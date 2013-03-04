فهرس لجميع دروس الفوتوشوب 'متجدد'

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مطبخ الأحلام

:: عضو شرفي ::
#1
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15 نوفمبر 2012
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#1




تحيّة طيبّة لكل روّاد أقسآم التصميم والإبدآع الفنّي
حرصًا منّا على تسهيل البحث عن الدروس التي تطرح،وتكريمًا لجهود كل الإخوة والأخوآت الذين سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن
إرتأينا فتح هذا الموضوع والذي سيكون بمثابة مَرجع وفهرس لجميع الدروس
بالصورة والفيديو وكذآ جميع المسآبقآت والفعآليّات التي طرحت


دروس الأخت:♥مـِنتهِــِے ﭐلرِقِـہْ
1-الدرس الثاني : شرح طريقة فتح عمل جديد وخصائصه+ طريق حفظ العمل
2-الدرس الثالث: شرح قائمة edit+image+layer
3-الدرس الرابع: شرح select+filter+window+view+help
4-الدرس الخامس: شرح ادوات الفوتوشوب-الجزء الاول و الثاني*
5-طريقة تركيب الخطوط


دروس الأخت:أم ياسمينdz
1-درس لمعان النجوم على صورة {بالصور وبشرحي الخاص}.
2-درس اضافة الجيلتر على صورة {بالصور وبشرحي الخاص}.
3-درس تأثير المربعات على الصور {بالصور وبشرحي الخاص}.
4-درس جعل صورة كفيديو - {بالصور وبشرحي الخاص}.
5-درس تساقط الكلمات مع صدى {بالصور وبشرحي الخاص}.
6- درس تصميم بناتي حلو {بالصور وبشرحي الخاص}.
7-درس تحريك الماوس على الكتابة {بالصور وبشرحي الخاص}.
8-درس صدى الكلمة {بالصور وبشرحي الخاص}.
9-درس بسيط لتصميم الفواصل (مشاركتي في المسابقة الرمضانية الكبرى)


دروس الأخت:بنت الـ25

1-درس عمل زخرفة متحركة.
2-درس جميل: عمل زخرفة محفورة على التصميم.
3-درس الكتابة بالنيون.



دروس الأخت:¬Đỉaмơŋđ ✿
1-قلوبهم تغيرت أم عقولنآ أبصرت؟! درس عمل توقيع .
2-حركة التشويش على الصورة [درس mms] مجهودي .
3-أقول يا الله فتزهر في قلبي الحياة (درس من مجهودي) ‏.
4-[ درس ] النص المسحوب.
5- هادىء وفي دآخلي ضجيج مدينة [ مجهودي ].
6-درس عمل توقيع [ مجهودي ].
7- درس عمل منحنى (مجهودي).


دروس الأخ:WaLiDaMaNi


دروس الأخت:Moon_light
1-درس عمل فقاعات بالفوتوشوب {بالصور}.‏
2-درس عمل صورة خآرج الإطآر {بالصور}.
لمسة أناقة بالفوتوشوب { بعض الأساسيات}.


دروس الأخت:MĺŹǾ žĕĥÔŖ
..



دروس الأخ:NrDn
1-وضع هالة على وجه التحديد في الفوتوشوب.
2-تجسيم النص بابسط الطرق ببرنامج الفوتوشوب.

دروس الأخ:Ć.ŖŎήaĻđo
~ درس الـــتآثيـــرآت .؛ درس سهل ، بالتوفيق .. /


دروس الأخت:âЯâẄĿâ₣
1-أُحِبُك{رَبِّي } - تصميم رمزية-


دروس الأخ :امين احمد
1- درس تصميم شعار ويندوز اكس بي بإحترافية.
2-درس التعديل على خط tahoma

دروس الاخ : HamzaShop
1- درس تأثير الزوم على الصورة



 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#2
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أنثى
#2
رد: دروس فوطوشوب حصرية للمة الجزائرية



