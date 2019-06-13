تنظيف غسالة الملابس الاوتوماتيكية 🚿

حلم كبير
:: نجم اللمة ::
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تنظيف غساله الملابس الاوتوماتيكيه
ربما تظن انه لمجرد انها ماكينه مخصصه للتنظيف فلابد انها تقوم بتنظيف نفسها ايضا ؛ ولكن لسوء الحظ فان هذا هو مجرد تفكير وامانى ؛ حيث ان ماكينه غسيل الملابس مخصصه لغسيل الملابس وتنظيفها ولكن اذا لم تقم بتنظيفها فانك قد تواجه مشاكل متعلقه بتكون العفن الفطرى. واذا فكرت فى هذا الموضوع ستجد ان الحاجه الى تنظيف غساله الملابس منطقى جدا فغساله الملابس تقوم بتنظيف الاتربه من ملابسك وتلك الاتربه يجب ان تذهب الى مكان ما ؛ فغسالات الملابس تقوم بتجميع الاتربه و البكتريا وحتى الفطريات مع مرور الوقت ؛ واذا لم تكن حريص على تنظيفها فلابد انك سوف تواجه عواقب ذلك.
بما ان معظم انواع الملابس تتطلب ان يتم غسلها بالماء البارد ولذلك فان الماء الساخن نادرا ما يتدفق فى الغساله .
اول شئ يمكنك فعله هو ان تقوم بغسل غساله الملابس بالماء الساخن و الكلور فهذا سيساعد على قتل اى بكتريا او فطريات موجوده فى الغساله.
اذا كان هناك رائحه غريبه تنبعث من غسالتك فهذا يعنى ان هناك فطريات بها .
وقد يحدث هذا اذا لم يكن باب الغساله يتم فتحه لتجف بعد دوره الغسل حيث تتراكم الرطوبه فى الغساله .
ومن اجل ان تتخلص من تلك الرائحه ولقتل اى فطريات متواجده فى الغساله يجب ان تجعل غسالتك تمر بدوره تنظيف مره كل اسبوع او اعتمادا على عدد المرات التى تستخدم فيها غسالتك فاذا لم تكن تستخدمها كثيرا فينصح بان تقوم بتنظيفها من الداخل و الخارج مره كل شهر .
لماذا تحتاج إلي تنظيف غساله الملابس وخاصة الجزء الداخلي ؟
مع وجود عدد من الأطفال وأكثر من شخص في المنزل، يجعل هناك ضرورة لتنظيف الغسالة لأن الغسالة يمكن أن تحوي عدد من الأشياء الغير مرغوب فيها ويمكن أن تكون عرضة لنمو العفن بداخلها وخصوصاً حول الأقفال والباب وهذا يشكل عامل خطر علي نظافتك .
وإذا كان لديك أطفال فإن وجود حفاضات للأطفال في الغسالة تجعل هناك إحتمالية تراكم البراز والبول في شقوق الغسالة ويفضل تنظيفها بقطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة في المناطق التي تعاني من العفن.
كيفية تنظيف غساله الملابس من الرائحة الكريهة ؟
تساعدك الخطوات التالية في الحفاظ علي الغسالة خالية من الرائحة الكريهة . وذلك من خلال ترك الغطاء مفتوح بعد كل دورة غسيل لكي يمنع تراكم الراوئح الفاسدة وحاول إستخدام الكثير من الصابون أثناء غسل الملابس أو معطر ملابس يمكنك حتي إستخدام كسر الصابون عندما تستخدم الكمية المناسبة للغسيل .
المكونات المختلفة التي تساعدك في تنظيف غسالة الملابس الأتوماتيكية :
تنظيف غساله الملابس بإستخدام خليط من الخل وصودا الخبز :
للإستعمال يمكنك خلط نصف كوب من صودا الخبز مع 1 لتر خل وضبط درجة حرارة الماء علي 90 درجة مئوية وحوالي194 درجة فهرنهايت وعمل دورة غسيل طويلة. يعتبر كل من الخل وصودا الخبز من العناصر الغسيل الطبيعية وأمنة الإستخدام وعناصر فعالة للغاية في التخلص من الكلس وكذلك إزالة الروائح الكريهة. بالرغم من أن الخل هو حمض أسيتيك إلا أنه مجرد شكل خفيف من الأحماض ولن يقتل كل العفن. وإذا كان لديك غسالة متسخة للغاية يمكنك إستخدام المكونات التالية .
