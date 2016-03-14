ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

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djabdou9

:: عضو منتسِب ::
#1
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23 مارس 2014
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#1
ذهبت لبريد الجزائر لسحب الأموال بواسطة western union الذي تم ارساله من شركة أدسنس جوجل فقالوا انهم لا يدعمون هذه الشركة و ان المال لا يمكن سحبه
اعرف هذا الأمر لكن المشكل اني اسأل اناس في ولايات اخرى ليس كلها يقولون ان السحب عادي لكن لا يمكنني الذهاب اليها لأنها بعيدة مثل سيدي بلعباس

أعرف ان بنك Société générale يتعامل ب western union فهل يقبل مثل هذه الشركة

اريد خبرة مجرب سحب من اي بنك و يدلني على طريقع السحب

كذالك لو ارسلت المال بشيك و المال يكون بالأورو هل تقبل البنوك مثل هذه الشكات من شركة جوجل ادسنس
 
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backtoback

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
29 جانفي 2016
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#2
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

حسب معلوماتي يمنك سحب اموال western union من BnpPribas
 
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djabdou9

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
23 مارس 2014
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#3
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

قال backtoback:
حسب معلوماتي يمنك سحب اموال western union من BnpPribas
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اعرف و لكن المشكلة هل يقبلون الأموال التي تصل من شركة جوجل ادسنس فند ذهابي لبريد الجزائر لإستلام الأموال قالوا لي لا نقبل مثل هذه الشركات
 
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vaccaro

:: عضو منتسِب ::
#4
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27 ديسمبر 2014
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#4
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

على حساب معلوماتي يمكنك سحب أموالك أينما أردت شرط تعامل المؤسسة المالية مع western union و بما أن بريد الجزائر يتعامل مع western union بالضرورة يتعامل مع google (بلا مزيته)
 
godar-shop

godar-shop

:: عضو مُشارك ::
#5
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الجزائر
#5
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

انا سحبت من بنك سوسيتى جنرال دون اى مشاكل
 
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ali19000

:: عضو منتسِب ::
#6
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10 مارس 2014
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#6
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

بريد الجزائر لا يدفع فاتورة ادسنس لانه يعتبر جووجل كشركة وحسب قانونهم يمنع دفع اموال وسترن يونيون اذا تم ارسالها من شركة بل يسمح فقط اذا تم ارسالها من افراد ولهذ يلجا كل من يريد سحب ارباحه من ادسنس الى البنوك الخاصة واحدثك الان عن تجربة شخصية حيث سحبت ارباح ادسنس عبر سوسيتي جنرال فرع بجاية اتمنى ان اكون قد افدتك
 
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ltf2

:: عضوية محظورة ::
#7
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11 ماي 2015
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#7
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

سوسيتي جينيرال....أعطيعم الرقم و نسخة من بطاقة التعريف....يعطوك اموالك
 
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monito

:: عضو منتسِب ::
#8
إنضم
9 فيفري 2014
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#8
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

نعم تسحب ارباح شركة قوقل من سويسيتى جينرال بكل احترام ... سحبت عدة مرات منهم
 
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zakirar

:: عضو منتسِب ::
#9
إنضم
23 فيفري 2016
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#9
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

قال ali19000:
بريد الجزائر لا يدفع فاتورة ادسنس لانه يعتبر جووجل كشركة وحسب قانونهم يمنع دفع اموال وسترن يونيون اذا تم ارسالها من شركة بل يسمح فقط اذا تم ارسالها من افراد ولهذ يلجا كل من يريد سحب ارباحه من ادسنس الى البنوك الخاصة واحدثك الان عن تجربة شخصية حيث سحبت ارباح ادسنس عبر سوسيتي جنرال فرع بجاية اتمنى ان اكون قد افدتك[/QUOTE
هل سحبت هذا الشهر من بجاية انا من ام البواقي لم استطع السحب
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ismylove

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
10 مارس 2016
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#10
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

هذا هو حالنا في الجزائر المتخلفة..عالم تحت الصفر
 
taleb2011

taleb2011

:: عضو مُتميز ::
#11
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الإقامة
München Germany
#11
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

المشكل من عندهم
 
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karim_kamel

:: عضو منتسِب ::
#12
إنضم
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#12
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

انا لدي حساب بنكي من بيانبي باريبا ولا استطيع حتى اموالي الشخصية ربما يكون مع المعريفة حل في سحب الاموال
 
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walid16

:: عضو منتسِب ::
#13
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#13
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

انصحك بسحب أرباح أدسنس من شبكا وسترن يونيون ببنك سوسيتي جنرال او بي ان بي باريس، كنت اسحب من بريد الجزائر لمدة سنتين ثم تم رفض الدفع كما ذكر الإخوة سابقا بحجة ان المرسل شركة، بعض مكاتب البريد في الجهة الغربية تصرف ارباح أدسنس بدون مشكلة، وهذا يدفعنا الى استنتاج ان المشكلة في الموظفين ولا تتعلق بوجود قوانين تمنع تسليم الأموال التي ترسلها شركة أجنبية، في أحد المرات ذهبت لمركز بريد بالبليدة وقال لي الموظف عد يوم السبت لأن الموظف المكلف بالعمل على الوسترن غائب، ثم قالت موظفة كانت تجلس بشباك الوسترن، انهم لا يردون على الهاتف ، والمعمول به هو على الجهاز وليس بالهاتف، وفهمت ان عمال بريد الجزائر اما تنقصهم الخبرة او يرفضون القيام بتلك الأعمال، اي انهم يتقاضون أجر شهري دون القيام بعملهم .
بالنسبة للبنوك الأمر يختلف تماما هناك طريقة التحويل الالكتروني للأموال وهي آمنة، الا ان بعض البنوك الجزائر ترفض تسليم الدفعات بالعملة الصعبة بحجة أن هناك قوانين تمنع صرفها بالعملة الصعبة، والذي أعرفه هو أن الأموال التي تأتي من الخارج تمر عبر البنك المركزي وهذا الأخير يحولها للبنوك كما هي، وهذا يجعلنا نفهم أنه لا وجود لقانون يمنع صرفها بالعملة الصعبة أو بالدينار او الأموال التي ترسلها الشركات، فبعض البنوك تصرف الأرباح باليورو والبعض يصرفها نصفين الأول باليورو والثاني بالدينار، والبعض الآخر يصرفها بالدينار، وهذا تناقض واضح .
مع الأسف الشديد هذا يعتبر حد من الحريات الشخصية للمواطن .
 
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karim_kamel

:: عضو منتسِب ::
#14
إنضم
12 أوت 2016
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#14
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

البنوك الاجنبية تعتمد بعض البنود في المسير لدي الوكالة هو الذي يكيف الحالة احيانا في ولاية يقبل وفي ولايات لايقبل السحب بالعملة والبنوك الوطنية انت والمعريفة انتاع كل واحد بمعني القانون هو انه ليس هناك قانون
 
colzero

colzero

:: عضو مُشارك ::
#15
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#15
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

شكرا لك
 
Kacimi25

Kacimi25

:: عضو منتسِب ::
#17
إنضم
9 جوان 2018
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العمر
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الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#17
قال monito:
رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

نعم تسحب ارباح شركة قوقل من سويسيتى جينرال بكل احترام ... سحبت عدة مرات منهم
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هل توجد رسوم عند سحب
 
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