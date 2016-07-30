من هي اكثر شخصية جزائرية تحبها

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تم طرح الموضوع هذا مخالفا عن بقية المواضيع المعتادة بتعريف الشخصيات الجزائرية العملاقة

لكن في هذا الطرح نريد ان نرى وجهات النظر و اراء الاعضاء الكرام حول ابرز شخصية جزائرية

عبر العصور من فترة الجزائر القديمة الى غاية يومنا الحالي

كما يعلم الجميع ان جميع الشخصيات التاريخية الجزائرية عظيمة لكها تختلف في حبها و تاثيرها من شخص لاخر

ومن خلال هذا : " من هي ابرز شخصية جزائرية عبر التاريخ اثرت عليك و اعجبت بسيرتها و احببتها ؟ "