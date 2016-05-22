جبتلكم طريقة سهلة لحفظ الجغرافيا

الموضوع في 'بكالوريا 2017 للشعب الأدبية، الفلسفية واللغات الأجنبية' نشر بواسطة عبير27, ‏22 ماي 2016.

  1. عبير27

    عبير27 :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم اليوم راني جبتلكم كلمات جامعة للحروف المختصرة لاهم المصطلحات الخاصة بمادة الجغرافيا
    اتمنى انها تعجبكم
    لدول المصدرة للبترول
    أهم الدول مجموعة في كلمتين وهما:فنجان عسل
    ف...........فنزويلا
    ن............نيجيريا
    ج............الجزائر
    ا.............ايران
    ن............النرويج
    ع............العراق
    س...........السعودية
    ل.............ليبيا

    -اهم الدول المصدرة للقمح
    اوكار
    الارجنتين
    كندا
    الاتحاد الاوروبي
    روسيا
    -اهم الدور المنتجة للقمح
    كره صوف كره صوف
    كندا
    روسيا
    الهند
    الصين
    الو.م.ا
    فرنسا
    -اهم الدول المستوردة للارز
    نافع
    نيجيريا
    اندونيسيا
    الفيليبين
    العراق
    -اهم الدول المستوردة للبترول
    هاواي
    الهند
    اندونيسيا
    الو.م.ا
    استراليا
    اليابان
    -الدول المنتجة و المستوردة للبترول
    اغوص
    اوروبا الغربية
    الو.م.ا
    الصين
    اما مجموعة دول النمور و التنينات الاسوية
    هي مختصرة في جملة
    جاءته سكته فمات

    سكته-----التنينات
    -سنغافورة
    -كوريا الجنوبية
    -تايوان
    -هونغ كونغ

    فمات----النمور
    -الفيليبين
    -ماليزيا
    -اندونيسيا
    -تايلاندا

    ان شاء الله تكونوا استفدتم و هي انكم تتبعوا كل حرف في الكلمة ببداية اسم الدولة

    و انشاء الله ان يوفقنا جميعا في الباكالوريا :graduation:
    لا تنسونا بالدعاء :)
     
    3 معجبون بهذا.
    عبير27, ‏22 ماي 2016
    #1
  2. chirine zina

    chirine zina :: عضو مُتميز ::

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    في أحلامي
    رد: جبتلكم طريقة سهلة لحفظ الجغرافيا

    وااااااو شكرااا
     
    1 معجب بهذا.
    chirine zina, ‏3 أكتوبر 2016
    #2
  3. غنيمة

    غنيمة :: عضو منتسِب ::

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    جزاك الله خير الجزاك
     
    غنيمة, ‏6 فيفري 2017
    #3
  4. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    طريقة سهلة وحلوة سآخذها بعين الإعتبار شكرا جزيلا
     
    MAROUA HAIBER, ‏18 فيفري 2017 على 17:51
    #4
  5. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    شكرا لك
    بارك الله فيك
     
    المتفآئلة, ‏18 فيفري 2017 على 22:08
    #5
  6. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو منتسِب ::

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    كريقة مبتكرة وذكية
    جزاك الله خيرا اختي ، نفعتي الكثير بها
     
    mohamedfathi, ‏18 فيفري 2017 على 22:39
    #6