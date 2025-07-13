موسوعة مشاهير الجزائر المعاصرين

أبو عاتكة

أبو عاتكة

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طاقم الإدارة
موسوعة مشاهير 🇩🇿 الجزائر المعاصرين

سفر عبر العقول والإنجازات من نبض الوطن

"نُخبة تُنير دروب الغد "


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تصميم خاص يجمع صور بعض الشخصيات الجزائرية المعاصرة-4algeria.com

في أمة عُرفت عبر تاريخها بالكفاح، لم يكن سلاحها يومًا الحديد فقط، بل كان العقل دومًا في طليعة المقاومة من بن الفحام التلمساني وابن باديس ومالك بن نبي، إلى زمننا الراهن، ظل الجزائري يحمل شعلة الفكر ويخوض بها ميادين العلم، رغم القيود والحدود.

العلماء والباحثون والمثقفون الجزائريون المعاصرون هم ورثة مجدٍ قديم، وبُناة لنهضةٍ جديدة بل لابد من ذلك مع التغيير العالمي الحاصل اختاروا المختبر بدل المنصب، والمعادلة بدل الشعارات. فانتقلوا من أقسام الجامعات المحلية إلى مراكز البحث العالمية، من الجزائر العاصمة إلى ناسا، ومن مدرجات قسنطينة إلى أروقة المؤتمرات في جنيف وطوكيو وواشنطن.

هؤلاء ليسوا فقط مفخرةً وطنية، بل هم إجابات ناطقة على سؤال "هل يمكن للجزائري أن يبدع عالميًا؟"

نعم، بل ويفعل.

شعارهم الابتكار وسط الإهمال، والتفوق رغم قلّة الدعم، والوفاء للهوية في خضم العولمة والحروب.

منهم من ساهم في تطوير بطاريات الهواتف الذكية، ومنهم من شارك في مهمات فضائية، ومنهم من أحدث ثورة في الطب الحيوي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.

في هذا الموضوع الحصري على منتدى اللمة الجزائرية سنرسم لكم بورتريهات حقيقية لمشاهير حقيقيون موسوعة لجزائريين معاصرين بعضهم يلمع في مجالات مختلفة وآخرون يعملون بصمت خلف الجدران يجمعهم حب الجزائر ويُفرّقهم تخصص العلم.
تنويه: يمكن للجميع المساعدة في اثراء هذه الموسوعة بمختلف اللغات تحمل سير شخصية وتعاريف وصور وفيديوهات ووثائقيات ومقالات منسقة موجزة ومدللة بالمصدر لنساهم في تغيير وجه ومعنى الشهرة المحلية و العالمية.

⚠️ مشاهير في مختلف المجالات وقائزين وناجحين في منافسات ماعدا ( التمثيل والغناء والموسيقى )
بالتوفيق لنا ولكم جميعا.
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فاطمة بن شيخ باحثة جزائرية 🇩🇿


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فاطمة بن شيخ باحثة جزائرية في الإلكترونيات الدقيقة باليابان​

باحثة في الإلكترونيات الدقيقة​

ولدت فاطمة بن شيخ في سيدي بلعباس وترعرعت في وهران بالجزائر. تخرجت من جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا بدرجة مهندس في الإلكترونيك عام 2004. عملت كمهندس وقائد فريق خدمة ما بعد البيع في Samha ، Samsung لمدة 3 سنوات.

ولأنها شغوفًة بالبحث العلمي والتقنيات الجديدة، انتقلت إلى فرنسا للدراسة والتخصص في مجال الإلكترونيات الدقيقة والنانوية. وحول هذا تقول فاطمة لمجلة “سوبرنوفا”: “حصلت على شهادة الماستر في الأجهزة الإلكترونية النانوية من جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا سنة 2012 من خلال أطروحة بحث حول خلايا شمسية عضوية بنفث الحبر”.
في عام 2015 ، حصلت فاطمة على شهادة الدكتوراه في الإلكترونيات الدقيقة والنانوية من جامعة “إيكس مرسيليا” في فرنسا. وتوضح: “ركزت في أطروحة الدكتوراه على دراسة بصرية ونمذجة الخلايا الشمسية العضوية”.

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تجربة جديدة في اليابان​

كانت فاطمة تتطلع لاكتشاف طريقة جديدة للحياة وثقافة عمل جديدة، فانتقلت إلى اليابان سنة 2016. هناك عملت خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 في إطار زمالة بعد الدكتوراه تحت إشراف الأستاذ Pr. Chihaya Adachi الذي ابتكر تقنية جديدة أو جيل جديد من الجزيئات يسمى (TADF) في مركز الضوئيات العضوية وبحوث الإلكترونيات (OPERA) في جامعة كيوشو، حسب ما أوضحته فاطمة.

وعن مجال اهتمامها العلمي تقول فاطمة بن شيخ: “اهتمامي البحثي هو الإلكترونيات الضوئية العضوية مع التركيز على ليزر OLED وأشباه الموصلات العضوية. في مارس 2019 شاركت في تأسيس مشروع يسمى KOALA Tech. Inc. وهي شركة ناشئة مبتكرة عالية التقنية. هدفها هو البحث عن تطبيق جديد للإلكترونيات العضوية”.

