فوائد صلاة الفجر

فوائد صلاة الفجر

1- الدخول في ذمة الله تعالى : (( من صلى الفجر فهو في ذمة
الله )) رواه مسلم .

2- أجر قيام الليل : (( من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، و من صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله )) رواه مسلم .

3- براءة من النفاق : (( ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر و العشاء ، و لو يعلمون ما فيهما لأتوهما و لو حبواً )) رواه البخاري و مسلم .

4- النور التام يوم القيامة : (( بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة )) رواه أبو داوود و الترمذي .

5- شهود الملائكة له و ثناؤهم عليه عند الله تعالى : (( تجتمع ملائكة الليل و ملائكة النهار في صلاة الفجر )) رواه البخاري و مسلم .

6- أجر حجة و عمرة إذا ذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس (( من صلى الغداة في جماعة ، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة و عمرة )) رواه الترمذي .

7- غنيمة لا تعداها غنائم الدنيا : (( إلا أدلكم على قوم أفضل غنيمة و أسرع رجعة ؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ، ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس ، فأولئك أسرع رجعة ، و أفضل غنيمة )) رواه الترمذي .

8- اغتنام فضل سنة الفجر : (( ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيها )) رواه مسلم .

9- النجاة من النار و البشارة بدخول الجنة : (( لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس و قبل غروبها )) رواه مسلم .

10- الفوز برؤية الله تعالى يوم القيامة و هي أعظم الفوائد : (( أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا )) رواه البخاري و مسلم​
 
