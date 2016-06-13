عندي مشكلة تعيشو جابوني

S

sabrina sofi

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 جوان 2016
المشاركات
3
الإعجابات
13
النقاط
3
#1
السلام عليكم احبابي في الله
عندي مشكلة تعيشو جابوني و الله راني في حالة
جا خطبني عسكري عندي شحال و انا نستنى في هاد النهار
و قالي دوك يديرو علبك لونكات و المشكل خالي كان في الجبل هارب من الارهاب و مات تم هوما قتلوه واقيل هدي واحدة
و المشكلة التانية ان لي اخ من ابي من زوجته الاولى هذا الخ حاليا في الحبس
يتسمى محااال ندييه ...
تعيشو جاوبونييييي:cray02::cray02::cray02::cray02::cray02:
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
28 فيفري 2007
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النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#3
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

كوني متهنيا

ما عندك حتى مشكل يخليك متتزوجيش بيه

من ناحية التحقيق

عادي جداا اكثر ما تتصوري .

و كلش بالبركة عليك
 
prince of love

prince of love

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
30 أكتوبر 2011
المشاركات
1,716
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4,253
النقاط
71
#4
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

قال sabrina sofi:
السلام عليكم احبابي في الله
عندي مشكلة تعيشو جابوني و الله راني في حالة
جا خطبني عسكري عندي شحال و انا نستنى في هاد النهار
و قالي دوك يديرو علبك لونكات و المشكل خالي كان في الجبل هارب من الارهاب و مات تم هوما قتلوه واقيل هدي واحدة
و المشكلة التانية ان لي اخ من ابي من زوجته الاولى هذا الخ حاليا في الحبس
يتسمى محااال ندييه ...
تعيشو جاوبونييييي:cray02::cray02::cray02::cray02::cray02:
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هههههههههههههههه

انا جامي سمعت بيها هادي نتاع يديرو لونكات في الزواج

سير راهو يتمسخر بيك هههههههههه

ربي يكمل ان شاء الله اختي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#6
إنضم
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الإعجابات
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1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#6
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

السلام عليكم
ياك اختي وضعتي موضوع من قبل وقتلك بلي من المفروض امر عادي
ويجيو يسقسيوك برك ويديرو اونكات خفيفة مافيها حتى حاجة تخلع كيما قالها خويا نجيب
ولي مكتبو ربي ختي او يلحقك ولي ماش مكتب حتى ولو يلحق لباب الدار وماتديهش
يعني حطي ثقتك في ربي ومايكون غير الخير ان شاء الله
تحياتي
 
ن

نجاح أمل

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
11 جوان 2016
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الإعجابات
192
النقاط
5
#7
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

قال PrinCe of PrinceS:
ربي يجيب الخير اختي
مع انني اعتقد مكانش منهآ ،,ـ
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لا ياخي كاينة منها في العسكر و الشرطة كي يحبو يزوجو يجيبولهم على ملف زوجتو بلي جزائرية و ماراهيش ميبوقة قضائية ومن بعد اشهر يبعثولو القبول والرفض، عسكري و شرطي مايتزوج لي جات لازم تكون هي وعايلتها غير مسبوقه قضائية

احتي المهم انتي و عايلتك مالزمش عندكم اي دخل في اي عملية الارهاب او مثلا قضايا تعاطي مخدرات مالزمش تكونو مسبوقيين قضائيا
وكان على خوك المهم جريمة ماشي يعني كبيرة بزااااف مثلا شجار ضرب واحد برك

وعمك المهم مايكونش شارك في كاش عملية ارهابية وديجا هوما ماشي يشوفو عمك يسحقوك نتي و والديك برك ، المهم والديك ونتي وخاوتك نورمال كيما قتلك سابقا المهم خوك مادرش حاجة كبيرة

وان شاء اله ربي يتمملك على خير ويفرحك ان شاء الله
 
دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#8
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
7,452
النقاط
641
الجنس
أنثى
#8
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

