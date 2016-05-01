مشكلتي لونكات الزواج من دركي

ا

العربية نورا

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
28 أفريل 2016
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#1
السلام عليكم خاوتي
عندي مشكلة حبيتكم تعاونوني بأرائكم
خطبني ضابط في الدرك الوطني (بعد قصةحب( و كيما تعرفو لازم لونكات انا عندي عمي متورط في العشرية السوداء و راهو في السجن ل دوكا مع العلم انو ما طلعش للجبل .
و في نفس الوقت عندي عمي شرطي .
و لكن والدي و الوالدة تاعي و اخوتي ما عندهم حتى مشكل صافيين من جهة الدولة
المهم هل ممكن يقبلوني او مستحيل؟
من فضلكم عاونوني بالاجابات و بالدعاء و شكرا مسبقا :)
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
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من الشرق
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أنثى
#2
رد: مشكلتي لونكات الزواج من دركي

وعليكم السلام ربي يسهلك ان شاءالله اختي
والله ماعندي علم بالامر ان شاءالله يعاونوك بقية الاعضاء
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
إنضم
10 أوت 2013
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501
#4
رد: مشكلتي لونكات الزواج من دركي

اول مرة في التاريخ نتاعي نعرف انو لكي تتزوج لازم يديرولك تحقيق في الملف التاريخي وكون غير جا نتاعك نتاع اقاربك
سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله في الدولة نتاع الهم
المهم ختي ان شااء الله تلقاي اللي يعاونك
انا كنت نسمع انو اللونكات تكون لانسان حاب يلتحق بالعمل في الجيش ماشي امراة رايحة تتزوج يخي حالة يخي ربي يجيب الخير للبلاد
نتاعنا فرعنوها الفراعنة اللي حاكمين الدولة .
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
رد: مشكلتي لونكات الزواج من دركي

السلام عليكم
ربي يهنيك اختي وربي يوفقك في زواجك ان شاء الله
انا نطمن ختي ونقولك بإذن الله حطي رجليك في ماء بارد
انا نقولك ماتخافي ماوالو لونكات عادية مافيها والو
انا وحدة من العائلة ماعندهاش بزاف تزوجت من شرطي وجاوها للدار وبحضوري
وجاو بصفة طيبة ويتكلمو بأدب وماش حتى بلبسة رسمية لي تخوف ويسألوك بعض الأسئلة العادية لي ماتخوفش ولا علاقة لها بالشبهات
وماتتجاوزش ال 10 او 15 دقيقة ،يعني يجيوك مجموعة فيها زوج رجال ومعاهم مرأة ولا زوج يعني حسب الحالة
يتكلمو معاك بحضور ولي الأمر ويشوفو اوراقك وكلشي ويزيدو يديرو اونكات من برا خفيفة
بصح ماشكيتش يهتمو بعمك اذا في السجن ولالا المهم باباك ويماك مابيهم والو اما عمك دخل السجن ماظنيتش
تعطل اي حاجة، اتفاءلي خير ان شاء الله وما يكون غير الخير وتفرح ختي وتتهنى ان شاء الله
بالتوفيق
 
رابح66

رابح66

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
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النقاط
191
الإقامة
سكيكدة
#6
رد: مشكلتي لونكات الزواج من دركي

السلام عليكم

أولا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير
ماتقلقيش روحك من هذه الجهة وجدي روحك برك*ههههه*
مادام باباك وخاوتك ماعندهمش شبهات في الظروف الأمنية ما تخفيش بنيتي
وحاجة أخرى صبري روحك ب لاحول ولاقوة إلا بالله و أستغفر الله . تفرج إن شاءالله*
ربي يكمل لكم الفرح ويسعدكم في الدارين​

تقبلوا تحياتي
 
نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإقامة
الجزائر
#7
رد: مشكلتي لونكات الزواج من دركي

بارك الله فيك استاد كلمك حكمة وانت اختي الكريمة ما تعرفي وين تلقي الخير وتوكل على الله و ستخيرى فما ندمة من إستخار ثم شاور الصالحين ربي إزين سعدك وينورلك دارك وجمعك مع زوجك في هناء وسعادة امين
 
S

safouane batna

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
1 فيفري 2016
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848
النقاط
21
#9
رد: مشكلتي لونكات الزواج من دركي

مايكون والو ان شاء الله خاصة وان عمك الآخر شرطي وهو أيضا دخل بتحقيق ان شاء الله ربي يوفقك
 
D

Dzprofesional

:: عضو منتسِب ::
#11
إنضم
22 ماي 2016
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3
#11
رد: مشكلتي لونكات الزواج من دركي

عمك من اصول العائلة وانا اتكلم معك لانه مجال عملي اذا قام رجال الدرك بالقيام بعملهم بجدية فمستحيل قبول ملف الزواج من طرف قيادة الدرك الوطني بسبب ان العم تورط في العشرية السوداء واتمنى لك كل الخير اختاه
 
seifellah

seifellah

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
16 جانفي 2009
المشاركات
5,958
الإعجابات
7,162
النقاط
351
#12
رد: مشكلتي لونكات الزواج من دركي

قال hakim story:
اول مرة في التاريخ نتاعي نعرف انو لكي تتزوج لازم يديرولك تحقيق في الملف التاريخي وكون غير جا نتاعك نتاع اقاربك
سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله في الدولة نتاع الهم
المهم ختي ان شااء الله تلقاي اللي يعاونك
انا كنت نسمع انو اللونكات تكون لانسان حاب يلتحق بالعمل في الجيش ماشي امراة رايحة تتزوج يخي حالة يخي ربي يجيب الخير للبلاد
نتاعنا فرعنوها الفراعنة اللي حاكمين الدولة .
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أظن أنك تسرعت في طرح مثل هذه الردود
فتحقيق الزواج لأي شاب سيرتبط بفتاة تعمل بصفوف الجيش الوطني الشعبي
أو العكس أمر لابد منه

