درس عمل بوستر فيلم بإيفاكت الـ Double exposure على الفوتوشوب

الموضوع في 'ركن الدروس التعليمية والشروحات [2D]' نشر بواسطة Rochdi.dz, ‏27 سبتمبر 2016.

  1. Rochdi.dz

    Rochdi.dz :: عضو شرفي ::

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    أخواني أخواتي أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    أردت من خلال هذا الموضوع أن أشارككم زملائي رواد منتدى التصميم
    بهذا الدرس الذي هو من إنجازي :-r حيث قمت فيه بشرح كيفية
    عمل بوستر لفيلم من الخيال بإستعمال برنامج الفوتوشوب
    و بالتحديد عمل البوستر يكون بإيفاكت Double exposure اي العرض المزدوج إن صح التعبير

    طبعا هناك دروس كثيرة و كثيرة جدا تشرح طريقة عمل هذا الإيفاكت
    لكن أردت إن شاء الله أن عمل دروس في المستقبل و أخترت هذا الدرس كبداية
    أرجوا ان اكون قد وفقت في طريقة العمل و الشرح
    :)
    أترككم مع الدرس

    نتيجية الدرس في المرفقات



    و هنا رابط الدرس على حسابي في اليوتوب

    https://youtu.be/EJE4Cm6cXBA

    أي إستفسار أنا موجود


    دمتم في رعاية الله و حفظه
    :)


     

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    Rochdi.dz, ‏27 سبتمبر 2016
    #1
  2. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    رد: درس عمل بوستر فيلم بإيفاكت الـ Double exposure على الفوتوشوب

    بارك الله فيك
    جزاك الله خيرااا
     
    1 معجب بهذا.
    الفتى المغامر, ‏27 سبتمبر 2016
    #2
  3. secret de coeur

    secret de coeur :: عضو متألق ::

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    رد: درس عمل بوستر فيلم بإيفاكت الـ Double exposure على الفوتوشوب

    اوووووه نيويورك سيكرت ؟؟ وفاين راها ميتشغن سيتي
    يعطيك الصحة سنباي بوستر هايل
     
    Rochdi.dz معجب بهذا.
    secret de coeur, ‏22 أكتوبر 2016
    #3
  4. Rochdi.dz

    Rochdi.dz :: عضو شرفي ::

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    شكرا لكم على المرور الطيب
    نورتو الميضوع
    بارك الله فيكم
    :):):)
     
    Rochdi.dz, ‏17 فيفري 2017 على 19:29
    #4