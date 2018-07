6 نصائح ذهبية لتفادي الجمركة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



اليوم أردت أن أفيدكم كما هو ظاهر في العنوان بطرق لتفادي جمركة سلعكم خاصة من طرف جمارك قسنطينة و الطرق كالتالي :



- النصيحة الأولى : أطلب سلعتك كهدية و هذا بكتابة مايلي للبائع أثناء عملية الشراء ( please send it as a gift ) أو عبر عن الجملة كما تريد



- النصيحة الثانية : لا تنسى دائما و أبدا قم بطلب البائع بتخفيض سعر السلعة التي تطلبها إلى 1 أو 2 دولار وهذا لإنقاص قيمة السلعة و تفادي الجمركة



- النصيحة الثالثة : أطلب سلعتك مهما كان ثمنها بالبريد العادي المسجل لأن احتمالية الجمرك جد قليلة مع البريد المسجل على الرغم من طول مدة الوصول نوعا ما مقارنة ب dhl



- النصيحة الرابعة : إن اختيار الشحن في البريد السنغفوري يضاعف امكانية استرجاع نقودك من البائع حتى بعد جمركة سلعتك لماذا ؟ لأن البريد السنغفوري دائما ما يتوقف رقم التحديث بألمانيا أو إيطاليا و لا يتحدث في الجزائر علما بأن أيطاليا ولمانيا ترانسيت حتى و إن ضاعت سلعتك أو جمركت يمكنك كتابة التالي للبائع ( the goods lost in transite you can chek the track number )



- النصيحة الخامسة : تفادوا الطلب بإسم واحد إفعلو كما أفعل أنا أطلب تارة بإسمي و تارة بإسم أمي و تارة أخرى بإسم صديقي المهم شكلوا لجنة الطلبات ههه كذلك تفادوا طلب العديد من القطع من نفس السلعة لأنها ستجمرك بحجة المتاجرة بها .



- النصيحة السادسة : اذا أردت بريد سريع لسلعتكم أختر بريد yanween مع العلم انه ليس قابل للتتبع إذا أردت بريد موثوق و أكيد الوصول ان شاء الله اختر البريد السنغفوري أو هوتغ كونج بوست أوفيس إذا اخترت بريد أنت و زهرك اختر البريد الصيني المسجل العادي .



وشكرا لكم

​