أفكار لتنظيف المنزل

تحيآتي~**~
كيف هي آلآحوآل إن شآء آلله يخر وتمآم آلتمآم
إليكي بعض الأفكار قد تساعدك في ترتيب وقتك لتنظيف منزلك
التنظيف اليومي :
تهوية البيت صباحا و فتح النوافذ
ترتيب أسرة البيت و تزيين الأفرشة
مسح الغبار و تنظيف أرضية الغرف
تنظيف الحمام و وضع مطهر به
غسل أواني المطبخ و تنظيفه و مسح الفرن
التنظيف الأسبوعي :
غسيل و كي الملابس
تنظيف الثلاجة و الأجهزة الكهرومنزلية
تهوية المنزل و الفراش و تعريضه للشمس
تلميع الزجاج والخشب و الأواني النحاسية
التنظيف الشهري :
تنظيف النوافذ و الأبواب
تنظيم خزانات المنزل
تنظيم أثاث البيت و إعادة ترتيب ما يحتاج إلى ذلك، و إعطاء ديكور جديد للبيت
العناية بالأدوات الكهربائية
التنظيف السنوي:
احسن الأوقات لذلك هو فصل الربيع،
دهن المنزل إن احتاج لذلك
إصلاح الأثاث او استبدالها، مثل الستائر ...
فرز الملابس
غسل الملابس الشتوية و حفظها
غسل الملابس الصيفية كلها قبل الإستعمال
غسل المفارش
تحية حُب وإحترآم لكم
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