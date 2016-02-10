* قصة نادرة في حق الزوج *

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
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النقاط
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العمر
34
روي أن شريحًا القاضي قابل الشعبي يومًا،
فسأله الشعبي عن حاله في بيته،
فقال له: من عشرين عامًا لم أر ما يغضبني من أهلي،
قال له: وكيف ذلك؟
قال شريح: من أول ليلة دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنًا فاتنًا، وجمالاً نادرًا،
فقلت في نفسي:
سأتوضَّأ وأُصلي ركعتين؛ شكرًا لله، فلما سلَّمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي، وتسلم بسلامي،
فلما خلا البيت من الأصحاب والأصدقاء، قمت إليها، فمددت يدي نحوها،
فقالت:
على رِسلك يا أبا أُمية كما أنت،
ثم قالت:
الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأصلي على محمد وآله.
أمَّا بعدُ:
إني امرأة غريبة،
لا علم لي بأخلاقك،
فبيِّن لي ما تحب فآتيه،
وما تكره فأتركه،
وقالت:
إنه كان في قومك من تتزوَّجه من نسائكم،
وفي قومي من الرجال من هو كفء لي،
ولكن إذا قضى الله أمرًا كان مفعولاً، وقد ملَكت
فاصنع ما أمرك به الله:
إمساك بمعروف،
أو تسريح بإحسان،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.
قال شريح:
فأحوجتني والله يا شعبي - إلى الخطبة في ذلك الموضع -
فقلت:
الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأصلي على محمد وآله وسلم.
وبعدُ:
فإنك قلت كلامًا إن ثبت عليه، يكن ذلك حظك،
وإن تدَّعيه، يكن حجة عليك، أحب كذا، وكذا، وأكره كذا، وكذا،
وما رأيت من حسنة فانشُريها،
وما رأيت من سيئة فاستُريها،
فقالت:
كيف محبتك لزيارة أهلي؟
قلت:
ما أحب أن يَمَلَّني أصهاري،
فقالت:
فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذَن له، ومَن تكره فأكره؟
قلت:
بنو فلان قوم صالحون،
وبنو فلان قوم سوء،
قال شريح:
فبِتُّ معها بأنعم ليلة،
وعشت معها حولاً لا أرى إلا ما أحب،
فلما كان رأس الحول، حنت من مجلس القضاء،
فإذا بفلانة في البيت،
قلت: مَن هي؟
قالوا: خَتَنك - أي: أم زوجك -
فالتفتتْ إليَّ وسألتني:
كيف رأيت زوجتك؟
قلت: خير زوجة،
قالت:
يا أبا أمية، إن المرأة لا تكون أسوء حالاً منها في حالين،
إذا ولدت غلامًا،
أو حَظِيت عند زوجها،
فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرًّا من المرأة المدلَّلة،
فأدِّب ما شئت أن تؤدِّب،
وهذِّب ما شئت أن تُهذِّب.
فمكثت معي عشرين عامًا لم أُعقِّب عليها في شيء إلا مرة، وكنت لها ظالِمًا .
...............................................
أحكام النساء لابن الجوزي، ص (134)
أحكام القرآن لابن العربي (1/407)

المصدر...موقع شبكة الامام الاجري
 
دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
3,118
النقاط
941
الجنس
أنثى
رد: * قصة نادرة في حق الزوج *

القصة ناذرة ومرأة كهاذه المرأة ايضا ناذرة.
بارك الله فيك
 
S

safouane batna

:: عضو مُشارك ::
إنضم
1 فيفري 2016
المشاركات
304
النقاط
21
رد: * قصة نادرة في حق الزوج *

اللهم أرزقنا الزوجة الصالحة يارب حقيقة هناك نساء من هذا الطراز ياليت تقتدي بناتنا بهن
 
Salah eddin

Salah eddin

:: عضو شرفي ::
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
10,190
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
رد: * قصة نادرة في حق الزوج *

و الله راهم نادرين ياسر النساء لي يطيعوا ازواجهم كيما حال هذي المراة

الله يحفظك ..موضوع رائع
 
Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
إنضم
10 سبتمبر 2011
المشاركات
2,526
النقاط
191
رد: * قصة نادرة في حق الزوج *

قال safouane batna:
اللهم أرزقنا الزوجة الصالحة يارب حقيقة هناك نساء من هذا الطراز ياليت تقتدي بناتنا بهن
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اكثر من هذا الدعاء في سجودك " ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنا و قنا عذاب النار " فحسب التفاسير التي قرأتها الحسنة في الدنيا هي كل خير الدنيا و منه الزوجة الصالحة و في الآخرة هي الجنة ان شاء الله تعالى :)
 
Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
إنضم
10 سبتمبر 2011
المشاركات
2,526
النقاط
191
رد: * قصة نادرة في حق الزوج *

اللهم ارزقنا الزوجة الصالحة و ارزق اخواتنا الازواج الصالحين و وفقنا يا الله لما فيه الخير و الصلاح
 
Djaouida

Djaouida

:: عضو فعّال ::
إنضم
31 ديسمبر 2015
المشاركات
2,402
النقاط
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العمر
21
محل الإقامة
mascara
الجنس
أنثى
رد: * قصة نادرة في حق الزوج *

بارك الله فيك...
 
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