♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

الموضوع في 'منتدى السياحة الجزائرية' نشر بواسطة الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏25 ديسمبر 2015.

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  1. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

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    batna
    قالو علاش رافعة الراس ونشوفك قوية..قلت العفو كلنا ناس...لكن
    ★ انا باتنية وكلي جــــــزائريـــــــــة ★
    باتنة فيها أكثر الأماكن سياحية يقصدها السياح في الجزائر والذي يشاهدها يقع في حبها وتاريخها الطويل
    نتمنى مدينتي تعجبكم ونحبكم خاوتي تحياتي سلااااااااااااااااااااااااااام:love01:
    آثار تيمقاد
    في باتنة :
    تقع على بعد 425 كم جنوب شرق الجزائر العاصمة
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    ضريح امدغاسن
    على بعد حوالي 35 كم شمال شرق مدينة باتنة يقع ضريح مدغاسن الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى القرن لثالث قبل الميلاد يتواجد ضريح (مدغاسن) ببلدية بومية دائرة المعذر ولاية بـاتنة فوق هضبة. مما جعـله يتراءى من بعيـد ويتوسط مقبرة.. فمدغاسن ضريح يمتد على 59 مترا والارتفاع الإجمالي للمبنى يبلغ 19 مترا وقد استخدم في عمارة البناء عناصر معمارية ممتزجة بالطابع الشرقي الإغريقي وفقا للعلاقات التي كانت تربط شمال إفريقيا بالعالم الخارجي.
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    غوفي
    يقع الموقع الطبيعي غوفي في قلب الأوراس ليس بعيدا من مدينة باتنة و باتجاه مدينة بسكرة تقع شرفات غوفي وسط ديكور طبيعي خلاب حيث يشبهها العارفون في أمور السياحة بمنطقة الكولورادو الأمريكية، لكن ديكور شرفات غوفي أكثر تنوعا وجمالا، حيث تمتد سلاسل صخرية في تموجات بديعة ترتفع من أسفل الوادي بعلو 60 مترا، وقد حفرت العوامل الطبيعية أخاديد وبيوتا حجرية بديعة في الصخرالمتناظرعلى ضفتي الوادي.
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    الحظيرة الوطنية بلزمة
    هي عبارة عن متحف حقيقي على الهواء الطلق تعطي ثروة سياحية هامة بالنظر إلى موقعها الجغرافي وغنائها الطبيعي، تقع على بعد 7كم شمال غرب مدينة باتنة في منطقة تسمى بلزمة أين توجد فيها قمم جبلية وتتربع على مساحة 26250 هكتار، الحظيرة تحتوي على ثروات نباتية وحيوانية فريدة من نوعها حيث تحتوي على حديقة حيوانات "جرمة".
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    جبال الأوراس
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    وهاذي هيا مدينتي نتمنى تكوووون عجبتكم
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    تحياتي:love01:
     
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    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏25 ديسمبر 2015
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار لله
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    الولاية الثورية التي أتمنى زيارتها يوما ان شاء الله
     
    8 معجبون بهذا.
    إلياس, ‏25 ديسمبر 2015
    #2
  3. hanaaane

    hanaaane :: عضو فعّال ::

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    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    بسم الله ما شاء الله
    هادا وين عرفت جمالك اخذتيه من ولايتك في قمة الروعة الله يبارك
    تحياتي
     
    6 معجبون بهذا.
    hanaaane, ‏25 ديسمبر 2015
    #3
  4. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

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    batna
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    نشاااااااااااااااء الله خويااااااااااااااا :regards01:
     
    6 معجبون بهذا.
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏25 ديسمبر 2015
    #4
  5. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 سبتمبر 2015
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    batna
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    ههههه هياااااااااا خير مني ههه نحبك تحياااااااااااااااااااااااتي:tongue02:
     
    5 معجبون بهذا.
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏25 ديسمبر 2015
    #5
  6. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    أزوووول أهلا ببنت الاوراس ^^

    أكيد باتنة غنية عن التعريف ..

