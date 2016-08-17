أفكار لتنظيف المنزل

تحيآتي~**~





كيف هي آلآحوآل إن شآء آلله يخر وتمآم آلتمآم

إليكي بعض الأفكار قد تساعدك في ترتيب وقتك لتنظيف منزلك



التنظيف اليومي :

تهوية البيت صباحا و فتح النوافذ

ترتيب أسرة البيت و تزيين الأفرشة

مسح الغبار و تنظيف أرضية الغرف

تنظيف الحمام و وضع مطهر به

غسل أواني المطبخ و تنظيفه و مسح الفرن





التنظيف الأسبوعي :

غسيل و كي الملابس

تنظيف الثلاجة و الأجهزة الكهرومنزلية

تهوية المنزل و الفراش و تعريضه للشمس

تلميع الزجاج والخشب و الأواني النحاسية





التنظيف الشهري :

تنظيف النوافذ و الأبواب

تنظيم خزانات المنزل

تنظيم أثاث البيت و إعادة ترتيب ما يحتاج إلى ذلك، و إعطاء ديكور جديد للبيت

العناية بالأدوات الكهربائية





التنظيف السنوي:

احسن الأوقات لذلك هو فصل الربيع،

دهن المنزل إن احتاج لذلك

إصلاح الأثاث او استبدالها، مثل الستائر ...

فرز الملابس

غسل الملابس الشتوية و حفظها

غسل الملابس الصيفية كلها قبل الإستعمال

غسل المفارش









تحية حُب وإحترآم لكم





سلآمي:love01:



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