العدد الاول من سلسلة دليلك السياحي في ... (الجزائر)

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اليوم نشرع في اول عدد من سلسلة دليلك السياحي في

اليوم سنكون دليلكم السياحي في الجزائر

تعريف الجَزائِر:

و هي دولة عربية ذات سيادة تقع في شمال أفريقيا. عاصمتها وأكثر مدنها اكتظاظا بالسكان هي مدينة الجزائر، وتقع في أقصى شمال البلاد. بمساحة تبلغ 2،381،741 كيلومتر مربع، الجزائر هي عاشر أكبر بلد في العالم، والأولى إفريقياً وعربياً ومتوسطياً والثانية في العالم الإسلامي بعد جمهورية كازاخستان.

قائمة تضم أجمل مناطق سياحية في الجزائر :

أتاكور Atakor

تأتي أتاكور في أول القائمة حين نتحدث عن أجمل مناطق سياحية في الجزائر. عبارة عن أرض جافة من الرمال الحمراء، مليئة بالهضاب والمنحدرات الخلابة. تقع في حديقة أهجار الوطنية.

تبدو المنطقة وكأنها خرجت من فيلم خيال علمي، وتحظى قمة أسيكريم بالاهتمام الأكبر بها، وتعني نهاية العالم حيث؛ يمكنك مشاهدة منظر هذا المكان الساحر بأكمله من فوقها.









وهران Oran

تعد وهران ثاني أهم وأكبر مدن الجزائر، عبارة عن مدينة ساحلية تتمتع بسحر وجمال خاص. تضم العديد من المعالم السياحية الرائعة، أهمها المساجد هذا بالإضافة إلى مسرح.



تعتبر أيضا مكان رائع للغوص، وتناول الوجبات الجزائرية التقليدية الشهية، والاستماع لموسيقى الراي الأصلية.





قسنطينة Constantine

مدينة قسنطينة جمال طبيعي خالص لم يتغير على مر العصور، وأصبحت ضمن أجمل مناطق سياحية في الجزائر. لعبت السياسة دور كبير في حياة تلك المدينة قديما حيث؛ خضعت لحكم نوميديا، وكانت عاصمتها بعدها خضعت لحكم الرومان، وتوالى الحكام بعد ذلك.

جميع المعالم السياحية الواقعة بالمدينة، يمكن بلوغها عن طريق عبور الجسر الممتد عبر الوادي الضيق حيث؛ يمكنك مشاهدة أجمل المناطق الطبيعية .





تلمسان Tlemcen

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بسحر الطبيعة، وجمال العمارة، وأصالة التاريخ فمدينة تلمسان الوجهة المثالية لذلك. تعكس عمارة تلمسان جمال وروعة التصاميم المغربية، والإسبانية والتأثير الذي تركه كلتا الحضارتين بالبلد.

يبرز ذلك من خلال المسجد الكبير، وجسر إيفل. أما بالنسبة لسحر الطبيعة؛ فالشلالات الواقعة بالقرب من حديقة تلمسان الوطنية، ستخطف أنفاسك بهذا المنظر الخيالي.





الوادي El Oued





بخلاف المنظر الخلاب الذي تمنحه المدينة لك، والذي يجعلها وجهة مميزة لمحبي الاكتشاف والتصوير. توفر أيضا واحد من أفضل أسواق البلاد، ولكنه يمنحك متعة أخرى حيث؛ يمكنك التسوق كالسكان المحليين.



حيث يمكنك الحصول على أفضل الصفقات مقابل لأفضل المنتجات. يعتبر السجاد، والشباشب من أهم المنتجات التي يوفرها السوق، والتي تعتبر هدية تذكارية رائعة.



مدينة الوادي أشبه بواحة لا تنتهي من الرمال، لقبت باسم مدينة الألف قبة، وذلك بسبب عدد القباب الهائل الذي يزين أعلى كل منزل. بني السكان منازلهم على هذا الشكل، كي يحتموا من حرارة الشمس الحارقة.بخلاف المنظر الخلاب الذي تمنحه المدينة لك، والذي يجعلها وجهة مميزة لمحبي الاكتشاف والتصوير. توفر أيضا واحد من أفضل أسواق البلاد، ولكنه يمنحك متعة أخرى حيث؛ يمكنك التسوق كالسكان المحليين.حيث يمكنك الحصول على أفضل الصفقات مقابل لأفضل المنتجات. يعتبر السجاد، والشباشب من أهم المنتجات التي يوفرها السوق، والتي تعتبر هدية تذكارية رائعة.

جانت Djanet

تعد جانت مثال حي يعكس شكل وطراز مدن المتوسط الأصيلة، مع منازل تخطف الأنظار باللونين الأبيض والأزرق. المدينة الرئيسية لمنطقة تاسيلي الجزائرية، وأشبة بمدينة استوائية مع واحات أشجار النخيل التي تملأ أرجائها.

جانت مكان مثالي للاسترخاء، والابتعاد عن ضغوط الحياة وسط جو هادي، وخلاب. تضم عدة متاجر ومطاعم صغيرة، مليئة بالود، والسعادة تعكس الحياة التقليدية لسكان المنطقة.





بجاية Bejaia

نختتم القائمة بمدينة باجية، والتي تقع ضمن أجمل مناطق سياحية في الجزائر. تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتحظى بتدفق سياحي كبير حيث؛ تتمتع بجمال خلاب وتاريخ عريق.



خضعت للعديد من الغزاه، والمستعمرين منهم؛ البيزنطيين، والمغاربة، والعثمانيين الأتراك. تحوي المدينة متحف يضم، مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس هذا الغزو.

هناك أيضا المعلم الشهير؛ الحصن الإسباني، هذا بالإضافة إلى قمة القرد التي؛ تضم القردة البربرية الخطرة.

