قعقاعُ البوابة الشرقية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم



تذكير :







​ [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=-7g3yfevP9I[/YTBVIDEO]



​ [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=-7g3yfevP9I[/YTBVIDEO]

القَعقاعِ العربى صدام الحسين ، رموه في قاعِ القاعِْ

هل قتل الخونة والشيعة قلب ذلك الرجل العربي الغيور ؟

المصيبة أنّ الإجابة ليست عند العرب

ولا أشباه العرب..!

خدعوه ، خانوه ، باعوه ، للجيف كبطل عربى

عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرةً

مشيئة الله على حسن تدبيره

دخل معجم التاريخِ

نموذجاً تأريخياً لغيرة الرجل العربي

رحل القعقاع وتحققت نبوته

أنا ستعدمني أمريكا ، أما أنتم ستعدمكم شعوبكم !

هيا أعطونى المعطف الذي كنت أرتديه

لماذا أراده ؟

رد الغيور : الجو في العراق عند الفجر يكون بارداً

ولا أريد أن أرتجف فيعتقد شعبي أن قائدهم

يرتجف خوفًا من الموت!

هو شهيد الحج الأكبر

هو أسد العرب

أسطورة

تذكرت 2006 تذكرت الرجل الشهم الأصيل

من حمى نخوة العرب ؟ من رفع نخوة العربْ ؟

أمة عربية واحدة ، ذات رسالة خالدة

لم يكن شخصية عادية ، أو مجرد رئيس دولة

أكثر الشخصيات العروبية القومية إثارة للجدل ، صاحب العبارات الرنانة

والخطابات النارية الصريحة مرة

هو معجزة في كل شئ ، وفي النهاية أبلغ ما يطلق على صدام

دافع عن الامة من أمريكا بـ لا لا لا والعرب نعم نعم نعم

دخلت بجيوشها لتزيله ، وكل الرؤساء العرب فعلوها

أين الزعماء اليوم ؟

ذلة عزتهم تشابه بعضهم بعضاً

دمروا العراق دمروا سوريا دمروا اليمن دمروا البلاد والعباد

دمروا العربية دمروا الاسلام دمروا الامة

دمروا الاخلاق دمروا ودمروا

أين ساستنا اليوم ؟ في المغنيات والمحافل الغنائية

يطبلنا لإسرائيل ويشغلنا بالاخوان

لا حول ولا قوة إلا بالله

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