ما معنى الرموز التي تظهر في الهواتف؟

- مما لا شك فيه أنك لاحظت الرموز التي تظهر على هاتفك، فأحيانا يكون 3G ومن ثم 4G أو E أو حتى EDGE، فماذا تعني هذه الرموز بأحرفها وأرقامها؟

رمز E

في حال كان هاتفك يعمل بتقنية الجيل الثاني، فهذا الرمز سيظهر وهو اختصار لكلمة "EDGE" وهي تسريع الاداء عند الاتصال بالانترنت لتصل الى 300 كيلوبت بالثانية الواحدة.

رمز 3G

يعني أن هاتفك متصل بشبكة الجيل الثالث وهي لتسريع الانترنت أكثر من سابقتها طبعا

رمز H

وهو أو حتى HSPA يعني ان خدمة الجيل الثالث تحاول تقديم سرعة أكبر للبيانات لتصل الى 7.2 ميجابايت بالثانية الواحدة.

رمز H+

وهو يعني مضاعفة سرعة شبكة الجيل الثالث المضاعفة اساسا الى 14 و50 ميجابايات بالثانية الواحدة، أي انه اضافة للـ 3G و الـ H.

رمز 4G

أي اتصال الهاتف بشبكة الجيل الرابع وتظهر أيضا برمز LTE أي Long Term Evolution وهو تؤمن سرعة تصل الى 100 ميجابايت بالثانية الواحدة.

رمز 4G+

وهي أول تحديث وتطوير لشبكة الجيل الرابع، وتسمح الاستفادة من الانترنت ومشاهدة الفيديوهات بسرعة عالية وجودة مدهشة دون اي انقطاع او انتظار لو لثانية واحدة.