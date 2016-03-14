ذهبت لإستلام الأموال من بريد الجزائر بواسطة western union فقابلوني بالرفض ؟

ذهبت لبريد الجزائر لسحب الأموال بواسطة western union الذي تم ارساله من شركة أدسنس جوجل فقالوا انهم لا يدعمون هذه الشركة و ان المال لا يمكن سحبه
اعرف هذا الأمر لكن المشكل اني اسأل اناس في ولايات اخرى ليس كلها يقولون ان السحب عادي لكن لا يمكنني الذهاب اليها لأنها بعيدة مثل سيدي بلعباس
أعرف ان بنك Société générale يتعامل ب western union فهل يقبل مثل هذه الشركة
اريد خبرة مجرب سحب من اي بنك و يدلني على طريقع السحب
كذالك لو ارسلت المال بشيك و المال يكون بالأورو هل تقبل البنوك مثل هذه الشكات من شركة جوجل ادسنس
اعرف هذا الأمر لكن المشكل اني اسأل اناس في ولايات اخرى ليس كلها يقولون ان السحب عادي لكن لا يمكنني الذهاب اليها لأنها بعيدة مثل سيدي بلعباس
أعرف ان بنك Société générale يتعامل ب western union فهل يقبل مثل هذه الشركة
اريد خبرة مجرب سحب من اي بنك و يدلني على طريقع السحب
كذالك لو ارسلت المال بشيك و المال يكون بالأورو هل تقبل البنوك مثل هذه الشكات من شركة جوجل ادسنس