتنون بالمولود في الخاص ؟

كم تبقين من ليلة في الخاص؟

ياريت تفيدونا بالنصائح والتجارب


تحياتي

 
ضحکَة خچڸ ღღ

ضحکَة خچڸ ღღ

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
25 سبتمبر 2008
المشاركات
1,478
الإعجابات
2,025
النقاط
71
الإقامة
مملكتي الصغيرهـ
#2
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

بارك الله فيك ختي على الموضوع
وياريت الامهات يقدرو يعاونونا
انا مقبلة على الولادة ومتردة بزاف
لانو رانا نسمعو بالفضائح اللي تصرا فالمستشفيات الحكومية
لدرجة انو وحدة مسكينة نعلافها ضربوها القابلات كي لقاوها عاقلة وصغيرة
وفي كلينيك بريفي كاين لي قالولي يروحو على اساس ولادة طبيعية ويديرولهم القيصرية على جال زيادة الدراهم
يا ريت اللي عندها تجربة تفيدنا واجرها على االله
 
ا

" ام بلقيس "

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
317
الإعجابات
755
النقاط
21
#3
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

السلام عيكم
موضوعك مهم و حساس جدا عندنا في الجزائر الحبيبة رغم ان فى الخارج اسهل من انك تخرج شوكة من صبعك
الخاص يتهلاو فيك و في البيبي و ما تخفيش على روحك زيد النظافةفي الفراش و المراحض و حتى الاكل و ليجينكلوق معاك في اى وقت يعنى ماش القابلة وحدها بزاف نعرفهم ولدوا عند بريفى و شكروا فيه وماشى قع ولدو سيزاغيا السعر من 8ملايين و طلع
وتقعدي 3ايام وحتى اذا حبيتى تزيدى تقعدي تزيدهم الدراهم لانى حبيبتى كانت زيدت في كلينك لانها معندهاش شوك يخدم عليها و هي ولدت سيزلغيا فقعدت عندهم سمانة
اما العمومي انا من عندى نقولهالكم لى ما عندهاش معريفة واصلة تستنى كلش منهم .....الا اذا كان ربي يحبك راح يبعثلك قابلة فيها رحمة ربي شوية وهكذاك تزيد تتكسل عليك تقولشي لبيتال تاع باباها
لان قليل ما نسمع عن كوارث في البريفى
اما العمومي قع مجربين وشفناهم كيفاش يتعامل مع الحوامل اهانات و مذلة و حتى شتم و ضرب
و لامرة شفت طبيبة واقفة مع قابلة الا اذا كانوا راح يفتحولها كرشها باعتبارها الحاجة الوحيدة لي فالحين فيها

و اذا كان الخاص يشوفوك دراهم انا نضن العمومي ميشفوكش قع
و المجازر لي راهى تصر كل يوم تجكي عن نفسها
 
آخر تعديل:
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#4
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#4
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضووع مهم حبيبتي شوشو
لست مجربة ولكن اجابتي ستكون وفقا لعملي في الميدان ^^
حبيبتي لا فرق بين المستشفيات الحكومية والكلينيك عند الخاص
يعني نفس المشااكل تلقايهم عند الاثنين
الفرق يكمن في كفااءة كل مركز
حنا هنا عندنا مستشفياات ما شاء الله وكلينيك كاارثة
وكاين لي كلينيك مليحة وماتارنيتي رهج
لكني بالرغم من ذلك نفضل المستشفى العمومي او الماتارنيتي افضل
لانو الكلينيك يشوفووك دراهم وبس
والمعريفة راهي بارتو
حتى الكلينيك بدراهمك ويتقلشو عليك
والاهم نطلبو لكل وحدة ساعة خير و يقومو بيها ناس ملاح
اما بالنسبة للمعدات راهم كيفكيف
و المدة تاني كيفكيف
لا فرق
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
6,257
الإعجابات
19,344
النقاط
351
الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#5
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

السلام عليكم
انا نحكي على حساب التجربة نتاعي
المستشفيات العمومية يفرطو بالبزاف و يسبو و يعايرو شغل راكي جاية تطلبي عليهم
و الله واحد القهر تحسي بيه و بالخصوص من عند القابلات و لي فام دومناج تقولي هي صاحبة المستشفى
اما الخاص لي ولدوا عندهم من العائلة نتاعي و حكاولي قالولي يتهلاو فيك و فلبيبي نتاعك و السعر كل كلينيك و كفاش
المهم ادا عندك معرفة متينة راكي تكوني كالملكة في المستشفى العمومي و يرفدوك في السما كما نقولو
ما عندكش عندك ما تشوفي و عندك ما تسمعي
حسبنا الله و نعم الوكيل
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,341
الإعجابات
59,141
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#6
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

