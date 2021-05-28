السلام عليكم إخوتي في الله اتمني لكم دوام الصحة والعافية , اليوم سنتطرق إلي شرح بنك
بيرفكت موني Perfect Money وهو يعتبر احد أفضل البنوك الإلكترونية خاصة في الوطن العربي لسهولة استخدامه بدون قيود ونظام حماية قوي وتعامله مع اشهر المواقع والشركات علي الانترنت. وقد شرحنا سابقا التسجيل في بنك بايير payeer وتفعيل الحساب والسحب والإيداع ، وشرحنا طريقة فتح حساب سكريل skrill وشحنه والسحب والإيداع والتفعيل، واليوم إن شاء الله سنقوم بشرح كل ما يخص بنك برفكت موني perfectmoney ، طريقة إنشاء حساب بيرفكت موني وتفعيله وشحن الحساب وكيفية سحب المال من بنك Perfect Money وكل مايتعلق بالبنك.
يمكنك مشاهدة الشرح بالكامل بالفيديو من هنا او يمكنك إستكمال القراءة
للتسجيل في بنك بيرفكت موني من هنا
مميزات بنك بيرفكت موني perfectmoney
- سهولة إنشاء حساب بيرفكت موني في كل الدول العربية
- يوفر وسائل عديده تسهل عمليات الشحن والسحب
- يدعم الكثير من المواقع والمنصات على الإنترنت ومواقع التسوق
- بنك بيرفكت موني perfectmoney يدعم كافة دول العالم تقريبًا
- سهولة الإستخدام والتفعيل ولايفرض قيود معقدة
- الموقع متوفر بحوالي 20 لغة منها اللغة العربية
-نظام حماية قوي لحماية الخصوصيات
- دعم جيد يمكنك التواصل معه في أي وقت
- رسوم المعاملات منخفضة عن بنوك أخرى
- يمكنك التعامل مع البنك في السحب والإيداع باستخدام عملة البيتكوين
رسوم بنك بيرفكت موني
لا يوجد رسوم على الإيداع عن طريق بنك ارضي أو عبر بتكوين
- رسوم السحب عبر البتكوين 0.5%
- رسوم التحويل من حساب لآخر 0.5% للحساب المفعل
رسوم التحويل من حساب لآخر 1.99% للحساب الغير مفعل
رسوم السحب عبر التحويلات البنكية Wire Transfer تكون 1.5% + رسوم بنك بيرفكت موني
إنشاء حساب بيرفكت موني
1- قم بالدخول إلى صفحة التسجيل من هذا الرابط ثم قم بالضغط على SignUp.
2- إملأ البيانات كما في الصورة.
3- اكتب الباسورد ثم كود الأمان ثم وافق على الشروط ثم register .
4- سيتم إرسال رسالة إلى بريدك تحتوي على بيانات حسابك, رقم حسابك Member ID هذا الرقم هو الذي ستستخدمه للدخول إلى حسابك، احفظه جيدا.
5- قم بتسجيل الدخول في بيرفكت موني.
6- يخبرك البنك بأنه يجب عليك تفعيل كود الأمان الذي ارسله لك عبر البريد , قم بكتابته للدخول إلى حسابك.
تم تسجيل الحساب بنجاح
كيفية تفعيل حساب بيرفكت موني
1- من داخل حسابك قم بالدخول إلى ضبط الإعدادات Settings، إختر Account Verification ثم اضغط على Verification Management.
2- تفعيل الحساب بيتم عبر ثلاث خطوات:
1- بطاقة الهوية أو جواز السفر:
قم برفع صورة للهوية الشخصية "بطاقة شخصية او باسبور.
2- إثبات العنوان او السكن :
قم برفع صورة لفاتورة مياه او كهرباء او غاز مكتوب عليها اسمك وعنوانك
3- تفعيل رقم الهاتف:
قوم بربط رقم هاتفك بحسابك وسيصبح حسابك مفعلًا بشكل كامل، ولن هناك اي قيود علي الايداع او السحب
تم تفعيل الحساب
كيفية شحن حساب بيرفكت موني
- هناك ثلاث طرق يمكن الاعتماد عليها .
1- الإيداع عبر البتكوين
- هي أفضل طريقة لأنها تقدم أقل رسوم على الإطلاق بين طرق الإيداع الأخرى ويمكنك شحن البيتكوين بالفيزا
2- الإيداع البنكي Bank Wire
- يمكنك شحن الحساب من خلال تحويل بنكي إلى بيرفكت موني، لكن الحد الأدنى للتحويل يكون 300 دولار.
3- شراء رصيد بيرفكت موني عبر وسيط الكتروني
يمكنك شحن حسابك في بيرفكت موني عن طريق وسيط الكتروني وهو موقع تقود بالدفع له من بنك اخر وهو يقوم بإرسال المال إلي حسابك في بيرفكت موني
4- شراء بطاقات بيرفكت موني
- الطريقة الأخيرة وهي شحن حسابك عبر بطاقات بيرفكت موني e-Voucher، وهذه الطريقة إذا كنت تستخدم بنك باي بال فقط حتى لا تتعرض لأي عملية نصب.
كيفية سحب المال من Perfect Money
- نفس طرق الإيداع يمكن استخدامها في سحب المال من بيرفكت موني
1-السحب عبر البيتكوين
2- السحب عبر التحويل البنكي
3- السحب عبر شركاء البنك
- سحب الرصيد واستبداله برصيد آخر مع أحد شركاء بنك بيرفكت موني Certified Parteners وفي المقابل تحصل على رصيد من بنك إلكتروني مختلف.
ملاحظات عن بنك بيرفكت موني PerfectMoney
- لا يدعم حوالات ويسترن يونيون
- يمكنك استخدام حسابك بدون تفعيل لكن ستدفع رسوم تحويل أعلى.
- يمكنك ربط حسابك برقم هاتف ولكن هذه الخدمة ليست مجانية وتكلفتها 0.1$ للرسالة.
- البنك يضيف لك فائدة ربوية على رصيدك في البنك بنسبة 4% قم بمراسلة الدعم لإيقاف هذه الفائده .
- إذا لم تقم بتحديث الباسورد بشكل منتظم ستجد احيانا عند تسجيل الدخول أن البنك يطلب منك تغيير كلمة السر إلى كلمة جديدة.
للتسجيل في بنك بيرفكت موني من هنا