همس على اوراق مبعثر

الموضوع في 'ركـن المواضيع التجميعية [ متصفحات ]' نشر بواسطة هند, ‏21 ديسمبر 2016.

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  1. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 أوت 2009
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    السلام عليكم

    موضوع متجدد اتمنى ان ينال اعجابكم

    كلمات وهمس على ورق

    اتمنى ان ينال اعجابكم
     
    sanaya, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, عبير الغرام و 6 آخرون معجبون بهذا.
    هند, ‏21 ديسمبر 2016
    #1
  2. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

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    ‏15 أوت 2009
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    [​IMG]

    اعيشك رغم بعدك في اتقاد

    وحسبي ان اراك كما تراني..

    الملم ما تبقى من شبابي

    متيمة.. واعشق اقحواني
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, عبير الغرام, assinat و 5 آخرون معجبون بهذا.
    هند, ‏21 ديسمبر 2016
    #2
  3. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
    217
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    منفرط من يديك العشق
    متغطرس كنجمة ثملت في السماء
    مستبد بي العشق كفتنة
    خرجت من حرقة الاشياء

    [​IMG]
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, aljentel, عبير الغرام و 2 آخرون معجبون بهذا.
    هند, ‏21 ديسمبر 2016
    #3
  4. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    لو يوضع في مكان خواطر يكون أفضل
    في المتابعة
    لكن أشارككِ
    قولاً ساخر في الغزلان

    بعض الغزلان
    تخطر والدلال
    يعطف منها ..
    يميس بها
    غصن التوتِ
    تيها     وعجبا ،،
    ومثلها ضباءٌ
    تقنص الأسود
    فلا بدع إذا
    إصطادت الغزالة
    { كلبا !

    موفقة أختي
    إستمري


     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, عبير الغرام, aljentel و 2 آخرون معجبون بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏21 ديسمبر 2016
    #4
  5. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    [​IMG]

    اهلا بك نورتي الموضوع بجمال مرورك

    الموضوع ليس بخواطر او شعر

    لكن ننتظر مشرف او مشرفة القسم هي من تقرر
     
    فارس البوح, aljentel و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
    هند, ‏21 ديسمبر 2016
    #5
  6. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    اعتراف صغير


    احب الحديث معك دون توقف

    واحب اخبارك باي شيء كيفما كان

    ومهما كان تافها
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, aljentel, فارس البوح و 1 آخرون معجبون بهذا.
    هند, ‏21 ديسمبر 2016
    #6
  7. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
    217
    الإعجابات المتلقاة:
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    من لا يخاف الموت

    يموت مرة واحدة...
     
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    هند, ‏21 ديسمبر 2016
    #7
  8. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

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    وقاتل..
     
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    هند, ‏21 ديسمبر 2016
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    تــــــــــم نقله الى المكان المخصص له
    لـــــــــــــي عــــودة بحول الله
     
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    الامين محمد, ‏22 ديسمبر 2016
    #9
  10. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السّلام
    أهلا وسهلا.. بأختي الفاضلة.. "روزاورا"..
    إن ما يخرج من القلب يدخل مباشرة إلى القلب..
    صدقا لكلماتكِ وقعُ المَطر على أرض مُجدبة.. أحييتي ما بداخلي..^^
    كلماتكِ عانقت الرّوعة ولامست الجمال..
    أشكركِ على زخات العطر التي نثرتها علينا..
    إنّها رائعة كروعة.. حضوركِ و قلمكِ..
    في انتظار روائع جديدكِ.. أقول لا تطيلي الغياب.. ^^
    تقبّلي منّي عميق ودّي.. وباقة وردي..
    تحياتي يا فاضلة..
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, سكون الفجر, aljentel و 2 آخرون معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏22 ديسمبر 2016
    #10
  11. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

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    [​IMG]

    وكم اهواك في كوخ بعيد

    عن الانظار يغرق في نزيفي

    يحاصرني..وانت على ذراعي

    زمان الوصل في وهج الحروف



     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, سكون الفجر, حكاية قمر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    هند, ‏22 ديسمبر 2016
    #11
  12. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

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    [​IMG]

    اخي الامين

    لك كل الشكر على نقل الموضوع الى مكانه

    اهلا بك في اي وقت

    نورت المرضوع
     
    العَنْقَاءُ و فارس البوح معجبون بهذا.
    هند, ‏22 ديسمبر 2016
    #12
  13. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    اهلا وسهلا ومرحبا بك يا فارس البوح

    اسعدني جدا هذا المرور الراقي والمشجع

    فعلا انا سعيدة باعجابك ب متصفحي المتواضع

    ممتنة جدا كلماتك الجميلة والمشجعة

    دام لنا هذا المرور

    ابقى بالقرب

     
    العَنْقَاءُ, aljentel و فارس البوح معجبون بهذا.
    هند, ‏22 ديسمبر 2016
    #13
  14. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

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    كم هي جميلة رحلة هذا الموضوع

    لقد جاب كل اركان المنتدى

    شكرا لك للنقل اختي قمر
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    هند, ‏22 ديسمبر 2016
    #14
  15. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    العفو يا ورد
    تدرين أعجبني كثيرا
    متابعة ^^
     
    فارس البوح, العَنْقَاءُ و هند معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏22 ديسمبر 2016
    #15
  16. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

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    [​IMG]

    انرت كل الصفحات

    ممتنة جدا لمتابعتك سيدتي

    ودي ووردي
     
    العَنْقَاءُ, فارس البوح و حكاية قمر معجبون بهذا.
    هند, ‏22 ديسمبر 2016
    #16
  17. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    شيء ما توشحني لايفهم ولايفسر ربما يشبه رقرقة الماء ..
    تزاحمت الأحاسيس حينما إرتهنت لنسائم حروف روزاورا
    فأحيت فينا بذورٍ خامله حتى أصبحت تتطلع لقدوم الضؤ
    مشرهبة للنمو بعد ان كادت تضمر وتضمحل .. وعسى خير ..!
    نهر الفرات يا طيبة القلب يشبهك ..
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, هند, فارس البوح و 2 آخرون معجبون بهذا.
    aljentel, ‏23 ديسمبر 2016
    #17
  18. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قلوا امين
    وكلام طيب فيه حسنة
    شكرا
    بل لو وفي ق لك في هذه مدونة
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, هند, فارس البوح و 1 آخرون معجبون بهذا.
    مشاغب, ‏23 ديسمبر 2016
    #18
  19. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    لم يعد للحب مكان في النفوس فقد اضمحل حتى اختفى وحلّت محله المحسوبيه ..!
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, هند, فارس البوح و 1 آخرون معجبون بهذا.
    aljentel, ‏24 ديسمبر 2016
    #19
  20. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    أصبح شباب اليوم قبل ان يتقدم لخطوبة اي كانت يسأل شو تشتغل وكم راتبها !! ويا قليبي لاتحزن .. شباب آخر زمن ..!
     
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    aljentel, ‏24 ديسمبر 2016
    #20
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