دروس الأخ: MaiziPs
1-درس طريقة التعديل على موك اب Mock-Ups بالفوتوشوب
2-طريقة تثبيت فلتر Nik Collection على برنامج الفوتوشوب
3-طريقة تعديل على صور فوتوغرافية "الألوان"...
 4-طريقة عمل صوره HD بالفوتوشوب
5-درس كيفية جعل صورة ما بيضاء وسوداء مع ابقاء لون معين
6-درس سريع
7-طريقة معالجة الصوره رقمية بالفوتوشوب درس جميل


دروس الأخ: khasoft
1-الكتابة على الناقذة في الجو الممطر الضبابي بالفوتوشوب
 2-درس إضافة تأثير السرعة على الخلفية بالفوتوشوب
3-إزالة أي شيئ من الصورة ببرنامج فوتوشوب بإحترافية ووقت جد قصير
4-درس تصفية و تنقية البشرة ببرنامج الفوتوشوب
5-درس عمل طرطشة للصور Photoshop Splatter
6-درس عمل تأثير سنمائي على الصور The Film Look
7-تحويل صورة إلى 3D {درس بسيط نتيجة روعة}
Photoshop text effects-8 درس عمل نص إحترافي بالفوتوشوب
9-أسهل و أسرع طريقة لتغيير لون العين بالفوتوشوب وبإحترافية
10- أسهل طريقة للتصميم بفن التيبوغرافي بالفوتوشوب


دروس الأخ :امين احمد
1-درس تصميم قطرات الماء ببرنامج الفوتوشوب 2015
2-الحل النهائي لمشكلة جودة الصورة بعد رفعها على الفيس بوك" مجهود شخصي "
3-درس تصميم خاتم توثيق ببرنامج الفوتوشوب
4-درس تصميم حلقة LOADING دروس الانميشن حصري في اللمة
5-تدرس فيديو تصميم نص ثلاثي الابعاد 3D ببرنامج الفوتوشوب
6-درس فيديو تصميم خطك العربي ببرنامج الفوتوشوب


دروس الأخ : HamzaShop

2- درس عمل بوستر إحترافي باستخدام برنامج photoshop cc
3- درس تقليد الشعارات تصميم شعار جوجل كروم
4- تصميم غلاف لقناتك youtube بـ ps
5- درس تحويل الصورة الى اسكتش مرسوم



 
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¬Đỉaмơŋđ ✿

¬Đỉaмơŋđ ✿

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#3
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Jijel
#3
رد: فهرس لجميع دروس الفوتوشوب 'متجدد'

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
¬Đỉaмơŋđ ✿

¬Đỉaмơŋđ ✿

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
3,281
الإعجابات
7,702
النقاط
191
الإقامة
Jijel
#4
رد: فهرس لجميع دروس الفوتوشوب 'متجدد'
دروس الأخ: MaiziPs
1-طريقة تفعيل برنامج فوتوشوب "Adobe Photoshop CC 2015"
 2- طريقة انشاء فرشاة خاصه على الفوتوشوب من صوره "Smoke" ( الدرس 24 )
3- طريقة تفعيل برنامج فوتوشوب "Adobe Photoshop CC 2015"
4- طريقة عمل خلفية جميلة بالفوتوشوب لــــــLOGO ( الدرس 28 )
5- درس فوتوشوب ضبط #المستويات #Levels ( الدرس 27 )
..
..
 دروس الأخ: امين احمد

1- طريقة صناعة باترن احترافي بنفسك
 2- درس فيديو لطريقة صناعة تدرج لوني ببرنامج photoshop
3- درس فيديو تصميم خطك العربي ببرنامج الفوتوشوب
4- درس فيديو لطريقة صناعة تدرج لوني ببرنامج photoshop






 
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طائر الخير

طائر الخير

:: مشرف ::
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#5
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ذكر
#5
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طائر الخير

طائر الخير

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#6
إنضم
19 ديسمبر 2012
المشاركات
1,836
الإعجابات
3,305
النقاط
571
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
ذكر
#6
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.