هههههه تخيلت روحي في فيلم
يا حبيبتي ماكان والو... اذا مكتوب على جبينك تديه تديه
وبالبركة عليك
 
prince of love

prince of love

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
30 أكتوبر 2011
المشاركات
1,716
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4,253
النقاط
71
#9
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

قال نجاح أمل:
لا ياخي كاينة منها في العسكر و الشرطة كي يحبو يزوجو يجيبولهم على ملف زوجتو بلي جزائرية و ماراهيش ميبوقة قضائية ومن بعد اشهر يبعثولو القبول والرفض، عسكري و شرطي مايتزوج لي جات لازم تكون هي وعايلتها غير مسبوقه قضائية

احتي المهم انتي و عايلتك مالزمش عندكم اي دخل في اي عملية الارهاب او مثلا قضايا تعاطي مخدرات مالزمش تكونو مسبوقيين قضائيا
وكان على خوك المهم جريمة ماشي يعني كبيرة بزااااف مثلا شجار ضرب واحد برك

وعمك المهم مايكونش شارك في كاش عملية ارهابية وديجا هوما ماشي يشوفو عمك يسحقوك نتي و والديك برك ، المهم والديك ونتي وخاوتك نورمال كيما قتلك سابقا المهم خوك مادرش حاجة كبيرة

وان شاء اله ربي يتمملك على خير ويفرحك ان شاء الله
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يا أختي ما تهدريش هدرة ماشي متأكدة منها

انا لي صحابي راهم في الجيش كامل جامي قالولي عليها هادي
 
ن

نجاح أمل

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
11 جوان 2016
المشاركات
75
الإعجابات
192
النقاط
5
#10
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

قال prince of love:
يا أختي ما تهدريش هدرة ماشي متأكدة منها

انا لي صحابي راهم في الجيش كامل جامي قالولي عليها هادي
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مي بابا راهو خدم في العسكر اولا وخدمتو ملازم اول للشرطة

انظن راهو مجالو و قالي بلي هكذا شرطة و العسكر دايما يديرو لونكاث على زوجة ووالديها يعني عايلتها بلي ماراهمش

مسبوقين قضائيامانيش راح نكذبك،مي بابا خدم في مجال لمدة 38 سنة

اكيييد اخي ماش راح نهدر ونطول في الهدرة كون ماجيتش متاكدة
سلاموصح صحوركم
 
S

sabrina sofi

:: عضو منتسِب ::
#12
إنضم
13 جوان 2016
المشاركات
3
الإعجابات
13
النقاط
3
#12
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

قال prince of love:
هههههههههههههههه

انا جامي سمعت بيها هادي نتاع يديرو لونكات في الزواج

سير راهو يتمسخر بيك هههههههههه

ربي يكمل ان شاء الله اختي
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لوكان يتمسخر ما يجيش كامل للدار
انشاء الله حفظك
 
نجيب

نجيب

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
28 فيفري 2007
المشاركات
4,700
الإعجابات
13,544
النقاط
191
محل الإقامة
مغنية تلمسان
#13
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

قال prince of love:
هههههههههههههههه

انا جامي سمعت بيها هادي نتاع يديرو لونكات في الزواج

سير راهو يتمسخر بيك هههههههههه

ربي يكمل ان شاء الله اختي
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لا كاين منها و خاصة لي يكون يخدم ف الدرك الوطني

و بعض المناصب في الجيش

انت سقسي قبل ما تضحك
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#14
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,331
الإعجابات
29,336
النقاط
2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#14
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

بصراحة اكثر شيء اثار غضبي هو ( ههههه) هذه التي اطلقها البعض في رده!!
عنوان الموضوع مشكلة، والبنت ملهوفة وباينة مرعوبة، وهذا ليس وقت المزح والعبث بالكلمات
فإما أن تقولوا خيراً أو فالتصمتوا بارك الله فيكم، لا تعرفون الحل لهذه المشكلة
لا داعي للرد من اساسه، فكما قال اخي نجيب
الذي تقوله الاخت كاين منه، وخصوصاً من يعمل في الدولة وانا اعني الدرك والشرطة واي موظف
في الحكومة، وهذا طبيعي جداً، إنتقوا ألفاظكم ربي يحفظكم، حرام تكسرو قلبها بالمسخرة، الله يهديكم

..