قال ضحکَة خچڸ ღღ:
بارك الله فيك ختي على الموضوع
وياريت الامهات يقدرو يعاونونا
انا مقبلة على الولادة ومتردة بزاف
لانو رانا نسمعو بالفضائح اللي تصرا فالمستشفيات الحكومية
لدرجة انو وحدة مسكينة نعلافها ضربوها القابلات كي لقاوها عاقلة وصغيرة
وفي كلينيك بريفي كاين لي قالولي يروحو على اساس ولادة طبيعية ويديرولهم القيصرية على جال زيادة الدراهم
يا ريت اللي عندها تجربة تفيدنا واجرها على االله
إضغط للتوسيع...
أهلا وسهلا بيك أختي ربي يسهلك ان شاء لله وتولدي بخير وعافية
صح اختي من كثر ماسمعنا واش راه صاري في المستشفيات الحكوميات عقدونا
ان شاء الله صاحبات الخبرة يفيدونا
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,341
الإعجابات
59,141
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#7
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

قال " ام بلقيس ":
السلام عيكم
موضوعك مهم و حساس جدا عندنا في الجزائر الحبيبة رغم ان فى الخارج اسهل من انك تخرج شوكة من صبعك
الخاص يتهلاو فيك و في البيبي و ما تخفيش على روحك زيد النظافةفي الفراش و المراحض و حتى الاكل و ليجينكلوق معاك في اى وقت يعنى ماش القابلة وحدها بزاف نعرفهم ولدوا عند بريفى و شكروا فيه وماشى قع ولدو سيزاغيا السعر من 8ملايين و طلع
وتقعدي 3ايام وحتى اذا حبيتى تزيدى تقعدي تزيدهم الدراهم لانى حبيبتى كانت زيدت في كلينك لانها معندهاش شوك يخدم عليها و هي ولدت سيزلغيا فقعدت عندهم سمانة
اما العمومي انا من عندى نقولهالكم لى ما عندهاش معريفة واصلة تستنى كلش منهم .....الا اذا كان ربي يحبك راح يبعثلك قابلة فيها رحمة ربي شوية وهكذاك تزيد تتكسل عليك تقولشي لبيتال تاع باباها
لان قليل ما نسمع عن كوارث في البريفى
اما العمومي قع مجربين وشفناهم كيفاش يتعامل مع الحوامل اهانات و مذلة و حتى شتم و ضرب
و لامرة شفت طبيبة واقفة مع قابلة الا اذا كانوا راح يفتحولها كرشها باعتبارها الحاجة الوحيدة لي فالحين فيها

و اذا كان الخاص يشوفوك دراهم انا نضن العمومي ميشفوكش قع
و المجازر لي راهى تصر كل يوم تجكي عن نفسها
إضغط للتوسيع...
اهلا وسهلا بيك اختي راكي عطيتينا بزاف نقاط
صح في العام كون متكونش عندك معريفة ماراحش يقيموك
وفي الخاص يقيموك بالسيف بدراهمك
انا نقول نربح راحتي وصحتي وكرامتي افضل من اني نتعذب
جات في الدراهم الوحدة تلمهم بالشوي وخلاص ماتقرب لولادة تكون خلاص جملتهم
بارك الله فيك اختي وربي يسهل لكل وحدة ان شاء لله .
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,341
الإعجابات
59,141
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#8
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

قال ЯέКîά Яồมkà:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضووع مهم حبيبتي شوشو
لست مجربة ولكن اجابتي ستكون وفقا لعملي في الميدان ^^
حبيبتي لا فرق بين المستشفيات الحكومية والكلينيك عند الخاص
يعني نفس المشااكل تلقايهم عند الاثنين
الفرق يكمن في كفااءة كل مركز
حنا هنا عندنا مستشفياات ما شاء الله وكلينيك كاارثة
وكاين لي كلينيك مليحة وماتارنيتي رهج
لكني بالرغم من ذلك نفضل المستشفى العمومي او الماتارنيتي افضل
لانو الكلينيك يشوفووك دراهم وبس
والمعريفة راهي بارتو
حتى الكلينيك بدراهمك ويتقلشو عليك
والاهم نطلبو لكل وحدة ساعة خير و يقومو بيها ناس ملاح
اما بالنسبة للمعدات راهم كيفكيف
و المدة تاني كيفكيف
لا فرق
إضغط للتوسيع...

اهلا وسهلا دكتورتنا الطيبة انتي تشوفي بلي ماكانش فرق
لكن الفرق لي تتمناه كل حامل انو الولادة تفوت بلاألم
الفايدة في الدوا لي يمدوه في البريفي وميمدوهش في العام
خاصة فيما يخص امر الخياطة
تحكيلي مرت خالي عملولها ولادة قيصرية وخيطوها باللازار
قاتلي محسيت بوالو وكأنها عملية وكي فطنت وقفت على رجليها ومن يومها راهي قاعدة بعد وقاتلي مام لي ولدو معايا طبيعيا دارولهم الدوا وخيطوهم محسوش بالألم
ولقاو معاملة طيبة
ربما كل كلينيك وكيفاه
لكن انو ماكانش فرق مستحيل
لأنو كاين فرق بين 2 ملايين وبين 6 ملايين وبين باطل تاع الدولة
واخرتها ربي يسهل لكل وحدة يارب

