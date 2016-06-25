توحشت يامات زمااااااااان

ه

هونوكا تشان

:: عضو مُشارك ::
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24 جوان 2016
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سلام يا ناس لخير
نحن اليوم في شهر الرحمة و الغفران و مكانش واحد ذكرى حلوة منوا حاب يعاود يعيشها
المهم ليوم تفكرت حاجة وحبيت نشاركم بيها
تفكرت يامات كنت صغيرة انا وخويا و ختي كل سهرة يخرجنا بابا لوحد الطريق طويلة
نحيو صبابطنا و نجريوا في تلك النسمة الباردة لي تظربنا في وحهنا
و نلعبواةو بابا يعس فينااااااا
وااااااو رغم انوا كل يوم نعاودوا نفس الحوايج مي جامي كرهنا و ملينا
على العكس كل يوم نتشوق لليوم لي بعدوا
وضك كل يوم نتمنى تولي هاذيك اليامااااااااااااااات الحلوة براحت البال
و انتوما ثانيةاذا كان عنكم لحظات يا ريت تشاركونا بيها
 
رد: توحشت يامات زمااااااااان

وعليكم السلام اختي

ايه يامات ملييييحة بزاااااف

انا كنا نروحوا كاملييين نسهروا ونروحوا للمانيج ونلعبوا حتى نكرهوا والله يامات ما ننسهاش خلاص

شكرا اختي
 
رد: توحشت يامات زمااااااااان

ايامات جدي ربي يرحمو كان يخرجني ويحكيلي ويفهمني الدنيا على طريقتو وانا كنت ما نعرف والوا الحكيات نسمعها وحتى كبرت باش فهمتها
 
في وقت الطفولة كانت لعبة نسموها الحرب نلعبوها بين الاحياء الشعبية ربما تكون قديمة وتعود لعادة العرب بكري يسموها الاغارة او الغزو وهي اغارة قبيلة على اخرى على غفلة
القاعدة الاساسية في اللعبة هي السرية في التحضير وفي التنفيذ كما انها تحتاج الاطفال الشجعان لانو الخوافين راح يكونو هم حطب المعركة والضرب كامل يفوت عليهم

اللعبة نلعبوها طيلة رمضان مع العاب اخرى طبعا اليقضة والتفطن سر الفوز

لعبة حربية بامتياز الان لا وجود لها بتاتا وحل محلها الاعتداء والسرقات والمهلوسات ربي يبعدها علينا وعليكم

هذا واش تفكرت الان ق العفرات والشجارات الطفولية هههه
المرة الجاية ندخل فيها شوية رومنسية
 
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