أختي، اطمئني ولا تخافي والله وحده يعلم اين نصيبك، وان كنتي حقاً مؤمنة بقضاء الله وقدره
فلا تخافي ولا تقلقي، فإن كان ذاك الاخ العسكري من نصيبك فصدقيني لن يضركم احد
وان كان العكس فـ الله سيختار لكِ الأفضل وثقي بالله
لا تقلقي وهدئي من روعك، ان شاء الله كل شيء سيكون على خير ما يرام
وفقكِ الله عزيزتي واسأل الله ان تأتي بعد ايام لتخبرينا بان الامر تم وانكِ تجهزين لدخول القفص الذهبي
وفقكِ الله أختي​
 
G

GI Joe

:: عضو مُتميز ::
#15
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
1,170
الإعجابات
1,169
النقاط
71
الجنس
أنثى
#15
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

rabi ydjib l khair nchallah
normalment khalek ma3andou madakhlou f l enquette ychoufou li proche
w khouk ca depant wech der la kan affaire drogue wala terrorisme ghir wedjdi rohek tba3di 3la had l Mr, hadja wahdokhra mana3ref


 
م

ميمونة 2

:: عضو منتسِب ::
#16
إنضم
19 جوان 2016
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12
الإعجابات
14
النقاط
3
#16
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختي ماتعييش بزاف روحك بالتخمام
راح تدي لي كتب لك ربي سبحانه هو او غيره
مالا سلمي امرك لله وارقدي هانية
 
آخر تعديل:
I

imaneBBA

:: عضو مُتميز ::
#17
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
1,484
الإعجابات
133
النقاط
39
الجنس
أنثى
#17
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

ياختي ماتتقلقيش صح هوما يدير لونكات بصح انت صافية لويز وهادي حاجة في يد ربي هادا المكتوب ادا مكتوبك حاجة ماتوقف بينكم وادا ماهوش مكتوبك ربي يجيبلك خير ان شاء الله ياربي خلي ايمانك في ربي .....:)
 
P

programmeur

:: عضو شرفي ::
#18
إنضم
20 جويلية 2008
المشاركات
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الإعجابات
145
النقاط
159
الجنس
ذكر
#18
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني

أختي أمرك عادي
ادا كان لأخوك دخل السجن فهدا عادي ولا يؤثر عليك
أما عن خالك قد توفي وربي يرحمو

أنا عندي زميل ليا تزوج مع بنت انسان كان مع جماعة الفيس ودارولو لونكات و قبلو
أختي الان الاحوال الامنية تحسنت بكثير و ماعادش هادو الامور يأثرو لدرجة كبيرة
 
Algeroise194

Algeroise194

:: عضو منتسِب ::
#19
إنضم
27 ديسمبر 2018
المشاركات
2
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0
النقاط
2
العمر
20
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#19
لونكات تكون على الابوين. الاخوة و في بعض الحالات تمتد للاخوال و الاعمام هذا مكان ما راحش بجلدو شجرة العائلة كاملة.
 
Algeroise194

Algeroise194

:: عضو منتسِب ::
#20
إنضم
27 ديسمبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
20
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#20
قال نجيب:
رد: عندي مشكلة تعيشو جابوني



لا كاين منها و خاصة لي يكون يخدم ف الدرك الوطني

و بعض المناصب في الجيش

انت سقسي قبل ما تضحك
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بصح لونكات ما تكونش عميقة لدرجة يجبدو قاع شجرة العائلة تقتصر على الوالدين و الاخوة.
 
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