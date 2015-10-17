عبارات عن صلاة الفجر 2015 , صور مكتوب فيها عن صلاة الفجر 2016

صلاة الصبح أو صلاة الفجر هي أوّل الصلاوات الخمس المفروضة على المسلمين، وهي مكوّنة من ركعتين، ويكون وقتها من بداية طلوع الشمس إلى شروق الشمس وهي من الصلاوات الجهرية، وليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة واظب عليها رسول الله بل وحث عليها ولا تطلب صلاتها جماعة بل يصليها الشخص منفرداً في المسجد أو في بيته، كما ثبت عن النبي من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. رواه مسلم. وقالت أيضاً: كان رسول الله يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. رواه أحمد وغيره، وهنا في هذا المقال جمعتُ لكم عبارت عن صلاة الفجر.





فضلها



تعدّ صلاة الفجر من أهم الصلوات الخمس، فقد اهتم الله تعالى بشأنها، وحث على إقامتها. بقوله تعالى: "وقرآن الفجر". وذكر أيضا فضل الصلاة الوسطى، وأمر بالمحافظة عليها، وهي: صلاة الفجر أو صلاة العصر، وهناك مجموعة من الأحاديث تدل على فضلها منها:

<ul>(إنّ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا).

(من صلّى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنّما قام الليل كله).

قد ثبت في البخاري أن النبي رآى في رؤيا له: (أنّ رجلاً مستلقياً على قفاه وآخر قائم عليه بصخرة يهوي بها على رأسه فيشد في رأسه فتتدهور الحجر فإذا ذهب ليأخذه فلا يرجع حتى يعود رأسه كما كان يفعل به مثل المرة الأولى وهكذا حتى تقوم الساعة فقال: من هذا ياجبريل؟، قال: هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة).

(من صلّى صلاة الصبح فهو في ذمّة الله).

وأيضا سنة الصبح وهي سنة الفجر قال عنها (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها).

</ul>تنفرد صلاة الصبح بأذان مختلف عن بقية الصلوات فتضاف جملة (الصلاة خير من النوم) إلى الأذان، كما تنفرد صلاة الصبح بأن لها أذانان: الآذان الأول سنة ووقت هذا الآذان قبل اذان الفجر بحوالي الربع ساعه وهذا لا يبنى عليه لا صيام ولا صلاة وانما يستعمل لتنبيه من يريد الصيام أو الاستعداد لصلاة الفجر بأن موعد الفجر قد اقترب، وأذان ثانٍ وهو الذي يحلل الصيام ويوجب الصلاة.



عبارات صلاة الفجر 2015 مكتوب فيها صلاة الفجر 2016



عبارات عن صلاة الفجر



الفجر يأتي بعد طول ظلمة.

شهود الفجر يُذهب أثر المعاصي من القلب كما يُذهب الفجر ظلمة الليل.

يوقن الإنسان بأن قلبه يتفتح كالزهرة مع شروق الشمس.

الفجر وقت لينجلي الران عن قلوبنا ويذهب صدأه، فقبل الفجر لا يدري الشخص ماذا حوله وهل تحيط المخاطر به أم لا ومع بزوغ الفجر يتضح له الطريق الذي يسير به.

أحب الله هذا الوقت واختاره لنا فنفرح بأننا امتثلنا أمر الله وأن الله أبعد الشيطان عن طريقنا بقيامنا للصلاة.

نفرح بهذا الوقت لأننا نغلب أنفسنا ونغلب الشيطان ونبعده عن طريقنا (شعور المنتصر .. الفائز..الغالب..)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله -وهو أعلم بهم-: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون" متفق عليه،



فأهل الفجر يشهدون ملتقى الملائكة حين يتبادلون أدوارهم ( شفتات الملائكة) فمن لديها الهمة لحضور ملتقى الملائكة ؟؟ كيف لا وهم سيكتبون عندهم أننا نصلي وقت قدومهم ووقت مغادرتهم.



شهادة الملائكة علينا رفعة لنا (تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر ياابن آدم لايطلبنك الله من ذمته بشيء" رواه مسلم.



فافرحي بصلاة الفجر فأنت في ذمة الله السميع.. الخبير.. اللطيف.. الوهاب.. الرزاق.. فأعطي الفجر حقه من استيقاظ ووضوء وخشوع وأذكار وتلاوة القرآن.. فبقدر ماتقدمين يعطيك الله مافي ذمته بل وأكثر فالله الكريم ورحمته أوسع الرحمات.



سمت الفجر يظهر على من صلى الفجر فيرضى المسلم بحاله وبكل ما سيجري له خلال النهار، وإذا حصل أي عارض لنا خلال النهار فبسرعة نتذكر كيف قدمنا الفجر وهل من تقصير حصل، أتذكر ما حصل في الفجر وأي تقصير حصل مني؛ فمن قام وحده كمن أيقظه أحد، ومن أتبع صلاته بالتسبيح كمن قام من صلاته بسرعة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلّى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله"رواه مسلم.



وهذا الجانب النساء مقصرات فيه فلتحرص كل واحدة على أن تصلي جماعة مع أمها،أختها، جارتها.



من هدي لصلاة الفجر هدي إلى قيام الليل، فبعد فرحنا بالفجر تطوق النفس للزيادة فتسيقظ في السحر لتنعم بمزيد من الفرح والسعادة.

في الفجر سنة ركز عليها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله :"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" رواه مسلم.



فهيا بنا نسد نقص الدنيا بهاتين الركعتين ( نقص الأولاد ونقص الأموال ونقص العافية ونقص الجاه وأي نقص تشعرين به) فصلاة هاتين الركعتين خير لك من الدنيا، اعتبريها مكافأة لك وهذا يستحق الفرح فكل حب يجب أن لا يسبق حبنا لسنة الفجر اقتداء بنبينا الكريم.



صلاة الفجر هي الوقت الذي أطل الله به على عباده بيوم جديد، فإذا أدركت الفجر فاعلمي أن الله وهبك يوم جديد فيجب أن تشكريه عليه وتعاهديه على الطاعة في ذلك اليوم، فالله أعطاك الحياة ففرحك بها أبر من فرحك بقدوم مولود أو فرحك بنجاة من تحبين من خطر. اجعلي الفجر بوابة دخول لعالم جديد.