لا تنسى أن هذه الفتاة سوف تقيم في ثكنة عسكرية
ومن الطبيعي أن يتردد عليها عائلتها و أقاربها
وهناك أمور سرية لا يمكن الإطلاع عليها من الجميع

أظن أنك لم تسمع من قبل بثكنة تنيرة بولاية سيدي بلعباس
التي قتل جميع أفرادها ذبحا في العشرية السوداء

فآمل أن تكون بصيرتك أوسع في مثل هذه الأمور
 
آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#13
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
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الإعجابات
19,239
النقاط
671
الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
#13
رد: مشكلتي لونكات الزواج من دركي

السلام عليك
اكيد نتمنى لأختي الخير
لكن أمر عمك يدخل في الحساب اذا تم التحقيق بجد
لأن نعرف وحدة عمها تورط في العشرية و لم يتم قبول ملفها
ربي يجيب الخير
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#14
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,704
الإعجابات
36,944
النقاط
501
#14
رد: مشكلتي لونكات الزواج من دركي

قال seifellah:
أظن أنك تسرعت في طرح مثل هذه الردود
فتحقيق الزواج لأي شاب سيرتبط بفتاة تعمل بصفوف الجيش الوطني الشعبي
أو العكس أمر لابد منه

لا تنسى أن هذه الفتاة سوف تقيم في ثكنة عسكرية
ومن الطبيعي أن يتردد عليها عائلتها و أقاربها
وهناك أمور سرية لا يمكن الإطلاع عليها من الجميع

أظن أنك لم تسمع من قبل بثكنة تنيرة بولاية سيدي بلعباس
التي قتل جميع أفرادها ذبحا في العشرية السوداء

فآمل أن تكون بصيرتك أوسع في مثل هذه الأمور
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معليه ياخويا
اسكو تليق انو انسان يطلب يد وحدة للزواج وهذيك الوحدة عمها او خوها
متورط يعني ما يقبلوش بيها لانو عندها واحد في لافامي
يعني ماهوش عدل طوول ما شفناها لا في دين لا في ملة لا والو
انو انسان تحاسب على غلطة انسان وكي تسقسي علاه يقلك
السيكيريتي ها ضركا نبداو نفتحو ملف السيكيريتي هذااك تدخل فيه حوايج كبار
البصيرة نتاعي خويا سيف لاباس بيها باسكو الحمد لله نفرق
ين انسان ارتكب هو جريمة وبين انان ارتكب احد من اقاربو الجريمة
وربي سبحانو يقول﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾
ولوكان قريت ردي مليح راني قلت ممكن لوكانت عليها هي هذي نوافقك بصح لونكات على جدها
وخالها وعمها ومن بعد يروح حقها الشرعي في الزواج بانسان ممكن هي تحبو هذي انا عقلي ما يتحملهاش
وما عندهاش حتى علاقة بالبصيرة لانو الاعمى ويشوف بلي هذا الشي غاالط
هذا اذا كان الناس اللي يدرو اللونكات صح صافيين مع ربي سبحانو والتاريخ راهو باين ..
 
ب

بنت نورا

:: عضو منتسِب ::
#18
إنضم
9 جوان 2017
المشاركات
4
الإعجابات
21
النقاط
3
العمر
22
الإقامة
عين تموشنت
#18
قال العربية نورا:
السلام عليكم خاوتي
عندي مشكلة حبيتكم تعاونوني بأرائكم
خطبني ضابط في الدرك الوطني (بعد قصةحب( و كيما تعرفو لازم لونكات انا عندي عمي متورط في العشرية السوداء و راهو في السجن ل دوكا مع العلم انو ما طلعش للجبل .
و في نفس الوقت عندي عمي شرطي .
و لكن والدي و الوالدة تاعي و اخوتي ما عندهم حتى مشكل صافيين من جهة الدولة
المهم هل ممكن يقبلوني او مستحيل؟
من فضلكم عاونوني بالاجابات و بالدعاء و شكرا مسبقا :)
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يا ختي حتى انا خاطبني دركي وراني في نفس القلق لعندك والخوف ولكن مشكلتي تختلف فانا ابي اجنبي مغربي لكن مطلق مع ماما وانا عايشة في دزاير ومولودة هنا وعندي الجنسية ولكن المشكلة في الدفتر العايلي مهوش جزائري واش احضار الدفتر اجباري ولا ممكن ب بطاقة التعريف او شهادة عائلية وهل يمكن القبول او الرفض
 
نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#19
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,436
الإعجابات
4,247
النقاط
111
الإقامة
الجزائر
#19
ربي يسهل لكل وحدة فيكم ويجعل زوج مبارك عليكم ورزقكم الذرية الصالحة
 
ر

ربي فرج علينا

:: عضو منتسِب ::
#20
إنضم
16 جوان 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
0
العمر
24
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#20
قال أم ياسمينdz:
رد: مشكلتي لونكات الزواج من دركي

وعليكم السلام ربي يسهلك ان شاءالله اختي
والله ماعندي علم بالامر ان شاءالله يعاونوك بقية الاعضاء
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السلام عليكم عندي سؤال خطيني دركي ومرة كنت شاهدة في قضية (يعني دخلت المحمكة وكنت شاهدة في قضية تورطت فيها صديقتي ) هل يعرقلوا لي الزواج قالولي لن تستطيعي الزواج من عسكري ارجوا الاجابة
 
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