درس عمل بوستر فيلم بإيفاكت الـ Double exposure على الفوتوشوب

أخواني أخواتي أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أردت من خلال هذا الموضوع أن أشارككم زملائي رواد منتدى التصميم بهذا الدرس الذي هو من إنجازي :-r حيث قمت فيه بشرح كيفية عمل بوستر لفيلم من الخيال بإستعمال برنامج الفوتوشوب و بالتحديد عمل البوستر يكون بإيفاكت Double exposure اي العرض المزدوج إن صح التعبير طبعا هناك دروس كثيرة و كثيرة جدا تشرح طريقة عمل هذا الإيفاكت لكن أردت إن شاء الله أن عمل دروس في المستقبل و أخترت هذا الدرس كبداية أرجوا ان اكون قد وفقت في طريقة العمل و الشرح أترككم مع الدرس نتيجية الدرس في المرفقات و هنا رابط الدرس على حسابي في اليوتوب https://youtu.be/EJE4Cm6cXBA أي إستفسار أنا موجود دمتم في رعاية الله و حفظه