الفرق بين الولادة عند العام والخاص ؟

السلام عيكم

موضوعك مهم و حساس جدا عندنا في الجزائر الحبيبة رغم ان فى الخارج اسهل من انك تخرج شوكة من صبعك

الخاص يتهلاو فيك و في البيبي و ما تخفيش على روحك زيد النظافةفي الفراش و المراحض و حتى الاكل و ليجينكلوق معاك في اى وقت يعنى ماش القابلة وحدها بزاف نعرفهم ولدوا عند بريفى و شكروا فيه وماشى قع ولدو سيزاغيا السعر من 8ملايين و طلع

وتقعدي 3ايام وحتى اذا حبيتى تزيدى تقعدي تزيدهم الدراهم لانى حبيبتى كانت زيدت في كلينك لانها معندهاش شوك يخدم عليها و هي ولدت سيزلغيا فقعدت عندهم سمانة

اما العمومي انا من عندى نقولهالكم لى ما عندهاش معريفة واصلة تستنى كلش منهم .....الا اذا كان ربي يحبك راح يبعثلك قابلة فيها رحمة ربي شوية وهكذاك تزيد تتكسل عليك تقولشي لبيتال تاع باباها

لان قليل ما نسمع عن كوارث في البريفى

اما العمومي قع مجربين وشفناهم كيفاش يتعامل مع الحوامل اهانات و مذلة و حتى شتم و ضرب

و لامرة شفت طبيبة واقفة مع قابلة الا اذا كانوا راح يفتحولها كرشها باعتبارها الحاجة الوحيدة لي فالحين فيها



و اذا كان الخاص يشوفوك دراهم انا نضن العمومي ميشفوكش قع

و المجازر لي راهى تصر كل يوم تجكي عن نفسها

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