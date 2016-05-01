مشكلتي لونكات الزواج من دركي

قال seifellah: أظن أنك تسرعت في طرح مثل هذه الردود

فتحقيق الزواج لأي شاب سيرتبط بفتاة تعمل بصفوف الجيش الوطني الشعبي

أو العكس أمر لابد منه



لا تنسى أن هذه الفتاة سوف تقيم في ثكنة عسكرية

ومن الطبيعي أن يتردد عليها عائلتها و أقاربها

وهناك أمور سرية لا يمكن الإطلاع عليها من الجميع



أظن أنك لم تسمع من قبل بثكنة تنيرة بولاية سيدي بلعباس

التي قتل جميع أفرادها ذبحا في العشرية السوداء



فآمل أن تكون بصيرتك أوسع في مثل هذه الأمور إضغط للتوسيع...

معليه ياخويا

اسكو تليق انو انسان يطلب يد وحدة للزواج وهذيك الوحدة عمها او خوها

متورط يعني ما يقبلوش بيها لانو عندها واحد في لافامي

يعني ماهوش عدل طوول ما شفناها لا في دين لا في ملة لا والو

انو انسان تحاسب على غلطة انسان وكي تسقسي علاه يقلك

السيكيريتي ها ضركا نبداو نفتحو ملف السيكيريتي هذااك تدخل فيه حوايج كبار

البصيرة نتاعي خويا سيف لاباس بيها باسكو الحمد لله نفرق

ين انسان ارتكب هو جريمة وبين انان ارتكب احد من اقاربو الجريمة

وربي سبحانو يقول﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾

ولوكان قريت ردي مليح راني قلت ممكن لوكانت عليها هي هذي نوافقك بصح لونكات على جدها

وخالها وعمها ومن بعد يروح حقها الشرعي في الزواج بانسان ممكن هي تحبو هذي انا عقلي ما يتحملهاش

وما عندهاش حتى علاقة بالبصيرة لانو الاعمى ويشوف بلي هذا الشي غاالط

هذا اذا كان الناس اللي يدرو اللونكات صح صافيين مع ربي سبحانو والتاريخ راهو باين .. ​