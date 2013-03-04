فهرس لجميع دروس الفوتوشوب 'متجدد'

مطبخ الأحلام
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تحيّة طيبّة لكل روّاد أقسآم التصميم والإبدآع الفنّي
حرصًا منّا على تسهيل البحث عن الدروس التي تطرح،وتكريمًا لجهود كل الإخوة والأخوآت الذين سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن
إرتأينا فتح هذا الموضوع والذي سيكون بمثابة مَرجع وفهرس لجميع الدروس
بالصورة والفيديو وكذآ جميع المسآبقآت والفعآليّات التي طرحت
دروس الأخت:♥مـِنتهِــِے ﭐلرِقِـہْ
1-الدرس الثاني : شرح طريقة فتح عمل جديد وخصائصه+ طريق حفظ العمل
2-الدرس الثالث: شرح قائمة edit+image+layer
3-الدرس الرابع: شرح select+filter+window+view+help
4-الدرس الخامس: شرح ادوات الفوتوشوب-الجزء الاول و الثاني*
5-طريقة تركيب الخطوط
دروس الأخت:أم ياسمينdz
1-درس لمعان النجوم على صورة {بالصور وبشرحي الخاص}.
2-درس اضافة الجيلتر على صورة {بالصور وبشرحي الخاص}.
3-درس تأثير المربعات على الصور {بالصور وبشرحي الخاص}.
4-درس جعل صورة كفيديو - {بالصور وبشرحي الخاص}.
5-درس تساقط الكلمات مع صدى {بالصور وبشرحي الخاص}.
6- درس تصميم بناتي حلو {بالصور وبشرحي الخاص}.
7-درس تحريك الماوس على الكتابة {بالصور وبشرحي الخاص}.
8-درس صدى الكلمة {بالصور وبشرحي الخاص}.
9-درس بسيط لتصميم الفواصل (مشاركتي في المسابقة الرمضانية الكبرى)
دروس الأخت:بنت الـ25
1-درس عمل زخرفة متحركة.
2-درس جميل: عمل زخرفة محفورة على التصميم.
3-درس الكتابة بالنيون.
دروس الأخت:¬Đỉaмơŋđ ✿
1-قلوبهم تغيرت أم عقولنآ أبصرت؟! درس عمل توقيع .
2-حركة التشويش على الصورة [درس mms] مجهودي .
3-أقول يا الله فتزهر في قلبي الحياة (درس من مجهودي) .
4-[ درس ] النص المسحوب.
5- هادىء وفي دآخلي ضجيج مدينة [ مجهودي ].
6-درس عمل توقيع [ مجهودي ].
7- درس عمل منحنى (مجهودي).
دروس الأخ:WaLiDaMaNi
دروس الأخت:Moon_light
1-درس عمل فقاعات بالفوتوشوب {بالصور}.
2-درس عمل صورة خآرج الإطآر {بالصور}.
لمسة أناقة بالفوتوشوب { بعض الأساسيات}.
دروس الأخت:MĺŹǾ žĕĥÔŖ
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دروس الأخ:NrDn
1-وضع هالة على وجه التحديد في الفوتوشوب.
2-تجسيم النص بابسط الطرق ببرنامج الفوتوشوب.
دروس الأخ:Ć.ŖŎήaĻđo
~ درس الـــتآثيـــرآت .؛ درس سهل ، بالتوفيق .. /
دروس الأخت:âЯâẄĿâ₣
1-أُحِبُك{رَبِّي } - تصميم رمزية-
دروس الأخ :امين احمد
1- درس تصميم شعار ويندوز اكس بي بإحترافية.
2-درس التعديل على خط tahoma
دروس الاخ : HamzaShop
1- درس تأثير الزوم على الصورة
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