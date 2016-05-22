جبتلكم طريقة سهلة لحفظ الجغرافيا

السلام عليكم اليوم راني جبتلكم كلمات جامعة للحروف المختصرة لاهم المصطلحات الخاصة بمادة الجغرافيا اتمنى انها تعجبكم -الدول المصدرة للبترول أهم الدول مجموعة في كلمتين وهما:فنجان عسل ف...........فنزويلا ن............نيجيريا ج............الجزائر ا.............ايران ن............النرويج ع............العراق س...........السعودية ل.............ليبيا -اهم الدول المصدرة للقمح اوكار الارجنتين كندا الاتحاد الاوروبي روسيا -اهم الدور المنتجة للقمح كره صوف كره صوف كندا روسيا الهند الصين الو.م.ا فرنسا -اهم الدول المستوردة للارز نافع نيجيريا اندونيسيا الفيليبين العراق -اهم الدول المستوردة للبترول هاواي الهند اندونيسيا الو.م.ا استراليا اليابان -الدول المنتجة و المستوردة للبترول اغوص اوروبا الغربية الو.م.ا الصين اما مجموعة دول النمور و التنينات الاسوية هي مختصرة في جملة جاءته سكته فمات سكته-----التنينات -سنغافورة -كوريا الجنوبية -تايوان -هونغ كونغ فمات----النمور -الفيليبين -ماليزيا -اندونيسيا -تايلاندا ان شاء الله تكونوا استفدتم و هي انكم تتبعوا كل حرف في الكلمة ببداية اسم الدولة و انشاء الله ان يوفقنا جميعا في الباكالوريا :graduation: لا تنسونا بالدعاء