درس عمل بوستر فيلم بإيفاكت الـ Double exposure على الفوتوشوب

خواني أخواتي أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



أردت من خلال هذا الموضوع أن أشارككم زملائي رواد منتدى التصميم

بهذا الدرس الذي هو من إنجازي :-r حيث قمت فيه بشرح كيفية

عمل بوستر لفيلم من الخيال بإستعمال برنامج الفوتوشوب

و بالتحديد عمل البوستر يكون بإيفاكت Double exposure اي العرض المزدوج إن صح التعبير



طبعا هناك دروس كثيرة و كثيرة جدا تشرح طريقة عمل هذا الإيفاكت

لكن أردت إن شاء الله أن عمل دروس في المستقبل و أخترت هذا الدرس كبداية

أرجوا ان اكون قد وفقت في طريقة العمل و الشرح

أترككم مع الدرس



نتيجية الدرس في المرفقات



و هنا رابط الدرس على حسابي في اليوتوب



أي إستفسار أنا موجود



دمتم في رعاية الله و حفظه