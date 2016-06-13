sabrina sofi
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 جوان 2016
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السلام عليكم احبابي في الله
عندي مشكلة تعيشو جابوني و الله راني في حالة
جا خطبني عسكري عندي شحال و انا نستنى في هاد النهار
و قالي دوك يديرو علبك لونكات و المشكل خالي كان في الجبل هارب من الارهاب و مات تم هوما قتلوه واقيل هدي واحدة
و المشكلة التانية ان لي اخ من ابي من زوجته الاولى هذا الخ حاليا في الحبس
يتسمى محااال ندييه ...
تعيشو جاوبونييييي:cray02::cray02::cray02::cray02::cray02:
عندي مشكلة تعيشو جابوني و الله راني في حالة
جا خطبني عسكري عندي شحال و انا نستنى في هاد النهار
و قالي دوك يديرو علبك لونكات و المشكل خالي كان في الجبل هارب من الارهاب و مات تم هوما قتلوه واقيل هدي واحدة
و المشكلة التانية ان لي اخ من ابي من زوجته الاولى هذا الخ حاليا في الحبس
يتسمى محااال ندييه ...
تعيشو جاوبونييييي:cray02::cray02::cray02::cray02::cray02: