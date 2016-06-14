دراسة الماستر في الجزائر للفلسطينيين

السلام عليكم اخوتي و احبتي بالله



انا من فلسطين حاصل على درجة الباكالوريس من كلية الحقوق، و ارغب بدراسة الماستر في الجزائر الحبيب

لكن ليس لدي اي معلومات عن امكانية ذلك علما اني حاصل على شهادتي الجامعية من جامعة فلسطينية.

ارجوا من الاخوة الذين يملكون معلومات عن امكانية دراسة الماستر في الجزائر افادتي .



لكم مني كل الحب و الود. ​