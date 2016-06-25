توحشت يامات زمااااااااان

سلام يا ناس لخير

نحن اليوم في شهر الرحمة و الغفران و مكانش واحد ذكرى حلوة منوا حاب يعاود يعيشها

المهم ليوم تفكرت حاجة وحبيت نشاركم بيها

تفكرت يامات كنت صغيرة انا وخويا و ختي كل سهرة يخرجنا بابا لوحد الطريق طويلة

نحيو صبابطنا و نجريوا في تلك النسمة الباردة لي تظربنا في وحهنا

و نلعبواةو بابا يعس فينااااااا

وااااااو رغم انوا كل يوم نعاودوا نفس الحوايج مي جامي كرهنا و ملينا

على العكس كل يوم نتشوق لليوم لي بعدوا

وضك كل يوم نتمنى تولي هاذيك اليامااااااااااااااات الحلوة براحت البال

و انتوما ثانيةاذا كان عنكم لحظات يا ريت تشاركونا بيها