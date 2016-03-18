6 نصائح ذهبية لتفادي الجمركة

T

Taibi Walid

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
1 جانفي 2016
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#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اليوم أردت أن أفيدكم كما هو ظاهر في العنوان بطرق لتفادي جمركة سلعكم خاصة من طرف جمارك قسنطينة و الطرق كالتالي :

-النصيحة الأولى: أطلب سلعتك كهدية و هذا بكتابة مايلي للبائع أثناء عملية الشراء ( please send it as a gift ) أو عبر عن الجملة كما تريد

-النصيحة الثانية : لا تنسى دائما و أبدا قم بطلب البائع بتخفيض سعر السلعة التي تطلبها إلى 1 أو 2 دولار وهذا لإنقاص قيمة السلعة و تفادي الجمركة

-النصيحة الثالثة : أطلب سلعتك مهما كان ثمنها بالبريد العادي المسجل لأن احتمالية الجمرك جد قليلة مع البريد المسجل على الرغم من طول مدة الوصول نوعا ما مقارنة ب dhl

-النصيحة الرابعة : إن اختيار الشحن في البريد السنغفوري يضاعف امكانية استرجاع نقودك من البائع حتى بعد جمركة سلعتك لماذا ؟ لأن البريد السنغفوري دائما ما يتوقف رقم التحديث بألمانيا أو إيطاليا و لا يتحدث في الجزائر علما بأن أيطاليا ولمانيا ترانسيت حتى و إن ضاعت سلعتك أو جمركت يمكنك كتابة التالي للبائع ( the goods lost in transite you can chek the track number )

-النصيحة الخامسة : تفادوا الطلب بإسم واحد إفعلو كما أفعل أنا أطلب تارة بإسمي و تارة بإسم أمي و تارة أخرى بإسم صديقي المهم شكلوا لجنة الطلبات ههه كذلك تفادوا طلب العديد من القطع من نفس السلعة لأنها ستجمرك بحجة المتاجرة بها .

-النصيحة السادسة : اذا أردت بريد سريع لسلعتكم أختر بريد yanween مع العلم انه ليس قابل للتتبع إذا أردت بريد موثوق و أكيد الوصول ان شاء الله اختر البريد السنغفوري أو هوتغ كونج بوست أوفيس إذا اخترت بريد أنت و زهرك اختر البريد الصيني المسجل العادي .

وشكرا لكم
 
M

MedAbdelhadi

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
16 جانفي 2016
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3
#2
رد: 6 نصائح ذهبية لتفادي الجمركة

-النصيحة الرابعة : إن اختيار الشحن في البريد السنغفوري يضاعف امكانية استرجاع نقودك من البائع حتى بعد جمركة سلعتك لماذا ؟ لأن البريد السنغفوري دائما ما يتوقف رقم التحديث بألمانيا أو إيطاليا و لا يتحدث في الجزائر علما بأن أيطاليا ولمانيا ترانسيت حتى و إن ضاعت سلعتك أو جمركت يمكنك كتابة التالي للبائع ( the goods lost in transite you can chek the track number )
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أخي وليد مشكــــور على الموضوع ...فعلا نقاط جيدة لتقليص احتمالية جمركة البضائع و لكن أخي النقطة الرابعة هي نقطة خطيرة هي تحريض على الخطأ و تعريض دولتنا لخطر الحظر من التعاملات التجارية بسبب النصب مما يعود في النهاية بالأذى علينا كلنا كجزائريين يستفيدون من شراء منتجات من الخارج فمن خبرتي في التعامل مع تجار أون لاين و الشراء من الإنترنت يقوم التاجر بإلغاء التعامل مع الدولة بعد عدة محاولات إرسال فاشلة لتجنب الخسارة و منهم من يقوم بإلغاء وسائل البريد الغير مكلف و يترك فقط البريد السريع المسجل بعلم الوصول و هو غالي. الرجــــاء أخي تعديل ذلك.. و شكـــرا
 
آخر تعديل:
J

jongar20

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
21 أكتوبر 2014
المشاركات
8
الإعجابات
1
النقاط
3
#4
رد: 6 نصائح ذهبية لتفادي الجمركة

قال Taibi Walid:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اليوم أردت أن أفيدكم كما هو ظاهر في العنوان بطرق لتفادي جمركة سلعكم خاصة من طرف جمارك قسنطينة و الطرق كالتالي :

