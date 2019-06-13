تنظيف غسالة الملابس الاوتوماتيكية 🚿

تنظيف غساله الملابس الاوتوماتيكيه



ربما تظن انه لمجرد انها ماكينه مخصصه للتنظيف فلابد انها تقوم بتنظيف نفسها ايضا ؛ ولكن لسوء الحظ فان هذا هو مجرد تفكير وامانى ؛ حيث ان ماكينه غسيل الملابس مخصصه لغسيل الملابس وتنظيفها ولكن اذا لم تقم بتنظيفها فانك قد تواجه مشاكل متعلقه بتكون العفن الفطرى. واذا فكرت فى هذا الموضوع ستجد ان الحاجه الى تنظيف غساله الملابس منطقى جدا فغساله الملابس تقوم بتنظيف الاتربه من ملابسك وتلك الاتربه يجب ان تذهب الى مكان ما ؛ فغسالات الملابس تقوم بتجميع الاتربه و البكتريا وحتى الفطريات مع مرور الوقت ؛ واذا لم تكن حريص على تنظيفها فلابد انك سوف تواجه عواقب ذلك.



بما ان معظم انواع الملابس تتطلب ان يتم غسلها بالماء البارد ولذلك فان الماء الساخن نادرا ما يتدفق فى الغساله .

اول شئ يمكنك فعله هو ان تقوم بغسل غساله الملابس بالماء الساخن و الكلور فهذا سيساعد على قتل اى بكتريا او فطريات موجوده فى الغساله.

اذا كان هناك رائحه غريبه تنبعث من غسالتك فهذا يعنى ان هناك فطريات بها .

وقد يحدث هذا اذا لم يكن باب الغساله يتم فتحه لتجف بعد دوره الغسل حيث تتراكم الرطوبه فى الغساله .

ومن اجل ان تتخلص من تلك الرائحه ولقتل اى فطريات متواجده فى الغساله يجب ان تجعل غسالتك تمر بدوره تنظيف مره كل اسبوع او اعتمادا على عدد المرات التى تستخدم فيها غسالتك فاذا لم تكن تستخدمها كثيرا فينصح بان تقوم بتنظيفها من الداخل و الخارج مره كل شهر .

لماذا تحتاج إلي تنظيف غساله الملابس وخاصة الجزء الداخلي ؟

مع وجود عدد من الأطفال وأكثر من شخص في المنزل، يجعل هناك ضرورة لتنظيف الغسالة لأن الغسالة يمكن أن تحوي عدد من الأشياء الغير مرغوب فيها ويمكن أن تكون عرضة لنمو العفن بداخلها وخصوصاً حول الأقفال والباب وهذا يشكل عامل خطر علي نظافتك .



وإذا كان لديك أطفال فإن وجود حفاضات للأطفال في الغسالة تجعل هناك إحتمالية تراكم البراز والبول في شقوق الغسالة ويفضل تنظيفها بقطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة في المناطق التي تعاني من العفن.

كيفية تنظيف غساله الملابس من الرائحة الكريهة ؟

تساعدك الخطوات التالية في الحفاظ علي الغسالة خالية من الرائحة الكريهة . وذلك من خلال ترك الغطاء مفتوح بعد كل دورة غسيل لكي يمنع تراكم الراوئح الفاسدة وحاول إستخدام الكثير من الصابون أثناء غسل الملابس أو معطر ملابس يمكنك حتي إستخدام كسر الصابون عندما تستخدم الكمية المناسبة للغسيل .

المكونات المختلفة التي تساعدك في تنظيف غسالة الملابس الأتوماتيكية :