التسجيلات الجامعية في الجزائر: دليل حصري وشامل للطلبة الجدد



في الجزائر، تتجّه أنظار الطلاب الحائزين على شهادة التعليم الثانوي نحو مرحلة جديدة مليئة بالأمل والطموح. إنها مسيرتهم التعليمية التي يحلمون بها، حيث تفتح أبواب المعرفة والتحصيل أمامهم. تُنظّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه الرحلة المثيرة التي تحمل في طيّاتها تحقيق أحلامهم وآمالهم في بناء مستقبلٍ باهر. تُعبِّر هذه العملية عن بداية جديدة، حيث تُمهِّد طريقهم نحو المستقبل الواعد. من أروقة المدارس، تتلألأ أحلامهم كالنجوم في سماء الليل، ويتطلعون لتحقيق تطلعاتهم واختيار مصيرهم التعليمي في الجامعة. يستشعرون اللحظة بكل مشاعرهم وعواطفهم، فالمسار الذي سيختارونه سيحمل بين طياته آمالهم وتطلعاتهم الباهرة. وقت التسجيل يحين، وتتصاعد الحماسة والترقب. يلتقطون قلمهم بين أصابعهم بقوّة، كأنها تجسّد قوتهم وعزيمتهم في بناء مستقبلهم. يملأون الاستمارات بأحلامهم وأمانيهم، ويترقبون بفارغ الصبر مستقبلهم الذي سيتكشّف أمامهم. بناءا على ما سبق, سنجري اليوم جولة حول عملية " التسجيلات الجامعية في الجزائر " لسنة 2023. في هذا المقال، سنوفر لكم الدليل الشامل الذي سيُسهم في توضيح أهم المراحل والخطوات الضرورية لإتمام التسجيل بكل يسر وسلاسة عبر موقع التسجيلات الجامعية.

موعد ومراحل التسجيلات الجامعية الأولية 2023 ​

موعد "التسجيلات الجامعية في الجزائر" قد تم الإعلان عنه من 19 جويلية إلى 22 جويلية. يمكن للطلاب تأكيد تسجيلاتهم يومي 23 جويلية و 24 جويلية. تبدأ مرحلة معالجة الرغبات من يوم 25 جويلية إلى يوم 1 أوت، وسيكون تاريخ الإعلان عن نتائج التوجيه هو يوم 2 أوت. قبل البدء في عملية التسجيل الجامعي الأولي، يجب على الطلاب التأكد من حصولهم على كشف نقاط البكالوريا الخاص بهم من مؤسساتهم التعليمية. يحتوي كشف النقاط على المعلومات الضرورية التي ستمكّن الطلاب من الولوج إلى موقع التسجيلات الجامعية الأولي للناجحين في شهادة البكالوريا عن بعد، وذلك باستخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر. عند الشروع في التسجيلات الجامعية، يُرجى من الطلاب الانتباه والتركيز جيدًا أثناء اختيار رغباتهم الجامعية. يجب اختيار التخصص الذي يتناسب مع اهتماماتهم المستقبلية. يمكن للطلاب الوقوف على تفاصيل التخصصات والجامعات المتاحة لهم، وبناء عليها يمكنهم اتخاذ القرار المناسب.



موقع التسجيلات الجامعية orientation esi dz للحائزين الجدد على شهادة البكالوريا ​



يسمح هذا الموقع الإلكتروني للطلاب بالتسجيل للالتحاق بالجامعة التي يفضلونها من أي مكان داخل الجزائر، مما يوفر لهم سهولة ومرونة في إجراءات التسجيل. ويتيح للطلاب الاستفادة من مجموعة من المزايا الهامة: نظراً للأهمية الكبيرة لعملية "التسجيلات الجامعية في الجزائر"، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية بتقديم منصة رقمية عبر الإنترنت للتسجيل الجامعي على موقع orientation esi dz يسمح هذا الموقع الإلكتروني للطلاب بالتسجيل للالتحاق بالجامعة التي يفضلونها من أي مكان داخل الجزائر، مما يوفر لهم سهولة ومرونة في إجراءات التسجيل. ويتيح للطلاب الاستفادة من مجموعة من المزايا الهامة:

توفير الوقت والجهد: حيث يُمكن للطلاب التقديم عبر المنصة الرقمية بدلاً من الذهاب إلى الجامعة شخصياً لتقديم طلب التسجيل، مما يُسهم في تقليل العبء والمشقة الناجمة عن الانتقالات.

تعدد الاختيارات: يُتيح الموقع للطلاب التسجيل في أكثر من جامعة في وقت واحد، مما يسهِّل لهم اختيار التخصص المناسب والجامعة المناسبة لهم.

مقارنة الشروط والرسوم الدراسية: يمكن للطلاب مقارنة شروط الالتحاق والرسوم الدراسية للجامعات المختلفة من خلال المنصة الرقمية، وهذا يساعدهم على اتخاذ قرار مدروس ومناسب بناءً على احتياجاتهم وامكانياتهم المادية.