شكرا حبيبتي لانك ولهتينا لامر انو كاين بعض العيادات حتى وخاص ميصلحوش
لازم الوحدة تسقسي مليح قبل ماتحط رجلها.
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#9
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,341
الإعجابات
59,141
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#9
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

قال أم منيــــــر:
السلام عليكم
انا نحكي على حساب التجربة نتاعي
المستشفيات العمومية يفرطو بالبزاف و يسبو و يعايرو شغل راكي جاية تطلبي عليهم
و الله واحد القهر تحسي بيه و بالخصوص من عند القابلات و لي فام دومناج تقولي هي صاحبة المستشفى
اما الخاص لي ولدوا عندهم من العائلة نتاعي و حكاولي قالولي يتهلاو فيك و فلبيبي نتاعك و السعر كل كلينيك و كفاش
المهم ادا عندك معرفة متينة راكي تكوني كالملكة في المستشفى العمومي و يرفدوك في السما كما نقولو
ما عندكش عندك ما تشوفي و عندك ما تسمعي
حسبنا الله و نعم الوكيل
إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام
لاعلاقة خلاص بالمهنة تاعهم ومايخافوش ربي
تقول يخدمو بالمزية
وحقارات
يحوسو على لي يعطيهم البقشيش ولا تكون ليهم فيه صلاح طبعا
ربي وكيلهم
صح الخاص حاجة مليحة كيما يقولك بدراهمك تعيش معلّم
شكرا
 
I

imane horra

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
28
الإعجابات
29
النقاط
3
#10
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

انا شفت ناس شكاو من بريفي و ندم و شفت ناش شكروا فيههه نا س تتمرمدوا عند عام و ناس تهالوا فيهم

تلفتتت ان شاء الله ربي يطيحنا في ناس مؤمنة
 
بنقابي افتخر

بنقابي افتخر

:: عضو شرفي ::
#11
إنضم
11 ماي 2015
المشاركات
4,123
الإعجابات
10,462
النقاط
191
الإقامة
في أرض الله الواسعة
الجنس
أنثى
#11
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

احاي نندب على العام والو حلفت عليه على ماشوفوني ببنتي شيبوني وزيد الخطا والزقا وقلت التهليا واهم شيء الوسخ والو الثاني ان شاء الله عند البريفي الا ربي حياني
 
دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#12
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
3,025
الإعجابات
7,769
النقاط
641
الجنس
أنثى
#12
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

سلام عليكم
اولا مانيش مجربة ... لكن سبق ليا ودرت سطاج في المستشفى وفي ماترنيتي واستنتجت مايلي؛ صحيح كاين سوء معاملة من القابلات بصح علاه مانحوسوش على السبب قبل مانحكمو على حساب واش شفت انا النسا لي يجيو يولدو يقلقو بزاف القابلات بالطلبات والأوامر وانا شفت بعيني علا هاذ الشي تتقلق القابلات خاصة لي عندهوم بزاف ولادات في نفس الوقت ويكون عدد القابلات قليل يولو يحاولو يوفقو بينهوم والنسا تعيط منا ومنا...و...و... معنتها كل واحد يشتكي من الآخر في المستشفيات العمومية....
اما في لاكلينيك اختي زيدت اولادها كامل هناك ...وماشتكاتش من حتى حاجة لكن غالية شويا.... معنتها الزوالي ماعندوش مجال للإختيار
وشكراا
 
Racha ralmant

Racha ralmant

:: عضو منتسِب ::
#13
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
23
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#13
قال أم ياسمينdz:
رد: الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟




اهلا وسهلا دكتورتنا الطيبة انتي تشوفي بلي ماكانش فرق
لكن الفرق لي تتمناه كل حامل انو الولادة تفوت بلاألم
الفايدة في الدوا لي يمدوه في البريفي وميمدوهش في العام
خاصة فيما يخص امر الخياطة
تحكيلي مرت خالي عملولها ولادة قيصرية وخيطوها باللازار
قاتلي محسيت بوالو وكأنها عملية وكي فطنت وقفت على رجليها ومن يومها راهي قاعدة بعد وقاتلي مام لي ولدو معايا طبيعيا دارولهم الدوا وخيطوهم محسوش بالألم
ولقاو معاملة طيبة
ربما كل كلينيك وكيفاه
لكن انو ماكانش فرق مستحيل
لأنو كاين فرق بين 2 ملايين وبين 6 ملايين وبين باطل تاع الدولة
واخرتها ربي يسهل لكل وحدة يارب

شكرا حبيبتي لانك ولهتينا لامر انو كاين بعض العيادات حتى وخاص ميصلحوش
لازم الوحدة تسقسي مليح قبل ماتحط رجلها.
إضغط للتوسيع...
من فضل حبيت نسقسيك وين ولدت مرت خالك انا محتاجة عيادة جيدة وبالاخص معاملة جيدة ويخيطون باللازار
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.