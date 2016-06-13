عندي مشكلة تعيشو جابوني

بصراحة اكثر شيء اثار غضبي هو ( ههههه) هذه التي اطلقها البعض في رده!!

عنوان الموضوع مشكلة، والبنت ملهوفة وباينة مرعوبة، وهذا ليس وقت المزح والعبث بالكلمات

فإما أن تقولوا خيراً أو فالتصمتوا بارك الله فيكم، لا تعرفون الحل لهذه المشكلة

لا داعي للرد من اساسه، فكما قال اخي نجيب

الذي تقوله الاخت كاين منه، وخصوصاً من يعمل في الدولة وانا اعني الدرك والشرطة واي موظف

في الحكومة، وهذا طبيعي جداً، إنتقوا ألفاظكم ربي يحفظكم، حرام تكسرو قلبها بالمسخرة، الله يهديكم



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أختي، اطمئني ولا تخافي والله وحده يعلم اين نصيبك، وان كنتي حقاً مؤمنة بقضاء الله وقدره

فلا تخافي ولا تقلقي، فإن كان ذاك الاخ العسكري من نصيبك فصدقيني لن يضركم احد

وان كان العكس فـ الله سيختار لكِ الأفضل وثقي بالله

لا تقلقي وهدئي من روعك، ان شاء الله كل شيء سيكون على خير ما يرام

وفقكِ الله عزيزتي واسأل الله ان تأتي بعد ايام لتخبرينا بان الامر تم وانكِ تجهزين لدخول القفص الذهبي

وفقكِ الله أختي​