تنظيف غساله الملابس بمنظف الأوكسجين والمنظفات الأخري :
يمكنك إستخدام الجرعة المناسبة علي حسب التوجيهات الموجودة علي العبوة وتحديد درجة حرارة الماء 90 درجة مئوية وإختيار أكبر خيار للحمولة والمنظفات السائلة والبحث عن منظفات تحتوي علي إنزيمات الشحوم، قد تحتاج إلي التحقق من موقف الشركة المصنعة لمعرفة المكونات الداخلية . وقد تستخدم منظفات الجيل السابع هذه المكونات وتبيع منظفات الأوكسجين علي أنها أمنة للإستخدام علي الصوف والحرير .
تنظيف غساله الملابس بحمض الستريك لإزالة التراكمات :
خلط كوب من حمض الستريك مع نصف كوب من صودا الخبز وإختيار دورة غسيل طويلة وضبط درجة حرارة الماء علي 90 درجة مئوية . حمض الستريك الموجود في الثمار الحمضية لأنه طريقة قوية وطبيعية لإزالة الكلس فهو حمض أقوي بكثير من الخل لذلك ينظف الألات التي تحتوي علي التراكمات ويمكن إستخدام حمض الستريك إلي جانب صودا الخبز يساعد في إزالة الروائح الكريهة .
تنظيف غساله الملابس بإستخدام بيروكسيد الهيدوجين :
يقوم بيروكسيد الهيدروجين بقتل العفن فهو مضاد للفيروسات والبكتريا يمكنك ببساطة إستخدام لتر واحد من بيروكسيد الهيدروجين مع الماء علي درجة حرارة 90 درجة مئوية في دورة غسيل طويلة فهو أكثر أماناً من مبيض الكلور لأنه يترك أبخرة سامة وبقايا قد لا تناسب البيئة . قد يكون الجانب الأسوء لبيروكسيد الهيدروجين هو أنه يستغرق الكثير من الوقت للعمل لذلك، عليك أن تتركه ينقع في الجهاز لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات وفي أحيان أخري قد يتطلب الأمر وجود دورة غسيل أخري .
ملحوظة قد تقوم بشراء محلول بيروكسيد الهيدروجين المخفف بنسبة 3 % وهو عبارة عن منظف ممتازوهو التركيز الأمن المسموح بإستخدامه ويمكنك إستخدام زجاجة بيروكسيد الهيدروجين في غضون عام من فتح العبوة ويفضل تخزينه في مكان أمن ومظلم .
تنظيف غساله الملابس بإستخدام الكلور المبيض لإزالة الرائحة :
يجب ان تستخدم الكلور بالماء الدافئ أو البارد لأنه قد يفقد فعاليته عند درجات الحرارة المرتفعة ويمكن إستخدام 1 لتر من الكلور المبيض وحد أقصي 40 درجة مئوية والكثير من الأشخاص يفضلوا إستخدام الكلور فقط ولكن لا ينصح بسبب سميته وحقيقة أنه لا يمكن مزجه مع المكونات الأخري . بالرغم من أنه رائع في التخلص من الأمور السلبية من علي البلاط والزجاج إلا انه غير مفضل إستخدامه مع الغسيل .
الزيوت العطرية تساعد في تنظيف غساله الملابس :
تحتوي الزيوت العطرية علي مجموعة واسعة من الخصائص المضادة للميكروبات وذلك إعتماداً علي نوع الزيوت المستخدمة سواء كان زيت شجرة الشاي، فهو قوي في مقاومة نمو العفن وعند عمل مزيج من الزيوت معاً يمكن أن يستخدم في محاربة البكتريا والفيروسات . بصفة إختيار مزيج الزيوت يرجع إلي العناصر المفضلة لديك جميعهم يعلموا بشكل جيد .
كيفية تنظيف مرشح الغسالة ؟
ربما تظن انه لمجرد انها ماكينه مخصصه للتنظيف فلابد انها تقوم بتنظيف نفسها ايضا ؛ ولكن لسوء الحظ فان هذا هو مجرد تفكير وامانى ؛ حيث ان ماكينه غسيل الملابس مخصصه لغسيل الملابس وتنظيفها ولكن اذا لم تقم بتنظيفها فانك قد تواجه مشاكل متعلقه بتكون العفن الفطرى. واذا فكرت فى هذا الموضوع ستجد ان الحاجه الى تنظيف غساله الملابس منطقى جدا فغساله الملابس تقوم بتنظيف الاتربه من ملابسك وتلك الاتربه يجب ان تذهب الى مكان ما ؛ فغسالات الملابس تقوم بتجميع الاتربه و البكتريا وحتى الفطريات مع مرور الوقت ؛ واذا لم تكن حريص على تنظيفها فلابد انك سوف تواجه عواقب ذلك.
