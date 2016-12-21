همس على اوراق مبعثر

الموضوع في 'ركـن المواضيع التجميعية [ متصفحات ]' نشر بواسطة هند, 21 ديسمبر 2016.
السلام عليكم
موضوع متجدد اتمنى ان ينال اعجابكم
كلمات وهمس على ورق
اتمنى ان ينال اعجابكم
اعيشك رغم بعدك في اتقاد
وحسبي ان اراك كما تراني..
الملم ما تبقى من شبابي
متيمة.. واعشق اقحواني
منفرط من يديك العشق
متغطرس كنجمة ثملت في السماء
مستبد بي العشق كفتنة
خرجت من حرقة الاشياء
لو يوضع في مكان خواطر يكون أفضل
في المتابعة
لكن أشارككِ
قولاً ساخر في الغزلان
بعض الغزلان
تخطر والدلال
يعطف منها ..
يميس بها
غصن التوتِ
تيها وعجبا ،،
ومثلها ضباءٌ
تقنص الأسود
فلا بدع إذا
إصطادت الغزالة
{ كلبا !
موفقة أختي
إستمري
اهلا بك نورتي الموضوع بجمال مرورك
الموضوع ليس بخواطر او شعر
لكن ننتظر مشرف او مشرفة القسم هي من تقرر
اعتراف صغير
احب الحديث معك دون توقف
واحب اخبارك باي شيء كيفما كان
ومهما كان تافها
من لا يخاف الموت
يموت مرة واحدة...
وقاتل..
تــــــــــم نقله الى المكان المخصص له
لـــــــــــــي عــــودة بحول الله
وعليكم السّلام
أهلا وسهلا.. بأختي الفاضلة.. "روزاورا"..
إن ما يخرج من القلب يدخل مباشرة إلى القلب..
صدقا لكلماتكِ وقعُ المَطر على أرض مُجدبة.. أحييتي ما بداخلي..^^
كلماتكِ عانقت الرّوعة ولامست الجمال..
أشكركِ على زخات العطر التي نثرتها علينا..
إنّها رائعة كروعة.. حضوركِ و قلمكِ..
في انتظار روائع جديدكِ.. أقول لا تطيلي الغياب.. ^^
تقبّلي منّي عميق ودّي.. وباقة وردي..
تحياتي يا فاضلة..
وكم اهواك في كوخ بعيد
عن الانظار يغرق في نزيفي
يحاصرني..وانت على ذراعي
زمان الوصل في وهج الحروف
اخي الامين
لك كل الشكر على نقل الموضوع الى مكانه
اهلا بك في اي وقت
نورت المرضوع
اهلا وسهلا ومرحبا بك يا فارس البوح
اسعدني جدا هذا المرور الراقي والمشجع
فعلا انا سعيدة باعجابك ب متصفحي المتواضع
ممتنة جدا كلماتك الجميلة والمشجعة
دام لنا هذا المرور
ابقى بالقرب
كم هي جميلة رحلة هذا الموضوع
لقد جاب كل اركان المنتدى
شكرا لك للنقل اختي قمر
العفو يا ورد
تدرين أعجبني كثيرا
متابعة ^^
انرت كل الصفحات
ممتنة جدا لمتابعتك سيدتي
ودي ووردي
شيء ما توشحني لايفهم ولايفسر ربما يشبه رقرقة الماء ..
تزاحمت الأحاسيس حينما إرتهنت لنسائم حروف روزاورا
فأحيت فينا بذورٍ خامله حتى أصبحت تتطلع لقدوم الضؤ
مشرهبة للنمو بعد ان كادت تضمر وتضمحل .. وعسى خير ..!
نهر الفرات يا طيبة القلب يشبهك ..
وكلام طيب فيه حسنة
شكرا
بل لو وفي ق لك في هذه مدونة
لم يعد للحب مكان في النفوس فقد اضمحل حتى اختفى وحلّت محله المحسوبيه ..!
أصبح شباب اليوم قبل ان يتقدم لخطوبة اي كانت يسأل شو تشتغل وكم راتبها !! ويا قليبي لاتحزن .. شباب آخر زمن ..!
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).