    وشحال تعجبني في الثلج ماشاء الله عندها مناظر راائعة

    مشكوورة ع الموضوع

    تحياتي لك
     
    6 معجبون بهذا.
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏25 ديسمبر 2015
    #6
  7. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 سبتمبر 2015
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    batna
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    اهلاااااااااااااااااا اختي ههه ومنعرفش نحكي الشاوية ههه لخاطر منيش شاوية ههه نحبك وازول
     
    6 معجبون بهذا.
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏25 ديسمبر 2015
    #7
  8. houcine2306

    houcine2306 :: عضو مُشارك ::

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    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    بتانة ولاية رائعة
    الله يبارك زرتها كم من مرة
     
    4 معجبون بهذا.
    houcine2306, ‏25 ديسمبر 2015
    #8
  9. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

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    batna
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    الله يباااااااااارك فيك راهي مدينتك تحياااااااااااااتي ليك من قلب باتنة:bravo01:
     
    4 معجبون بهذا.
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏25 ديسمبر 2015
    #9
  10. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    بيتنا القديم
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥


    وبيك اهلا :)

    عمبالي باتنة كاامل شاوية :d

    على كل حتى انا مانعرفش نهدرها مي نفهمها بويسك تبانلي شوية مخلطة بين عربية و قبايلية ;)

    ربي يعزك صحيتي
     
    4 معجبون بهذا.
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏25 ديسمبر 2015
    #10
  11. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    batna
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    ملاحظة
    انا من باتنة ومش شاوية ههههههه نحبكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
    حبيغشم هذا منعرف ههههه
     
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏25 ديسمبر 2015
    #11
  12. عليلو 24

    عليلو 24 :: عضو مُتميز ::

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    قاااالمة والطريق
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    شكرا على الصور
    منذ ايام كنت فيها​
     
    1 معجب بهذا.
    عليلو 24, ‏25 ديسمبر 2015
    #12
  13. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

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    batna
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    وترحب ببييييييييييييييييك خويااااااااااااا مرة اخرى اهلااااااااااااااااااااااااااااا تحياتي ليييييييييييييك:regards01:
     
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏25 ديسمبر 2015
    #13
  14. Mr Brahim

    Mr Brahim :: عضو فعّال ::

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    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    باتنة اليها يرجع اصلي و هي من احب الاماكن لقلبي و لي فيها ذكريات لا تنسى
     
    1 معجب بهذا.
    Mr Brahim, ‏25 ديسمبر 2015
    #14
  15. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    batna
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    ذكرياااااااااااااااتك سوف تحفر هناااا وهي مدينتك الثانية اهلااااا بك
     
    1 معجب بهذا.
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏25 ديسمبر 2015
    #15
  16. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    batna
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    اشكر كل من تفاااااااااااعل ومن لم يتفااااااااااااعل ايضاااااااااااااااا تحياتي
     
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏25 ديسمبر 2015
    #16
  17. saho souhila

    saho souhila :: عضو متألق ::

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    مع دآرنآآ ^^
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    رَوْعَــــــه هذِهِ الوِلاَيَةُ ،،،،،،،،،،




    .
    .
    .

    يِسْلَمُوووو حَبِيبْتِي عَلى الصُوَرْ الهَايْلَة
     
    1 معجب بهذا.
    saho souhila, ‏26 ديسمبر 2015
    #17
  18. اريج المحبة

    اريج المحبة :: عضو فعّال ::

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    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    تقرير مصور جد رائع
    عن ولاية باتنة وخيار الناس عفاف
    ان شاء الله شي يوم نجي نزورها
    بوركتي لحبيبة
     
    1 معجب بهذا.
    اريج المحبة, ‏26 ديسمبر 2015
    #18
  19. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 سبتمبر 2015
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    batna
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    وجوووووووووووودك اروح يبنت وهرااااااااااااااان نحبك:love01:
     
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏26 ديسمبر 2015
    #19
  20. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 سبتمبر 2015
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    batna
    رد: ♥جمال ♥ولايتي ♥باتنة♥

    نشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء الله المهم كي تكوني جايا البسي مليييييييييييييح جوهاااااااااااااااا بارد ورح تحبيهااااا نحبك سلااااااااام:love01:
     
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏26 ديسمبر 2015
    #20
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