قعقاعُ البوابة الشرقية

الموضوع في 'منتدى السياسة والأخبار الدولية' نشر بواسطة العَنْقَاءُ, ‏10 فيفري 2016.

  1. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو متألق ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم

    تذكير :



    [YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=-7g3yfevP9I[/YTBVIDEO]

    القَعقاعِ العربى صدام الحسين ، رموه في قاعِ القاعِْ
    هل قتل الخونة والشيعة قلب ذلك الرجل العربي الغيور ؟
    المصيبة أنّ الإجابة ليست عند العرب
    ولا أشباه العرب..!
    خدعوه ، خانوه ، باعوه ، للجيف كبطل عربى
    عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرةً
    مشيئة الله على حسن تدبيره
    دخل معجم التاريخِ
    نموذجاً تأريخياً لغيرة الرجل العربي
    رحل القعقاع وتحققت نبوته
    أنا ستعدمني أمريكا ، أما أنتم ستعدمكم شعوبكم !
    هيا أعطونى المعطف الذي كنت أرتديه
    لماذا أراده ؟
    رد الغيور : الجو في العراق عند الفجر يكون بارداً
    ولا أريد أن أرتجف فيعتقد شعبي أن قائدهم
    يرتجف خوفًا من الموت!
    هو شهيد الحج الأكبر
    هو أسد العرب
    أسطورة
    تذكرت 2006 تذكرت الرجل الشهم الأصيل
    من حمى نخوة العرب ؟ من رفع نخوة العربْ ؟
    أمة عربية واحدة ، ذات رسالة خالدة
    لم يكن شخصية عادية ، أو مجرد رئيس دولة
    أكثر الشخصيات العروبية القومية إثارة للجدل ، صاحب العبارات الرنانة
    والخطابات النارية الصريحة مرة
    هو معجزة في كل شئ ، وفي النهاية أبلغ ما يطلق على صدام
    دافع عن الامة من أمريكا بـ لا لا لا والعرب نعم نعم نعم
    دخلت بجيوشها لتزيله ، وكل الرؤساء العرب فعلوها
    أين الزعماء اليوم ؟
    ذلة عزتهم تشابه بعضهم بعضاً
    دمروا العراق دمروا سوريا دمروا اليمن دمروا البلاد والعباد
    دمروا العربية دمروا الاسلام دمروا الامة
    دمروا الاخلاق دمروا ودمروا
    أين ساستنا اليوم ؟ في المغنيات والمحافل الغنائية
    يطبلنا لإسرائيل ويشغلنا بالاخوان
    لا حول ولا قوة إلا بالله
     
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    العَنْقَاءُ, ‏10 فيفري 2016
    #1
  2. atoute

    atoute :: عضو مُتميز ::

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    رد: قعقاعُ البوابة الشرقية

    قتلت يوم قتل الثور الابيض
    بسم الله الرحمان الرحيم ((ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم))
    اليهود و النصارى راضون على السعودية و مصر و قطر و البحرين و عمان وووو الكثير من الساسة العرب ليس لسواد عيونهم ولكن لسبب واحد ووحيد فقط لانهم اتبعوال ملتهم
     
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    atoute, ‏14 فيفري 2016
    #2
  3. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

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    رد: قعقاعُ البوابة الشرقية

    ربي يرحمو
     
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    taleb2011, ‏26 جوان 2016
    #3
  4. Snow pink

    Snow pink :: عضو مُشارك ::

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    الوادي
    لا إله إلا الله .... اللهم أنصر شعوبنا الاسلامية في شتى بقاع الارض .... مشكور اخي على الطرح الجميل ..(y)
     
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    Snow pink, ‏7 جويلية 2017
    #4
  5. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    باب الزوار
    هنيئاً يا أبا الشهداء وسيد الشهداء
    خابت امالهم...
    حاولوا ان يرهبوك فأرهبتهم بإبائك
    أرادوا ان يذلوك فأذللتهم بشهامتك
    صدام حسين عاش رجلاً ومات بطلاً


    بارك الله فيك اخي العنقاء
     
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    صمت المشاعر, ‏7 جويلية 2017
    #5
  6. احمد عثمان

    احمد عثمان :: عضو منتسِب ::

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    صدام اشرف الحكام
     
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    احمد عثمان, ‏19 جويلية 2017 على 22:28
    #6
  7. احمد عثمان

    احمد عثمان :: عضو منتسِب ::

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    الي وقف في وجة العدو
     
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    احمد عثمان, ‏19 جويلية 2017 على 22:28
    #7

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