بما ان معظم انواع الملابس تتطلب ان يتم غسلها بالماء البارد ولذلك فان الماء الساخن نادرا ما يتدفق فى الغساله .
اول شئ يمكنك فعله هو ان تقوم بغسل غساله الملابس بالماء الساخن و الكلور فهذا سيساعد على قتل اى بكتريا او فطريات موجوده فى الغساله.
اذا كان هناك رائحه غريبه تنبعث من غسالتك فهذا يعنى ان هناك فطريات بها .
وقد يحدث هذا اذا لم يكن باب الغساله يتم فتحه لتجف بعد دوره الغسل حيث تتراكم الرطوبه فى الغساله .
ومن اجل ان تتخلص من تلك الرائحه ولقتل اى فطريات متواجده فى الغساله يجب ان تجعل غسالتك تمر بدوره تنظيف مره كل اسبوع او اعتمادا على عدد المرات التى تستخدم فيها غسالتك فاذا لم تكن تستخدمها كثيرا فينصح بان تقوم بتنظيفها من الداخل و الخارج مره كل شهر .
لماذا تحتاج إلي تنظيف غساله الملابس وخاصة الجزء الداخلي ؟
مع وجود عدد من الأطفال وأكثر من شخص في المنزل، يجعل هناك ضرورة لتنظيف الغسالة لأن الغسالة يمكن أن تحوي عدد من الأشياء الغير مرغوب فيها ويمكن أن تكون عرضة لنمو العفن بداخلها وخصوصاً حول الأقفال والباب وهذا يشكل عامل خطر علي نظافتك .
وإذا كان لديك أطفال فإن وجود حفاضات للأطفال في الغسالة تجعل هناك إحتمالية تراكم البراز والبول في شقوق الغسالة ويفضل تنظيفها بقطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة في المناطق التي تعاني من العفن.
كيفية تنظيف غساله الملابس من الرائحة الكريهة ؟
تساعدك الخطوات التالية في الحفاظ علي الغسالة خالية من الرائحة الكريهة . وذلك من خلال ترك الغطاء مفتوح بعد كل دورة غسيل لكي يمنع تراكم الراوئح الفاسدة وحاول إستخدام الكثير من الصابون أثناء غسل الملابس أو معطر ملابس يمكنك حتي إستخدام كسر الصابون عندما تستخدم الكمية المناسبة للغسيل .
المكونات المختلفة التي تساعدك في تنظيف غسالة الملابس الأتوماتيكية :
تنظيف غساله الملابس بإستخدام خليط من الخل وصودا الخبز :
للإستعمال يمكنك خلط نصف كوب من صودا الخبز مع 1 لتر خل وضبط درجة حرارة الماء علي 90 درجة مئوية وحوالي194 درجة فهرنهايت وعمل دورة غسيل طويلة. يعتبر كل من الخل وصودا الخبز من العناصر الغسيل الطبيعية وأمنة الإستخدام وعناصر فعالة للغاية في التخلص من الكلس وكذلك إزالة الروائح الكريهة. بالرغم من أن الخل هو حمض أسيتيك إلا أنه مجرد شكل خفيف من الأحماض ولن يقتل كل العفن. وإذا كان لديك غسالة متسخة للغاية يمكنك إستخدام المكونات التالية .
تنظيف غساله الملابس بمنظف الأوكسجين والمنظفات الأخري :
يمكنك إستخدام الجرعة المناسبة علي حسب التوجيهات الموجودة علي العبوة وتحديد درجة حرارة الماء 90 درجة مئوية وإختيار أكبر خيار للحمولة والمنظفات السائلة والبحث عن منظفات تحتوي علي إنزيمات الشحوم، قد تحتاج إلي التحقق من موقف الشركة المصنعة لمعرفة المكونات الداخلية . وقد تستخدم منظفات الجيل السابع هذه المكونات وتبيع منظفات الأوكسجين علي أنها أمنة للإستخدام علي الصوف والحرير .
تنظيف غساله الملابس بحمض الستريك لإزالة التراكمات :
خلط كوب من حمض الستريك مع نصف كوب من صودا الخبز وإختيار دورة غسيل طويلة وضبط درجة حرارة الماء علي 90 درجة مئوية . حمض الستريك الموجود في الثمار الحمضية لأنه طريقة قوية وطبيعية لإزالة الكلس فهو حمض أقوي بكثير من الخل لذلك ينظف الألات التي تحتوي علي التراكمات ويمكن إستخدام حمض الستريك إلي جانب صودا الخبز يساعد في إزالة الروائح الكريهة .
