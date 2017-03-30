كرهنا من الجزائر هذييييي

ذهبت لبريد الجزائر لسحب الأموال بواسطة western union الذي تم ارساله من شركة أدسنس جوجل فقالوا انهم لا يدعمون هذه الشركة و ان المال لا يمكن سحبه

اعرف هذا الأمر لكن المشكل اني اسأل اناس في ولايات اخرى ليس كلها يقولون ان السحب عادي لكن لا يمكنني الذهاب اليها لأنها بعيدة مثل سيدي بلعباس

هل المعريفة ممكن تساعدني باه نهز دراهني شكرا