مصطفى الكبابطي ( واضع اول نشيد جزائري )

issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
1 أكتوبر 2007
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#1


ما اعرف عن هده شخصية من تاريخ شفاهي للعاصمة :

مصطفى الكبابطي مفتى في مدهب المالكي ...في الايام الاولى الاستعمار فرنسي جعل من مسجد مكان يحارب فيه الاستعمار الفرنسي في بدايته ...وبداء يزعج سلطة فرنسية التي كانت عسكرية محظة .....

وهو صاحب المقولة المشهور يوما قامت فرنسا بتحويل مسجد كتشاوى الى كنسية . قال للسلطة فرنسية : " ان قمتم بتحويل المسجد فالرب المسجد لن يتحول ابدا "

مع ازديا شعبية الامام مصطفى الكبابطي ومعارضته الاستعمار قاموا بطرده من الجزائر الى منفى ..فستقر هناك في مصر واين هو مدفون الان

في احد رسائله متبدلة مع احد اصدقائه كتب فيها شعر يتكلم عن حنين الدي يتملكه للمدينة الجزائر مع كل اهله ...ودلك شعر اصبح مشهور في حينها ويردد كأنه نشيد وطني

ودلك الشعر حتى تم مزجه في تراث الشعبي وهو معروف في ايامنا بسم ( من بات يراعي لحباب )

من بات يراعي لحباب

[YTBVIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=t3htUASnD8A[/YTBVIDEO]

هدا تاريخ ما يتنساش



 
H

hadil2044

:: عضو بارز ::
#2
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#2
رد: مصطفى الكبابطي ( واضع اول نشيد جزائري )



رجال عرفو معنى الوطن ورفضو المستعمر
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
1 أكتوبر 2007
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#3
رد: مصطفى الكبابطي ( واضع اول نشيد جزائري )

قال hadil2044:


رجال عرفو معنى الوطن ورفضو المستعمر
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لو نقوم بسترجاعه جتمانه لكي يدفن في بلده ......لكان الامر ارحم له

شكرا الاخت
صح سحورك
 
KimoB

KimoB

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
22 مارس 2009
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الإقامة
البويرة
#4
رد: مصطفى الكبابطي ( واضع اول نشيد جزائري )

شكرا على الموضوع
غير انه ينقل لركن منتدى شخصيات جزائرية افضل وانسب واليق
تحياتي وكل تقديري
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
3,595
الإعجابات
1,733
النقاط
191
#5
رد: مصطفى الكبابطي ( واضع اول نشيد جزائري )

قال KimoB:
شكرا على الموضوع
غير انه ينقل لركن منتدى شخصيات جزائرية افضل وانسب واليق
تحياتي وكل تقديري
إضغط للتوسيع...
العفو ...الاخ
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#6
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8 أكتوبر 2012
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الإقامة
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ذكر
#6
تـشـكـر لـمـجـهـوداتـك الـجبـارة نـحـو الـمـنـتـدى وعلـى هـذا العمل الـرائـع
 
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