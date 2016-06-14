  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

دراسة الماستر في الجزائر للفلسطينيين

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Tariq sholi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جوان 2016
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النقاط
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السلام عليكم اخوتي و احبتي بالله

انا من فلسطين حاصل على درجة الباكالوريس من كلية الحقوق، و ارغب بدراسة الماستر في الجزائر الحبيب
لكن ليس لدي اي معلومات عن امكانية ذلك علما اني حاصل على شهادتي الجامعية من جامعة فلسطينية.
ارجوا من الاخوة الذين يملكون معلومات عن امكانية دراسة الماستر في الجزائر افادتي .

لكم مني كل الحب و الود.
 
ب

بيّاع الورد

:: عضو شرفي ::
إنضم
7 جويلية 2011
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الجنس
ذكر
رد: دراسة الماستر في الجزائر للفلسطينيين

طيّب حبيٍبي ع رآآسِي انتَ
رح اسأل كزا حدن و ببقى بردلك خبر ..
و يَ الف مرحبا .. الجزائر بلدك و نحن ضيوفَكْ ..
 
prince of love

prince of love

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 أكتوبر 2011
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رد: دراسة الماستر في الجزائر للفلسطينيين

السلآم عليكم



مرحبـآ بك عندنا أخي .. بكن هل شهادة بكالوريس تعادل ليسانس عندنا ؟
 
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assinat

:: عضو متألق ::
إنضم
2 أوت 2011
المشاركات
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محل الإقامة
Albania
الجنس
أنثى
رد: دراسة الماستر في الجزائر للفلسطينيين

سلام عليكم

اظن ممكن . لانو في جامعتي كان طلاب من عدة دول خليجية و سوريا لدراسة الماستر حاصلين على الباكالوريوس في دولهم و يكملون شهادة الماستر في الجزائر عادي بدون تعقيدات

موفق
 
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Tariq sholi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جوان 2016
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النقاط
3
رد: دراسة الماستر في الجزائر للفلسطينيين

قال prince of love:
السلآم عليكم



مرحبـآ بك عندنا أخي .. بكن هل شهادة بكالوريس تعادل ليسانس عندنا ؟
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وعليكم السلام
اخي العزيز شهادة الباكالوريس هي نفسها ليسانس لكن المسميات مختلفة
 
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Tariq sholi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
6
النقاط
3
رد: دراسة الماستر في الجزائر للفلسطينيين

قال assinat:
سلام عليكم

اظن ممكن . لانو في جامعتي كان طلاب من عدة دول خليجية و سوريا لدراسة الماستر حاصلين على الباكالوريوس في دولهم و يكملون شهادة الماستر في الجزائر عادي بدون تعقيدات

موفق
إضغط للتوسيع...

و عليكم السلام

شكرا لك اختي العزيزة هناك بعض من الامل :):):)
 
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Tariq sholi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
6
النقاط
3
رد: دراسة الماستر في الجزائر للفلسطينيين

اخوتي اعتقد ان التسجيل قريب هل هناك من يفيدني
 
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