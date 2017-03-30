كرهنا من الجزائر هذييييي

T

ttakiusa12

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
14 فيفري 2017
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6
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العمر
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tebessa
#1
ذهبت لبريد الجزائر لسحب الأموال بواسطة western union الذي تم ارساله من شركة أدسنس جوجل فقالوا انهم لا يدعمون هذه الشركة و ان المال لا يمكن سحبه
اعرف هذا الأمر لكن المشكل اني اسأل اناس في ولايات اخرى ليس كلها يقولون ان السحب عادي لكن لا يمكنني الذهاب اليها لأنها بعيدة مثل سيدي بلعباس
هل المعريفة ممكن تساعدني باه نهز دراهني شكرا
 
D

dillmr

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
11 فيفري 2017
المشاركات
3
الإعجابات
3
النقاط
3
العمر
24
الإقامة
KHENCHELA
#2
مننصحكش بالوستر يونيون أنا ثاني صراتلي غير حبسووووواااا
أفتح حساب بنكي وربطو مع غوغل ادسنس أحسن
إذا معندكش حساب بنكي بالإيبان والسويفت راك قادر تحل حساب بنكي حقيقي بالإيبان عن طريق موقع بايسيرا كيما عملت أنا لازم توصل المستوى الثالث عن طريق تفعيل الوثائق وتقابلهم في السكايب وكل شيء ,,,,,,, شوف فيديو فلنترنت يشرحولك أكثر
وكي يوصلوا المبالغ انتاع غوغل ادسنس راك تلقاهم مباشرة في حسابك بايسيرا,,,,,,,
كيفية السحب الى ccp
لازم تكون بائع معتمد لازم تروح لقسم الشراء وبيع العملات وتعرف كل شيء
وأتمنى أني افدك
 
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