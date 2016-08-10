فهرس المواضيع المميزة والحصرية

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Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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طاقم المشرفين
#1
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,036
الإعجابات
19,407
النقاط
1,901
#1



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. وبعد

أهـــلاً و سهلاً بكل أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
أرجوا أن تكونوا في أتم الصحة و العافيـة
طبعـاً في هـــذا المنتدى العديد من الحصريـات المميزة
التي تستحق التكريم لــذا
ونحن كمشرفين واعضاء نسعد بمواضيع حصرية
كقصص ومغامرات مضحكة ومشوقة
يفتح هذا الموضوع للمواضيع الحصرية و المميزة بالركن
يحصل الموضوع على ختم التميز


 و يوضع ضمن الفهرس

ونتمنى من الجميع كتابتة مواضيع حصرية والابتعاد عن القديم والمنقول
لأن بالجديد يسعد الجميع

موفقون جميعـاً.

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,118
الإعجابات
60,821
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
 
Salah eddin

Salah eddin

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
10,190
الإعجابات
27,552
النقاط
1,586
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#4
آخر تعديل:
فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
#12
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,860
الإعجابات
2,288
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#12
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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