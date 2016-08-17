أفكار لتنظيف المنزل

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تحيآتي~**~


كيف هي آلآحوآل إن شآء آلله يخر وتمآم آلتمآم
إليكي بعض الأفكار قد تساعدك في ترتيب وقتك لتنظيف منزلك


التنظيف اليومي :
تهوية البيت صباحا و فتح النوافذ
ترتيب أسرة البيت و تزيين الأفرشة
مسح الغبار و تنظيف أرضية الغرف
تنظيف الحمام و وضع مطهر به
غسل أواني المطبخ و تنظيفه و مسح الفرن
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التنظيف الأسبوعي :
غسيل و كي الملابس
تنظيف الثلاجة و الأجهزة الكهرومنزلية
تهوية المنزل و الفراش و تعريضه للشمس
تلميع الزجاج والخشب و الأواني النحاسية
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التنظيف الشهري :
تنظيف النوافذ و الأبواب
تنظيم خزانات المنزل
تنظيم أثاث البيت و إعادة ترتيب ما يحتاج إلى ذلك، و إعطاء ديكور جديد للبيت
العناية بالأدوات الكهربائية
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التنظيف السنوي:
احسن الأوقات لذلك هو فصل الربيع،
دهن المنزل إن احتاج لذلك
إصلاح الأثاث او استبدالها، مثل الستائر ...
فرز الملابس
غسل الملابس الشتوية و حفظها
غسل الملابس الصيفية كلها قبل الإستعمال
غسل المفارش

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تحية حُب وإحترآم لكم


سلآمي:love01:

 
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رد: أفكار لتنظيف المنزل

وعليكم السلام اختي بارك الله فيك افكار جد رائع ونستطيع تطبيقها بسهولة
 
رد: أفكار لتنظيف المنزل

شكراااا اختي الكرييمة

حناا نديروا كيماهاك بالضبط يعطييييك الصحة
 
رد: أفكار لتنظيف المنزل

ايه النظام قبل كل شيء
هاك الواحد ما يتخربطش
يعطيك الصحه اختي على الموضوع الرائع
 
رد: أفكار لتنظيف المنزل

السلام عليك
أفكار رائعة منظمة ومفيدة
ربي يبارك فيك اختي الحبوبة
شكرا لك
 
رد: أفكار لتنظيف المنزل

قال miss victoria:
شكراااا اختي الكرييمة

حناا نديروا كيماهاك بالضبط يعطييييك الصحة
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لآشكر على وآجب حبيبتي..عطر آلله جمعتك بريآحين آلجنة..سلآمي:love01:​

قال نجمة البحر20:
وعليكم السلام اختي بارك الله فيك افكار جد رائع ونستطيع تطبيقها بسهولة
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صحيح آفكآر يسهل تطبيقهآ...عظر آلله جمعتك .شكرآ لكِ
قال بنقابي افتخر:
ايه النظام قبل كل شيء
هاك الواحد ما يتخربطش
يعطيك الصحه اختي على الموضوع الرائع
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صح ختيتوآ آلنظآم قبل كل شيء
شكرآ غآليتي حفظَكِ آلله

قال soumia hadj:
السلام عليك
أفكار رائعة منظمة ومفيدة
ربي يبارك فيك اختي الحبوبة
شكرا لك
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آهلآ بلغآلية
صحيح:regards01:
آمين شكرآ
بوركت آلله يخليك:love01:
 
رد: أفكار لتنظيف المنزل



مشكورة حنونة على الافكار
 
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