الاطلاع على المعلومات: يُمكن للطلاب الاطلاع على معلومات مفصلة حول الجامعات المتاحة والتخصصات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، مما يُمكِّنهم من الحصول على معلومات دقيقة وشاملة قبل اتخاذ القرار النهائي.

يعتبر هذا الموقع الرقمي خطوة هامة نحو تيسير وتحسين عملية التسجيل الجامعي للطلاب في الجزائر، ويسهم في توفير فرصة متساوية للجميع لمتابعة تعليمهم العالي وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.



ملاحظة هامة: للتسجيل في موقع التسجيلات الجامعية، ينبغي على الطلاب التحقق من توفر رقم التسجيل ورقم الهوية الشخصية الصحيحين. هذه المعلومات الهامة موجودة أسفل شهادة البكالوريا وتُستخدم للدخول إلى المنصة الإلكترونية. إضغط للتوسيع...



بتوفير رقم التسجيل ورقم الهوية الشخصية، يضمن الطلاب التسجيل بنجاح والحصول على فرصة لاكتشاف الخيارات الجامعية المتاحة واختيار التخصص المناسب لهم. يُرجى من الطلاب التأكد من دقة وصحة المعلومات المدخلة لتفادي أي مشاكل أو تأخيرات في عملية التسجيل. الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية وتأمين حساب التسجيل الجامعي أمر ضروري لضمان حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالطالب وتجنب الاستخدام غير المصرح به.



يجب على الطلاب التأكد من تسجيل الخروج من حساباتهم بعد انتهاء عملية التسجيلات الجامعية لمنع أي شخص آخر من الوصول إلى حسابهم وتعديل المعلومات أو استخدامها بشكل غير قانوني.



إذا فقد الطالب رقم التسجيل أو رقم الهوية الشخصية، فيجب عليه التواصل مع مكتب القبول في الجامعة فوراً للحصول على المساعدة وإعادة الحصول على هذه المعلومات الحساسة. حماية البيانات الشخصية هي مسؤولية مشتركة بين الطلاب والجامعات، وينبغي على الطلاب اتباع الإرشادات الأمنية والخطوات اللازمة للحفاظ على خصوصية معلوماتهم الشخصية خلال عملية التسجيل وبعدها.



مرحلة تأكيد التسجيلات الجامعية النهائية ​





يأتي هذا النموذج الجديد كتأكيد على عملية التسجيل الجامعي الأولية التي تمت سابقًا. من المهم أن يعلم الطلاب أن الرغبات التي تم اختيارها في المرحلة الأولية ستُلغى تلقائياً وستستبدل بالرغبات المذكورة في النموذج الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب أيضًا تأكيد التسجيل الأولي الذي تم في وقت سابق، وذلك من خلال نفس



في الختام، ندرك أن عملية التسجيلات الجامعية قد تكون تحديًا وتستدعي تركيزًا واهتمامًا. لكن من خلال اتباع الإرشادات المناسبة وفهم الخطوات المطلوبة، يمكن لهذه العملية أن تصبح أكثر يسرًا وسلاسة. يجب أن يكون الاختيار التأملي والمتأني للخيارات الجامعية هو همك الأول. فقبل الشروع في عملية التسجيلات، استغل الوقت للتفكير العميق في التخصص الذي تطمح لدراسته وكيف يمكن أن يسهم في تحقيق أهدافك المستقبلية.

مرحلة تأكيد الرغبات الجامعية النهائية تأتي بعد اكتمال مرحلة التسجيلات الجامعية الأولية في الـ22 من جويلية 2023، وتمتد من الـ23 حتى الـ24 من نفس الشهر. خلال هذه الفترة القصيرة، يُتاح للطلاب فرصة التحقق والتعديل على قائمة رغباتهم الجامعية. تهدف هذه العملية إلى تأكيد الخيارات التي تم اختيارها، ويمكن القيام بذلك من خلال ملء نموذج جديد للرغبات.يأتي هذا النموذج الجديد كتأكيد على عملية التسجيل الجامعي الأولية التي تمت سابقًا. من المهم أن يعلم الطلاب أن الرغبات التي تم اختيارها في المرحلة الأولية ستُلغى تلقائياً وستستبدل بالرغبات المذكورة في النموذج الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب أيضًا تأكيد التسجيل الأولي الذي تم في وقت سابق، وذلك من خلال نفس موقع التسجيلات الجامعية في الختام، ندرك أن عملية التسجيلات الجامعية قد تكون تحديًا وتستدعي تركيزًا واهتمامًا. لكن من خلال اتباع الإرشادات المناسبة وفهم الخطوات المطلوبة، يمكن لهذه العملية أن تصبح أكثر يسرًا وسلاسة. يجب أن يكون الاختيار التأملي والمتأني للخيارات الجامعية هو همك الأول. فقبل الشروع في عملية التسجيلات، استغل الوقت للتفكير العميق في التخصص الذي تطمح لدراسته وكيف يمكن أن يسهم في تحقيق أهدافك المستقبلية.

بعض النصائح التي تخص التسجيلات الجامعية في الجزائر ​