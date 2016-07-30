من هي اكثر شخصية جزائرية تحبها

يونس قاسم

يونس قاسم

*أستاذ*
إنضم
1 جويلية 2016
المشاركات
2,998
النقاط
441
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تم طرح الموضوع هذا مخالفا عن بقية المواضيع المعتادة بتعريف الشخصيات الجزائرية العملاقة
لكن في هذا الطرح نريد ان نرى وجهات النظر و اراء الاعضاء الكرام حول ابرز شخصية جزائرية
عبر العصور من فترة الجزائر القديمة الى غاية يومنا الحالي
كما يعلم الجميع ان جميع الشخصيات التاريخية الجزائرية عظيمة لكها تختلف في حبها و تاثيرها من شخص لاخر
ومن خلال هذا : " من هي ابرز شخصية جزائرية عبر التاريخ اثرت عليك و اعجبت بسيرتها و احببتها ؟ "
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,661
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: من هي اكثر شخصية جزائرية تحبها

وعليكم السلام

الهواري بومدين الله يرحمو ويوسع عليه

ولد بلادي

بارك الله فيك
 
Gül Bahar

Gül Bahar

:: عضو فعّال ::
إنضم
21 ديسمبر 2015
المشاركات
1,898
النقاط
571
العمر
23
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
رد: من هي اكثر شخصية جزائرية تحبها

السلام عليكم انا اكثر شخصية جزائرية احبها واحترمها هي شخصية هواري بومدين ربي يرحمو
 
Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
إنضم
10 سبتمبر 2011
المشاركات
2,526
النقاط
191
رد: من هي اكثر شخصية جزائرية تحبها

ثلاثة مجرد رؤية صورهم تجعلني ابكي دون ان ينقص ذلك من البقية مقدار ذرة
العربي بن مهيدي - احمد زبانة - هواري بومدين
رحمهم الله رحمة واسعة
 
ع

عطر ياسمين

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جويلية 2016
المشاركات
43
النقاط
5
رد: من هي اكثر شخصية جزائرية تحبها

أنا الشخصية التي احبها كثيراً هو الشاعر العظيم وشاعر الثورة
مفدي زكريا
اشكرك على الموضوع
 
Hakan

Hakan

:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,700
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
رد: من هي اكثر شخصية جزائرية تحبها

البشير الابراهيمي
عبدالحميد ابنباديس
مالك بن نبي
موفدي زكريا
 
prince of love

prince of love

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 أكتوبر 2011
المشاركات
1,718
النقاط
71
رد: من هي اكثر شخصية جزائرية تحبها

الشهداء ربي يسكنهم فسيج جنانه هم الأولى بمحبتنا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top