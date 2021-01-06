فهرس تكريمات المتميزين في منتديات التعليم المتوسط

Yasmina zahra
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- أنثى
الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
النجاح هو مطلب كل إنسان، وهو الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه والوصول إليه، لأنه يُعطي معنى لحياة الإنسان ويدفعه كي يكون إنساناً متفوقاً يُقدم كل ما هو مفيد لمجتمعه، فالنجاح لا يُمكن أن يكون حدثاً عابراً في حياة الأشخاص، وإنما هو الحافز الأساسي الذي يدفعهم لتحقيق المزيد من الإنجازات، والتوصل إلى أحلامهم وأمنياتهم.
هاهو القسم يفتح لكم صفحة اخرى، من كتاب الابداع بهاذ الركن المميز فكل شخص يشاركنا بمواضيع مفيدة و حصرية و يقدم المساعدة
يتحصل على ختم التميز
ومن يجمع في رصيده عددا من المواضيع المميزة يكرم بوسام
و للطلبة الناجحين في شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة وســـــــــام :
ابدعوا اذا وتميزوا