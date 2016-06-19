مصطفى الكبابطي ( واضع اول نشيد جزائري )

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ما اعرف عن هده شخصية من تاريخ شفاهي للعاصمة :



مصطفى الكبابطي مفتى في مدهب المالكي ...في الايام الاولى الاستعمار فرنسي جعل من مسجد مكان يحارب فيه الاستعمار الفرنسي في بدايته ...وبداء يزعج سلطة فرنسية التي كانت عسكرية محظة .....



وهو صاحب المقولة المشهور يوما قامت فرنسا بتحويل مسجد كتشاوى الى كنسية . قال للسلطة فرنسية : " ان قمتم بتحويل المسجد فالرب المسجد لن يتحول ابدا "



مع ازديا شعبية الامام مصطفى الكبابطي ومعارضته الاستعمار قاموا بطرده من الجزائر الى منفى ..فستقر هناك في مصر واين هو مدفون الان



في احد رسائله متبدلة مع احد اصدقائه كتب فيها شعر يتكلم عن حنين الدي يتملكه للمدينة الجزائر مع كل اهله ...ودلك شعر اصبح مشهور في حينها ويردد كأنه نشيد وطني



ودلك الشعر حتى تم مزجه في تراث الشعبي وهو معروف في ايامنا بسم ( من بات يراعي لحباب )