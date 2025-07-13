موسوعة مشاهير الجزائر المعاصرين مشاهير



سفر عبر العقول والإنجازات من نبض الوطن



"نُخبة تُنير دروب الغد "







تصميم خاص يجمع صور بعض الشخصيات الجزائرية المعاصرة-4algeria.com ​

لابد من ذلك

نعم، بل ويفعل.

اللمة

الجزائرية

تنويه

( التمثيل والغناء والموسيقى )



بالتوفيق لنا ولكم جميعا.

في أمة عُرفت عبر تاريخها بالكفاح، لم يكن سلاحها يومًا الحديد فقط، بل كان العقل دومًا في طليعة المقاومة من بن الفحام التلمساني وابن باديس ومالك بن نبي، إلى زمننا الراهن، ظل الجزائري يحمل شعلة الفكر ويخوض بها ميادين العلم، رغم القيود والحدود.العلماء والباحثون والمثقفون الجزائريون المعاصرون هم ورثة مجدٍ قديم، وبُناة لنهضةٍ جديدة بلمع التغيير العالمي الحاصل اختاروا المختبر بدل المنصب، والمعادلة بدل الشعارات. فانتقلوا من أقسام الجامعات المحلية إلى مراكز البحث العالمية، من الجزائر العاصمة إلى ناسا، ومن مدرجات قسنطينة إلى أروقة المؤتمرات في جنيف وطوكيو وواشنطن.هؤلاء ليسوا فقط مفخرةً وطنية، بل هم إجابات ناطقة على سؤال "هل يمكن للجزائري أن يبدع عالميًا؟"شعارهم الابتكار وسط الإهمال، والتفوق رغم قلّة الدعم، والوفاء للهوية في خضم العولمة والحروب.منهم من ساهم في تطوير بطاريات الهواتف الذكية، ومنهم من شارك في مهمات فضائية، ومنهم من أحدث ثورة في الطب الحيوي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.في هذا الموضوع الحصري علىسنرسم لكم بورتريهات حقيقية لمشاهير حقيقيون موسوعة لجزائريين معاصرين بعضهم يلمع في مجالات مختلفة وآخرون يعملون بصمت خلف الجدران يجمعهم حب الجزائر ويُفرّقهم تخصص العلم.: يمكن للجميع المساعدة في اثراء هذه الموسوعة بمختلف اللغات تحمل سير شخصية وتعاريف وصور وفيديوهات ووثائقيات ومقالات منسقة موجزة ومدللة بالمصدر لنساهم في تغيير وجه ومعنى الشهرة المحلية و العالمية.مشاهير في مختلف المجالات وقائزين وناجحين في منافسات ماعدا