مشكلتي لونكات الزواج من دركي

العربية نورا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 أفريل 2016
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السلام عليكم خاوتي
عندي مشكلة حبيتكم تعاونوني بأرائكم
خطبني ضابط في الدرك الوطني (بعد قصةحب( و كيما تعرفو لازم لونكات انا عندي عمي متورط في العشرية السوداء و راهو في السجن ل دوكا مع العلم انو ما طلعش للجبل .
و في نفس الوقت عندي عمي شرطي .
و لكن والدي و الوالدة تاعي و اخوتي ما عندهم حتى مشكل صافيين من جهة الدولة
المهم هل ممكن يقبلوني او مستحيل؟
من فضلكم عاونوني بالاجابات و بالدعاء و شكرا مسبقا
عندي مشكلة حبيتكم تعاونوني بأرائكم
خطبني ضابط في الدرك الوطني (بعد قصةحب( و كيما تعرفو لازم لونكات انا عندي عمي متورط في العشرية السوداء و راهو في السجن ل دوكا مع العلم انو ما طلعش للجبل .
و في نفس الوقت عندي عمي شرطي .
و لكن والدي و الوالدة تاعي و اخوتي ما عندهم حتى مشكل صافيين من جهة الدولة
المهم هل ممكن يقبلوني او مستحيل؟
من فضلكم عاونوني بالاجابات و بالدعاء و شكرا مسبقا