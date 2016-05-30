عائشة غطاس

issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
3,595
الإعجابات
1,733
النقاط
191
#1
نابغة الجزائرية عائشة غطاس يرحمها الله برحمته الواسعة




حصلت عائشة غطاس على الليسانس في التاريخ من جامعة الجزائر، والماجستير منها أيضا بإشراف الدكتور مولاي بلحميسي، والدكتوراه بإشراف ناصر الدين سعيدوني من جامعة الجزائر أيضا. وكان إطار تخصصها الزمني هو العهد العثماني والعلمي هو الحياة الإجتماعية، ولاسيما حياة المرأة وتطور المجتمع، وكان موضوع رسالتها للدكتوراه هو الحرفيّون في مجتمع الجزائر خلال العهد العثماني.
بالإضافة إلى التدريس بجامعة الجزائر غطّت الأستاذة غطاس مواد تخصّصها في جامعات وطنية أخرى مثل جامعة غرداية وجامعة أدرار، فأصبح لها تلاميذ وطلاب ينيرون خارطة الوطن، وكانت تحتمل مشقة السفر وعدم تناسب المكافأة مع الجهد الذي تبذله. وهي تحسن العربية والفرنسية وتطالع التركية والإنجليزية، وهي تستفيد من هذه اللغات في أبحاثها فتأتي غنيّة بالمعلومات والآراء.
كتبت الأستاذة غطاس بحوثا عميقة وألفت كتبا عن المجتمع الجزائري في العهد العثماني: نقاباته وأمناؤه، وحياة البرّانية وإنتاجهم وحرفهم، وحياة العلماء والمتصوّفة في الجزائر العثمانية، وأنواع وأسباب الأمراض والأوبئة التي نهشت المجتمع، والحجر الصحي والمستشفيات، كما وجّهت بعض الطلبة إلى دراسة دور المرأة وانشغالاتها بزينتها كالألبسة والحلي والكحل والبخور والحمام. ووجّهت آخرين إلى دراسة المجلس العلمي كمجلس الفتوى، وركب الحج، ودُور الوقف، وكذلك الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والمذاهب الفقهية.
لقد شاركتها في مناقشة بعض الطلبة الذين تُشرف عليهم وغيرهم. فكانت صارمة وعادلة وحريصة على سمعة الجامعة وسمعتها العلمية.
وقد أسعفني الحظ حين طلبت مني تصدير أحد كتبها وهو ''مجتمع مدينة الجزائر خلال العهد العثماني''، الذي يعالج كثيرا من القضايا التي ذكرتها، وما يزال حسب علمي لم يطبع، ولكنني طبعت التصدير في كتابي ''حبر على ورق''، الذي هو الآن تحت الطبع.


رأيت للدكتورة غطاس بحوثا في مجالات جزائرية وأجنبية، وقدّمت بعض بحوثها في مؤتمرات علمية في الجزائر وتونس والمغرب وفرنسا واسطنبول، وأسهمت ببحث جيد عن أوجاق الجزائر في الكتاب المرجع لتاريخ الأمة العربية الذي كنت أشرف عليه بتكليف من الأليسكو (المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة).
رحمك الله يا عائشة، لقد فقدتُ فيك إحدى بناتي وتلميذاتي، وإحدى زميلاتي، وكنت قبل اليوم لا تطلبين مني سوى النصيحة، وها أنت اليوم لا تستحقين مني إلا كلمة وفاء ودمعة أسى.
أبو القاسم سعد الله -12 مايو2011




نبدة عن حياة هده نابغة الجزائرية
http://bu.univ-alger.dz/Ghettas_Biographie.pdf

جنازة مرحومة الخالدة خلود التاريخ

[YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=GaH4Btm-bVI[/YTBVIDEO]



صدق او لا تصدق

قصة غامضة تطرح عدة اسئلة : هناك تعبير يقول " عندما اشتري تلفاز في 2016 لست محتاج ان اقول لك انه تلفاز ملون " والفاهم يفهم


[YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=3JTef2B1HhE[/YTBVIDEO]​
 
آخر تعديل:
KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
#7
إنضم
22 مارس 2009
المشاركات
9,358
الإعجابات
5,481
النقاط
351
الإقامة
البويرة
#7
تغمدها الله تعالى برحمته الواسعة
موضوع قيم ومفيد
شكرا لك جزيل الشكر
بارك الله فيك
ننتظر منك كل جديد مفيد
تحياتي لك وكل تقديري
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#9
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,234
الإعجابات
19,820
النقاط
456
العمر
24
الإقامة
أم القرى
الجنس
ذكر
#9
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل الخير
على هذا الموضوع القيم والمفيد
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.