تنظيف غساله الملابس بإستخدام بيروكسيد الهيدوجين :
يقوم بيروكسيد الهيدروجين بقتل العفن فهو مضاد للفيروسات والبكتريا يمكنك ببساطة إستخدام لتر واحد من بيروكسيد الهيدروجين مع الماء علي درجة حرارة 90 درجة مئوية في دورة غسيل طويلة فهو أكثر أماناً من مبيض الكلور لأنه يترك أبخرة سامة وبقايا قد لا تناسب البيئة . قد يكون الجانب الأسوء لبيروكسيد الهيدروجين هو أنه يستغرق الكثير من الوقت للعمل لذلك، عليك أن تتركه ينقع في الجهاز لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات وفي أحيان أخري قد يتطلب الأمر وجود دورة غسيل أخري .
ملحوظة قد تقوم بشراء محلول بيروكسيد الهيدروجين المخفف بنسبة 3 % وهو عبارة عن منظف ممتازوهو التركيز الأمن المسموح بإستخدامه ويمكنك إستخدام زجاجة بيروكسيد الهيدروجين في غضون عام من فتح العبوة ويفضل تخزينه في مكان أمن ومظلم .
تنظيف غساله الملابس بإستخدام الكلور المبيض لإزالة الرائحة :
يجب ان تستخدم الكلور بالماء الدافئ أو البارد لأنه قد يفقد فعاليته عند درجات الحرارة المرتفعة ويمكن إستخدام 1 لتر من الكلور المبيض وحد أقصي 40 درجة مئوية والكثير من الأشخاص يفضلوا إستخدام الكلور فقط ولكن لا ينصح بسبب سميته وحقيقة أنه لا يمكن مزجه مع المكونات الأخري . بالرغم من أنه رائع في التخلص من الأمور السلبية من علي البلاط والزجاج إلا انه غير مفضل إستخدامه مع الغسيل .
الزيوت العطرية تساعد في تنظيف غساله الملابس :
تحتوي الزيوت العطرية علي مجموعة واسعة من الخصائص المضادة للميكروبات وذلك إعتماداً علي نوع الزيوت المستخدمة سواء كان زيت شجرة الشاي، فهو قوي في مقاومة نمو العفن وعند عمل مزيج من الزيوت معاً يمكن أن يستخدم في محاربة البكتريا والفيروسات . بصفة إختيار مزيج الزيوت يرجع إلي العناصر المفضلة لديك جميعهم يعلموا بشكل جيد .
كيفية تنظيف مرشح الغسالة ؟
- تنظيف إسطوانة الغسالة والتي عادة ما تعاني من رائحة العفن ولكن إذا كنت تريد أن تعمل الغسالة بكفاءة يجب تنظيف الفلتر ..
- عادة ما يقع باب مرشح الغسالة في الجزء الامامي والسفلي من الغسالة وإذا كان لديك رافعة أمامية أو داخل موزع ومطهر للنسيج .
- بالنسبة للجزء الامامي يمكنك فتح باب الوصول بإستخدام مفك أما الجزء العلوي يمكنك فكه بألة إزالة الأقمشة حتي تصل إلي الداخل وتتمكن من إزالة فلتر الغسالة .
- بالنسبة للجزء الأمامي يمكنك وضع منشفة أسفل باب الحماية وطبق ضحل فوق المنشفة لإلتقاط المياه ومن الطبيعي أن تحصد ما يقرب من ربع لتر ماء تقريباً وقد تجد كائنات متعددة تحتاج إلي فكها مثل الشعر، العملات، المفاتيح، الوبر .
- بمجرد التخلص من هذه العناصر قم تشغيل الفلتر تحت الماء وإستخدام الصابون وفرشاة الأسنان إذا لزم الأمر للتخلص من أي حطام وإذا كان المرشح مسدود للغاية أو متسخ فيمكنك غمره في حوض من الماء الدافئ قبل تنظيفه بالصابون .
ما الذي يؤدي إلي تراكم القذورات في الغسالة وكيف يمكنك تجنب ذلك ؟
- تراكم الكثير من الماء حول الجزء الامامي للغسالة وهذا يتسبب في وجود العفن وبذلك تحتاج إلي مسح الغسالة بعد القيام بكل دورة غسيل .
- يعتبر الغسيل في درجات حرارة منخفضة مشكلة عندما يتعلق الأمر بالجراثيم والبكتريا التي تتراكم في جهازك ، قم بعمل دورة غسيل واحدة علي الأقل مرة كل شهر في 60 درجة مئوية ويفضل 90 درجة لتطهير الغسالة تماماَ .
