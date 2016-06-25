توحشت يامات زمااااااااان

هونوكا تشان
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سلام يا ناس لخير
نحن اليوم في شهر الرحمة و الغفران و مكانش واحد ذكرى حلوة منوا حاب يعاود يعيشها
المهم ليوم تفكرت حاجة وحبيت نشاركم بيها
تفكرت يامات كنت صغيرة انا وخويا و ختي كل سهرة يخرجنا بابا لوحد الطريق طويلة
نحيو صبابطنا و نجريوا في تلك النسمة الباردة لي تظربنا في وحهنا
و نلعبواةو بابا يعس فينااااااا
وااااااو رغم انوا كل يوم نعاودوا نفس الحوايج مي جامي كرهنا و ملينا
على العكس كل يوم نتشوق لليوم لي بعدوا
وضك كل يوم نتمنى تولي هاذيك اليامااااااااااااااات الحلوة براحت البال
و انتوما ثانيةاذا كان عنكم لحظات يا ريت تشاركونا بيها
نحن اليوم في شهر الرحمة و الغفران و مكانش واحد ذكرى حلوة منوا حاب يعاود يعيشها
المهم ليوم تفكرت حاجة وحبيت نشاركم بيها
تفكرت يامات كنت صغيرة انا وخويا و ختي كل سهرة يخرجنا بابا لوحد الطريق طويلة
نحيو صبابطنا و نجريوا في تلك النسمة الباردة لي تظربنا في وحهنا
و نلعبواةو بابا يعس فينااااااا
وااااااو رغم انوا كل يوم نعاودوا نفس الحوايج مي جامي كرهنا و ملينا
على العكس كل يوم نتشوق لليوم لي بعدوا
وضك كل يوم نتمنى تولي هاذيك اليامااااااااااااااات الحلوة براحت البال
و انتوما ثانيةاذا كان عنكم لحظات يا ريت تشاركونا بيها