اهم الفنادق الجزائرية :

فندق هيلتون الجزائر – الصنوبر البحري





يقع بالقرب من قصر المعارض ويتوفر على ملاعب خارجية للتنس ومسبحا خارجيا إضافة إلى الصونا والجاكوزي وعدد من الخدمات الأخرى كموقف السيارات والطابق المخصص للمدراء، ويوجد به مطعم وبار يوفر العديد من الخيارات.

موقع فندق هيلتون الجزائر المطل على الجزائر البيضاء غير بعيد عن مطار هواري بومدين الدولي ويمكن الوصول إليه في أقل من 15 دقيقة بالسيارة، ويجد بالفندق أيضا مكتب سياحي لحجز الجولات والرحلات السياحية لزيارة معالم مدينة الجزائر أو المعالم القريبة في تيبازة أو البليدة.



منتجع الشيراتون نادي الصنوبر – سطاوالي





يعتبر هذا الفندق المنتجع من افضل الفنادق المترفة الموجودة في الجزائر، وهو يتوفر على شاطئ خاص ومسبح خارجي وملاعب للتنس خارجية، إضافة إلى السونا ومركز اللياقة البدنية ومرافق الدرجة الأولى.

ويقع فندق شيراتون نادي الصنوبر في منطقة سطاوالي المعروفة بالحياة الليلية المفعمة بالحيوية، حيث يمكنك الخروج لاكتشاف المطاعم المحلية وتذوق الأطباق الشهية.



فندق الأوراسي – الجزائر





تمت إعادة تحديث الفندق الذي يعتبر من أفضل فنادق الجزائر العاصمة ليضم 455 غرفة حديثة وعصرية إضافة إلى العديد من الخدمات التي توفر الراحة للضيوف مثل المسبح وقاعة المؤتمرات والنادي الرياضي والمطعم الذي يوفر خيارات متنوعة لوجبة الافطار.

ويقع فندق الأوراسي الذي يعد جزءا من التراث الوطني باحتضانه للعديد من الفعاليات الكبرى، في تاغارا على بعد 30 دقيقة بالسيارة من مطار هواري بومدين الدولي.



فندق سوفتيل الجزائر – حديقة الحامة





يوفر فندق سوفيتال عددا من الخدمات المميزة والتسهيلات الملائمى لمسافري الأعمال والعائلات، منها الجاكوزي والمسبح الخارجي وحمامات السبا إضافة إلى المسبح الداخلي والساونا التي توفر للضيوف راحة أكثر وإقامة ممتعة.



ويقع الفندق سوفيتال الجزائر على بعد 20 دقيقة فقط من المطار الدولي، والأهم من ذلك هو محيطه الزاخر بالمعالم السياحية المهمة مثل حديقة الحامة أو حديقة التجارب العلمية وهي واحدة من أجمل الحدائق في العالم، ووجود محطة التلفريك التي تنقلك إلى مقام الشهيد إذا لم ترغب في سيارة الأجرة، إذافة إلى متحف الفنون الجميلة والمكتبة الوطنية وغيرها من معالم الجذب القريبة، ويمكن للموظفين في المكتب السياحي بالفندق أن يساعدوا الضيوف على حجز وتنظيم الجولات.



فندق الجزائر – الجزائر الوسطى





يجمع فندق الجزائر (الذي مازال يعرف أيضا باسم فندق سانت جورج) بين الترف والخدمات الراقية والممتازة التي تشمل الساونا والمسبح الخارجي إضافة إلى غرفة الاجتماعات والعروض وخدمة الغرف المميزة والطاقم المهني الذي يسهر على خدمة الضيوف.



ويقع الفندق ذو 5 نجوم والذي يضم 296 غرفة على بعد نصف ساعة من مطار هواري بومدين الدولي، ويقع ضمن موقع مميز بالتوجه إلى أعالي المرادية، ويمكن الحصول على إطلالات مميزة على العاصمة البيضاء، ويوجد في محيطه متحف الباردو ومتحف الآثار والفنون الإسلامية وقصر الشعب ومؤسسة التلفزيون وغيرها، كما أن موقعه القريب من المطاعم والمحلات التجارية الفخمة يجعله مكانا مناسبة للإقامة في مدينة الجزائر العاصمة.



فندق ميركيور الجزائر إيروبورت – باب الزوار





يقدم هذا الفندق الفاخر العديد من الخدمات التي ستضمن راحتك مثل حوض السباحة الداخلي والجاكوزي والسونا والحمام البخاري والمسبح الخارجي ومركز اللياقة البدنية، إضافة إلى ملاعب التنس، وبطبيعة الحال ستكون بحاجة لخدمة تخزين الحقائب والنقل إلى المطار، ويمكنك الاستمتاع بفطور الصباح بداخل الفندق.



ويقع “فندق ميركيور الجزائر المطار” في بلدية باب الزوار بموقع ملائم قريب من المطار وفي نفس الوقت يسمح لك بالوصول بسهولة إلى الأماكن السياحية وخاصة مع المكتب السياحي الذي يقدم لك المساعدة لتنظيم وحجز الجولات داخل مدينة الجزائر.







فندق ايبيس الجزائر ايروبورت – الجزائر





يوفر هذا الفندق الحديث ذو النجمتين فقط 264 غرفة عصرية روراقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبها كل الخدمات التي قد تحتاج إليها، ويقدم مطعم الفندق للضيوف وجبات الإفطار والغداء والعشاء عبر تجارب طعام ممتعة ومميزة.

ويقع فندق ايبيس مطار الجزائر في طريق الجامعة على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من مطار الجزائر الدولي. ويمكن القول أن الفندق يقع في مكان مثالي لتوفر العديد من الأماكن المناسبة لخيارات الطعام المتنوعة.