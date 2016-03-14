رد: ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟



انصحك بسحب أرباح أدسنس من شبكا وسترن يونيون ببنك سوسيتي جنرال او بي ان بي باريس، كنت اسحب من بريد الجزائر لمدة سنتين ثم تم رفض الدفع كما ذكر الإخوة سابقا بحجة ان المرسل شركة، بعض مكاتب البريد في الجهة الغربية تصرف ارباح أدسنس بدون مشكلة، وهذا يدفعنا الى استنتاج ان المشكلة في الموظفين ولا تتعلق بوجود قوانين تمنع تسليم الأموال التي ترسلها شركة أجنبية، في أحد المرات ذهبت لمركز بريد بالبليدة وقال لي الموظف عد يوم السبت لأن الموظف المكلف بالعمل على الوسترن غائب، ثم قالت موظفة كانت تجلس بشباك الوسترن، انهم لا يردون على الهاتف ، والمعمول به هو على الجهاز وليس بالهاتف، وفهمت ان عمال بريد الجزائر اما تنقصهم الخبرة او يرفضون القيام بتلك الأعمال، اي انهم يتقاضون أجر شهري دون القيام بعملهم .

بالنسبة للبنوك الأمر يختلف تماما هناك طريقة التحويل الالكتروني للأموال وهي آمنة، الا ان بعض البنوك الجزائر ترفض تسليم الدفعات بالعملة الصعبة بحجة أن هناك قوانين تمنع صرفها بالعملة الصعبة، والذي أعرفه هو أن الأموال التي تأتي من الخارج تمر عبر البنك المركزي وهذا الأخير يحولها للبنوك كما هي، وهذا يجعلنا نفهم أنه لا وجود لقانون يمنع صرفها بالعملة الصعبة أو بالدينار او الأموال التي ترسلها الشركات، فبعض البنوك تصرف الأرباح باليورو والبعض يصرفها نصفين الأول باليورو والثاني بالدينار، والبعض الآخر يصرفها بالدينار، وهذا تناقض واضح .

مع الأسف الشديد هذا يعتبر حد من الحريات الشخصية للمواطن .