-النصيحة الأولى: أطلب سلعتك كهدية و هذا بكتابة مايلي للبائع أثناء عملية الشراء ( please send it as a gift ) أو عبر عن الجملة كما تريد

-النصيحة الثانية : لا تنسى دائما و أبدا قم بطلب البائع بتخفيض سعر السلعة التي تطلبها إلى 1 أو 2 دولار وهذا لإنقاص قيمة السلعة و تفادي الجمركة

-النصيحة الثالثة : أطلب سلعتك مهما كان ثمنها بالبريد العادي المسجل لأن احتمالية الجمرك جد قليلة مع البريد المسجل على الرغم من طول مدة الوصول نوعا ما مقارنة ب dhl

-النصيحة الرابعة : إن اختيار الشحن في البريد السنغفوري يضاعف امكانية استرجاع نقودك من البائع حتى بعد جمركة سلعتك لماذا ؟ لأن البريد السنغفوري دائما ما يتوقف رقم التحديث بألمانيا أو إيطاليا و لا يتحدث في الجزائر علما بأن أيطاليا ولمانيا ترانسيت حتى و إن ضاعت سلعتك أو جمركت يمكنك كتابة التالي للبائع ( the goods lost in transite you can chek the track number )

-النصيحة الخامسة : تفادوا الطلب بإسم واحد إفعلو كما أفعل أنا أطلب تارة بإسمي و تارة بإسم أمي و تارة أخرى بإسم صديقي المهم شكلوا لجنة الطلبات ههه كذلك تفادوا طلب العديد من القطع من نفس السلعة لأنها ستجمرك بحجة المتاجرة بها .

-النصيحة السادسة : اذا أردت بريد سريع لسلعتكم أختر بريد yanween مع العلم انه ليس قابل للتتبع إذا أردت بريد موثوق و أكيد الوصول ان شاء الله اختر البريد السنغفوري أو هوتغ كونج بوست أوفيس إذا اخترت بريد أنت و زهرك اختر البريد الصيني المسجل العادي .

وشكرا لكم
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شكرا لك اخي على النصائح القيمة
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#6
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أنثى
#6
رد: 6 نصائح ذهبية لتفادي الجمركة

شكراعلى النصائح والافادة
 
H

Host

:: عضوية محظورة ::
#7
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2 ماي 2016
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#7
رد: 6 نصائح ذهبية لتفادي الجمركة

بارك الله فيك
وفي ميزان حسناتك نشا الله
موضوع مميز
واصل
 
C

cyberamine

:: عضو منتسِب ::
#8
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5 جوان 2016
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2
#8
رد: 6 نصائح ذهبية لتفادي الجمركة

thankssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
 
S

sofianecimo

:: عضو منتسِب ::
#12
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4 سبتمبر 2015
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3
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3
#12
رد: 6 نصائح ذهبية لتفادي الجمركة

شكرا لك اخي على هذه النصيحة
 
البحر الهادي

البحر الهادي

:: مشرف ::
منتدى المرحلة المتوسطة
طاقم المشرفين
#13
إنضم
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الإقامة
أرض الوطن
الجنس
ذكر
#13
رد: 6 نصائح ذهبية لتفادي الجمركة

شكرا لك
قانون الجزائر دائما فيه فجوة للهرب من القانون
 
K

karim_kamel

:: عضو منتسِب ::
#14
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12 أوت 2016
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3
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3
#14
رد: 6 نصائح ذهبية لتفادي الجمركة

مشكور علي النصائح القيمة فقط هل هناك رقم تتبع في الجزائر او طريقة الاتصال في حالة تاخر الطرود
 
A

Algeriano16

:: عضو منتسِب ::
#15
إنضم
16 ماي 2017
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الجزائر العاصمة
#15
اولا شكرا لك اخي على النصائح القيمة .. ثانيا اشاطر الأخ صاحب اول تعليق رأيه فيما يخص النقطة الرابعة قد يستغلها بعض الباعة للنصب حتى ان استلم البضاعة يسجل عدم استلامها بهذه الطريقة لربح دولارات و دريهمات اضافية بدون اهتمام و روح المسؤولية وليست من حقه سرقة و اكل مال ليس من حقه حتى و ان تكن المتاجرة مع غير مسلم يعتبر ظلم و اكل مال الناس بغير حق. شكرا لك و بالتوفيق
 
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