- يمكن أن يؤدي الإفراط في تراكم المنظفات إلي تراكم جرعات تحتاج إلي التنظيف لذلك، تحتاج إلي قياس وتحديد الكمية المستخدمة من المنظفات وفقاً لحجم الغسيل المستخدم .
التخلص من الرائحة الكريهة في الغسالة :
- هناك ثلاث خطوات تحتاج إلي إتباعها للتخلص من الرائحة الكريهة في غسالة الملابس وهي إستخدام المكونات الطبيعية الموجودة في مطخبك مثل الخل الأبيض المقطر، صودا الخبز، زيت شجرة الشاي .
- البدء بفرك الأقفال والموزعات وعادة ما يكون المصدر النهائي للرائحة الكريهة مايكون في الأقفال والحشو والموزعات وبإستخدام فرشاة الأسنان يمكنك الدخول إلي الاماكن التي يصعب الوصول إليها لتخلص من الشعر والوبر المتراكم بالداخل ومسح داخل وخارج الغسالة بقطعة من القماش منقوعة في الخل .
- هذه الطريقة تساعدك في قتل العفن والبكتريا، حاول ملء الغسالة بالماء الساخن وصبها في 4 أكواب من الخل الأبيض لألة الغسيل العلوية و 2 كوب للجزء الامامي . وبعدها إضافة معلقة من زيت شجرة الشاي المضاد للبكتريا والفيروسات والميكروبات .
- قم بتشغيل الغسالة لمدة 1 دقيقة لخلط كل شئ ثم ترك الخليط ليجلس لمدة ساعة حتي تتمكن من قتل البكتريا وتخفيف العفن والحطام والرواسب الصلبة مثل بقايا الصابون .
- ثم تشغيل دورة إزالة الرائحة عن طريق إستخدام صودا الخبز فقط وإن التأثير المتلاشي الذي يخلقه الخل وصودا الخبز له تأثير كبير علي تحفيز الترسبات الصلبة ولكن خلط الإثنين معاً يلغي قدرة صودا الخبز علي إزالة الروائح الكريهة . وهذا هو السبب في أنه بعد تنظيف الغسالة لإزالة البكتريا والبقايا المسببة للرائحة الكريهة .
- حاول إضافة 2 كوب من صودا الخبز في الماء وترك الخليط يجلس لمدة 30 دقيقة ودع الدورة تكتمل وترك الباب مفتوح للسماح بالهواء الجاف بالمرور .
نصائح للحفاظ علي الغسالة الأتوماتكية نظيفة :
- العديد من الغسالات الجديدة ذات التحميل العالي لديها دورة تعقيم، وتأتي في نوعين إذا كان الموديل الخاص بك يحتوي علي سخان داخلي فيمكنه أن يصبح ساخناً بما يكفي لتطهير نفسه بدون وضع مواد مبيضة أو مواد كيميائية قاسية أخري . إذا لم يكن هناك سخان في الغسالة فإن عدد قليل من الغسالات ذات الكفاءة العالية سوف تصبح ساخن بما يكفي لإحداث التعقيم المستمر . لذلك سوف تتطلب الدورة مواد تبيض أو أقراص مطهرة خصوصاً غسالة الملابس التي تباع بشكل منفصل . حاول قراءة دليل التعليمات الخاص بك وإتباع خطوات التعقيم بشكل جيد وعدم وضع الملابس في الغسالة في الوقت الذي يتم فيه التعقيم لأنه قد يتلف الملابس .
- إذا كانت الغسالة ذات تحميل عالي ولا تحتوي علي دورة تعقيم، فيمكنك محاكاة دورة واحدة وضبطها علي الإعدادت الأكثر سخونة وفي هذه الحالة حاول التحقق من دليل المستخدم وإذا لم تكن متأكد قم بإضافة ربع لتر من الخل الأبيض و 4 أونصات من صودا الخبز وكوبين من عصير الليمون وإستخدام الخليط في تنظيف الغسالة والتخلص من التراكمات التي تؤدي إلي توقف الغسالة في بعض الأحيان .
- إذا كانت سلة الغسيل الخاصة بك يوجد لديها بقع أو تغير لون فقد لا يكون الخل الأبيض الحل المثالي لغسلها ويفضل في هذه الحالة إستخدام ربع كوب من مبيض الكلور وتذكر عدم وضع ملابس في هذه الدورة لضمان عدم تلف الملابس .
الموضوع منقول للأمانة مع اضافة بعض الصور للتوضيح فقط اجتهادا
ارجو ان يفيدكم
احترامي وتقديري
ارجو ان يفيدكم
احترامي وتقديري