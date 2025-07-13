أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
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موسوعة مشاهير الجزائر المعاصرين
سفر عبر العقول والإنجازات من نبض الوطن
"نُخبة تُنير دروب الغد "
تصميم خاص يجمع صور بعض الشخصيات الجزائرية المعاصرة-4algeria.com
سفر عبر العقول والإنجازات من نبض الوطن
"نُخبة تُنير دروب الغد "
تصميم خاص يجمع صور بعض الشخصيات الجزائرية المعاصرة-4algeria.com
في أمة عُرفت عبر تاريخها بالكفاح، لم يكن سلاحها يومًا الحديد فقط، بل كان العقل دومًا في طليعة المقاومة من بن الفحام التلمساني وابن باديس ومالك بن نبي، إلى زمننا الراهن، ظل الجزائري يحمل شعلة الفكر ويخوض بها ميادين العلم، رغم القيود والحدود.
العلماء والباحثون والمثقفون الجزائريون المعاصرون هم ورثة مجدٍ قديم، وبُناة لنهضةٍ جديدة بل لابد من ذلك مع التغيير العالمي الحاصل اختاروا المختبر بدل المنصب، والمعادلة بدل الشعارات. فانتقلوا من أقسام الجامعات المحلية إلى مراكز البحث العالمية، من الجزائر العاصمة إلى ناسا، ومن مدرجات قسنطينة إلى أروقة المؤتمرات في جنيف وطوكيو وواشنطن.
هؤلاء ليسوا فقط مفخرةً وطنية، بل هم إجابات ناطقة على سؤال "هل يمكن للجزائري أن يبدع عالميًا؟"
نعم، بل ويفعل.
شعارهم الابتكار وسط الإهمال، والتفوق رغم قلّة الدعم، والوفاء للهوية في خضم العولمة والحروب.
منهم من ساهم في تطوير بطاريات الهواتف الذكية، ومنهم من شارك في مهمات فضائية، ومنهم من أحدث ثورة في الطب الحيوي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.
في هذا الموضوع الحصري على منتدى اللمة الجزائرية سنرسم لكم بورتريهات حقيقية لمشاهير حقيقيون موسوعة لجزائريين معاصرين بعضهم يلمع في مجالات مختلفة وآخرون يعملون بصمت خلف الجدران يجمعهم حب الجزائر ويُفرّقهم تخصص العلم.
تنويه: يمكن للجميع المساعدة في اثراء هذه الموسوعة بمختلف اللغات تحمل سير شخصية وتعاريف وصور وفيديوهات ووثائقيات ومقالات منسقة موجزة ومدللة بالمصدر لنساهم في تغيير وجه ومعنى الشهرة المحلية و العالمية.
مشاهير في مختلف المجالات وقائزين وناجحين في منافسات ماعدا
بالتوفيق لنا ولكم جميعا.
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