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أسست شركة ناشئة​

تشغل فاطمة حاليا منصب المدير التنفيذي للشركة الناشئة KOALA Tech. وكذلك أستاذ مشارك زائر في جامعة كيوشو. نظرًا لخلفيتها الدولية، تشارك فاطمة بن الشيخ في تعاون مع مجموعات بحثية في أستراليا وأوروبا والمملكة المتحدة والصين.

وهو ما أهلها للحصول على عدة تكريمات. وعن هذا تقول فاطمة: “حصلت على شهادة APC Waiver Certificate عن عرض بحث أصلي يتعلق بالليزر العضوي، من قبل المجتمع الأسترالي لأشباه الموصلات العضوية المتقدمة AUCAOS في 2017، أستراليا. وجائزة بلاتينية لعرض شفوي عن الليزر العضوي في ثلاثة حدود من أشباه الموصلات العضوية بالليزر في عام 2019، أستراليا”.
نصيحتها: ترى فاطمة أن السفر مهم جدا. يساعدنا على الحصول على أفكار مبتكرة ومبتكرة. والأهم من ذلك أنه يساعدنا على الخروج من منطقة الراحة لدينا ويعزز ثقتنا بأنفسنا. بالإضافة إلى ذلك فإن لقاء أشخاص مختلفين من ثقافات مختلفة يوفر لنا التعليم الذي من المستحيل الحصول عليه في الجامعة.
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رياض البغدادي.. 🇩🇿 أصغر باحث جزائري​

متخصص في تطوير لغات البرمجة والذكاء الصناعي​


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رياض بغدادي دكتور جزائري خريج المعهد الوطني للإعلام الآلي، توجه إلى فرنسا، أين واصل اجتهاده النظري لينال شهادتي الماستر والدكتوراه بجامعة “الصوربون باريس”،
جعل بحوثه محل اهتمام ونقاش في كبريات المعاهد العالمية، ليكون باحثا بمعهد “ماساشوتس للتكنولوجيا” ببوستن بالولايات المتحدة الأمريكية
أصبح الرياض مدرسًا باحثًا. يقوم العالم الجزائري الشاب حاليا بتطوير لغات برمجة جديدة. من بينها مترجم Tiramisu للتعلم والحوسبة العلمية ومعالجة الصور.
يقول في لقاء:
أتممت دراستي الثانوية بالدار البيضاء بالعاصمة، وبعد نجاحي في نيل شهادة البكالوريا توجهت بعدها إلى الدراسة في المعهد الوطني للإعلام الآلي بالعاصمة، أين تحصلت على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي، خلال دراستي بالمعهد قمت بنشر ثلاثة أبحاث علمية محكمة في مؤتمرات داخل وخارج الوطن، أولها كان في السنة الثانية وآخرها في السنة الخامسة
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  • أعمل أساسا في مجال تطوير لغات البرمجة والذكاء الصناعي، أبرز المشاريع التي أعمل عليها هي لغة برمجة جديدة، قام فريقنا بتطويرها، وهي أسرع مائة مرة من لغات البرمجة الموجودة حاليا وأفضلها، لغة البرمجة هذه يتم الآن استعمالها من طرف جوجل وفيسبوك من أجل برمجة أنظمة معالجة الصور والفيدوات وكذا أنظمة الذكاء الصناعي، كل شخص يشاهد فيديوهات على اليوتيوب أو يقوم بالتقاط صور بهاتف اندرويد، يقوم باستعمال هذه التكنولوجيا بشكل غير مباشر، وفي احدى المشاريع الأخرى كذلك نقوم بتطوير نظام يسمح للعلماء في مجال الفيزياء النووية باجراء تجارب أسرع من التجارب الحالية، مثلا النظام الذي قام فريقنا بتطويره يمكن علماء الفيزياء النووية بتسريع تجاربهم مائتين مرة، فبدل انتظار 200 يوم لانتهاء التجربة، تنتهي التجربة في يوم واحد وهو ما يمكنهم من اجراء عدد أكبر من التجارب بسرعة والتقدم في أبحاثهم بسرعة، وقد قمنا بعرض هذا البحث منذ أسبوعين فقط بالعاصمة واشنطن، ومن المشاريع كذلك التي نعمل عليها هو تسريع تقنية الشبكات العصبونية، وهي التقنية الأكثر تطورا اليوم في مجال الذكاء الصناعي، نقوم بتسريعها لكي يتمكن المستعمل من استعمالها على أجهزة الهاتف المحمول فتصبح أكثر ذكاء.
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نصيحته:

  • لدينا فرصة كبيرة ومسؤولية تاريخية للمشاركة في بناء الجزائر، وقد ضحى أجدادنا من أجل تحريرها من الاستعمار، صحيح أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات ولكن هذا لا ينبغي أن يمنعنا إطلاقا من القيام بواجبنا تجاه بلدنا وتجاه أمتنا، على الشباب الجزائري أن يثق في نفسه ويعمل بجد، ويتوكل على الله، ويثق في وعود الله لعباده، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم:{وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ}، والله ولي التوفيق.
للتعرف عليه اكثر:
www.aljazeera.net

نجم التواصل العلمي الجزائري رياض بغدادي: نعاني فوضى في عالم الأفكار

يعتبر الباحث الجزائري رياض بغدادي من رواد التواصل العلمي العربي، فصفحته على الفيسبوك تحظى بـ100 ألف متابع، وعلى أرض الواقع ينشط من خلال مبادرة امتياز، اعتقادا بأن الأمة بحاجة إلى العلم للنهوض.
www.aljazeera.net www.aljazeera.net
 
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